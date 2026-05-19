2026 किआ सेल्टोस के बेस से ऊपर वाले एचटीई (ओ) वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, जानिए यहां

प्रकाशित: मई 19, 2026 11:20 am । स्तुति

किआ सेल्टोस भारत के कार बाजार में कोई नया नाम नहीं है। मार्केट में इसे 2019 में पेश किया गया था और हाल ही में इसे नया जनरेशन अपडेट भी मिला है जिससे यह सेगमेंट में काफी पावरफुल ऑप्शन साबित होती है। 2026 किआ सेल्टोस कार कुल 10 वेरिएंट में आती है। इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार के बेस से ऊपर वाले एचटीई (ओ) वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, जानेंगे इसके बारे में आगे :-

एक्सटीरियर

सेल्टोस के बेस से ऊपर वाले एचटीई (ओ) वेरिएंट में आगे की तरफ एलईडी डीआरएल्स के साथ एलईडी हेडलाइट और सिल्वर फिनिश्ड स्किड प्लेट दी गई है। इसमें ग्रिल पर ब्लैक फिनिश दी गई है, हालांकि टॉप वेरिएंट की तरह इस पर ग्लॉस फिनिश नहीं मिलती है।

राइडिंग के लिए इसमें बेस वेरिएंट एचटीई की तरह कवर के साथ 16-इंच स्टील व्हील्स दिए गए हैं, लेकिन इस पर स्टाइलिश कवर मिलते हैं। साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें फ्लश-टाइप डोर हैंडल्स लगे हुए हैं, लेकिन यह टॉप वेरिएंट की तरह इलेक्ट्रिक रूप से ऑपरेट नहीं होते हैं।

इस गाड़ी में एचटीई (ओ) वेरिएंट से रूफ रेल्स पर ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिलती है। जबकि, ओआरवीएम्स टर्न इंडिकेटर और चौड़ी बॉडी क्लैडिंग जैसे एलिमेंट इसमें एंट्री-लेवल वेरिएंट से मिलते हैं।

पीछे की तरफ इसमें बेस वेरिएंट जैसा एलईडी टेललाइट सेटअप दिया गया है, लेकिन इसके बीच का हिस्सा इल्युमिनेट होता है। इस वेरिएंट में पीछे की साइड पर सिल्वर-फिनिश्ड स्किड प्लेट भी दी गई है। शार्क फिन एंटीना और रूफ इंटीग्रेटेड स्पॉइलर इसमें एचटीई वेरिएंट से लिए गए हैं।

कलर ऑप्शन

नई किआ सेल्टोस कार के एचटीई (ओ) वेरिएंट में 9 मोनोटोन कलर शेड दिए गए हैं :-

फ्रॉस्ट ब्लू

ग्लेशियर व्हाइट पर्ल

मॉर्निंग हेज

इम्पीरियल ब्लू

प्यूटर ऑलिव

ऑरोरा ब्लैक पर्ल

मैग्मा रेड

आइवरी सिल्वर ग्लॉस

ग्रेविटी ग्रे

इसमें मैट ग्रेफाइट कलर ऑप्शन की कमी है, जो कि केवल इसके एक्स-लाइन वेरिएंट में मिलता है। एचटीई (ओ) वेरिएंट में कोई डुअल-टोन एक्सटीरियर कलर ऑप्शन नहीं दिया गया है।

इंटीरियर

किआ सेल्टोस न्यू मॉडल के एचटीई (ओ) वेरिएंट में डुअल-टोन ब्लैक और ग्रे कलर केबिन थीम दी गई है। हालांकि, एचटीई वेरिएंट के मुकाबले इसमें फैब्रिक की बजाए सेमी-लेदरेट सीटें दी गई है। इस वेरिएंट में नया 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है जिस पर टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट मिलता है।

किआ ने इस वेरिएंट में डोर पैड, स्टीयरिंग व्हील और सेंटर कंसोल पर ब्रश्ड सिल्वर एलिमेंट का इस्तेमाल किया है, जिससे इसकी डार्क कलर केबिन थीम को अच्छा कॉन्ट्रास्ट मिलता है। एचटीई (ओ) वेरिएंट से इसमें रियर सेंटर आर्मरेस्ट भी मिलता है।

फीचर

किआ सेल्टोस एचटीई (ओ) वेरिएंट में 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, कीलेस एंट्री और पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप दिया गया है। इसके अलावा इसमें पैडल शिफ्टर्स, ट्रैक्शन कंट्रोल और ड्राइव मोड, मैनुअल एसी और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर भी मिलते हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग, ऑल व्हील्स डिस्क ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, गाइडलाइंस के साथ रियर पार्किंग कैमरा और ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर दिए गए हैं। यहां देखें नई किआ सेल्टोस में दिए गए फीचर की जानकारी।

इंजन ऑप्शन

किआ सेल्टोस 2026 मॉडल के बेस से ऊपर वाले एचटीई (ओ) वेरिएंट में यह सभी इंजन-गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं :-

इंजन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल पावर 115 पीएस 160 पीएस 116 पीएस टॉर्क 144 एनएम 253 एनएम 250 एनएम ट्रांसमिशन * 6-स्पीड एमटी, सीवीटी 6-स्पीड आईएमटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

सीवीटी - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, आईएमटी - इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन (क्लच पैडल के बिना मैनुअल), एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

किआ सेल्टोस कार के एचटीई (ओ) वेरिएंट में टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 7-स्पीड डीसीटी (डुअल-क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन) गियरबॉक्स को छोड़कर बाकी सभी इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं।

कीमत और मुकाबला

नई किआ सेल्टोस एचटीई (ओ) वेरिएंट की कीमत 12.09 लाख रुपये से लाख रुपये 14.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है।

इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार का मुकाबला टाटा सिएरा, हुंडई क्रेटा, मारुति विक्टोरिस, टोयोटा हाइराइडर, फॉक्सवैगन टाइगन, होंडा एलिवेट और स्कोडा कुशाक से है। यह गाड़ी टाटा कर्व और सिट्रोएन बसाल्ट एसयूवी-कूपे के मुकाबले में भी एक अच्छा है।

कारदेखो का क्या है कहना…

भले ही एचटीई (ओ) कागज पर सेल्टोस का एक लोअर वेरिएंट हो, लेकिन इस कीमत पर इसमें कई सारे फीचर मिलते हैं। इसमें सभी जरूरी फीचर के साथ कई काम के कंफर्ट फीचर दिए गए हैं जिनमें 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, छह एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक शामिल हैं। इस वेरिएंट में लगभग सभी इंजन-गियरबॉक्स ऑप्शन मिलते हैं, साथ ही इसमें चुनने के लिए 9 मोनोटोन कलर शेड भी दिए गए हैं, ऐसे में आपके पास चुनने के लिए इतने सारे विकल्प होंगे कि आप शायद तय ही ना कर पाएं कि कौनसा कलर चुनें।