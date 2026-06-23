किआ सेल्टोस जीटीएक्स ए: क्या ये सेल्टोस कार का सबसे अच्छा वेरिएंट है? जानिए यहां

प्रकाशित: जून 23, 2026 01:06 pm । सोनू

किआ मोटर्स ने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नई सेल्टोस को लॉन्च किया है। इसे नए डिजाइन, नए केबिन और कई नए फीचर के साथ पेश किया गया है। किआ सेल्टोस कार 10 वेरिएंट: एचटीई, एचटीई (ओ), एचटीके, एएचटीके (ओ), एचटीएक्स, एचटीएक्स ए, जीटीएक्स, जीटीएक्स ए, एक्स-लाइन, और एक्स-लाइन ए में उपलब्ध है। यहां हम जीटीएक्स ए वेरिएंट के बारे में विस्तार से जानेंगे:

2026 किआ सेल्टोस जीटीएक्स ए: एक्सटीरियर

किआ सेल्टोस जीटीएक्स ए में नीचे वाले जीटीएक्स वेरिएंट की तुलना में कोई खास अपग्रेड या अंतर नहीं है।

सेल्टोस जीटीएक्स में आगे की तरफ किआ की सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल है, जिसके दोनों तरफ एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स और बाहरी किनारों पर एलईडी डीआरएल दी गई है। बंपर के निचले हिस्से में किआ लोगो के नीचे फ्रंट कैमरा लगा है। बंपर के निचले हिस्से में बॉडी कलर ट्रिम हाउसिंग में फॉग लैंप्स दिए गए हैं, जबकि एयर डैम को बीच में पोजिशन किया गया है। बंपर के निचले हिस्से में पियानो ब्लैक फिनिश और एक फॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है।

जीटीएक्स वेरिएंट की तरह, जीटीएक्स ए में भी 18-इंच अलॉय व्हील के साथ नियॉन ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, आपको इसमें फ्लश फिट ऑटोमैटेड डोर हैंडल, आउटसाइड रियर व्यू मिरर (ओआरवीएम) माउंटेड एलईडी टर्न इंडिकेटर, ब्लैक रूफ रेल्स और विंडो लाइन के ऊपर की तरफ स्मोक्ड सिल्वर एक्सेंट दिया गया है।

अब पीछे वाले हिस्से की बात करतें है, यहां सेल्टोस जीटीएक्स ए में बड़े कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप दिए गए हैं। फ्लेट बूटलिड पर बीच में किआ लोगो और रिवर्स कैमरा दिया गया है। ऊपर की तरफ रूफ स्पॉइलर दिया गया है, जिसके नीचे एक वाश-वाइपर है। सेल्टोस के निचले हिस्से में बंपर है, जिसके दोनों तरफ बॉडी कलर ट्रिम में रिफ्लेक्टर और पार्किंग सेंसर हैं। बंपर पर नीचे की तरफ एक फॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट भी दी गई है।

2026 किआ सेल्टोस जीटीएक्स ए: केबिन

सेल्टोस जीटीएक्स ए के केबिन में आपको एक स्मोकी ब्लैक और व्हाइट डार्क ड्यूल-टोन थीम मिलती है। यह थीम स्टीयरिंग व्हील, डैशबोर्ड और डोर पेड्स पर इस्तेमाल किए गए लेदर तक फैली हुई है। सीटों पर भी लेदरेट अपहोल्स्ट्री चढ़ी है। इस वेरिएंट में मुख्य अपग्रेड एक बड़ी 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है। इसके अलावा, केबिन लगभग जीटीएक्स वेरिएंट जैसा है।

केबिन में डैशबोर्ड, दरवाजों और सेंटर कंसोल पर फॉक्स सिल्वर एक्सेंट भी दिए गए हैं। कुल मिलाकर, इसका केबिन प्रैक्टिकल है, जिसमें लंबे पैसेंजर के लिए अच्छा स्पेस है, और दरवाजों, आर्मरेस्ट व आगे वाली सीटों के पीछे कई स्टोरेज कंपोर्टमेंट दिए गए हैं।

2026 किआ सेल्टोस जीटीएक्स ए: फीचर

फीचर लिस्ट की बात करें तो जीटीएक्स ए में एक 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, 5-इंच क्लाइमेट कंट्रोल टचस्क्रीन डिस्प्ले, 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे फीचर दिए गए हैं।

इसमें आगे वेंटिलेटेड सीटें, मेमोरी फंक्शन के साथ 10 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, एक वायरलेस फोन चार्जर, 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, एक पैनोरमिक सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं।

2026 किआ सेल्टोस जीटीएक्स ए: सेफ्टी

जीटीएक्स वेरिएंट की तुलना में जीटीएक्स ए में एक खास अपडेट के तौर पर लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) दिया गया है। इस टेक्नोलॉजी के तहत फ्रंट कोलिशन वार्निंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, हाई बीम असिस्ट और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर मिलते हैं।

जीटीएक्स ए में ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 360 डिग्री कैमरा, दो साइड पार्किंग सेंसर, 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएससी), सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, हिल स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं।

2026 किआ सेल्टोस जीटीएक्स ए: इंजन

किआ सेल्टोस जीटीएक्स ए सभी तीनों इंजन ऑप्शन में उपलब्ध है और इसमें केवल ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल गियरबॉक्स सीवीटी 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एटी पावर 115 पीएस 160 पीएस 116 पीएस टॉर्क 114 एनएम 253 एनएम 250 एनएम

डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन

2026 किआ सेल्टोस जीटीएक्स ए: कीमत और कंपेरिजन

किआ सेल्टोस जीटीएक्स ए की कीमत 19.52 लाख रुपये से 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

सेल्टोस कार का मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, फोक्सवैगन टाइगन, टाटा सिएरा, टोयोटा हाइराइडर, स्कोडा कुशाक, होंडा एलिवेट और रेनो डस्टर से है। जल्द निसान अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी निसान टेक्टॉन को भी लॉन्च करेगी।