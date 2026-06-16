किआ सेल्टोस एक्स-लाइन वेरिएंट : क्या ज्यादा कीमत देकर इसके स्पोर्टी वेरिएंट को लेना सही होगा?

प्रकाशित: जून 16, 2026 02:11 pm । स्तुति

हाल ही में किआ ने 2026 सेल्टोस फेसलिफ्ट को नई डिजाइन, ज्यादा बेहतर फीचर और नए वेरिएंट लाइनअप के साथ भारत में लॉन्च किया है। इस रेंज में सबसे ऊपर मौजूद एक्स-लाइन इसके जीटीएक्स और जीटीएक्स ए वेरिएंट पर बेस्ड है और इसे ऐसे खरीदारों के लिए तैयार किया गया है जो चाहते हैं कि उनकी एसयूवी भीड़ से बिलकुल अलग दिखे।

इसमें जीटीएक्स वेरिएंट वाले सभी फीचर दिए गए हैं। एक्स-लाइन वेरिएंट एक्सक्लूसिव पेंट शेड और कई सारे कॉस्मेटिक बदलावों की वजह से एकदम अलग दिखता है। जीटीएक्स और जीटीएक्स ए ट्रिम पर बेस्ड एक्स-लाइन ट्रिम एक्स-लाइन और एक्स-लाइन ए वेरिएंट में उपलब्ध है।

जीटीएक्स पर बेस्ड एक्स-लाइन वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, जानेंगे इस रिपोर्ट के जरिए :-

किआ सेल्टोस एक्स-लाइन : एक्सटीरियर

एक्स-लाइन वेरिएंट में कई यूनीक डिजाइन एलिमेंट और पेंट ऑप्शन दिए गए हैं जिससे यह लाइनअप के दूसरे वेरिएंट से बिलकुल अलग दिखता है।

आगे की तरफ इसमें दूसरे वेरिएंट में मिलने वाली सिल्वर-फिनिश्ड यूनिट की बजाए ग्लॉस-फिनिश्ड स्किड प्लेट दी गई है। यह डार्क ट्रीटमेंट एसयूवी कार को ज्यादा दमदार लुक देता है और जीटी-लाइन इंस्पायर्ड डिजाइन को अच्छा कॉम्पलिमेंट देता है। जीटीएक्स वेरिएंट की तरह इसमें वेलकम फंक्शन के साथ ऑटोमेटिक एलईडी हेडलैंप्स दिए गए हैं। इसके आगे का हिस्सा लुक्स में ज्यादा दमदार दिखता है।

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसका सबसे बड़ा हाइलाइट 18-इंच ब्लैक अलॉय व्हील्स हैं, जो जीटीएक्स वेरिएंट में मिलने वाले डुअल-टोन अलॉय व्हील्स की जगह लेते हैं। किआ ने इस वेरिएंट में डार्क एक्सेंट के साथ साइड डोर गार्निश भी दी है जो एसयूवी कार को ज्यादा स्पोर्टी अपील देती है। दूसरे वेरिएंट की तरह इसमें ओआरवीएम माउंटेड एलईडी टर्न इंडिकेटर और प्रीमियम दिखने वाले फ्लश डोर हैंडल्स दिए गए हैं।

एक्स-लाइन वेरिएंट में एक्सक्लूसिव मैट ग्रेफाइट पेंट शेड भी दिया गया है, जो कि सेल्टोस के दूसरे वेरिएंट के साथ नहीं मिलता है। ग्राहक ऑरोरा ब्लैक पर्ल कलर ऑप्शन भी चुन सकते हैं।

पीछे की तरफ इसमें कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स, शार्क-फिन एंटीना और रूफ माउंटेड स्पॉइलर दिया गया है। इसमें स्किड प्लेट के साथ ग्लॉस फिनिश भी दी गई है जो इसे ज्यादा प्रीमियम लुक देती है।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्स-लाइन का मैट शेड दिखने में बेहद कूल और आकर्षक लगता है, लेकिन इसे मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इसमें धूल-मिटटी चिपक सकती है।

किआ सेल्टोस एक्स-लाइन : इंटीरियर

एक्स-लाइन का केबिन रेगुलर जीटीएक्स वेरिएंट से काफी अलग दिखता है।

जीटीएक्स वेरिएंट में मिलने वाली ब्लैक और व्हाइट कलर केबिन थीम के मुकाबले एक्स-लाइन वेरिएंट में एक्सक्लूसिव डुअल-टोन ब्लैक और ग्रीन कलर थीम दी गई है। यह डार्क कलर कॉम्बिनेशन केबिन को ज्यादा स्पेशल अहसास देता है। इसमें कहीं पर भी कोई व्हाइट या हल्के शेड नहीं दिए गए हैं और इसमें स्टीयरिंग व्हील पर भी ब्लैक ट्रीटमेंट मिलता है।

इस वेरिएंट में डैशबोर्ड की डिजाइन में कोई बदलाव नहीं हुआ है और इसमें सॉफ्ट-टच मटीरियल, प्रीमियम फिनिश, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और लेदरेट रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलता है। इसमें पैनोरमिक सनरूफ भी दिया गया है जो केबिन को स्पेशियस और हवादार बनाता है।

इसमें जीटीएक्स ट्रिम्स जैसी प्रैक्टिकैलिटी मिलती है। इस वेरिएंट में अच्छी-खासी स्टोरेज स्पेस, फ्रंट और रियर आर्मरेस्ट, कप होल्डर, चार्जिंग पोर्ट और सोच-समझकर डिज़ाइन किया गया केबिन लेआउट मिलता है। सेल्टोस के केबिन में जरूरी कंट्रोल के लिए फिजिकल बटन दिए गए हैं जो हमें काफी पसंद आए।

कुल मिलाकर, एक्स-लाइन में जीटीएक्स और जीटीएक्स ए वेरिएंट जैसी प्रीमियम फिट और फिनिश क्वालिटी मिलती है, साथ ही इसे एक खास कलर थीम की वजह से एक अलग पहचान भी मिलती है।

किआ सेल्टोस एक्स-लाइन : फीचर

चूंकि एक्स-लाइन इसके टॉप वेरिएंट के काफी करीब है, ऐसे में इसमें सभी प्रीमियम फीचर दिए गए हैं।

इस एसयूवी कार में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 5-इंच का क्लाइमेट कंट्रोल डिस्प्ले, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और बोस का 8-स्पीकर साउंड सिस्टम दिया गया है।

इसमें पैनोरमिक सनरूफ, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, क्रूज कंट्रोल और पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप जैसे कंफर्ट फीचर दिए गए हैं। एक्स-लाइन वेरिएंट में पावर्ड ड्राइवर सीट के साथ ड्राइवर सीट और ओआरवीएम्स के लिए मेमोरी फ़ंक्शन, ड्राइवर-साइड वेलकम रिट्रैक्ट फंक्शन और ऑटो-रिवर्स ओआरवीएम्स जैसे फीचर भी मिलते हैं।

चूंकि यह जीटीएक्स वेरिएंट पर बेस्ड है और जीटीएक्स ए वेरिएंट पर नहीं, ऐसे में इसमें 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले की कमी है।

कुल मिलाकर, एक्स-लाइन वेरिएंट में शायद ही कोई कमी है और यह मौजूदा सेल्टोस के सबसे बेहतरीन ओनरशिप एक्सपीरिएंस में से एक देती है। आप इस रिपोर्ट में अलग-अलग वेरिएंट में मिलने वाले फीचर देख सकते हैं।

किआ सेल्टोस एक्स-लाइन : सेफ्टी

एक्स-लाइन वेरिएंट में जीटीएक्स वेरिएंट वाले सेफ्टी फीचर दिए गए हैं, जिनमें छह एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएम्स), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज शामिल हैं।

इस एसयूवी कार के टॉप एक्स-लाइन ए वेरिएंट में लेवल-2 एडीएएस, 360-डिग्री कैमरा और साइड पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं।

इस गाड़ी के बेस वेरिएंट में कई सारे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड मिलते हैं। इस रिपोर्ट में देखें इसके एंट्री-लेवल वेरिएंट की झलक। यदि आपको अतिरिक्त कंफर्ट फीचर चाहिए तो आप इसके बेस से ऊपर वाले वेरिएंट का लुक देख सकते हैं।

किआ सेल्टोस एक्स-लाइन : इंजन ऑप्शन

सेल्टोस में एक्स-लाइन वेरिएंट के साथ सभी इंजन ऑप्शन मिलते हैं, जिसके साथ केवल ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस दी गई है। जबकि, लोअर वेरिएंट में इंजन ऑप्शन अनुसार मैनुअल और आईएमटी का ऑप्शन दिया गया है। यहां देखें इसके इंजन ऑप्शन की जानकारी :-

इंजन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल ट्रांसमिशन सीवीटी 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एटी पावर 115 पीएस 160 पीएस 116 पीएस टॉर्क 144 एनएम 253 एनएम 250 एनएम

डीसीटी- डुअल क्लच ट्रांसमिशन, एटी- टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, सीवीटी- कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन

एचटीके उन कुछ वेरिएंट में से एक है जिसमें तीनों इंजन ऑप्शन मिलते हैं। यहां देखें इससे जुड़ी जानकारी।

किआ सेल्टोस एक्स-लाइन : कीमत और मुकाबला

किआ सेल्टोस एक्स-लाइन ना केवल जीटीएक्स वेरिएंट पर बेस्ड है, बल्कि इसकी कीमत भी इसके बराबर है। एक्स-लाइन वेरिएंट की कीमत 18.39 लाख रुपये से 19.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) (चुने गए इंजन ऑप्शन अनुसार) के बीच है। क्या आप नई किआ सेल्टोस की वेरिएंट-वाइज कीमतें देखना चाहते हैं? यह रिपोर्ट देखें।

सेगमेंट में सेल्टोस का मुकाबला हुंडई क्रेटा, फोक्सवैगन टाइगन, टाटा सिएरा, मारुति ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस, टोयोटा हाइराइडर, स्कोडा कुशाक, होंडा एलिवेट और रेनो डस्टर से है।

यदि आपका बजट कम है तो आप इसका एचटीएक्स वेरिएंट भी देख सकते हैं। एचटीएक्स वेरिएंट के मुकाबले एचटीएक्स ए वेरिएंट में कई अतिरिक्त फीचर मिलते हैं जिसके बारे में आप यहां पढ़ सकते हैं।

कारदेखो का क्या है कहना

कार खरीदना हमेशा खास होता है, और अगर आप इसे और भी खास बनाना चाहते हैं, तो एक्स-लाइन वेरिएंट आपके लिए अच्छा रहेगा। यह वेरिएंट दिखने में बेहद शानदार लगता है, लेकिन अगर आप इसका मैट शेड चुनते हैं तो आपको थोड़ी ज्यादा देखभाल करनी होगी। इसका एक्सक्लूसिव इंटीरियर और भी यूनीक एक्सपीरिएंस देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी कीमत रेगुलर जीटीएक्स वेरिएंट जितनी ही है।

जो लोग अकसर हाइवे पर गाड़ी चलाते हैं, उन्हें थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करके बेहतर सेफ्टी फीचर्स वाला एक्स-लाइन ए वेरिएंट खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। यदि आपको एक्स-लाइन पैकेज और यूनीक ओनरशिप एक्सपीरिएंस चाहिए तो एंट्री-लेवल एक्स-लाइन वेरिएंट आपके लिए सही रहेगा। क्या आप एक्स-लाइन वेरिएंट लेना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं।