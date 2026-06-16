किआ सेल्टोस जीटीएक्स वेरिएंट : क्या इसे लेना है फायदे का सौदा?

प्रकाशित: जून 16, 2026 11:10 am । स्तुति

हाल ही में किआ ने 2026 सेल्टोस फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्च किया है। इस गाड़ी में नई डिजाइन, ज्यादा बेहतर फीचर और नया वेरिएंट लाइनअप दिया गया है। एचटीएक्स वेरिएंट के ऊपर की तरफ पोजिशन किया गया जीटीएक्स वेरिएंट जीटी-लाइन रेंज का एंट्री लेवल पॉइंट है जिसमें स्पोर्टी लुक के साथ कई सारे प्रीमियम कंफर्ट फीचर मिलते हैं। इसे लाइनअप में जीटीएक्स ए और एक्स-लाइन वेरिएंट से नीचे पोजिशन किया गया है।

यदि आप भी सेल्टोस जीटीएक्स वेरिएंट को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो यहां इससे जुड़ी पूरी जानकारी देख सकते हैं :-

किआ सेल्टोस जीटीएक्स : एक्सटीरियर

जीटीएक्स वेरिएंट में कई कॉस्मेटिक अपडेट दिए गए हैं जो उसे लोअर वेरिएंट से अलग दिखाते हैं।

आगे की तरफ इसमें डायनामिक वेलकम फंक्शन के साथ एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स और फ्रंट बंपर पर ग्लॉस ब्लैक फिनिश और कुछ डार्क एक्सेंट दिए गए हैं। यह एलिमेंट इस एसयूवी कार को ज्यादा शार्प और प्रीमियम लुक देते हैं। जबकि, लोअर वेरिएंट में आगे की तरफ सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है जो इसे अच्छा कॉन्ट्रास्ट देती है।

राइडिंग के लिए जीटीएक्स वेरिएंट में 18-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जबकि इसके लोअर वेरिएंट में 17-इंच अलॉय व्हील्स मिलते हैं। इसमें रूफ रेल्स के साथ फ्लश टाइप डोर हैंडल्स और ओआरवीएम माउंटेड टर्न इंडिकेटर भी दिए गए हैं।

पीछे की तरफ इसमें कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स, रूफ माउंटेड स्पॉइलर, शार्क फिन एंटीना और उभरा हुआ बंपर मिलता है जो इसके स्पोर्टी कैरेक्टर को अच्छा कॉम्पलिमेंट देता है।

एक्स फैक्टर : सेल्टोस एक्स-लाइन वेरिएंट में जीटीएक्स वेरिएंट के मुकाबले ब्लैक अलॉय व्हील्स, एक्स्ट्रा मैट शेड और डार्क एक्सेंट के साथ साइड डोर गार्निश दी गई है।

किआ सेल्टोस जीटीएक्स : इंटीरियर

जीटीएक्स वेरिएंट का केबिन एचटीएक्स और एचटीएक्स ए वेरिएंट से काफी अलग दिखता है।

केबिन के अंदर इसमें व्हाइट एक्सेंट के साथ एक्सक्लूसिव ब्लैक और व्हाइट डुअल-टोन कलर थीम दी गई है जो इसे ज्यादा प्रीमियम अहसास देती है। यह लाइट कलर थीम केबिन को काफी हवादार बनाती है।

इसका डैशबोर्ड लेआउट लोअर वेरिएंट से मिलता जुलता है, जिसमें लेयर्ड डिजाइन और सॉफ्ट-टच मटीरियल मिलते हैं। लेदरेट अपहोल्स्ट्री और लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, और गियर नॉब केबिन को प्रीमियम फील देते हैं।

जीटीएक्स वेरिएंट का केबिन कई सारी स्टोरेज स्पेस, फ्रंट और रियर आर्मरेस्ट, पार्सल ट्रे, कप होल्डर और ग्रैब हैंडल्स के साथ काफी प्रेक्टिकल भी लगता है। इसमें पैनोरमिक सनरूफ भी दिया गया है जो केबिन को प्रीमियम और हवादार बनाता है।

फिट व फिनिश क्वालिटी और कंफर्ट की बात करें तो जीटीएक्स वेरिएंट इससे ऊपर वाले वेरिएंट जैसा ही है, जिसमें सभी प्रीमियम टच मिलते हैं। फीचर के मामले में जीटीएक्स वेरिएंट में एचटीएक्स ए वेरिएंट के मुकाबले क्या कुछ खास मिलता है, जानेंगे इसके बारे में आगे :-

किआ सेल्टोस जीटीएक्स : फीचर

जीटीएक्स वेरिएंट में एचटीएक्स वेरिएंट वाले सभी प्रीमियम फीचर दिए गए हैं, साथ ही इसमें कुछ कंफर्ट-फोकस्ड अपडेट भी मिलते हैं।

इस वेरिएंट में 12.3-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लाइमेट कंट्रोल के लिए 5-इंच डिस्प्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, पैनोरमिक सनरूफ, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, बोस का 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, क्रूज कंट्रोल और पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप जैसे फीचर दिए गए हैं।

एचटीएक्स ए वेरिएंट के मुकाबले जीटीएक्स वेरिएंट में मेमोरी फंक्शन के साथ 10-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, ओआरवीएम मेमोरी फ़ंक्शन, ड्राइवर-साइड वेलकम रिट्रैक्ट फ़ंक्शन और ऑटो-रिवर्स ओआरवीएम्स जैसे अतिरिक्त फीचर मिलते हैं। हालांकि, इसमें 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले की कमी है।

यहां देखें 2026 किआ सेल्टोस के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी।

किआ सेल्टोस जीटीएक्स : सेफ्टी

जीटीएक्स वेरिएंट में एचटीएक्स वेरिएंट वाले सभी सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

इस वेरिएंट में 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, ईएससी, सभी व्हील्स पर डिस्क ब्रेक, टीपीएमएस, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे सेफ्टी फीचर मिलते हैं।

एचटीएक्स ए वेरिएंट के मुकाबले जीटीएक्स वेरिएंट में लेवल-2 एडीएएस, साइड पार्किंग सेंसर और 360-डिग्री कैमरा फीचर नहीं दिया गया है।

इसका मतलब है कि जो खरीदार जीटीएक्स वेरिएंट चुनते हैं, वह असल में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम की बजाय प्रीमियम कंफर्ट और बेहतर स्टाइलिंग को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। अगर आपको यह अतिरिक्त फीचर चाहिए, तो आप जीटीएक्स ए वेरिएंट खरीद सकते हैं जिसमें यह अतिरिक्त सेफ्टी फीचर मिलते हैं।

सेल्टोस में बेस वेरिएंट से ज्यादातर सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड मिलते हैं। यदि आप नई किआ सेल्टोस के बेस वेरिएंट के बारे में जानना चाहते हैं तो यह स्टोरी देख सकते हैं। एचटीके इसका दूसरा वैल्यू-फॉर मनी वेरिएंट है जिसमें अच्छे-खासे कंफर्ट और सेफ्टी फीचर मिलते हैं।

किआ सेल्टोस जीटीएक्स : इंजन ऑप्शन

जीटीएक्स वेरिएंट में तीनों इंजन ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन इन इंजन के साथ केवल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है। यहां देखें इसके इंजन ऑप्शन की जानकारी :-

इंजन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल ट्रांसमिशन सीवीटी 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एटी पावर 115 पीएस 160 पीएस 116 पीएस टॉर्क 144 एनएम 253 एनएम 250 एनएम

डीसीटी- डुअल क्लच ट्रांसमिशन, एटी- टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, सीवीटी- कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन

एचटीएक्स उन कुछ वेरिएंट में से एक है जिसमें इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन भी मिलता है। यहां देखें इसकी जानकारी। एचटीएक्स ए वेरिएंट में ज्यादतर इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, हालांकि इसमें एचटीएक्स वेरिएंट के मुकाबले कुछ अतिरिक्त फीचर भी मिलते हैं।

किआ सेल्टोस जीटीएक्स : कीमत और मुकाबला

किआ सेल्टोस जीटीएक्स वेरिएंट को लाइनअप में एचटीएक्स ए के ऊपर और जीटीएक्स ए वेरिएंट के नीचे पोजिशन किया गया है। इसकी कीमत 18.39 लाख रुपये से 19.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) (चुने गए इंजन ऑप्शन अनुसार) के बीच है। क्या आप नई किआ सेल्टोस की वेरिएंट-वाइज कीमतें देखना चाहते हैं? यह रिपोर्ट देखें।

सेल्टोस का मुकाबला हुंडई क्रेटा, फोक्सवैगन टाइगन, टाटा सिएरा, मारुति ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस, टोयोटा हाइराइडर, स्कोडा कुशाक, होंडा एलिवेट और रेनो डस्टर से है।

कारदेखो का क्या है कहना

जीटीएक्स वेरिएंट उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपनी सेल्टोस कार में ज्यादा टेक्नोलॉजी जोड़ने की बजाए इसे प्रीमियम लुक देना चाहते हैं।

एक्सक्लूसिव ब्लैक और व्हाइट इंटीरियर थीम, बड़े 18-इंच अलॉय व्हील्स, मेमोरी फंक्शन के साथ पावर्ड ड्राइवर सीट और अन्य कंफर्ट फीचर इसे प्रीमियम और शानदार अहसास देते हैं। यह फीचर कागज पर शायद बहुत जरूरी ना लगें, लेकिन यह रोज़ाना ओनरशिप एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाते हैं।

जीटीएक्स वेरिएंट में कई महत्वपूर्ण सेफ्टी और टेक्नोलॉजी फीचर की कमी है जो कि इसके ज्यादा सस्ते एचटीएक्स ए वेरिएंट में मिलते हैं जैसे कि लेवल-2 एडीएएस, 360-डिग्री कैमरा और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले।

यदि आप एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं तो एचटीएक्स ए वेरिएंट को लेना स्मार्ट चॉइस होगी। लेकिन, अगर आपको प्रीमियम स्टाइलिंग, लग्जरी फोकस्ड फीचर और जीटी-लाइन वेरिएंट की खूबियां ज्यादा पसंद है, तो जीटीएक्स वेरिएंट आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित होता है।

हमें कमेंट बॉक्स में बताएं क्या आप सेल्टोस का जीटीएक्स वेरिएंट लेना चाहेंगे।