2026 किआ सेल्टोस जीटीएक्स (ए) vs एक्स-लाइन (ए): एसयूवी कार का कौनसा वेरिएंट खरीदें?

प्रकाशित: जून 22, 2026 01:33 pm । सोनू

2019 में लॉन्च के बाद से ही, किआ सेल्टोस कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। हाल ही में इसका न्यू जनरेशन अवतार आया है, जिसे शार्प स्टाइल, स्पेशियस और ज्यादा मॉडर्न केबिन, और कई अतिरिक्त फीचर के साथ पेश किया गया है, जबकि इसमें पहले वाले ही इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। 2026 किआ सेल्टोस कार 10 वेरिएंट: एचटीई, एचटीई (ओ), एचटीके, एचटीके (ओ), एचटीएक्स, एचटीएक्स (ए), जीटीएक्स, एक्स-लाइन, जीटीएक्स (ए), और एक्स-लाइन (ए) में उपलब्ध है।

जीटीएक्स (ए) और एक्स-लाइन (ए) दोनों सेल्टोस के टॉप मॉडल्स हैं और ये दोनों ही वेरिएंट कई फीचर और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लैंस हैं, जो इन्हें आकर्षक बनाते हैं। इनके बीच मुख्य अंतर इनकी बाहरी स्टाइल और कलर स्कीम का है।

तो क्या आपको जीटीएक्स (ए) लेना चाहिए या फिर स्पोर्टी एक्स-लाइन (ए) के लिए अपना बजट बढ़ाना चाहिए? आइए जानते हैं:

2026 किआ सेल्टोस जीटीएक्स (ए) vs एक्स-लाइन (ए): कीमत

वेरिएंट नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल टर्बो पेट्रोल डीजल एमटी सीवीटी आईएमटी डीसीटी एमटी एटी किआ सेल्टोस जीटीएक्स (ए) — 19.51 लाख रुपये — 19.99 लाख रुपये — 19.99 लाख रुपये किआ सेल्टोस एक्स-लाइन (ए) — 19.51 लाख रुपये — 19.99 लाख रुपये — 19.99 लाख रुपये

सभी कीमत एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया के अनुसार है

खास बात ये है कि दोनों वेरिएंट्स की कीमत करीब एक जैसी है, और इनके फीचर, टेक्नोलॉजी व सेफ्टी भी एक जैसे हैं।

अगर सब चीजें एक जैसी हैं, तो मन में यह सवाल जरूर आएगा कि फिर दोनों वेरिएंट अलग-अलग क्यों हैं? आइए जानते हैं एक्स-लाइन (ए) वेरिएंट जीटीएक्स (ए) वेरिएंट से कैसे अलग है:

यहां किआ सेल्टोस के सभी वेरिएंट्स की कीमत देखें।

2026 किआ सेल्टोस जीटीएक्स (ए) vs एक्स-लाइन (ए): एक्सटीरियर

टॉप मॉडल्स होने के कारण, जीटीएक्स (ए) और एक्स-लाइन (ए) दोनों में प्रीमियम स्टाइल टच दिए गए हैं।

आगे वाले हिस्से की बात करें तो दोनों वेरिएंट में एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइटें, इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर के साथ एलईडी डीआरएल, और आगे डार्क गनमेटल फिनिश ग्रिल दी गई है। आगे वाले बंपर में स्पोर्टी डिजाइन के साथ बॉडी कलर इनसर्ट और मोटी ग्लॉस ब्लैक फिनिश बॉडी क्लेडिंग दी गई है। जीटीएक्स (ए) में स्किड प्लेट पर डार्क गनमेटल फिनिश दी गई है, जबकि एक्स-लाइन (ए) में हाई ग्लॉस ब्लैक फिनिश दी गई है जो आगे की तरफ एकमात्र अंतर है।

साइड से दोनों वेरिएंट एक जैसे दिखते हैं, और इनके डिजाइन हाइलाइट्स में ग्लॉसी ब्लैक बॉडी क्लेडिंग, ऑटोमैटिक फ्लश-टाइप डोर हैंडल, ग्लॉस ब्लैक फिनिश रूफ रेल्स और ओआरवीएम, मड फ्लैप्स, और 18-इंच अलॉय व्हील शामिल हैं। अंतर की बात करें तो जीटीएक्स (ए) वेरिएंट में बॉडी कलर साइड डोर एक्सेंट और नियॉन ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं, जबकि एक्स-लाइन (ए) में डार्क गनमेटल के साथ साइड डोर गार्निश और ब्लैक 18-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं।

पीछे की तरफ, दोनों वेरिएंट में कनेक्टेड एलईडी टेललाइटें दी गई हैं जो फ्लेट और स्पोर्टी टेलगेट में इंटीग्रेटेड हैं। इनमें एक स्पोर्टी बंपर भी दिया गया है जिसमें बॉडी कलर इनसर्ट और ग्लॉस ब्लैक बॉडी क्लेडिंग दी गई है। पीछे एक इंटीग्रेटेड स्पॉइलर और एक शार्क फिन एंटीना है जो ओवरऑल लुक को बेहतर करता है। पीछे की तरफ एकमात्र अंतर स्किड प्लेट की फिनिश का है। जीटीएस (ए) में डार्क गनमेटल फिनिश और एक्स-लाइन (ए) में हाई ग्लॉस-ब्लैक फिनिश दी गई है।

2026 किआ सेल्टोस जीटीएक्स (ए) vs एक्स-लाइन (ए): केबिन

केबिन की बात करें तो, जीटीएक्स (ए) और एक्स-लाइन (ए) दोनों वेरिएंट में एक जैसे डैशबोर्ड लेआउट के साथ प्रीमियम मैटैरियल्स और ड्यूल-स्क्रीन सेटअप दिया गया है। केबिन में ओवरऑल कलर स्कीम में अंतर है, एक्स-लाइन में स्पोर्टी थीम दी गई है।

जीटीएक्स (ए) वेरिएंट में स्मोकी ब्लैक और व्हाइट केबिन थीम के साथ सफेद एक्सेंट और लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है। जबकि एक्स-लाइन (ए) वेरिएंट में ड्यूल-टोन स्मोकी ब्लैक और हंटर ग्रीन केबिन थीम के साथ साटिन मेटल एक्सेंट और लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है। दोनों वेरिएंट में एक ब्लैक रूफ लाइनिंग, आगे वाली सीटों के लिए चौड़े मैश-टाइप एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ड्यूल-टोन ब्लैक और व्हाइट थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, और डैशबोर्ड व डोर पेड्स पर सॉफ्ट-टच मैटेरियल देखा जा सकता है।

केबिन थीम में अंतर के अलावा, दोनों वेरिएंट में एक पैनोरमिक सनरूफ, स्टोरेज के साथ आगे सेंटर आर्मरेस्ट, एक पीछे सेंटर आर्मरेस्ट, पीछे एसी वेंट्स, एलईडी पर्सनल लैंप्स, पीछे विंडो सनशेड, और रिक्लाइनिंग फंक्शन के साथ 60:40 रेश्यो में फोल्डिंग सीटें, और एक पीछे पार्सल शेल्फ दी गई है।

2026 किआ सेल्टोस जीटीएक्स (ए) vs एक्स-लाइन (ए): फीचर

फीचर लिस्ट की बात करें तो दोनों वेरिएंट में 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 8-स्पीकर प्रीमियम बोस साउंड सिस्टम, ड्यूल-जोन ऑटो एसी के साथ 5-इंच टचस्क्रीन कंट्रोल पेनल, आगे वेंटिलेटेड सीटें, पावर लंबार एडजस्टमेंट और रिलेक्सन पोजिशन के साथ 10-तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, ओआरवीएम और ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी फंक्शन, रिवर्स में ओआरवीएम के लिए ऑटो-एडजस्टमेंट, 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग, एक वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, प्रॉक्सिमिटी अनलॉक फंक्शन के साथ स्मार्ट चाबी, पुश-बटन स्टार्ट-स्टॉप, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, और स्पोर्टी अलॉय पेडल्स जैसे फीचर दिए गए हैं।

यहां किआ सेल्टोस के वेरिएंट अनुसार फीचर देखें।

2026 किआ सेल्टोस जीटीएक्स (ए) vs एक्स-लाइन (ए): सेफ्टी

टॉप मॉडल होने के कारण, जीटीएक्स (ए) और एक्स-लाइन (ए) दोनों वेरिएंट में 6 एयरबैग, लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), ब्रेक असिस्ट, हिल स्टार्ट असिस्ट, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, ब्लाइंड-व्यू मॉनिटर के साथ 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), पेडल शिफ्टर्स, ऑटोमैटिक हेडलाइटें, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, ड्राइव और ट्रैक्शन मोड, पीछे वाइपर और डिफॉगर, टिल्ट और टेलिस्कॉपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, स्पीड सेंसिंग और इंपेक्ट सेंसिंग ऑटो डोर लॉकिंग/अनलॉकिंग, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, और सभी सीटों के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

2026 किआ सेल्टोस जीटीएक्स (ए) vs एक्स-लाइन (ए): इंजन

किआ सेल्टोस कार में तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें एक नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, एक टर्बो-पेट्रोल और एक डीजल इंजन शामिल है। दोनों वेरिएंट्स में ये सभी इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। हालांकि, यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि जीटीएक्स (ए) और एक्स-लाइन (ए) दोनों वेरिएंट में सभी इंजन के साथ केवल ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है।

यहां किया सेल्टोस के इंजन स्पेसिफिकेशन की जानकारी देखें:

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल सिलेंडर की संख्या 4 4 4 पावर 115 पीएस 160 पीएस 116 पीएस टॉर्क 144 एनएम 253 एनएम 250 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी / सीवीटी 6-स्पीड आईएमटी / 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कनवर्टर), सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबील ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक), आईएमटी - क्लचलेस मैनुअल ट्रांसमिशन, डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

यहां किआ सेल्टोस के वेरिएंट अनुसार इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन देखें।

कारदेखो का क्या है कहना

सेल्टोस के वेरिएंट लाइनअप में जीटीएक्स (ए) और एक्स-लाइन (ए) दोनों टॉप मॉडल्स हैं, और दोनों में काफी कुछ दिया गया है। दोनों वेरिएंट की लंबी फीचर एक जैसी है, और इनकी कीमत भी एक जैसी है। इनके केवल केबिन कलर थीम और कुछ एक्सटीरियर स्टाइल में अंतर है।

दोनों में से किसी एक वेरिएंट के चयन करने का फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि आपको किस तरह की स्टाइल पसंद है। अगर आप एक शानदार लुक वाली गाड़ी लेना चाहते हैं और उसमें ब्लैक के अलावा कोई और रंग चाहते हैं, तो आपको जीटीएक्स (ए) लेना चाहिए। वहीं, जो लोग ब्लैक एक्सटीरियर कलर पसंद करते हैं, वे सेल्टोस का एक्स-लाइन (ए) वेरिएंट ले सकते हैं।