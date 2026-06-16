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    किआ सेल्टोस एचटीके(ओ): क्या ये पैसा वसूल कार है?

    एचटीके(ओ) वेरिएंट में एक पैनोरमिक सनरूफ, आगे वेंटिलेटेड सीटें, 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली सीट दी गई है, जो इसे वैल्यू फोर मनी प्रोडक्ट बनाती हैं

    प्रकाशित: जून 16, 2026 11:44 am । सोनू

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    Kia Seltos HTK(O) Explained

    किआ मोटर्स ने नई जनरेशन सेल्टोस को लॉन्च किया है, जिसमें नया डिजाइन, चौड़ा स्टांस और फीचर से भरपूर केबिन दिया गया है, जिससे यह सेगमेंट में सबसे ज्यादा फीचर वाली कार में से एक बन गई है। किआ शुरुआती वेरिएंट से बेहतर लुक, फीचर और सेफ्टी पर ध्यान देती है। इसलिए, अगर आप नई सेल्टोस गाड़ी को खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या मिड वेरिएंट एचटीके(ओ) एक अच्छा विकल्प है, तो यहां देखिए इसमें क्या कुछ मिलता है:

    किआ सेल्टोस एचटीके(ओ): एक्सटीरियर

    आगे का डिजाइन

    आगे से सेल्टोस एचटीके(ओ) काफी दमदार लगती है और इसकी रोड प्रजेंस भी शानदार है, जिससे यह नीचे वाले वेरिएंट की तुलना में ज्यादा प्रीमियम लगती है। नई डिजिटल टाइगर नोज और साइड में वर्टिकल डीआरएल के साथ एलईडी हेडलैंप्स इसे मॉडर्न लुक देते हैं।

    Kia Seltos Front

    बंपर पर सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है जो इसके ओवरऑल डिजाइन को और बेहतर करती है। बाकी सबकुछ नीचे वाले एचटीके वेरिएंट जैसा ही है।

    साइड प्रोफाइल

    साइड वाले हिस्से की बात करें तो यहां सेल्टोस में लंबा व्हीलबेस और व्हील आर्क क्लेडिंग दी गई है। इसके मैनुअल वर्जन में 16-इंच स्टील व्हील और ऑटोमैटिक वर्जन में 17-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं।

    Kia Seltos Side

    डिजाइन की बात करें तो इसमें ग्लॉस ब्लैक फिनिश रूफ रेल्स दी गई है जो इसे स्पोर्टी लुक देती हैं। फ्लश डोर हैंडल अब इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट होते हैं और टर्न इंडिकेटर को आउटसाइड रियर व्यू मिरर (ओआरवीएम) में जोड़ा गया है और ऑटो-फोल्ड फंक्शन के साथ आते हैं।

    पीछे का डिजाइन

    पीछे की तरफ आपको कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स मिलते हैं जो सेल्टोस के मॉडर्न डिजाइन को और बेहतर बनाते हैं। इसमें एक शार्क फिन एंटीना, एक छिपा हुआ वाइपर और एक डिफॉगर भी दिया गया है, जिससे पीछे से यह साफ-सुथरी नजर आती है। बंपर पर एक सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट दी गई है जो सेल्टोस के एसयूवी स्टांस को बेहतर करती है।

    Kia Seltos Rear

    किआ सेल्टोस एचटीके(ओ): कलर

    सेल्टोस एचटीके(ओ) 9 मोनोटोन कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जिनमें नया मॉर्निंग हैज, मैग्मा रेड, फ्रॉस्ट ब्लू और आइवरी सिल्वर ग्लॉस शामिल है। इसमें ग्लेशियर पर्ल व्हाइट, इंपेरियल ब्लू, प्यूटर ऑलिव, अरोरा ब्लैक पर्ल और ग्रेविटी ग्रे कलर भी मिलते हैं।

    ड्यूल-टोन कलर का विकल्प टॉप मॉडल्स में दिया गया है।

    किआ सेल्टोस एचटीके(ओ): केबिन

    एचटीके(ओ) वेरिएंट का केबिन नीचे वाले वेरिएंट्स की तुलना में ज्यादा प्रीमियम लगता है। इसमें लेदर चढ़ा स्टीयरिंग व्हील और लेदरेट सीटें दी गई हैं जो इसे शानदार बनाती है। केबिन में डैशबोर्ड पर ड्यूल-टोन ग्रे और ब्लैक थीम के साथ दो बड़ी स्क्रीन दी गई है, जो इसे यूरोपियन कार वाला वाइब देती है।

    Kia Seltos Interior
    Kia Seltos Interior Rear Seats

    किआ सेल्टोस एचटीके(ओ): फीचर और सेफ्टी

    भारतीय ग्राहक पैनोरमिक सनरूफ वाली कार को सबसे ज्यादा अहमियत देने लगे हैं और एचटीके (ओ) वेरिएंट में यह फीचर दिया गया है। इसके अलावा इसमें एलईडी रीडिंग लैंप्स और वायरलेस फोन चार्जर भी दिया गया है। इससे केबिन में ज्यादा स्पेस और खुलापन महसूस होता है, और प्रीमियम लुक मिलता है। एचटीके(ओ) ऑटोमैटिक में आगे वेंटिलेटेड सीट और 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं।

    अन्य फीचर में एक 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट्स, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, पुश बटन स्टार्ट के साथ स्मार्ट की, और प्रॉक्सिमिटी अनलॉक फंक्शन शामिल हैं। ऑटोमैटिक वर्जन में ऑटो होल्ड के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ट्रैक्शन कंट्रोल, 3 ड्राइव मोड (ईको, नॉर्मल, स्पोर्ट) और पेडल शिफ्टर्स जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं।

    सुरक्षा के लिए एचटीके(ओ) वेरिएंट में 6 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, हिल स्टार्ट असिस्ट (एचएसए), इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, और ऑटोमैटिक हेडलैंप्स जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। इस रिपोर्ट में आप सेल्टोस के वेरिएंट अनुसार फीचर देख सकते हैं।

    किआ सेल्टोस एचटीके(ओ): इंजन

    सेल्टोस कार के पूरे लाइनअप में एचटीके(ओ) एकलौता वेरिएंट है जिसमें सभी इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं। एचटीके(ओ) में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर टर्बो-डीजल इंजन का विकल्प दिया गया है, जिसके साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है।

    नीचे टेबल में इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की पूरी जानकारी दी गई है:

    इंजन

    1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5 लीटर डीजल

    1.5 लीटर टर्बो-पेट्रोल

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी / सीवीटी

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

    6-स्पीड आईएमटी / 7-स्पीड डीसीटी

    पावर

    115 पीएस

    116 पीएस

    160 पीएस

    टॉर्क

    144 एनएम

    250 एनएम

    253 एनएम

    एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक, आईएमटी - क्लचलेस मैनुअल ट्रांसमिशन, डीसीटी - ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    प्राइस और कंपेरिजन

    एचटीके (ओ) पेट्रोल की कीमत 14.21 लाख रुपये है और डीजल ऑटोमैटिक की प्राइस 17.11 लाख रुपये है। सेल्टोस एचटीके (ओ) का मुकाबला हुंडई क्रेटा, रेनो डस्टर, टाटा सिएरा और कर्व, टोयोटा हाइराइडर, एमजी एस्टर, फोक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक, मारुति ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस, होंडा एलिवेट और सिट्रोएन एयरक्रॉस से रहेगा।

    यह भी देखें: किआ सेल्टोस ऑन रोड प्राइस

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