निसान टेक्टॉन vs किआ सेल्टोस: कौनसी एसयूवी कार खरीदें?
हाल ही में लॉन्च हुई नई एसयूवी कार सेगमेंट की लोकप्रिय कोरियन एसयूवी को टक्कर देती है। आइए जानते हैं आपको दोनों में से कौनसी एसयूवी कार खरीदनी चाहिए
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निसान ने टेक्टॉन के साथ भारत के कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेगमेंट में कदम रख दिया है। इस मॉडल में बोल्ड स्टाइल, मॉडर्न फीचर और कई टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। इसका मुकाबला किआ सेल्टोस से है, जो 2019 में लॉन्च के बाद से ही परिवार के लिए कार खरीदने वालों की पसंदीदा गाड़ी रही है, जिसकी वजह स्पेशियस केबिन, प्रीमियम फीचर पैकेज और बेहतरीन ड्राइविंग अनुभव है। यहां हमने निसान टेक्टॉन और किआ सेल्टोस का प्राइस, साइज, इंजन, फीचर और स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेरिजन किया है, ताकि यह पता चल सके कि दोनों में से कौनसी एसयूवी कार आपके लिए सही रहेगी।
कीमत
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मॉडल
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निसान टेक्टॉन
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किआ सेल्टोस
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कीमत (एक्स-शोरूम)
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10.49 लाख रुपये से 18.59 लाख रुपये
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10.99 लाख रुपये से 20.19 लाख रुपये
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बेस मॉडल की कीमत में करीब 50,000 रुपये का अंतर है, जिसमें टेक्टॉन ज्यादा सस्ती है।
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सेल्टोस के टॉप मॉडल की कीमत करीब 1.6 लाख रुपये ज्यादा है।
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यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि टेक्टॉन की कीमत पहली 10,000 बुकिंग पूरी होने के बाद बढ़ सकती है।
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दोनों कार की कीमत लगभग एक जैसी है, क्योंकि ये दोनों एक तरह के ग्राहकों के लिए हैं, लेकिन दोनों में से निसान टेक्टॉन साफ तौर पर ज्यादा किफायती और पैसा वसूल कार है। इनके साइज, स्पेस और फीचर में अंतर है।
आइए जानते हैं एक जैसी कीमत में दोनों कार में क्या-क्या मिलता है:
साइज
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पैरामीटर
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निसान टेक्टॉन
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किआ सेल्टोस
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अंतर
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लंबाई
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4348 मिलीमीटर
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4460 मिलीमीटर
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(-112 मिलीमीटर)
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चौड़ाई
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1815 मिलीमीटर
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1830 मिलीमीटर
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(-15 मिलीमीटर)
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ऊंचाई
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1674 मिलीमीटर
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1635 मिलीमीटर
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+39 मिलीमीटर
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व्हीलबेस
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2657 मिलीमीटर
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2690 मिलीमीटर
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(-33 मिलीमीटर)
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बूटस्पेस
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518 लीटर
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447 लीटर
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+71 लीटर
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जैसा कि ऊपर टेबल में देखा जा सकता है, किआ सेल्टोस दोनों में से बड़ी गाड़ी है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और व्हीलबेस बड़ा है, जिसका मतलब है कि इसके केबिन में ज्यादा स्पेस मिलता है।
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ऊंचाई के मामले में टेक्टॉन आगे है, जिसका मतलब है कि इसमें ज्यादा एसयूवी जैसा ज्यादा लुक है, और फंक्शनल रूफ रेल्स इसके लुक को और बेहतर कर देते हैं।
बूट स्पेस में भी काफी अंतर है, टेक्टॉन में 71 लीटर का अतिरिक्त बूट स्पेस है।
इंजन
इंजन की बात करें तो निसान टेक्टॉन केवल 2 टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन में उपलब्ध है, वहीं किआ सेल्टोस में तीन इंजन ऑप्शन: एक नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, एक टर्बो पेट्रोल और एक डीजल इंजन दिया गया है। सेल्टोस में सभी इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी दिया गया है। इससे अलग-अलग जरूरतों और ड्राइविंग स्टाइल वालों के लिए सेल्टोस बेहतर विकल्प बन जाती है। यहां दोनों एसयूवी के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में विस्तार से बताया गया है:
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मॉडल
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निसान टेक्टॉन
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किआ सेल्टोस
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इंजन
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1-लीटर टर्बो पेट्रोल
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1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल
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1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
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1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल
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1.5-लीटर डीजल
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सिलेंडर की संख्या
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3
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4
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4
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4
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4
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पावर
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100 पीएस
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163 पीएस
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115 पीएस
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160 पीएस
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116 पीएस
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टॉर्क
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166 एनएम
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280 एनएम
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144 एनएम
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253 एनएम
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250 Nएनएम
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गियरबॉक्स
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6-स्पीड एमटी
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6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड डीसीटी
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6-स्पीड एमटी / सीवीटी
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6-स्पीड आईएमटी / 7-स्पीड डीसीटी
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6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी
एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक), एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कनवर्टर), डीएचटी - डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन, सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक), आईएमटी - क्लचलेस मैनुअल ट्रांसमिशन
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दोनों कार में कई इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन यहां सेल्टोस डीजल इंजन के साथ आगे है।
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सेल्टोस के 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और टेक्टॉन के 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का कंपेरिजन करें तो कागजों में टेक्टॉन ज्यादा पावरफुल कार है।
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टेक्टॉन के 6-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स में वेट क्लच टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, वहीं सेल्टोस में ड्राई क्लच है जो भारत की सड़क और ट्रैफिक कंडिशन के लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यह रूक-रूक चलने वाले ट्रैफिक में गियर को गर्म होने से बचाता है।
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सेल्टोस का डीजल इंजन उन लोगों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है जिन्हें ज्यादा टॉर्क चाहिए, जो हाईवे पर ज्यादा गाड़ी चलाते हैं और ज्यादा माइलेज की जरूरत होती है।
फीचर और सेफ्टी
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फीचर
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निसान टेक्टॉन
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किआ सेल्टोस
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एलईडी हेडलैंप्स
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कनेक्टेड एलईडी डीआरएल
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फॉगलैंप
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एलईडी
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एलईडी
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एलईडी टेललैंप
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पीछे कनेक्टेड एलईडी लाइट स्ट्रिप
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व्हील
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18-इंच अलॉय व्हील
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18-इंच अलॉय व्हील
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इंफोटेनमेंट
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10.1-इंच टचस्क्रीन
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12.3-इंच टचस्क्रीन
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वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो
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इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
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10.25-इंच डिजिटल डिस्प्ले
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12.3-इंच डिजिटल डिस्प्ले
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हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
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वायरलेस फोन चार्जर
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साउंड सिस्टम
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6-स्पीकर आर्कमी
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8-स्पीकर बोस ऑडियो सिस्टम
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पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप
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लेदरेट अपहोल्स्ट्री
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आगे वेंटिलेटेड सीटें
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आगे पावर्ड सीटें
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✅ (6-तरह)
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✅ (तरह, ड्राइवर के लिए मेमोरी फंक्शन)
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लंबार एडजस्टमेंट
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✅ (मैनुअल एडजस्टमेंट)
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✅ (पावर्ड एडजस्टमेंट)
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पैनोरमिक सनरूफ
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एम्बिएंट लाइटिंग
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✅ (48 कलर)
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पैडल शिफ्टर्स
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इलेक्ट्रिक पावर्ड टेलगेट
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कूल्ड ग्लवबॉक्स
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❌
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❌
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कूल्ड आर्मरेस्ट स्टोरेज
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✅ (केवल डीसीटी)
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कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
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क्रूज कंट्रोल
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ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
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✅ (ड्यूल-जोन)
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✅ (ड्यूल-जोन)
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ऑटोमैटिक हेडलाइटें
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रेन सेंसिंग वाइपर
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कीलेस एंट्री
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ड्राइविंग और स्टीयरिंग मोड
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✅ (ट्रैक्शन मोड)
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एयरबैग
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6
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6
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पार्किंग सेंसर
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आगे और पीछे
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आगे और पीछे
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360-डिग्री कैमरा
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एडीएएस
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✅ (लेवल-2)
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ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक
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✅ (केवल डीसीटी)
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टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)
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सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक
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✅ (केवल डीसीटी)
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कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल
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ऑटो डिमिंग आईआरवीएम
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पीछे डिफॉगर
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आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट
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जैसा कि ऊपर दी गई टेबल में देखा जा सकता है, दोनों कार में अच्छे खासे फीचर दिए गए हैं, जिनमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक लेवल 2 एडीएएस, एक 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, एक पैनोरमिक सनरूफ, आगे वेंटिलेटेड सीटें, वायरलेस चार्जिंग, और ऑल-एलईडी एक्सटीरियर लाइटिंग किट शामिल हैं।
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निसान टेक्टॉन में एक इलेक्ट्रिक पावर्ड टेलगेट, कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल, कूल्ड आर्मरेस्ट स्टोरेज, और कनेक्टेड एलईडी डीआरएल जैसे कुछ अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं।
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टेक्टॉन के अतिरिक्त फीचर का मुकाबला करने के लिए, किआ सेल्टोस में एक बड़ी टचस्क्रीन और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ज्यादा प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, 10 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली सीट के साथ ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी फंक्शन मिलता है।
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सेल्टोस और टेक्टॉन दोनों को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है।
कारदेखो का क्या है कहना
निसान टेक्टॉन और किआ सेल्टोस दोनों में फीचर से भरपूर केबिन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिलती है और और दोनों की कीमत भी लगभग एक जैसी है। टेक्टॉन सेगमेंट के सबसे ज्यादा पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ एक मजबूत दावेदार है, जिसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है, यह उन लोगों के लिए सही है जो जबरदस्त परफॉर्मेंस को अहमियत देते हैं। इसका बोल्ड डिजाइन और प्रीमियम केबिन भी मुकाबले में मौजूद कारों को आसानी से टक्कर देता है।
वहीं, सेल्टोस ज्यादा इंजन ऑप्शन के साथ ज्यादा ग्राहकों को अपनी ओर खींचने की क्षमता रखती है। इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और डीजल इंजन का विकल्प भी है। अगर आप माइलेज, परफॉर्मेंस और लंबी ड्राइविंग को अहमियत देते हैं तो सेल्टोस के अलग-अलग वेरिएंट हर तरह के ग्राहक के लिए हैं। किआ को अपने बड़े डीलरशिप और सर्विस नेटवर्क का भी फायदा मिलता है, साथ ही कंपनी का आफ्टर सेल्स सपोर्ट भी काफी अच्छा है। वहीं, निसान का सेल्स और सर्विस टचपॉइंट अभी भी सीमित है, जिससे ओनरशिप एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए इसमें सुधार की जरूरत है।
अगर आप एक नई स्टाइल वाली परफॉर्मेंस फोकस टर्बो पेट्रोल एसयूवी कार लेना चाहते हैं, तो टेक्टॉन एक बेहतरीन गाड़ी है। लेकिन अगर आप ज्यादा इंजन ऑप्शन, आसान ओनरशिप और बड़े सर्विस नेटवर्क का भरोसा चाहते हैं तो सेल्टोस मिडसाइज एसयूवी सेगमेंट में एक दमदार ऑल राउंडर कार है।
अन्य विकल्प
टेक्टॉन और सेल्टोस दोनों ही अपनी-अपनी कैटेगरी में बेहतरीन गाड़ियां हैं। सेल्टोस 2019 में लॉन्च से बाद से ही परिवारों के लिए पसंदीदा एसयूवी कार रही है, वहीं नई टेक्टॉन भी उतनी ही दमदार लग रही है। लेकिन आप इस सेगमेंट के दूसरे विकल्प और उनकी खूबियां देख सकते हैं:
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हुंडई क्रेटा: देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली मिड साइज एसयूवी कार है, जिसमें फीचर से भरपूर केबिन, आरामदायक राइड और कई इंजन ऑप्शन मिलते हैं।
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रेनो डस्टर: यह शानदार राइड, हैंडलिंग और परफॉर्मेंस, और दमदार रोड परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। टेक्टॉन को डस्टर पर तैयार किया गया है, लेकिन डस्टर की अपनी खूबियां भी हैं।
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टाटा सिएरा: टाटा का सुरक्षा और फीचर पर फोकस के साथ, यह अपने आइकॉनिक नेमप्लेट, रेट्रो प्रेरित डिजाइन और कई पावरट्रेन ऑप्शन के लिए जाती है।
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मारुति विक्टोरिस: उन लोगों के लिए सही है जो भरोसेमंद ओनरशिप, सस्ती आफ्टर सेल्स सर्विस, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा माइलेज, स्पेशियस और फीचर से भरपूर केबिन, शानदार डिजाइन और ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प चाहते हैं।
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मारुति ग्रैंड विटारा/टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर: विक्टोरिस वाली सभी खूबियां हैं लेकिन ज्यादा बॉक्सी और पारंपरिक एसयूवी डिजाइन के साथ।
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फोक्सवैगन टाइगन: दमदार टर्बो-पेट्रोल और हाई-परफॉर्मेंस डीएसजी गियरबॉक्स के साथ बेहतर ड्राइविंग अनुभव के लिए जानी जाती है।
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स्कोडा कुशाक: शानदार और स्पोर्टी एक्सटीरियर के साथ टाइगन जैसा ड्राइविंग अनुभव, लेकिन प्रीमियम केबिन और ज्यादा बेहतर ड्राइविंग अनुभव के साथ आती है।
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होंडा एलिवेट: होंडा कार के फैन के लिए एक बढ़िया विकल्प जो होंडा का भरोसा, स्पेशियस केबिन और बड़ा बूट चाहते हैं।
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एमजी एस्टर: उन लोगों के लिए सही है जो परफॉर्मेंस के बजाय, वैल्यू-फोन मनी, शानदार डैशबोर्ड के साथ फीचर से भरपूर एसयूवी, और आरामदायक राइड के साथ स्पेशियस केबिन चाहते हैं।