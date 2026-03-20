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    2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट vs रेनो डस्टर vs किआ सेल्टोस vs हुंडई क्रेटा vs फोक्सवैगन टाइगन vs टाटा सिएरा vs मारुति विक्टोरिस vs टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर vs मारुति ग्रैंड विटारा vs एमजी एस्टर : साइज कंपेरिजन

    नई स्कोडा कुशाक का साइज भले ही सबसे छोटा हो, लेकिन यह आकर्षित करने में जरा भी पीछे नहीं रहती!

    प्रकाशित: अप्रैल 21, 2026 11:07 am । स्तुति

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    Skoda Kushaq

    स्कोडा ने 2026 कुशाक फेसलिफ्ट को कुछ हफ्ते पहले ही भारत में लॉन्च किया है। पुराने मॉडल के मुकाबले इसमें नई डिजाइन दी गई है और इसकी स्टाइलिंग अब स्पोर्टी डिजाइन टच के साथ ज्यादा मॉडर्न और आकर्षक लगती है।  हालांकि, कुशाक ने अपने फंकी एसयूवी जैसे बॉडी प्रोपोर्शन को बरकरार रखा है। कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में इसका मुकाबला नई रेनो डस्टर, टाटा सिएरा और नई किआ सेल्टोस से है। साइज के मोर्चे पर यहां हमनें इसका कंपेरिजन सेगमेंट की दूसरी एसयूवी कारों से किया है तो चलिए जानते हैं नई स्कोडा कुशाक अपने प्रतिद्व्न्दियों को कहां तक टक्कर दे पाती है :- 

    साइज कंपेरिजन 

     डाइमेंशन 

    2026 स्कोडा कुशाक 

    2026 रेनो डस्टर 

    2026 किआ सेल्टोस  

    हुंडई क्रेटा 

    2026 फोक्सवैगन टाइगन 

    टाटा सिएरा 

    मारुति विक्टोरिस 

    टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर/ मारुति ग्रैंड विटारा 

    होंडा एलिवेट 

    एमजी एस्टर  

    लंबाई 

    4229 मिलीमीटर

    4346 मिलीमीटर

    4460 मिलीमीटर

    4330 मिलीमीटर

    4221 मिलीमीटर

    4340 मिलीमीटर

    4360 मिलीमीटर

    4365 मिलीमीटर / 4345 मिलीमीटर

    4312 मिलीमीटर

    4323 मिलीमीटर

    चौड़ाई 

    1760 मिलीमीटर

    1815 मिलीमीटर

    1830 मिलीमीटर

    1790 मिलीमीटर

    1760 मिलीमीटर

    1841 मिलीमीटर

    1795 मिलीमीटर

    1795 मिलीमीटर

    1790 मिलीमीटर

    1809 मिलीमीटर

    ऊंचाई 

    1612 मिलीमीटर

    1703 मिलीमीटर

    1635 मिलीमीटर

    1635 मिलीमीटर

    1612 मिलीमीटर

    1715 मिलीमीटर

    1655 मिलीमीटर

    1645 मिलीमीटर

    1650 मिलीमीटर

    1650 मिलीमीटर

    व्हीलबेस  

    2651 मिलीमीटर

    2657 मिलीमीटर

    2690 मिलीमीटर

    2610 मिलीमीटर

    2651 मिलीमीटर

    2730 मिलीमीटर

    2600 मिलीमीटर

    2600 मिलीमीटर

    2650 मिलीमीटर

    2585 मिलीमीटर

    बूटस्पेस

    385 लीटर

    518 लीटर 

    447 लीटर

    433 लीटर 

    385 लीटर 

    622 लीटर 

    446 लीटर

    373 लीटर 

    458 लीटर

    488 लीटर

    सबसे लंबी कार है, जो कुशाक से 231 मिलीमीटर से भी ज्यादा लं

    2026 स्कोडा कुशाक : फीचर 

    नई स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट कार में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और कई सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर दिए गए हैं। इस गाड़ी में एआई असिस्टेंट, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.1-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन के साथ 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, सबवूफर और एम्पलीफायर के साथ 6 स्पीकर स्कोडा साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, 6-वे पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, मसाज फ़ंक्शन वाली रियर सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमैटिक हेडलाइट, रेन-सेंसिंग वाइपर, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    2026 Skoda Kushaq Facelift dashboard

    यहां देखें 2026 स्कोडा कुशाक के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी। 

    2026 स्कोडा कुशाक : इंजन ऑप्शन 

    स्कोडा कुशाक न्यू मॉडल में दो टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन : 1-लीटर और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल टीएसआई इंजन दिए गए हैं। इसमें 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के 6-स्पीड मैनुअल और 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया गया है, जबकि 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ केवल 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स की चॉइस मिलती है। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :- 

    इंजन

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी / 8-स्पीड एटी* (नया)  

    7-स्पीड डीसीटी^ 

    पावर 

    115 पीएस 

    150 पीएस 

    टॉर्क 

    178 एनएम

    250 एनएम

    ड्राइवट्रेन 

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव 

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव 

    *एटी = टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, डीसीटी = डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    2026 Skoda Kushaq driving

    यहां देखें नई कुशाक फेसलिफ्ट के वेरिएंट-वाइज इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन की जानकारी। 

    2026 स्कोडा कुशाक : कीमत, वेरिएंट और कलर  

    स्कोडा कुशाक 2026 मॉडल पांच वेरिएंट और दो इंजन ऑप्शन में उपलब्ध है, जिसके साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस मिलती है। इस एसयूवी कार की कीमत 10.69 लाख रुपये से 18.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। यहां देखें इसकी पूरी प्राइस लिस्ट :

    वेरिएंट 

    1-लीटर टीएसआई टर्बो पेट्रोल 

    1.5-लीटर टीएसआई टर्बो पेट्रोल 

    एमटी

    एटी 

    डीसीटी 

    क्लासिक +

    10.69 लाख रुपये

    12.69 लाख रुपये

    -

    सिग्नेचर 

    14.59 लाख रुपये

    15.59 लाख रुपये

    -

    स्पोर्टलाइन 

    14.74 लाख रुपये

    15.74 लाख रुपये

    -

    प्रेस्टीज 

    16.79 लाख रुपये

    17.59 लाख रुपये

    18.79 लाख रुपये

    मोंटे कार्लो 

    -

    17.89 लाख रुपये

    18.99 लाख रुपये

    (सभी कीमतें एक्स-शोरूम इंडिया के अनुसार हैं)

    2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट गाड़ी 8 कलर ऑप्शन में आती है, जिनमें से तीन कलर बिलकुल नए हैं। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी। 

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