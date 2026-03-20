2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट vs रेनो डस्टर vs किआ सेल्टोस vs हुंडई क्रेटा vs फोक्सवैगन टाइगन vs टाटा सिएरा vs मारुति विक्टोरिस vs टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर vs मारुति ग्रैंड विटारा vs एमजी एस्टर : साइज कंपेरिजन

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प्रकाशित: अप्रैल 21, 2026 11:07 am । स्तुति

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स्कोडा ने 2026 कुशाक फेसलिफ्ट को कुछ हफ्ते पहले ही भारत में लॉन्च किया है। पुराने मॉडल के मुकाबले इसमें नई डिजाइन दी गई है और इसकी स्टाइलिंग अब स्पोर्टी डिजाइन टच के साथ ज्यादा मॉडर्न और आकर्षक लगती है। हालांकि, कुशाक ने अपने फंकी एसयूवी जैसे बॉडी प्रोपोर्शन को बरकरार रखा है। कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में इसका मुकाबला नई रेनो डस्टर, टाटा सिएरा और नई किआ सेल्टोस से है। साइज के मोर्चे पर यहां हमनें इसका कंपेरिजन सेगमेंट की दूसरी एसयूवी कारों से किया है तो चलिए जानते हैं नई स्कोडा कुशाक अपने प्रतिद्व्न्दियों को कहां तक टक्कर दे पाती है :-

साइज कंपेरिजन

डाइमेंशन 2026 स्कोडा कुशाक 2026 रेनो डस्टर 2026 किआ सेल्टोस हुंडई क्रेटा 2026 फोक्सवैगन टाइगन टाटा सिएरा मारुति विक्टोरिस टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर/ मारुति ग्रैंड विटारा होंडा एलिवेट एमजी एस्टर लंबाई 4229 मिलीमीटर 4346 मिलीमीटर 4460 मिलीमीटर 4330 मिलीमीटर 4221 मिलीमीटर 4340 मिलीमीटर 4360 मिलीमीटर 4365 मिलीमीटर / 4345 मिलीमीटर 4312 मिलीमीटर 4323 मिलीमीटर चौड़ाई 1760 मिलीमीटर 1815 मिलीमीटर 1830 मिलीमीटर 1790 मिलीमीटर 1760 मिलीमीटर 1841 मिलीमीटर 1795 मिलीमीटर 1795 मिलीमीटर 1790 मिलीमीटर 1809 मिलीमीटर ऊंचाई 1612 मिलीमीटर 1703 मिलीमीटर 1635 मिलीमीटर 1635 मिलीमीटर 1612 मिलीमीटर 1715 मिलीमीटर 1655 मिलीमीटर 1645 मिलीमीटर 1650 मिलीमीटर 1650 मिलीमीटर व्हीलबेस 2651 मिलीमीटर 2657 मिलीमीटर 2690 मिलीमीटर 2610 मिलीमीटर 2651 मिलीमीटर 2730 मिलीमीटर 2600 मिलीमीटर 2600 मिलीमीटर 2650 मिलीमीटर 2585 मिलीमीटर बूटस्पेस 385 लीटर 518 लीटर 447 लीटर 433 लीटर 385 लीटर 622 लीटर 446 लीटर 373 लीटर 458 लीटर 488 लीटर

सबसे लंबी कार है, जो कुशाक से 231 मिलीमीटर से भी ज्यादा लं

2026 स्कोडा कुशाक : फीचर

नई स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट कार में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और कई सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर दिए गए हैं। इस गाड़ी में एआई असिस्टेंट, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.1-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन के साथ 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, सबवूफर और एम्पलीफायर के साथ 6 स्पीकर स्कोडा साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, 6-वे पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, मसाज फ़ंक्शन वाली रियर सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमैटिक हेडलाइट, रेन-सेंसिंग वाइपर, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर दिए गए हैं।

यहां देखें 2026 स्कोडा कुशाक के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी।

2026 स्कोडा कुशाक : इंजन ऑप्शन

स्कोडा कुशाक न्यू मॉडल में दो टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन : 1-लीटर और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल टीएसआई इंजन दिए गए हैं। इसमें 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के 6-स्पीड मैनुअल और 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया गया है, जबकि 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ केवल 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स की चॉइस मिलती है। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी / 8-स्पीड एटी* (नया) 7-स्पीड डीसीटी^ पावर 115 पीएस 150 पीएस टॉर्क 178 एनएम 250 एनएम ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील-ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव

*एटी = टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, डीसीटी = डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

यहां देखें नई कुशाक फेसलिफ्ट के वेरिएंट-वाइज इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन की जानकारी।

2026 स्कोडा कुशाक : कीमत, वेरिएंट और कलर

स्कोडा कुशाक 2026 मॉडल पांच वेरिएंट और दो इंजन ऑप्शन में उपलब्ध है, जिसके साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस मिलती है। इस एसयूवी कार की कीमत 10.69 लाख रुपये से 18.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। यहां देखें इसकी पूरी प्राइस लिस्ट :

वेरिएंट 1-लीटर टीएसआई टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर टीएसआई टर्बो पेट्रोल एमटी एटी डीसीटी क्लासिक + 10.69 लाख रुपये 12.69 लाख रुपये - सिग्नेचर 14.59 लाख रुपये 15.59 लाख रुपये - स्पोर्टलाइन 14.74 लाख रुपये 15.74 लाख रुपये - प्रेस्टीज 16.79 लाख रुपये 17.59 लाख रुपये 18.79 लाख रुपये मोंटे कार्लो - 17.89 लाख रुपये 18.99 लाख रुपये

(सभी कीमतें एक्स-शोरूम इंडिया के अनुसार हैं)

2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट गाड़ी 8 कलर ऑप्शन में आती है, जिनमें से तीन कलर बिलकुल नए हैं। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी।