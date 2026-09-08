मारुति बलेनो के नए और पुराने मॉडल में है कितना अंतर, जानिए यहां

Maruti ने हाल ही में अपनी सबसे पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक Baleno का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया है। यह अपडेट अपने साथ सिर्फ कॉस्मेटिक बदलाव ही नहीं, बल्कि एक नया पावरट्रेन, कुछ बेहद जरूरी फीचर्स और सेगमेंट में पहली बार Level-2 ADAS भी लेकर आया है। पुरानी Baleno पहले से ही एक सफल प्रोडक्ट थी, लेकिन नए अपडेट्स के साथ यह अब पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक और सुरक्षित पैकेज बन गई है। लेकिन असल में पुराने मॉडल के मुकाबले इसमें क्या-क्या बदला है और कौनसी चीजें पहले जैसी ही हैं? अगर आप नई Baleno खरीदने का सोच रहे हैं या पुराने मॉडल से अपग्रेड करना चाहते हैं, तो यह कंपेरिजन आपके सारे सवालों का जवाब देगा। चलिए, दोनों मॉडल्स के हर पहलू पर विस्तार से नजर डालते हैं।

एक्सटीरियर

पहली नजर में ही नई और पुरानी Baleno के बीच का सबसे बड़ा अंतर इसके फ्रंट डिजाइन में दिखाई देता है। 2026 Baleno का फ्रंट लुक बदल दिया गया है, जिसका श्रेय इसकी नई, बड़ी और बोल्ड ग्रिल को जाता है। इसमें तीन मोटी क्रोम स्लैट्स दी गई हैं, जो कार को एक ज्यादा प्रीमियम और दमदार लुक देती हैं। इसी ग्रिल के अंदर ADAS के रडार सेंसर और 360-डिग्री कैमरा के फ्रंट कैमरे को बहुत सफाई से इंटीग्रेट किया गया है। इसके मुकाबले, पुराने मॉडल में एक पतली, टेक्सचर्ड ग्रिल थी जिसके नीचे एक सिंगल क्रोम स्ट्रिप दी गई थी, जो हेडलैम्प्स तक फैली हुई थी। यह डिजाइन सिंपल और एलिगेंट था, लेकिन नया डिजाइन निश्चित रूप से ज्यादा ध्यान खींचता है। हालांकि, नई ग्रिल का डिजाइन थोड़ा पोलराइजिंग हो सकता है, और यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय ग्राहक इसे कितना पसंद करते हैं। हेडलैम्प्स की बात करें तो, दोनों ही मॉडल्स में LED प्रोजेक्टर यूनिट्स और LED DRLs मिलते हैं, जो रात में बेहतरीन विजिबिलिटी सुनिश्चित करते हैं। फेसलिफ्ट मॉडल में बंपर को भी रीडिजाइन किया गया है, जो अब ज्यादा शार्प और मस्कुलर लगते हैं। साथ ही, पुराने मॉडल के गोल फॉग लैंप्स की जगह अब नए आयताकार LED फॉग लैंप्स दिए गए हैं, जो कार के मॉडर्न लुक को और बढ़ाते हैं।

साइड प्रोफाइल से देखने पर, नई और पुरानी Baleno लगभग एक जैसी दिखती हैं। दोनों का सिल्हूट और बॉडी लाइन्स समान हैं, जो Baleno की पहचान को बनाए रखते हैं। हालांकि, कुछ छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जो फेसलिफ्टेड मॉडल को एक फ्रेश फील देते हैं। सबसे बड़ा बदलाव शार्कफिन एंटीना का जुड़ना है, जो पुराने मॉडल के पारंपरिक स्टिक एंटीना की जगह लेता है और कार को एक मॉडर्न और एयरोडायनामिक लुक देता है। इसके अलावा, अपडेटेड वर्जन में फ्रंट फेंडर पर एक छोटा क्रोम इंसर्ट भी जोड़ा गया है, जो साइड प्रोफाइल में थोड़ी प्रीमियम अपील जोड़ता है। इन बदलावों के अलावा, बाकी चीजें पहले जैसी ही हैं। दोनों ही वर्जन में 16-इंच के स्टाइलिश ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स, दरवाजों पर क्रोम हैंडल्स और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVMs पर इंटीग्रेटेड LED टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। ये सभी एलिमेंट्स मिलकर Baleno को साइड से एक संतुलित और आकर्षक लुक देते हैं।

पीछे की तरफ, Maruti ने "जो टूटा नहीं है, उसे ठीक न करें" वाले सिद्धांत का पालन किया है। नई 2026 Baleno का रियर डिजाइन लगभग पूरी तरह से पुराने मॉडल जैसा ही है। इसमें वही स्प्लिट C-शेप्ड LED टेललैंप्स दिए गए हैं, जो कार को एक चौड़ा और स्पोर्टी स्टांस देते हैं। इन दोनों टेललैंप्स को जोड़ने वाली एक आकर्षक क्रोम स्ट्रिप भी पहले की तरह मौजूद है, जो बूट लिड पर दी गई है। बूट के सेंटर में Maruti Suzuki का लोगो है। सेफ्टी और सुविधा के लिए, रियर वाइपर और वॉशर, डिफॉगर और हाई-माउंट स्टॉप लैंप जैसे फीचर्स दोनों ही मॉडल्स में स्टैंडर्ड हैं। कुल मिलाकर, Baleno का रियर डिजाइन पहले से ही काफी पसंद किया जाता था, और कंपनी ने इसमें कोई बड़ा बदलाव न करके एक सुरक्षित कदम उठाया है। यह डिजाइन आज भी मॉडर्न और आकर्षक लगता है।

कलर ऑप्शंस

Maruti ने नई Baleno के साथ कलर ऑप्शन को भी थोड़ा रिफ्रेश किया है। अपडेटेड Baleno अब कुल सात रंगों के ऑप्शन में उपलब्ध है, जिसमें एक नया और आकर्षक 'Enigmatic Teal' कलर शामिल है। इस नए कलर ने पुराने मॉडल में मिलने वाले 'Luxe Beige' शेड की जगह ली है। बाकी के छह रंग, जैसे Arctic White, Splendid Silver, Grandeur Grey, Nexa Blue, Opulent Red और Bluish Black दोनों ही मॉडल्स में कॉमन हैं। यह नया टील कलर कार को एक यूनिक और फ्रेश अपील देता है।

दोनों मॉडल्स के लिए उपलब्ध रंगों की पूरी लिस्ट नीचे दी गई है:

बलेनो (फेसलिफ्ट) बलेनो (पुरानी) Arctic White Arctic White Splendid Silver Splendid Silver Grandeur Grey Grandeur Grey Nexa Blue Nexa Blue Opulent Red Opulent Red Bluish Black Bluish Black Enigmatic Teal (New) Luxe Beige (Replaced)

इंटीरियर

अंदर कदम रखते ही, 2026 Baleno का केबिन आपको काफी जाना-पहचाना लगेगा। इसका ओवरऑल डिजाइन, लेआउट, और इस्तेमाल की गई सामग्री पुराने मॉडल जैसी ही है। इसमें वही ब्लैक और ब्लू ड्यूल-टोन केबिन थीम, डैशबोर्ड के सेंटर में फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन और डैश पर सिल्वर एल्युमिनियम इंसर्ट्स दिए गए हैं, जो केबिन को एक प्रीमियम फील देते हैं। हालांकि, यहां कुछ बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ा और स्वागत योग्य बदलाव वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स का जुड़ना है। इसके कंट्रोल्स सेंटर कंसोल में USB चार्जिंग पोर्ट के पास दिए गए हैं। दूसरा बड़ा बदलाव स्टीयरिंग व्हील पर देखने को मिलता है। लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील पर अब ADAS फीचर्स, जैसे कि अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए अतिरिक्त बटन्स दिए गए हैं। इन बदलावों के अलावा, केबिन का स्पेस और कम्फर्ट पहले जैसा ही है। सीट्स काफी आरामदायक हैं और लंबी यात्राओं के लिए अच्छा सपोर्ट देती हैं।

फीचर्स

फीचर्स के मामले में Baleno पहले से ही एक अच्छी तरह से इक्विप्ड कार थी, और इस फेसलिफ्ट के साथ Maruti ने इसे और भी बेहतर बना दिया है। नए जोड़े गए फीचर्स में सबसे प्रमुख हैं वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, जो गर्मी में एक बड़ी राहत हैं। इसके अलावा, इसमें अब एक वायरलेस फोन चार्जर, बेहतर ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए Clarion का साउंड सिस्टम और एक शार्कफिन एंटीना भी मिलता है। ये फीचर्स कार की सुविधा और प्रीमियमनेस को बढ़ाते हैं।

इन नए फीचर्स के अलावा, पुरानी Baleno के कई बेहतरीन फीचर्स को कैरी फॉरवर्ड किया गया है। इनमें वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay के साथ आने वाला बड़ा 9-इंच का SmartPlay Pro+ इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन डिस्प्ले, Suzuki Connect कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो-डिमिंग IRVM, कीलेस एंट्री, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, रियर AC वेंट्स, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और ऑटो-फोल्डिंग ORVMs, और ड्राइवर के लिए TFT MID वाला एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल हैं।

सेफ्टी

यह अपने सेगमेंट की पहली कार बन गई है जिसमें Level-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स) दिया गया है। यह एक ऐसा सेफ्टी फीचर है जो आमतौर पर महंगी SUV में देखने को मिलता है। इस ADAS सुइट में अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल (ACC), लेन कीप असिस्ट (LKA), लेन डिपार्चर वॉर्निंग (LDW), फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग (FCW), और ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग (AEB) जैसे फीचर्स शामिल हैं। साथ ही, इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) भी मिलता है।

इसके अलावा, जो सेफ्टी फीचर्स पुराने मॉडल में मिलते थे, वे नई Baleno में भी मौजूद हैं। इनमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा, हिल होल्ड असिस्ट (HHA), रियर वाइपर और वॉशर, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और बच्चों की सुरक्षा के लिए ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स शामिल हैं। प्री-फेसलिफ्ट Maruti Baleno को BNCAP क्रैश टेस्ट में 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी, जो इसके मजबूत चेसिस को दर्शाता है। हालांकि नई Baleno का अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि यह भी समान या बेहतर सेफ्टी स्कोर हासिल करेगी।

पावरट्रेन ऑप्शंस

हुड के नीचे भी एक बड़ा बदलाव हुआ है। 2026 Baleno फेसलिफ्ट में अब Maruti का नया Z12E सीरीज 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। इसने पुराने K12 सीरीज इंजन की जगह ली है। यह नया इंजन मैनुअल और AMT दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शंस के साथ उपलब्ध है। पहले की तरह, कंपनी ने फैक्ट्री-फिटेड CNG किट का ऑप्शन भी बरकरार रखा है, जो केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है।

आंकड़ों की बात करें, तो पुराने मॉडल के मुकाबले पावर और टॉर्क के आंकड़ों में थोड़ी कमी आई है। नया पेट्रोल इंजन 83 PS की पावर और 112 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है, जबकि पुराना इंजन 90 PS और 113 Nm का आउटपुट देता था। हालांकि, CNG मोड में टॉर्क आउटपुट थोड़ा बढ़ा है। नया CNG पावरट्रेन 70 PS की पावर और 102 Nm का टॉर्क देता है, जबकि पुराना 78 PS और 98.5 Nm देता था। यह Z-सीरीज इंजन पहले ही नई Swift और Dzire में अपनी रिफाइनमेंट और फ्यूल-एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है, और Baleno में भी इसी तरह के परफॉरमेंस की उम्मीद है।

मॉडल बलेनो (नई) बलेनो (पुरानी) इंजन Z12E सीरीज 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी K12 सीरीज 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी पावर 83 पीएस 70 पीएस 90 पीएस 78 पीएस टॉर्क 112 एनएम 102 एनएम 113 एनएम 98.5 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी /5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी 5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी

कीमत और मुकाबला

बलेनो फेसलिफ्ट के बेस वेरिएंट की कीमत 6.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, जबकि पुराने मॉडल की कीमत 5.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती थी, यानी कीमत में 10,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अभी तक, नई बलेनो की पूरी कीमत नहीं बताई गई है, लेकिन पुराने टॉप मॉडल की कीमत 9.17 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) थी।

इसका मुकाबला हुंडई i20, टाटा अल्ट्रोज और इसी प्लेटफॉर्म वाली टोयोटा ग्लैंजा से है। प्रीमियम हैचबैक कैटेगरी के अलावा, यह इसी कीमत पर टाटा पंच, मारुति फ्रॉन्क्स और मारुति स्विफ्ट से भी मुकाबला करती है।

कारदेखो का क्या है कहना

पुरानी बलेनो के मुकाबले, फेसलिफ्ट वर्जन में नए Z-सीरीज पेट्रोल इंजन के साथ मैकेनिकल बदलाव हुए हैं, जो CNG के साथ भी मिलता है। फेसलिफ्टेड बलेनो में वेंटिलेटेड सीट, वायरलेस फोन चार्जर और शार्क फिन एंटीना जैसे कुछ फीचर्स हैं, जो इसे और भी आसान बनाते हैं।

पुरानी बलेनो में भी बहुत सारे फीचर्स थे, लेकिन उसमें ये खास फीचर्स नहीं थे। साथ ही, बलेनो को लेवल-2 ADAS देना असल में एक बड़ा कदम था क्योंकि हाल ही में अपडेट हुई ब्रेजा में भी यह नहीं था। यह इसे अपने सेगमेंट में और भी आकर्षक बनाता है, क्योंकि सेफ्टी इक्विपमेंट के मामले में अब इसमें वह सब कुछ है जिसकी इसे जरूरत है।