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    किआ सेल्टोस एचटीएक्स ए वेरिएंट एक्सप्लेनेशन: क्या इस फीचर लोडेड वेरिएंट के लिए बढ़ाना चाहिए अपना बजट? जानिए यहां

    एचटीएक्स ए वेरिएंट में मुख्य रूप से एचटीएक्स की तुलना में कई एक्सट्रा सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं।  क्या इसकी कीमत वाजिब है? आइए जानते हैं।v

    प्रकाशित: मई 27, 2026 10:40 am । भानु

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    Kia Seltos HTX A

    किआ ने हाल ही में 2026 के फेसलिफ्टेड सेल्टोस को बेहतर डिज़ाइन, बड़े साइज, एडवांस्ड फीचर्स और अपडेटेड वेरिएंट लाइनअप के साथ लॉन्च किया है। एचटीएक्स से ऊपर पोजिशन किए गए, एचटीएक्स ए वेरिएंट कुछ सबसे  प्रीमियम और सेफ्टी फीचर्स जोड़कर इसे और भी बेहतर बनाता है। यह लगभग टॉप-स्पेक ट्रिम है, जो जीटीएक्स और एक्स-लाइन वेरिएंट से नीचे आता है।

    यदि आप टॉप-स्पेक वेरिएंट के लिए ज्यादा पैसे खर्च किए बिना फीचर-रिच अनुभव चाहते हैं, तो एचटीएक्स ए एक आदर्श विकल्प हो सकता है। आइए इसके सभी फीचर्स पर डाले एक नज़र:

    किआ सेल्टोस एचटीएक्स ए: एक्सटीरियर डिज़ाइन

    एचटीएक्स ए दिखने में एचटीएक्स मॉडल के समान है और इसमें वही डिज़ाइन एलिमेंट्स बरकरार रखे गए हैं। फ्रंट में आपको एलईडी हेडलाइट्स के साथ एलईडी डेटाइम रनिंग लैंप्स, एलईडी फ्रंट फॉगलैंप, ग्लॉस ब्लैक ग्रिल और कंट्रास्ट के लिए सिल्वर स्किड प्लेट मिलती है।

    Kia Seltos HTX A Front

    साइड से देखने पर, एचटीएक्स ए में 17 इंच के अलॉय व्हील्स लगे हैं और इसमें ग्लॉस ब्लैक रूफ रेल्स, ओआरवीएम्स पर लगे टर्न इंडिकेटर्स और फ्लश-टाइप डोर हैंडल्स दिए गए हैं जो एसयूवी को मॉर्डन लुक देते हैं।

    Kia Seltos HTX A Side

    स्पोर्टी और प्रीमियम लुक के लिए रियर में कनेक्टेड एलईडी टेललैंप, रूफ-माउंटेड स्पॉयलर, शार्क फिन एंटीना और सिल्वर स्किड प्लेट्स दिए गए हैं।

    Kia Seltos HTX A Rear

    ध्यान दें कि टॉप वेरिएंट में बड़े 18-इंच अलॉय व्हील, हेडलाइट्स के लिए डायनैमिक वेलकम लाइटिंग और स्किड प्लेट्स के लिए ग्लॉस ब्लैक फिनिश जैसे एक्सट्रा कॉस्मेटिक अपडेट्स उपलब्ध हैं।

    किआ सेल्टोस एचटीएक्स ए: इंटीरियर

    इंटीरियर की बात करें तो, इसमें वही ब्राउन और ग्रे कल की केबिन थीम मिलती है जो एचटीएक्स वेरिएंट में मिलता है। साथ ही, इसमें ग्रीन कलर के एक्सेंट भी दिए गए हैं जो इसे एक आकर्षक कंट्रास्ट देते हैं।

    Kia Seltos HTX A Dashboard

    एचटीएक्स वेरिएंट के मुकाबले इसमें एक बड़ा 12.3 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जोड़ा गया है, जो इंटीरियर को और भी प्रीमियम लुक देता है और इस्तेमाल करने में भी आसान है।

    Kia Seltos HTX A Rear Seats

    इसमें बेहद रिफाइंड और लेयर्ड डैशबोर्ड डिज़ाइन दिया गया है, जो सॉफ्ट-टच मैटेरियल और लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री से भरा है, जिससे केबिन को एक शानदार और मॉर्डन अहसास मिलता है।

    इसके अलावा, आपको लेदर से लिपटा स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब मिलता है, साथ ही एक बड़ी पैनोरमिक सनरूफ भी दी गई है जो केबिन को वेंटिलेटेड बनाता है।

    केबिन प्रैक्टिकल भी है, जिसमें कई स्टोरेज स्पेस, आगे और पीछे आर्मरेस्ट, पार्सल ट्रे, कप होल्डर और ग्रैब हैंडल दिए गए हैं जो रोजमर्रा के उपयोग को आसान बनाते हैं।

    किआ सेल्टोस एचटीएक्स ए: फीचर्स

    एचटीएक्स मॉडल पहले से ही कई शानदार फीचर्स से लैस है, वहीं एचटीएक्स ए मॉडल में 12.3 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जोड़कर केबिन के अंदर की टेक्नोलॉजी को और भी बेहतर बनाया गया है।

    एचटीएक्स मॉडल के सभी अन्य फीचर्स इसमें भी मौजूद हैं जिनमें 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लाइमेट कंट्रोल के लिए 5 इंच का डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, 64 कलर वाली एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वायरलेस फोन चार्जर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 8 तरह से एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, बोस का 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, क्रूज कंट्रोल और पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप जैसे फीचर्स मिलते हैं।

    हालांकि, एचटीएक्स ए में अभी भी ड्राइवर सीट मेमोरी फंक्शन, ड्राइवर साइड वेलकम रिट्रैक्ट फंक्शन और ऑटो रिवर्स ओआरवीएम्स जैसे कुछ टॉप फीचर्स की कमी है, जो केवल टॉप-स्पेक वेरिएंट में ही उपलब्ध हैं।

    आप इस रिपोर्ट में वेरिएंट-अनुंसार फीचर्स देख सकते हैं

    किआ सेल्टोस एचटीएक्स ए: सेफ्टी

    यहीं पर एचटीएक्स ए के लिए चुकाए गए एक्सट्रा पैसे समझ में आते हैं।

    एचटीएक्स ए में लेवल-2 एडीएएस, 360-डिग्री कैमरा और साइड पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स शामिल हैं।

    अन्य सेफ्टी फीचर्स में 6 एयरबैग, ईएससी, ईबीडी के साथ एबीएस, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, टीपीएमएस, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर और ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक शामिल हैं।

    दिलचस्प बात यह है कि बेस वेरिएंट में अधिकांश महत्वपूर्ण सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। बेस वेरिएंट के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं? इस आर्टिकल को पढ़ें

    किआ सेल्टोस एचटीएक्स ए: इंजन ऑप्शन 

    नई किआ सेल्टोस के एचटीएक्स ए वेरिएंट में टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आईएमटी गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन को छोड़कर बाकी सभी इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

    इंजन 

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल 

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी/सीवीटी 

    7-स्पीड डीसीटी 

    6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी

    पावर 

    115 पीएस

    160  पीएस

    116 पीएस

    टॉर्क 

    144 एनएम 

    253 एनएम 

    250 एनएम 

    सीवीटी  कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, डीसीटी - डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    एचटीई (ओ) वेरिएंट ऑटोमैटिक और टर्बो विकल्पों के लिए शुरुआती विकल्प है। आप इस रिपोर्ट में इस वेरिएंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं

    किआ सेल्टोस एचटीएक्स ए: कीमत और कंपेरिजन

    किआ सेल्टोस एचटीएक्स ए की कीमत 16.69 लाख रुपये से 19.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इस एसयूवी कार का मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा, टाटा सिएरा, मारुति सुजुकी विक्टोरिस, रेनो डस्टर, होंडा एलिवेट, टोयोटा हाइराइडर, फोक्सवैगन टाइगन और स्कोडा कुशाक से है। 

    कारदेखो ओपिनियन

    एचटीएक्स ए वेरिएंट सेल्टोस को एक फीचर-रिच एसयूवी का दर्जा देता है, खासकर सेफ्टी के मामले में। यह एडवांस सेफ्टी फीचर्स की कमी को पूरा करता है और केबिन के अंदर एक ज्यादा रिफाइंड एक्सपीरियंस देता है। 

    यदि लेवल-2 एडीएएस, 360-डिग्री कैमरा और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे फीचर्स आपके लिए मायने रखते हैं, तो एचटीएक्स की तुलना में एक्सट्रा कीमत बिल्कुल जायज़ है। ये फीचर्स न केवल सुविधा बढ़ाते हैं, बल्कि सेफ्टी का एक मजबूत अहसास भी देते हैं, खासकर हाईवे और भीड़भाड़ वाले शहरी इलाकों में।

    हालांकि, अगर आपको एडीएएस या एक्सट्रा सेफ्टी टेक्नोलॉजी की खास परवाह नहीं है, तो एचटीएक्स ज़्यादा किफ़ायती विकल्प है। लेकिन मॉर्डन एक्सपीरियंस चाहने वाले ग्राहकों के लिए, एचटीएक्स ए प्रीमियम लुक और वाजिब कीमत के बीच बेहतरीन संतुलन बनाता है। एचटीके भी सेल्टोस लाइनअप में एक बढ़िया विकल्प है। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप कौन सा वेरिएंट चुन रहे हैं।

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