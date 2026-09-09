2026 Maruti Baleno Facelift Vs Hyundai i20 कंपेरिजन : कौनसी हैचबैक कार को लेना होगा बेहतर?

Published On सितंबर 09, 2026 15:41 ist

Sep 09, 2026 15:41 IST

last updated on Sep 09, 2026 15:41 IST

Sep 09, 2026 15:41 IST

published on Sep 09, 2026 15:41 IST

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मारुति सुजुकी ने अपनी सबसे पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक बलेनो को नया फेसलिफ्ट अपडेट दिया है, जिसके चलते इसमें नया इंजन और कुछ नए फीचर्स शामिल हो गए हैं। इस गाड़ी के बेस सिग्मा वेरिएंट की कीमत 6.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। कई सालों से भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में से एक होने के नाते, यह नया अपडेट इस हैचबैक कार को सेल्स चार्ट में सबसे आगे बनाए रख सकता है। इसी कीमत पर नई बलेनो सीधे तौर पर अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी हुंडई i20 को कड़ी टक्कर देती है। यह गाड़ी मार्केट में फिलहाल अपने तीसरे जनरेशन अवतार में मौजूद है, जिसे कुछ समय पहले ही लॉन्च किया गया था।

अगर आप भी एक नई प्रीमियम हैचबैक खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यहां दोनों के बीच कंपेरिजन देख सकते हैं जिससे आपको सही फैसला लेने में मदद मिलेगी।

कीमत

मॉडल 2026 Maruti Baleno फेसलिफ्ट Hyundai i20 कीमत (एक्स-शोरूम) 6.10 लाख रुपये से शुरू* 6 लाख रुपये से 10.64 लाख रुपये

*केवल बेस वेरिएंट Sigma की कीमत सामने आई है

किसी भी कार को खरीदने का फैसला करते समय कीमत सबसे अहम फैक्टर होता है। इस कंपेरिजन की बात करें तो यहां दोनों ही हैचबैक कार की कीमत लगभग बराबर है, जिसमें से 2026 Maruti Baleno का बेस वेरिएंट i20 से लगभग 10,000 रुपये महंगा है। Maruti ने बलेनो फेसलिफ्ट की पूरी प्राइस लिस्ट फिलहाल साझा नहीं की है, उम्मीद है कि इसकी कीमत हुंडई आई20 से कम रखी जा सकती है। Hyundai i20 के टॉप मॉडल की कीमत 10.64 लाख रुपये तक जाती है। चूंकि हुंडई आई20 एक पुरानी कार है, ऐसे में हो सकता है कि इस पर कई आकर्षक डिस्काउंट ऑफर्स मिल रहे हों। हम आपको सलाह देते हैं कि आप अपने नजदीकी हुंडई डीलरशिप पर जाकर इस बारे में जरूर पता कर लें।

डाइमेंशन

पैरामीटर 2026 Maruti Baleno Facelift Hyundai i20 अंतर लंबाई 3990 मिलीमीटर 3995 मिलीमीटर (- 5 मिलीमीटर) चौड़ाई 1745 मिलीमीटर 1775 मिलीमीटर (- 30 मिलीमीटर) ऊंचाई 1530 मिलीमीटर 1505 मिलीमीटर + 25 मिलीमीटर व्हीलबेस 2520 मिलीमीटर 2580 मिलीमीटर (- 60 मिलीमीटर)

कागज पर हुंडई i20 लगभग हर मामले में मारुति बलेनो से बड़ी नजर आती है। i20 की लंबाई 5mm, चौड़ाई 30mm और व्हीलबेस 60mm ज्यादा है। ज्यादा व्हीलबेस का मतलब है कि इसमें केबिन के अंदर बेहतर लेगरूम मिलता है, और ज्यादा चौड़ाई का मतलब है कि इसमें बेहतर शोल्डर रूम है। वहीं, मारुति के इंजीनियर्स ने बलेनो के इंटीरियर को सोच समझकर डिजाइन किया है जिससे छोटी होने के बावजूद इसका केबिन ज़्यादा हवादार और खुला-खुला महसूस होता है। इसका कारण है बेहतर स्पेस मैनेजमेंट, स्लिम डैशबोर्ड डिज़ाइन और सीटों का बेहतर प्लेसमेंट। खासतौर पर पीछे की सीटों पर तीन लोगों के बैठने के लिए बलेनो में बेहतर शोल्डर रूम और एक लगभग फ्लैट फ्लोर मिलता है, जो बीच में बैठने वाले पैसेंजर के लिए सफर को आरामदायक बनाता है। वहीं, i20 का बड़ा साइज इसे एक मस्कुलर और बेहतर रोड प्रजेंस देता है, लेकिन इसमें अंदर का स्पेस Baleno जितना शानदार तरीके से मैनेज नहीं किया गया है।

कलर ऑप्शन

2026 Maruti Baleno फेसलिफ्ट Hyundai i20 आर्कटिक व्हाइट एटलस व्हाइट* स्प्लेंडिड सिल्वर टाइटन ग्रे ग्रेंडयोर ग्रे टाइटन ग्रे मेट ओप्यूलेंट रेड फियरी रेड ब्लूइश ब्लैक टाइटेनियम ब्लैक^ एनिग्मैंटिक तिल स्टैरी नाइट नेक्सा ब्लू -

*डुअल-टोन स्कीम में ब्लैक रूफ के साथ उपलब्ध, ^केवल Knight edition में उपलब्ध

2026 मारुति बलेनो फेसलिफ्ट कार में चुनने के लिए 7 कलर ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें Nexa Blue, Opulent Red, Grandeur Grey, Splendid Silver, Bluish Black, Enigmatic Teal और Pearl Arctic White शामिल हैं। जबकि, Hyundai i20 कार में केवल छह कलर विकल्प मिलते हैं। इस कंपेरिजन में Hyundai i20 इकलौती कार है जिसमें डुअल-टोन पेंट स्कीम, ब्लैक आउट एक्सटीरियर और इंटीरियर थीम (Knight version में) और ग्रे शेड में यूनीक मैट फिनिश मिलती है। यहां देखें नई मारुति बलेनो के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी।

फीचर्स

फीचर 2026 मारुति बलेनो फेसलिफ्ट हुंडई i20 एलईडी हेडलाइट ✅ (प्रोजेक्टर) ✅ (रिफ्लेक्टर) एलईडी डीआरएल ✅ ✅ फॉग लैंप्स ✅ (एलईडी) ❌ अलॉय व्हील्स 16-इंच डुअल-टोन 16-इंच डायमंड-कट एलईडी इंडिकेटर के साथ ORVMs ✅ ✅ क्रोम डोर हैंडल ✅ ✅ शार्कफिन एंटीना ✅ ✅ क्रोम विंडोलाइन एक्सेंट ✅ ✅ एलईडी टेललैंप्स ✅ ✅ रियर स्किड प्लेट ❌ ✅ (सिल्वर) रूफ स्पॉइलर ✅ ✅ केबिन थीम ब्लू और ब्लैक ब्लैक और व्हाइट लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री ✅ ✅ हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ रियर एसी वेंट्स ✅ ✅ एम्बिएंट लाइटिंग ❌ (ब्लू) 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीट ✅ ✅ ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम ✅ सनरूफ ❌ ✅ (सिंगल-पैन) टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ✅ (9-इंच) ✅ (10.25-इंच) वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले ✅ (अडेप्टर के जरिए) क्रूज कंट्रोल ✅ (अडैप्टिव) ✅ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल ✅ ✅ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर टीएफटी MID के साथ एनालॉग सेमी-डिजिटल वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स ✅ ❌ वायरलेस फोन चार्जर ✅ ✅ हेड-अप डिस्प्ले ✅ ❌ साउंड सिस्टम 6-स्पीकर क्लैरियन 7-स्पीकर बोस कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ ड्राइव मोड ❌ ✅ (नॉर्मल, स्पोर्ट्स) एडास (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) ✅ (16 फ़ंक्शन के साथ लेवल 2) ❌ 6 एयरबैग्स ✅ ✅ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) ✅ ✅ हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए) ✅ ✅ पार्किंग सेंसर्स ✅ (रियर) ✅ (रियर) पार्किंग कैमरा ✅ (360-डिग्री) ✅ (केवल रियर व्यू) डैशकैम ❌ ✅ ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर ✅ ✅

फीचर्स के मामले में यह दोनों कारें काफी अच्छी हैं। हुंडई i20 का फोकस एक प्रीमियम और लाइफस्टाइल एक्सपीरिएंस देने पर है, जबकि नई बलेनो फेसलिफ्ट टेक्नोलॉजी और सेफ्टी पर फोकस करती है।

हुंडई i20 कार में आपको 10.25-इंच का बड़ा और शानदार टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। म्यूजिक लवर्स के लिए 7-स्पीकर वाला Bose प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है जो एक बेहतरीन एक्सपीरिएंस देता है। इसके अलावा इसमें सिंगल-पेन सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, ड्राइव मोड (Normal, Sport) और फैक्ट्री-फिटेड डैशकैम जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे एक मॉडर्न और अपमार्केट कार बनाते हैं।

वहीं, 2026 मारुति बलेनो फेसलिफ्ट का सबसे बड़ा आकर्षण लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) है, जिसमें 16 अलग-अलग फंक्शन मिलते हैं। यह सेफ्टी फीचर आमतौर पर बहुत महंगी SUVs में मिलता है। इसके अलावा, गर्मी के मौसम के लिए वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, तंग जगहों पर पार्किंग के लिए 360-डिग्री कैमरा, और ड्राइवर का ध्यान सड़क पर बनाए रखने के लिए हेड-अप डिस्प्ले (HUD) दिया गया है, जो Baleno को एक बेहद प्रैक्टिकल और सुरक्षित कार बनाते हैं। यहां देखें नई और पुरानी Baleno के बीच कंपेरिजन।

प्री-फेसलिफ्ट Baleno को Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में 4-स्टार रेटिंग मिल चुकी है, जबकि i20 भारतीय वर्जन का फिलहाल किसी भी एजेंसी द्वारा कोई क्रैश टेस्ट नहीं किया गया है।

इंजन ऑप्शन

मॉडल 2026 Maruti Baleno Facelift Hyundai i20 इंजन 1.2-लीटर 3-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर 3-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ CNG 1.2-लीटर 4-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 83 PS 70 PS 83 PS (MT)/88 PS (CVT) टॉर्क 112 Nm 102 Nm 115 Nm ट्रांसमिशन 5-स्पीड MT/5-स्पीड AMT 5-स्पीड MT 5-स्पीड MT/CVT फ्यूल एफिशिएंसी (ARAI-सर्टिफाइड) 23.80 किमी/लीटर (MT)/24.77 किमी/लीटर (AMT) 33.61 किमी/किलोग्राम -

MT- मैनुअल ट्रांसमिशन, AMT- ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, CVT- कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

दोनों ही कारों में 1.2-लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है। परफॉर्मेंस के मामले में, मैनुअल ट्रांसमिशन (MT) के साथ दोनों ही कारें लगभग एक जैसा अनुभव देती हैं। यह इंजन शहर में चलाने के हिसाब से काफी पावरफुल है और हाइवे पर भी अच्छा परफॉर्म करता है। असली अंतर इनके ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के बीच है। हुंडई i20 में CVT गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है, जो बेहद स्मूथ और रिफाइंड है। शहर के ट्रैफिक में यह शानदार लगता है क्योंकि इसमें गियर शिफ्ट्स महसूस नहीं होते। वहीं, बलेनो में AMT गियरबॉक्स दिया गया है, जो CVT जितना स्मूद नहीं है। इसलिए, अगर आप एक आरामदायक ऑटोमैटिक कार चाहते हैं, तो i20 का CVT गियरबॉक्स बेहतर विकल्प है।

वहीं, Baleno फेसलिफ्ट में नए Z12E पेट्रोल इंजन के साथ फैक्ट्री-फिटेड CNG किट भी दी गई है। जो लोग हर महीने बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं और रनिंग कॉस्ट कम रखना चाहते हैं, उनके लिए बलेनो CNG एक शानदार विकल्प है। यह इंजन बेहतरीन माइलेज देने के लिए जाना जाता है। वहीं, हुंडई i20 में CNG का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। कंपनी ने i20 के माइलेज आंकड़ें भी साझा नहीं किए हैं, लेकिन हमारे टेस्ट में सिटी कंडीशन में इस गाड़ी ने करीब 12 किमी/लीटर से 13 किमी/लीटर के आसपास का माइलेज दिया। यहां देखें 2026 Maruti Baleno के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी।

कारदेखो का क्या है कहना…

Hyundai i20 और 2026 Maruti Baleno, दोनों ही हैचबैक सेगमेंट में खरीदारों के लिए बेहतरीन विकल्प हैं। i20 अपनी रिफाइंड और स्मूथ पावरट्रेन, प्रीमियम एहसास और कई सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स के लिए जानी जाती है। वहीं, Baleno अपने बड़े और फीचर लोडेड इंटीरियर, बेहतरीन राइड क्वालिटी और फ्यूल एफिशिएंट पावरट्रेन को लेकर काफी पॉपुलर है। आखिर में, चुनाव आपकी पसंद पर निर्भर करता है और आप इनमें से किसी भी एक विकल्प को चुनकर कोई गलती नहीं करेंगे। इसलिए, हमारा सुझाव है कि कोई भी फैसला लेने से पहले आप दोनों कारों की अच्छी तरह से टेस्ट-ड्राइव लें और देखें कि कौनसी कार आपके लिए बेहतर है।

आप Baleno और i20 के अलावा Tata Altroz और Toyota Glanza जैसे ऑप्शन भी देख सकते हैं।