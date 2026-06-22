2026 किआ सेल्टोस : इसे खरीदने से पहले जानिए इससे जुड़ी हर एक बात

2019 में लॉन्च होने के बाद से ही किआ सेल्टोस अपनी प्रीमियम डिजाइन, फीचर लोडेड केबिन और कई सारे इंजन ऑप्शन के साथ भारत की सबसे पॉपुलर कॉम्पेक्ट एसयूवी कारों में से एक रही है। हाल ही में न्यू जनरेशन सेल्टोस भारत में लॉन्च हुई है, जिसमें नई एक्सटीरियर डिजाइन, नया इंटीरियर, और कई एडवांस कंफर्ट और सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। यह कॉम्पेक्ट एसयूवी कार स्टाइल, प्रैक्टिकैलिटी, टेक्नोलॉजी और परफॉरमेंस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन पेश करती है, जिससे यह अपने सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार साबित होती है।

सेल्टोस उन लोगों के लिए एक अच्छी कार है जो कि एक फीचर लोडेड फैमिली एसयूवी लेना चाहते हैं जिसमें कई सारे इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन मिले जो अलग-अलग लोगों की जरूरतों को पूरा करें। यदि आप भी नई किआ सेल्टोस को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसके वेरिएंट लाइनअप, फीचर, और इंजन ऑप्शन के बारे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है। आपकी रिसर्च को आसान बनाने के लिए यहां 2026 किआ सेल्टोस से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई है :-

2026 किआ सेल्टोस लॉन्च रिपोर्ट

किआ ने न्यू जनरेशन सेल्टोस को भारत में कुछ महीनों पहले लॉन्च किया था। इस गाड़ी की कीमत 10.99 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इस नए मॉडल में काफी कुछ बदलाव हुए हैं जिसमें नया प्लेटफॉर्म, नई एक्सटीरियर स्टाइलिंग, ज्यादा स्पेशियस केबिन, नए फीचर और टेक्नोलॉजी शामिल है।

2026 किआ सेल्टोस कार 10 वेरिएंट : एचटीई, एचटीई (ओ), एचटीके, एचटीके (ओ), एचटीएक्स, एचटीएक्स (ए), जीटीएक्स, एक्स-लाइन, जीटीएक्स (ए), और एक्स-लाइन (ए) में आती है। यदि आप इसकी वेरिएंट-वाइज कीमत, वेरिएंट, इंजन ऑप्शन, फीचर आदि के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दी गई रिपोर्ट देख सकते हैं :-

​2026 किआ सेल्टोस की बुकिंग से जुड़ी जानकारी

भारत में नई किआ सेल्टोस को लॉन्च हुए काफी समय हो चुका है। इसकी बुकिंग प्रक्रिया काफी आसान है और इसे किआ की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर नजदीकी किआ डीलरशिप पर जाकर बुक किया जा सकता है। इस एसयूवी कार की डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है। 2026 किआ सेल्टोस कार की बुकिंग प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानने के लिए नीचे दी गई रिपोर्ट देखें :-

​2026 किआ सेल्टोस ऑन-रोड कीमत

खरीददार सेल्टोस की एक्स-शोरूम कीमत से आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन आपको असल में जो कीमत चुकानी होती है उसमें रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, टीसीएस (शोरूम वैल्यू का 1%) और कई दूसरी फीस जैसे अतिरिक्त खर्च भी शामिल होते हैं। अगर आप भारत के टॉप 5 शहरों में किआ सेल्टोस की ऑन-रोड कीमत के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।

​2026 किआ सेल्टोस ईएमआई गाइड

क्या आप 2026 किआ सेल्टोस को ईएमआई पर लेने का विचार कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आपको हर महीने कितनी ईएमआई चुकानी होगी? हमारी विस्तृत ईएमआई गाइड रिपोर्ट आपको किआ सेल्टोस के टॉप और सबसे महंगे एक्स-लाइन (ए) डीजल एटी वेरिएंट की अनुमानित मासिक कीमत समझने में मदद करेगी। इस कैलकुलेशन के लिए हमनें नई दिल्ली की ऑन-रोड प्राइस को आधार माना है। हमनें डाउन पेमेंट, ब्याज दर और लोन राशि जैसे दूसरे फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा है ताकि आपको 3 से 7 साल तक की अलग-अलग लोन अवधि के आधार पर कितनी ईएमआई चुकानी होगी इसके बारे में अंदाजा लग सके। इस रिपोर्ट में देखें इससे जुड़ी पूरी जानकारी :-

​2026 किआ सेल्टोस फोटो गैलरी

नई किया सेल्टोस अपनी बॉक्सी शेप और दमदार लुक्स के साथ सभी को आकर्षित करती है। आगे की तरफ इसमें बड़ी ग्लॉसी-ब्लैक ग्रिल के साथ आइस-क्यूब एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट, इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स के साथ एलईडी डीआरएल्स और ग्लॉस ब्लैक बॉडी क्लैडिंग वाला स्पोर्टी बंपर दिया गया है। पीछे की तरफ इसमें कनेक्टेड एलईडी टेललाइट दी गई है। राइडिंग के लिए इसमें नए अलॉय व्हील्स लगे हैं, जिन्हें अलग-अलग डिजाइन में चुना जा सकता है। केबिन की बात करें तो डैशबोर्ड लेआउट बिल्कुल नया है जिसमें ट्रिनिटी पैनोरमिक डिस्प्ले पैनल मिलता है। अगर आप नई सेल्टोस को खरीदने पर विचार कर रहे हैं तो नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके इसकी फोटो गैलरी देख सकते हैं :-

​2026 किआ सेल्टोस : सभी कलर ऑप्शन

किआ सेल्टोस न्यू मॉडल में 12 अलग-अलग कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से 4 कलर ऑप्शन बिलकुल नए हैं। इसमें बेस वेरिएंट एचटीई से सभी कलर ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन कुछ एक्सक्लूसिव कलर ऑप्शन इसके केवल टॉप वेरिएंट के साथ ही मिलते हैं। आप किआ सेल्टोस गाड़ी के कुछ वेरिएंट के साथ डुअल-टोन कलर स्कीम भी चुन सकते हैं। यहां देखें नई किआ सेल्टोस के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी :-

​2026 किआ सेल्टोस : किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन?

2026 किआ सेल्टोस गाड़ी में तीन इंजन ऑप्शन : 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर डीजल इंजन दिए गए हैं, जिनके साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस मिलती है। सभी इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन की उपलब्धता वेरिएंट अनुसार निर्भर करती है। यहां देखें नई किआ सेल्टोस कार के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी :-

​ 2026 किआ सेल्टोस : वेरिएंट-वाइज फीचर

2026 किआ सेल्टोस कार 10 वेरिएंट : एचटीई, एचटीई (ओ), एचटीके, एचटीके (ओ), एचटीएक्स, एचटीएक्स (ए), जीटीएक्स, एक्स-लाइन, जीटीएक्स (ए), और एक्स-लाइन (ए) में आती है, जिसमें से हर ट्रिम में कंफर्ट और सेफ्टी फीचर्स का अलग-अलग कॉम्बिनेशन मिलता है। इस एसयूवी कार के बेस वेरिएंट में सभी जरूरी फीचर दिए गए हैं, लेकिन इसमें कई मॉडर्न फीचर की कमी है। जबकि, इसके टॉप वेरिएंट में कई प्रीमियम फीचर मिलते हैं। हो सकता है कुछ खरीदार गाड़ी में शायद केवल बेसिक फीचर्स चाहते हों और कुछ खरीददार ज्यादा पैसे खर्च करके बैलेंस्ड मिड-वेरिएंट से प्रभावित होते हो। वहीं, कुछ लोग अपना बजट बढ़ाकर प्रीमियम टॉप वेरिएंट लेना चाहते हो। खरीदार अपनी पसंद के इंजन और गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन के आधार पर भी वेरिएंट चुन सकते हैं। नई किआ सेल्टोस के किस वेरिएंट में कौनसे फीचर दिए गए हैं, यह जानने के लिए नीचे दी गई रिपोर्ट देखें :-

​2026 किआ सेल्टोस : सभी उपलब्ध एसेसरीज की लिस्ट

वैसा तो किआ सेल्टोस अपने आप में एक फीचर लोडेड कार है, लेकिन किआ इस गाड़ी के साथ कई एक्सटीरियर और इंटीरियर एसेसरीज दे रही है जिससे आप इसे अपनी पसंद अनुसार पर्सनलाइज भी कर सकते हैं। क्या आप 2026 किआ सेल्टोस कार के साथ मिल रही एसेसरीज और उनकी कीमत के बारे में जानना चाहते हैं? नीचे दिए गए लिंक में देखें इससे जुड़ी पूरी जानकारी :