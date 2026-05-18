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    2026 किआ सेल्टोस एचटीई वेरिएंट है कितना किफायती और इसमें क्या कुछ मिलता है खास? जानिए यहां

    हालांकि सेल्टोस एचटीई लाइनअप में सबसे नीचे है, किआ ने यह सुनिश्चित किया है कि यह बहुत ही साधारण न लगे।

    प्रकाशित: मई 18, 2026 12:26 pm । भानु

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    Kia Seltos

    किआ ने हाल ही में सेकंड जनरेशन सेल्टोस लॉन्च की है, जिसमें कई बड़े अपडेट किए गए हैं, जैसे कि नया स्टाइल, बेहतर केबिन और नए वेरिएंट। यह कॉम्पैक्ट एसयूवी कई वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसकी शुरुआत एचटीई ट्रिम से होती है, जिसमें पहले से कहीं ज्यादा फीचर्स और मॉर्डन डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं।

    तो अगर आप बेस-वेरिएंट सेल्टोस लेने की सोच रहे हैं और यह जानना चाहते हैं कि क्या एचटीई वेरिएंट अपनी कीमत के हिसाब से पर्याप्त फीचर्स देता है, तो आइए जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में विस्तार से।

    एक्सटीरियर

    आगे का​ डिजाइन

    बेस वेरिएंट होने के नाते, सेल्टोस एचटीई में एलईडी हेडलाइट्स के साथ एलईडी डीआरएल्स भी मिलते हैं, जो एंट्री-लेवल होने के बावजूद इसे मॉर्डन लुक देते हैं। ग्लॉस ब्लैक ग्रिल तुरंत ध्यान खींचती है और एसयूवी के पूरी तरह से नए डिज़ाइन को निखारती है।

    Kia Seltos

    नीचे की ओर, सिल्वर फिनिश वाली स्किड प्लेट फ्रंट डिज़ाइन में एक अलग ही अंदाज़ जोड़ती है। कुल मिलाकर, इससे फ्रंट सेक्शन दमदार दिखता है, जबकि इसकी शार्प लाइनें और अपराइट स्टांस इसकी रोड प्रजेंस को और भी प्रभावशाली बनाते हैं।

    साइड का डिजाइन

    सेल्टोस एचटीई में 16 इंच के स्टील व्हील लगे हैं। हालांकि अलॉय व्हील केवल टॉप-वेरिएंट में ही मिलते हैं, फिर भी इसका ओवरऑल सिल्हुट अच्छा दिखता है।

    Kia Seltos

    इसमें फ्लश-टाइप डोर हैंडल भी दिए गए हैं, जो बॉडी में खूबसूरती से समा जाते हैं और नई सेल्टोस के क्लीन डिज़ाइन को और निखारते हैं। हालांकि, बेस वेरिएंट होने के कारण इसमें रूफ रेल नहीं दी गई है, जो टॉप वेरिएंट में मिलने से इसके ओवरऑल लुक को थोड़ा स्पोर्टी बना देती हैं।

    इसकी ऊंची बनावट और मजबूत शोल्डर लाइंस सेल्टोस को एसयूवी का अलग लुक देती हैं। 

    पीछे का डिजाइन

    पीछे की तरफ, किआ ने सेल्टोस एचटीई में कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप लगाए हैं, जो इसके ओवरऑल लुक को मॉर्डन टच देते हैं। इसमें रियर स्पॉयलर और शार्क-फिन एंटीना भी दिया गया है, जिससे इसका डिज़ाइन बेस वेरिएंट से कहीं ज्यादा सिंपल और आकर्षक लगता है।

    Kia Seltos

    टेलगेट पर साफ साफ 'सेल्टोस' लिखा हुआ भी देखा जा सकता है, जबकि सिल्वर फिनिश वाली स्किड प्लेट बंपर डिज़ाइन को एक अलग लुक देती है।

    टॉप वेरिएंट में एक रियर वाइपर भी मिलता है जो स्पॉयलर के नीचे बड़े करीने से लगा हुआ है और उपयोग में न होने पर छिपा रहता है।

    कलर विकल्प

    2026 किआ सेल्टोस एचटीई वेरिएंट कई बाहरी रंगों में उपलब्ध है, जिनमें शामिल हैं:

    • मॉर्निंग हेज़
    • मैग्मा रेड
    • फ्रॉस्ट ब्लू
    • आइवरी सिल्वर ग्लॉस
    • प्यूटर ऑलिव
    • इंपीरियल ब्लू
    • ग्रेविटी ग्रे
    • ऑरोरा ब्लैक पर्ल
    • ग्लेशियर व्हाइट पर्ल

    किआ ने एचटीई वेरिएंट को केवल मोनोक्रोम कलर ऑप्शन में पेश किया है, जबकि टॉप वेरिएंट में ब्लैक रूफ के साथ डुअल-टोन शेड्स भी मिलते हैं।

    नई सेल्टोस पर हर शेड कैसा दिखता है, इसे करीब से देखने के लिए आप हमारी पिछली कलर ऑप्शन रिपोर्ट देख सकते हैं।

    इंटीरियर

    अंदर से, 2026 सेल्टोस एचटीई में ग्रे और ब्लैक का ड्यूल-टोन केबिन थीम मिलता है। चूंकि यह बेस वेरिएंट है, इसलिए केबिन में सॉफ्ट-टच मेटेरियल की कमी है और इसके बजाय ज्यादातर जगहों पर हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है।

    हालांकि, किआ ने डैशबोर्ड, सेंटर कंसोल और गियर लीवर के आसपास ग्रे एक्सेंट दिए हैं, जो डार्क थीम को तोड़ते हैं और केबिन में कुछ कंट्रास्ट जोड़ते हैं।

    Kia Seltos

    सीटें ग्रे इंसर्ट के साथ फैब्रिक अपहोल्स्ट्री से डेकोरेटेड हैं, जबकि ओवरऑल लेआउट मॉर्डन और अच्छी तरह से अरेंज किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि बेस वेरिएंट में भी इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, कई चार्जिंग पोर्ट और चारों दरवाजों के लिए पावर विंडो मिलती हैं।

    हालांकि, एचटीई में मैनुअल एसी सेटअप जारी है, लेकिन पीछे बैठे यात्रियों को अतिरिक्त कंफर्ट के लिए अलग से रियर एसी वेंट दिए गए हैं।

    फीचर्स और सेफ्टी

    फीचर्स की बात करें तो, सेल्टोस एचटीई में वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 12 इंच का एलसीडी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और क्लाइमेट कंट्रोल के लिए 4 इंच का कलर टीएफटी एमआईडी दिया गया है। इसमें 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट, कीलेस एंट्री, क्रूज कंट्रोल, पावर विंडो और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम्स भी मिलते हैं।

    Kia Seltos

    सेफ्टी फीचर्स में 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और रियर पार्किंग सेंसर शामिल हैं। 2026 सेल्टोस के हर वेरिएंट के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखें

    इंजन विकल्प

    किआ सेल्टोस एचटीई को 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन विकल्प के साथ पेश करती है। इसमें टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प उपलब्ध नहीं है। दोनों इंजन विकल्पों का स्पेसिफिकेशन इस प्रकार से है:

    इंजन

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    पावर

    115 पीएस

    116 पीएस

    टॉर्क

    144 एनएम

    250 एनएम

    गियरबॉक्स*

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी

    डीज़ल और पेट्रोल दोनों इंजन विकल्पों में केवल मैनुअल गियरबॉक्स का विकल्प उपलब्ध है। किआ ने टॉप वेरिएंट में पेट्रोल इंजन के लिए सीवीटी (सीवीटी) और डीज़ल इंजन के लिए टॉर्क-कन्वर्टर (टॉर्क-कन्वर्टर) ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिए हैं।

    कीमत और कंपेरिजन

    2026 किआ सेल्टोस एचटीई की कीमत 10.99 लाख रुपये से 12.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है, जो आपके द्वारा चुने गए इंजन विकल्प पर निर्भर करती है। सेल्टोस का मुकाबला  होंडा एलिवेट, टाटा सिएरा, हुंडई क्रेटा, स्कोडा कुशाक, मारुति विक्टोरिस, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, और न्यू जनरेशन रेनो डस्टर और निसान टेक्टन से है। 

    कारदेखो ओपिनियन…

    सेल्टोस एचटीई भले ही लाइनअप में सबसे निचले पायदान पर हो, लेकिन किआ ने यह सुनिश्चित किया है कि यह कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मॉर्डन लगे। अपडेटेड डिज़ाइन और एलईडी लाइटिंग सेटअप से लेकर इंफोटेनमेंट स्क्रीन और ज़रूरी कंफर्टेबल फीचर्स तक, बेस वेरिएंट रोज़मर्रा की अधिकांश ज़रूरतों को बखूबी पूरा करता है।

    हालांकि, प्रीमियम टच और सुविधाजनक फीचर्स के मामले में कुछ कमियां ज़रूर हैं, जिन्हें टॉप वेरिएंट अपनी अतिरिक्त कीमत से पूरा करते हैं। फिर भी, अगर आपकी प्राथमिकता बजट को ज़्यादा बढ़ाए बिना सेल्टोस का पूरा एक्सपीरियंस लेना है, तो एचटीई लाइनअप में एक समझदारी भरा शुरुआती विकल्प साबित होता है।

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