पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज: टाटा सिएरा ईवी और स्कोडा कोडिएक आरएस लॉन्च, ऑडी क्यू3 टेस्टिंग के दौरान दिखी, 2026 दिल्ली ईवी पॉलिसी का ऐलान, और बहुत कुछ

पिछले सप्ताह भारत के कार बाजार में काफी हलचल रही। दो कंपनियों ने अपनी नई कार लॉन्च की, एक लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी के नए वेरिएंट्स उतारे गए, और दिल्ली सरकार ने अपनी नई ईवी पॉलिसी का ऐलान किया। अगर आप कारदेखो पर ये सभी खबरें नहीं देख पाए तो यहां पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज:

टाटा सिएरा ईवी लॉन्च

पिछले सप्ताह की सबसे बड़ी खबर टाटा सिएरा ईवी का लॉन्च था। यह देखने में सिएरा आईसीई वर्जन जैसी लगती है, लेकिन इसमें कुछ ईवी स्पेसिफिक डिजाइन अपडेट दिए गए हैं। आप इसे दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ चुन सकते हैं और इसमें ऑल-व्हील ड्राइव वेरिएंट का विकल्प भी है। आप यह जरूर जानना चाहेंगे कि इसकी कीमत क्या है? हमारी लॉन्च स्टोरी में आपको कीमत और बाकी जानकारी मिल जाएगी।

ऑडी क्यू3 टेस्टिंग के दौरान दिखी

आगामी तीसरी जनरेशन ऑडी क्यू3 को भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया। टेस्ट मॉडल बिना किसी कवर से ढके हुए नजर आया, जिससे पता चलता है कि इसे आने वाले कुछ महीनों में लॉन्च किया जा सकता है। न्यू जनरेशन क्यू3 अंतरराष्ट्रीय बाजार में 2025 से बिक्री के लिए उपलब्ध है और यहां आप इसके बारे में ज्यादा जान सकते हैं।

किआ सेल्टोस में नया सेफ्टी फीचर जुड़ा

किआ इंडिया ने सेल्टोस के दो नए वेरिएंट: जीटीएक्स (ओ) और एक्स-लाइन (ओ) लॉन्च किए हैं। दोनों वेरिएंट में 1.5-लीटर डीजल ऑटोमैटिक और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन पावरट्रेन का ऑप्शन दिया गया है। वैसे तो यह पहले से एक बेहतरीन पैकेज है, लेकिन इन वेरिएंट में एक अतिरिक्त सेफ्टी फीचर जोड़ा गया है। इसकी डिटेल्स और कीमत की जानकारी इस आर्टिकल में दी गई है।

दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 को मंजूरी मिली

दिल्ली सरकार ने दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 का ऐलान किया है, जिससे इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे लोगों को फायदा होगा। नई पॉलिसी के तहत 30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक कीमत वाली इलेक्ट्रिक कार पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100 प्रतिशत छूट दी गई है। इसके अलावा, जो ग्राहक दिल्ली में रजिस्टर्ड बीएस4 गाड़ी या पुरानी कार को स्क्रैप करवा रहे हैं उन्हें नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर एक लाख रुपये तक का इंसेंटिव मिलेगा। अगर आप दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो यह स्टोरी पढ़ें।

किआ कार की कीमत में हुआ इजाफा

किआ मोटर्स ने अपनी कुछ कार की कीमत बढ़ाई है। कंपनी ने बढ़ते ऑपरेशनल खर्चे और रुपये की गिरती वैल्यू का हवाला दिया है। कंपनी के इस फैसले के बाद सेल्टोस, सोनेट, कैरेंस, कैरेंस क्लाविस और कार्निवल की कीमत 3,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये (एक्स-शोरूम) तक बढ़ गई है। नई प्राइस लिस्ट के बारे में ज्यादा जानने के लिए यह स्टोरी देखें।

स्कोडा कोडिएक आरएस लॉन्च

स्कोडा कोडिएस आरएस की सभी 50 यूनिट लॉन्च से पहले ही बिक गई थी और अब केवल इसकी कीमत की घोषणा होनी बाकी थी। पिछले सप्ताह की शुरूआत में स्कोडा ने अपनी परफॉर्मेंस सेडान कार की प्राइस का ऐलान कर दिया। क्या आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं? तो हमारी लॉन्च स्टोरी पढें।

हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक अब ज्यादा सस्ती हुई!

हुंडई ने क्रेटा इलेक्ट्रिक को बैटरी ऐज ए सर्विस (बीएएएस) सब्सक्रिप्शन के साथ लॉन्च किया है, जिससे ये इलेक्ट्रिक एसयूवी काफी ज्यादा सस्ती हो गई है। अगर आप हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक को घर लाने की सोच रहे हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। बीएएएस स्कीम के साथ काफी बचत होती है, जिसकी पूरी जानकारी आप इस स्टोरी में देख सकते हैं।

2026 रेनो क्विड लॉन्च

रेनो इंडिया ने 2026 क्विड लॉन्च की है, जिसकी कीमत 4.52 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। हैचबैक कार के फेसलिफ्ट वर्जन में अपडेट वेरिएंट, हल्के-फुल्के स्टाइल अपडेट, एक नया स्टीयरिंग व्हील और नया 2डी रेनो लोगो दिया गया है, साथ ही इसके फीचर और मॉडर्न अंदाज को बरकरार रखा गया है। नई रेनो डस्टर में क्या बदलाव हुए हैं जानने के लिए यह स्टोरी देखें।