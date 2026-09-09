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    सितंबर 2026 में Honda की कारों पर कितना चल रहा है वेटिंग पीरियड, जानिए यहां

    City hybrid को घर लाने के लिए आपको सबसे ज्यादा 3 महीने का इंतजार करना होगा!

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    Published On सितंबर 09, 2026 10:55 ist
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    published onSep 09, 2026 10:55 IST
    last updated onSep 09, 2026 10:55 IST
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    Honda Cars Waiting Period For September 2026

    त्योहारी सीजन जल्द ही शुरू होने वाला है। दिवाली, दशहरा, गणेश चतुर्थी जैसे शुभ अवसर पर कई लोग नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं। अगर आप भी Honda की कार घर लाने का मन बना रहे हैं, तो यह जानना जरूरी है कि आपको आपकी पसंदीदा कार की डिलीवरी के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा। यहां सितंबर 2026 में होंडा के पॉपुलर मॉडल्स जैसे Amaze, City, City Hybrid और Elevate पर देश के 20 बड़े शहरों में चल रहे वेटिंग पीरियड की जानकारी दी गई है :- 

    शहर 

    Amaze

    City 5th Gen

    City Hybrid

    Elevate

    Amaze 2nd Gen

    नई दिल्ली

    1-2 हफ्ते 

    1-2 हफ्ते 

    1-2 हफ्ते 

    1-2 हफ्ते 

    1-2 हफ्ते 

    बेंगलुरु 

    1 महीने तक

    1-1.5 महीने 

    2 महीने 

    1 महीना

    1-2 हफ्ते 

    मुंबई 

    1-2 हफ्ते 

    1-2 हफ्ते 

    1-2 हफ्ते 

    1-2 हफ्ते 

    1-2 हफ्ते 

    हैदराबाद 

    1 महीना

    1 महीने तक

    Over 2 महीने 

    1.5 महीने 

    1-2 हफ्ते 

    पुणे 

    1-2 हफ्ते 

    1-1.5 महीने 

    1 महीने तक

    1 महीना

    1-3 हफ्ते 

    चेन्नई

    1 महीने तक

    1 महीने तक

    1.5 महीने 

    1-2 महीने 

    1-2 हफ्ते 

    जयपुर 

    1-2 हफ्ते 

    2 महीने 

    3 महीने 

    2-3 हफ्ते 

    2-3 हफ्ते 

    अहमदाबाद 

    1-3 हफ्ते 

    1.5 महीने 

    1-2 हफ्ते 

    1 महीने तक

    1-3 हफ्ते 

    गुरुग्राम 

    1-2 हफ्ते 

    1-2 हफ्ते 

    1-2 हफ्ते 

    2 महीने 

    2-3 हफ्ते 

    लखनऊ 

    1 महीना

    1-2 महीने 

    3 महीना

    2-3 हफ्ते 

    1-2 हफ्ते 

    कोलकाता 

    2-3 हफ्ते 

    2-3 हफ्ते 

    2-3 हफ्ते 

    2-4 हफ्ते 

    1 महीना

    ठाणे 

    1 महीने तक

    1 महीने तक

    1 महीने तक

    1 महीने तक

    1 महीने तक

    सूरत 

    1 महीने तक

    1 महीने तक

    1 महीने तक

    1 महीने तक

    1 महीने तक

    गाजियाबाद 

    2-3 हफ्ते 

    2-3 हफ्ते 

    2-3 हफ्ते 

    2-3 हफ्ते 

    2-3 हफ्ते 

    चंडीगढ़ 

    1 महीने तक

    1 महीने तक

    1 महीने तक

    1 महीने तक

    1 महीने तक

    कोयंबटूर 

    1 महीने तक

    1 महीने तक

    1 महीने तक

    1 महीने तक

    1 महीने तक

    पटना 

    1 महीने तक

    1 महीने तक

    1 महीने तक

    1 महीने तक

    1 महीने तक

    फरीदाबाद 

    1 महीने तक

    1 महीने तक

    1 महीने तक

    1 महीने तक

    1 महीने तक

    इंदौर 

    1-2 हफ्ते 

    1-2 हफ्ते 

    1-2 हफ्ते 

    1-2 हफ्ते 

    1-2 हफ्ते 

    नोएडा

    2-3 हफ्ते 

    2-3 हफ्ते 

    2-3 हफ्ते 

    2-3 हफ्ते 

    2-3 हफ्ते 

    Amaze कॉम्पेक्ट सेडान को मुंबई, पुणे, दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, अहमदाबाद और इंदौर जैसे शहरों में सबसे जल्दी घर लाया जा सकता है, जहां आपको इसकी डिलीवरी 1 से 2 हफ्तों में मिल जाएगी। 

    Honda Amaze

    तीसरी जनरेशन Amaze को बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और लखनऊ जैसे शहरों में घर लाने के लिए आपको कम से कम एक महीने का इंतजार करना होगा। 

    Honda City

    नई दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई और इंदौर जैसे शहरों में City सेडान की डिलीवरी आपको 2 हफ्ते के अंदर मिल जाएगी। जबकि, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, बेंगलुरु और चेन्नई में इसे घर लाने के लिए आपको दो महीने का इंतजार करना होगा। 

    City hybrid सबसे जल्दी नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, गुरुग्राम और इंदौर जैसे शहरों में मिल सकेगी। जबकि जयपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और लखनऊ में इसे घर लाने के लिए आपको तीन महीने का इंतजार करना होगा। 

    Elevate SUV नई दिल्ली, मुंबई, और इंदौर जैसे शहरों में 1 से 2 हफ्तों के अंदर मिल जाएगी, जबकि हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, गुरुग्राम और चेन्नई जैसे शहरों में इस पर औसत 1 से 2 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है। 

    Honda Elevate

    Amaze second gen नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ और इंदौर जैसे शहरों में सबसे जल्दी दो हफ्ते के अंदर मिल सकेगी। कोलकाता, जयपुर, गुरुग्राम, ठाणे, सूरत, चंडीगढ़, कोयंबटूर, पटना और फरीदाबाद जैसे शहरों में इस कार पर 1 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है। 

    अगर आपको जानना चाहते हैं कि सितंबर 2026 में Honda कारों पर क्या-क्या ऑफर्स मिल रहे हैं, तो यहां देख सकते हैं। 

    नोट : किसी भी गाड़ी का वेटिंग पीरियड चुने गए वेरिएंट, कलर, और आपके नजदीकी डीलरशिप पर मौजूद स्टॉक के आधार पर अलग-अलग हो सकता है। इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सलाह है कि आप नजदीकी शोरूम से संपर्क करें।

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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