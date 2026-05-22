2026 किआ सेल्टोस एचटीके: क्या ये सेल्टोस का सबसे अच्छा वेरिएंट है? तस्वीरों के जरिए जानिए यहां

प्रकाशित: मई 22, 2026 11:53 am । सोनू

नई जनरेशन किआ सेल्टोस भारत की सड़कों पर आ गई है, इसे पूरी तरह से नए डिजाइन, नए केबिन अनुभव और अपडेट वेरिएंट लाइनअप में पेश किया गया है। एचटीके वेरिएंट में कुछ ऐसे अपग्रेड किए गए हैं, जो सेल्टोस कार के लुक और रोजाना इस्तेमाल दोनों को बेहतर करते हैं।

अगर आप नई किआ सेल्टोस गाड़ी को खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या एचटीके वेरिएंट आपके लिए सही रहेगा, तो यहां वह सबकुछ बताया गया है जो आपको इस वेरिएंट में मिलता है:

एक्सटीरियर

आगे का डिजाइन

सामने से सेल्टोस एचटीके में नई जनरेशन एसयूवी वाला अपराइट और मस्कुलर डिजाइन मिलता है। इसकी ग्लॉस ब्लैक ग्रिल तुरंत ध्यान खींचती है और इसके नए स्टाइल के साथ खूब जचती है। वहीं शार्प लाइनें इसकी सड़क पर मौजूदगी को शानदार बनाती है।

इसमें एलईडी डीआरएल के साथ एलईडी हेडलैंप्स दिए गए हैं, जो इसे आगे से मॉडर्न लुक देते हैं। नीचे की तरफ, सिल्वर-फिनिश स्किड प्लेट बंपर में कंट्रास्ट जोड़ती है और इसके ओवरऑल लुक को कॉम्प्लिमेंट देती है।

साइड

साइड से देखने पर एचटीके वेरिएंट में अहम बदलाव नजर आते हैं। पावरट्रेन ऑप्शन के हिसाब से, सेल्टोस एचटीके में 16-इंच स्टील व्हील और बड़े 17-इंच क्रिस्टल-कट अलॉय व्हील का विकल्प दिया गया है, जो इसे साइड से प्रीमियम लुक देते हैं।

किआ एसयूवी कार में काले कलर की हाई-ग्लॉस रूफ रेल्स भी दी गई है जो इसके स्पोर्टी लुक को और शानदार बनाती है। फ्लश-टाइप डोर हैंडल कार की बॉडी में अच्छे से समाए हुए हैं, जबकि इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम में अब ऑटो-फोल्ड फंक्शन भी है।

इसके अलावा, किआ ने एचटीके में स्ट्रीमलाइन ऑटोमैटिक डोर हैंडल भी लगाए हैं, जो नई जनरेशन सेल्टोस के मॉडर्न स्टाइल अप्रोच को और ज्यादा निखारते हैं।

पीछे का डिजाइन

सेल्टोस एचटीके में पीछे की तरफ एलईडी कनेक्टेड टेल लैंप्स दिए गए हैं, जो एसयूवी कार को ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न बनाते हैं। इसमें एक पीछे स्पॉइलर, शार्क-फिन एंटीना, और बंपर पर अच्छे से इंटीग्रेटेड सिल्वर-फिनिश स्किड प्लेट भी दी गई है।

एचटीके में पीछे एक हिडन वाइपर के अलावा एक डिफॉगर भी है, जो इसकी प्रैक्टिकैलिटी को बेहतर करता है और वाइपर इस्तेमाल न होने पर भी पीछे का डिजाइन साफ रखने में मदद करता है। अगर आप बेस मॉडल एचटीई वेरिएंट के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो यह रिपोर्ट पढ़ें।

टेलगेट पर बड़े अक्षरों में ‘सेल्टोस’ नाम लिखा है जो इसकी ओवरऑल स्टाइल को बेहतर करता है।

कलर ऑप्शन

2026 किआ सेल्टोस एचटीके कई एक्सटीरियर कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जिनमें मॉर्निंग हेज, मैग्मा रेड, फ्रॉस्ट ब्लू, आइवरी सिल्वर ग्लॉस, प्यूटर ऑलिव, इंपेरियल ब्लू, ग्रेविटी ग्रे, अरोरा ब्लैक पर्ल, और ग्लेशियर व्हाइट पर्ल शामिल हैं। टॉप मॉडल्स में कंट्रास्टिंग ब्लैक रूफ के साथ ड्यूल-टोन पेंट स्कीम भी मिलती है।

केबिन

सेल्टोस एचटीके के केबिन में ड्यूल-टोन ब्लैक और ग्रे थीम दी गई है, लेकिन इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस लोअर वेरिएंट्स से ज्यादा प्रीमियम लगता है। किआ ने एचटीके में स्मोकी ब्लैक और ग्रे सेमी-लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री दी है, जो केबिन को और ज्यादा शानदार लुक देती है।

डैशबोर्ड लेआउट जाना-पहचाना है, इसमें डैशबोर्ड, सेंटर कंसोल और गियर लिवर एरिया के चारों ओर ग्रे एक्सेंट दिया गया है, जो अंदर की डार्क थीम को ब्रेक करते हैं। इसमें कई जगह हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ है, हालांकि ओवरऑल केबिन ज्यादा साधारण फील नहीं होता है।

पीछे की तरफ एक पार्सल शेल्फ, सीटबैक पॉकेट और 60:40 अनुपात में बंटी सीट के साथ रिक्लाइन फंक्शन जुड़ने से यह ज्यादा प्रैक्टिकल हो गई है। पीछे वाले पैसेंजर के लिए कप होल्डर के साथ एक सेंटर आर्मरेस्ट और सभी तीनों पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है।

एचटीके वेरिएंट में टिल्ट और टेलिस्कॉपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है, जिससे ड्राइविंग ज्यादा आरामदायक महसूस होती है।

फीचर और सेफ्टी

सेल्टोस एचटीके में एक 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी, 12-इंच एलसीडी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कई टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट्स, पावर विंडो, क्रूज कंट्रोल, और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम जैसे फीचर मिलते हैं।

किआ ने एचटीके वेरिएंट में पुश बटन स्टार्ट के साथ स्मार्ट चाबी, मोशन सेंसर बेस्ड प्रॉक्सिमिटी अनलॉक फंक्शन, पीछे डोर सनशेड कर्टेन, और सेफ्टी फंक्शन के साथ ड्राइवर साइड वन-टच ऑटो अप/डाउन पावर विंडो जैसे अतिरिक्त फीचर जोड़े हैं।

ऑटोमैटिक वेरिएंट में ऑटो होल्ड के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ड्राइव मोड, ट्रेक्शन मोड, पेडल शिफ्टर्स, और कपहोल्डर के लिए एक प्रीमियम स्लाइडिंग कवर भी दिया गया है।

सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, और पीछे पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

यहां किआ सेल्टोस की वेरिएंट अनुसार फीचर लिस्ट देखिए।

इंजन

किआ ने सेल्टोस एचटीके में सभी तीनों इंजन ऑप्शन दिए हैं, जिनमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर डीजल और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन शामिल हैं। सभी तीनों इंजन के स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

स्पेसिफिकेशन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल पावर 115 पीएस 116 पीएस 160 पीएस टॉर्क 144 एनएम 250 एनएम 253 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी/ सीवीटी 6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी 6-स्पीड आईएमटी

सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, आईएमटी - क्लचलेस मैनुअल ट्रांसमिशन

नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है, जबकि डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की चॉइस मिलती है। टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ केवल 6-स्पीड क्लचलेस मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है, जबकि डीसीटी गियरबॉक्स केवल टॉप मॉडल्स में मिलता है।

प्राइस और कंपेरिजन

2026 किआ सेल्टोस एचटीके की कीमत 13.09 लाख रुपये से 15.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

सेल्टोस कार का मुकाबला हुंडई क्रेटा, रेनो डस्टर, टाटा सिएरा और कर्व, टोयोटा हाइराइडर, एमजी एस्टर, फोक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक, मारुति ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस, होंडा एलिवेट और सिट्रोएन एयरक्रॉस से है।

कारदेखो का क्या है कहना

सेल्टोस एचटीके 2026 किआ सेल्टोस का एक ज्यादा बेहतर वर्जन लगता है, जिसकी बड़ी वजह इसमें जोड़े गए स्टाइल एलिमेंट्स, प्रैक्टिकल फीचर और ढेर सारे इंजन ऑप्शन हैं। हालांकि इसमें अभी भी कुछ प्रीमियम फीचर की कमी है जो केवल टॉप मॉडल्स में दिए गए हैं, फिर भी एचटीके में रोजाना इस्तेमाल और मॉडल फीचर के बीच अच्छा बैलेंस है।

बड़े अलॉय व्हील, सेमी-लेदरेट सीटें, पुश बटन स्टार्ट, और कई गियरबॉक्स ऑप्शन जैसे फीचर इसे उन लोगों के लिए ज्यादा कंप्लिट पैकेज बनाते हैं जो टॉप मॉडल के लिए अपना बजट नहीं बढ़ाना चाहते हैं।

यह भी देखें: किआ सेल्टोस ऑन रोड प्राइस