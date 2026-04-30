रेनो डस्टर vs किआ सेल्टोस: क्रैश टेस्ट में किस कार ने मारी बाजी? जानिए यहां

प्रकाशित: अप्रैल 30, 2026 02:38 pm । सोनू

नई रेनो डस्टर एसयूवी कार का भारत एनकैप ने क्रैश टेस्ट किया है, और इसे किआ सेल्टोस की तरह पूरी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। हालांकि, दोनों एसयूवी कार की सेफ्टी रेटिंग बराबर है, लेकिन इनके स्कोर में फर्क है, और वयस्क पैसेंजर की सुरक्षा के मामले में सेल्टोस थोड़ा आगे है।

तो यह फर्क कितना बड़ा है, और क्या ये वास्तव में मायने रखता है? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं:

भारत एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग और स्कोर कंपेरिजन

यहां रेनो डस्टर और किआ सेल्टोस दोनों के भारत एनकैप क्रैश टेस्ट स्कोर और रेटिंग की जानकारी दी गई है:

पैरामीटर रेनो डस्टर किआ सेल्टोस वयस्क पैसेंजर सेफ्टी रेटिंग ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ वयस्क पैसेंजर प्रोटेशन स्कोर 30.49/32 31.70/32 फ्रंटल ऑफसेट डिफोरमेबल बैरियर टेस्ट स्कोर 14.49/16 15.70/16 साइड मूवेबल डिफोरमेबल बैरियर टेस्ट स्कोर 16/16 16/16 साइड पोल इंपेक्ट टेस्ट (पोल) ठीक ठीक चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ चाइल्ड पैसेंजर प्रोटेक्शन स्कोर 45/49 45/49 चाइल्ड सेफ्टी डायनामिक स्कोर 24/24 24/24 सीआरएस इंस्टॉलेशन स्कोर 12/12 12/12 व्हीकल असेसमेंट स्कोर 9/13 9/13

रेनो डस्टर क्रैश टेस्ट परिणाम

भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में रेनो डस्टर ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, और वयस्क पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसे 32 में से 30.49 पॉइंट मिले।

फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट 64 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर हुआ, जिसमें डस्टर को 16 में से 14.49 पॉइंट मिले, जो इसके अच्छे सुरक्षा स्तर को दर्शाता है, हालांकि यह मुकाबले में मौजूद कार से थोड़ा कम है।

साइड इंपेक्ट परफॉर्मेंस के मामले में डस्टर सबसे आगे है, इस मामले में इसे 16 में 16 पॉइंट मिले और साइड पोल इंपेक्ट टेस्ट भी पास कर लिया।

बच्चों की सुरक्षा के लिए डस्टर का स्कोर अपने सेगमेंट की बेहतरीन गाड़ियों के बराबर है, इसने 49 में से 45 अंक हासिल किए। इसने डायनामिक टेस्टिंग और सीआरएस इंस्टॉलेशन दोनों में पूरे अंक हासिल किए, जो गाड़ी में बैठे छोटे बच्चों की मजबूत सुरक्षा का संकेत है।

किआ सेल्टोस क्रैश टेस्ट परिणाम

किआ सेल्टोस वयस्क पैसेंजर की सुरक्षा के लिए 32 में से 31.70 अंक का शानदार स्कोर हासिल कर एक बेंचमार्क सेट कर रही है। इसी के साथ यह भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में सबसे ज्यादा स्कोर वाली आईसीई पावर्ड एसयूवी कार में से एक बन गई है।

फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट में इसे 16 में से 15.70 अंक मिले, जो डस्टर की तुलना में बेहतर स्ट्रक्चरल और पैसेंजर प्रोटेशन दिखाता है।

डस्टर की तरह, इसे भी साइड इंपेक्ट टेस्ट में 16 में से 16 अंक मिले और बिना किसी दिक्कत के साइड पोल टेस्ट भी पास कर लिया।

बच्चों की सुरक्षा के लिए सेल्टोस ने डस्टर की बराबरी करते हुए 49 में से 45 अंक हासिल किए, जिसमें डायनामिक्स और सीआरएस इंस्टॉलेशन टेस्ट के पूरे नंबर शामिल हैं।

निष्कर्ष

कागजों में रेनो डस्टर और किआ सेल्टोस दोनों ही सबसे सुरक्षित कॉम्पैक्ट एसयूवी कार हैं, दोनों को पूरी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। हालांकि, सेल्टोस को वयस्क पैसेंजर की सुरक्षा का स्कोर ज्यादा होने का थोड़ा फायदा मिलता है, खासकर सामने से टक्कर में इसने अच्छा परफॉर्म किया। वहीं दूसरी ओर, डस्टर ने भी सुरक्षा के मामले में अच्छा परफॉर्म किया और बच्चों की सुरक्षा के मामले में सेल्टोस की बराबरी करती है।

असल दुनिया में यह अंतर बहुत कम है। इसलिए, भले ही कागजों में सेल्टोस बेहतर दिखती हो, लेकिन दोनों ही एसयूवी कार का सेफ्टी लेवल भरोसेमंद है, और आपकी आखिरी फैसला फीचर, परफॉर्मेंस, कंफर्ट और पसंदीदा ब्रांड जैसी चीजों पर निर्भर करेगा।

सेफ्टी फीचर

दोनों एसयूवी कार में जरूरी सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

रेनो डस्टर में कई एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), सभी पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर, और पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन सिस्टम सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड दिया गया है।

इसी तरह, किआ सेल्टोस में भी कई एयरबैग, ईएससी, सीटबेल्ट रिमाइंडर, और एक पूरा सेफ्टी पैकेज मिलता है।

इसके अलावा, दोनों एसयूवी कार में आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, ईबीडी के साथ एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल, और इस सेगमेंट की कार से उम्मीद किए जाने सभी जरूरी सेफ्टी फीचर भी मिलते हैं।

प्राइस और कंपेरिजन

आपकी जानकारी के लिए यहां दोनों कॉम्पैक्ट एसयूवी कार की प्राइस रेंज दी गई है:

मॉडल कीमत (एक्स-शोरूम) रेनो डस्टर 10.49 लाख रुपये से 18.49 लाख रुपये किआ सेल्टोस 10.99 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये

आप एसयूवी कार लेने की सोच रहे हैं तो इस सेगमेंट में आपके पास हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, टोयोटा हाइराइडर, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट, एमजी एस्टर, होंडा एलिवेट, और फोक्सवैगन टाइगन जैसे विकल्प भी मौजूद हैं।