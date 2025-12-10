सभी
    2026 किआ सेल्टोस में मिलेंगे ये 12 कलर ऑप्शन, देखिए पूरी लिस्ट

    प्रकाशित: दिसंबर 10, 2025 05:16 pm । स्तुति

    नई किआ सेल्टोस एसयूवी कार में चार नए कलर ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें एक मैट शेड दिया गया है जो केवल एक्स-लाइन वेरिएंट के साथ मिलेगा

    Kia Seltos 2026

    सेकंड जनरेशन किआ सेल्टोस से भारत में पर्दा उठ गया है। किआ की इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार में मौजूदा मॉडल में मिलने वाले कलर ऑप्शन के अलावा चार नए कलर ऑप्शन दिए गए हैं। नई किआ सेल्टोस कार कुल 12 कलर ऑप्शन में आएगी जिसमें 10 मोनोटोन और दो डुअल-टोन शेड शामिल होंगे। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एक मोनोटोन कलर शेड केवल एक्स-लाइन वेरिएंट में मिलेगा। नई किआ सेल्टोस एसयूवी कार में यह सभी कलर ऑप्शन मिलेंगे :-

    2026 किआ सेल्टोस : कलर ऑप्शन 

    • मॉर्निंग हेज (नया)

    Kia Seltos 2026

    • मैग्मा रेड (नया) - ऑरोरा ब्लैक पर्ल रूफ के साथ भी उपलब्ध है

    Kia Seltos 2026

    • फ्रॉस्ट ब्लू (नया) 

    Kia Seltos 2026

    • आइवरी सिल्वर ग्लॉस (नया)

    Kia Seltos 2026

    • प्यूटर ऑलिव

    Kia Seltos 2026

    • इम्पीरियल ब्लू 

    Kia Seltos 2026

    • ग्रेविटी ग्रे 

    Kia Seltos 2026

    • ऑरोरा ब्लैक पर्ल 

    Kia Seltos 2026

    • ग्लेशियर व्हाइट पर्ल - ऑरोरा ब्लैक पर्ल रूफ के साथ भी उपलब्ध है

    Kia Seltos 2026

    • मैट ग्रेफाइट (केवल एक्स-लाइन में)

    Kia Seltos 2026

    2026 किआ सेल्टोस से जुड़ी जानकारी 

    न्यू जनरेशन किआ सेल्टोस में कंपनी की नई डिजाइन थीम अपनाई गई है जिससे यह मौजूदा मॉडल से अलग नजर आती है। इस गाड़ी का साइज पहले से बढ़ गया है जिससे यह अब काफी बड़ी लगती है। इसका बोनट अपराइट है और फ्रंट लुक काफी आकर्षक है। इसमें आगे और पीछे की तरफ नई डिजाइन की लाइटिंग दी गई है। राइडिंग के लिए इसमें नए डिज़ाइन के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसमें कई मॉडर्न डिजाइन टच भी दिए गए हैं जैसे फ्लश डोर हैंडल्स। 

    2026 Kia Seltos

    2026 किआ सेल्टोस फीचर 

    2026 किआ सेल्टोस में कई नए फीचर दिए गए हैं जिसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के लिए डुअल 12.3-इंच डिस्प्ले शामिल है। इसमें 5-इंच स्क्रीन भी दी गई है जो इन दोनों स्क्रीन के बीच में पोजिशन की गई है। इसके अलावा इसमें मेमोरी सेटिंग्स के साथ 10-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, फ्रंट और रियर डैशकैम, डुअल-ज़ोन ऑटो एसी, 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, फ्रंट सीट वेंटिलेशन, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर भी दिए गए हैं। 

    2026 Kia Seltos Interior

    सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग, फ्रंट, साइड और रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल स्टार्ट असिस्ट, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, 360-डिग्री कैमरा सिस्टम और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) दिया गया है। 

    2026 किआ सेल्टोस इंजन ऑप्शन

    नई किआ सेल्टोस के इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं किया है। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-  

    स्पेसिफिकेशन 

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल 

    पावर 

    115 पीएस

    160 पीएस

    116 पीएस

    टॉर्क 

    144 एनएम

    253 एनएम

    250 एनएम

    ट्रांसमिशन*

    6-स्पीड एमटी/सीवीटी

    6-स्पीड आईएमटी/ 7-स्पीड DCT

    6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी 

    ड्राइवट्रेन

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव (एफडब्ल्यूडी)

    * सीवीटी - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, डीसीटी  - डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    2026 किआ सेल्टोस कीमत और मुकाबला 

    नई किआ सेल्टोस को भारत में 2 जनवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा। इस गाड़ी की कीमत 11.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। 

    किआ सेल्टोस न्यू जनरेशन मॉडल का मुकाबला टाटा सिएरा, हुंडई क्रेटा, मारुति विक्टोरिस, फॉक्सवैगन टाइगन और स्कोडा कुशाक से रहेगा। 

