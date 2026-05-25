2026 किआ सेल्टोस एचटीएक्स वेरिएंट : क्या आपको इस एसयूवी कार का मिड-वेरिएंट लेना चाहिए?

प्रकाशित: मई 25, 2026 05:48 pm । स्तुति

हाल ही में किआ ने 2026 सेल्टोस फेसलिफ्ट को बड़े साइज, नई डिजाइन, नए केबिन के साथ ज्यादा एडवांस फीचर और मॉडिफाइड वेरिएंट लाइनअप के साथ भारत में लॉन्च किया है। एचटीएक्स सेल्टोस लाइनअप का मिड-वेरिएंट है जहां से यह एसयूवी कार काफी प्रीमियम लगने लगती है।

अगर आप ऐसा कोई वेरिएंट खरीदना चाहते हैं जो आपकी जेब पर भारी ना पड़े और काफी फीचर लोडेड भी हो, तो सेल्टोस का मिड-वेरिएंट आपके लिए सही साबित हो सकता है। नई किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट के मिड-वेरिएंट एचटीएक्स में क्या कुछ मिलता है खास, जानते हैं इसके बारे में आगे :-

किआ सेल्टोस एचटीएक्स : एक्सटीरियर

लोअर वेरिएंट एचटीके (ओ) के मुकाबले इसमें कई नए डिजाइन एलिमेंट दिए गए हैं जिससे यह ज्यादा बेहतर रोड प्रेजेंस देता है।

आगे की तरफ इसमें लोअर वेरिएंट वाले एलईडी हेडलैंप्स और डीआरएल्स दी गई हैं, मगर इसमें एलईडी फ्रंट फॉग लैंप्स जोड़े गए हैं जो कम विजिबिलिटी वाली स्थिति में गाड़ी के लुक और प्रेक्टिकेलिटी दोनों को बेहतर बनाते हैं। इस गाड़ी में मिड-वेरिएंट से ग्रिल पर ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिलती है जो इसे काफी शार्प और अपमार्केट लुक देती है। आगे की साइड पर इसमें सिल्वर फ्रंट स्किड प्लेट भी दी गई है जो इसकी पूरी डिजाइन में मजबूती का अहसास जोड़ती हैं।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें राइडिंग के लिए 17-इंच अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं, साथ ही इसमें ओआरवीएम माउंटेड टर्न इंडिकेटर भी दिए गए हैं। इसमें रूफ रेल्स पर ग्लॉस ब्लैक फिनिश दी गई है जो एसयूवी कार की स्टाइलिंग और स्टेंस दोनों को उभारती है। सेल्टोस एचटीएक्स वेरिएंट में फ्लश डोर हैंडल्स भी दिए गए हैं जो एसयूवी कार को मॉडर्न लुक देते हैं।

पीछे की तरफ इसमें कनेक्टेड एलईडी टेललैंप और कॉन्ट्रास्ट के लिए सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है। इस वेरिएंट में शार्क फिन एंटीना और रूफ माउंटेड स्पॉइलर भी दिया गया है, जो इसकी डिजाइन में स्पोर्टी टच जोड़ते हैं।

इस एसयूवी कार के टॉप वेरिएंट में बड़े अलॉय व्हील्स, डायनामिक वेलकम फंक्शन के साथ एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, डार्क एक्सेंट के साथ साइड डोर गार्निश और स्किड प्लेट पर ग्लॉस फिनिश दी गई है।

किआ सेल्टोस एचटीएक्स : इंटीरियर

एचटीएक्स वेरिएंट का केबिन एंटर करते ही एकदम अलग लगता है। इस वेरिएंट में ग्रीन एक्सेंट के साथ नई ब्राउन और ग्रे कलर इंटीरियर थीम दी गई है, जो इसे लोअर वेरिएंट में मिलने वाले ग्रे और ब्लैक सेटअप के मुकाबले ज्यादा यूनीक और प्रीमियम लुक देती है।

इस वेरिएंट में डैशबोर्ड पर सॉफ्ट टच मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है और इसमें लेदरेट सीटें भी दी गई हैं जो इसके केबिन को ज्यादा अपमार्केट लुक देती हैं। इसमें एचटीके (ओ) वेरिएंट की तरह लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील दिया गया है।

नई किआ सेल्टोस कार में एचटीएक्स वेरिएंट से बड़ी इंफोटेनमेंट यूनिट मिलती है, जिससे केबिन ज्यादा प्रीमियम लगता है और यह छोटी यूनिट के मुकाबले इस्तेमाल करने में भी ज्यादा बेहतर है। केबिन को ज्यादा आकर्षक लुक देने के लिए इसमें एम्बिएंट लाइटिंग कई सारे कलर ऑप्शन में दी गई हैं। इसका पैनोरमिक सनरूफ केबिन को हवादार बनाने के साथ-साथ स्पेशियस लुक भी देता है।

इसमें आर्मरेस्ट के साथ स्टोरेज स्पेस, बड़े कप होल्डर, ग्रैब हैंडल्स और रियर पार्सल ट्रे भी दी गई है।

किआ ने इसमें बेस वेरिएंट से कई जरूरी कंफर्ट फीचर दिए हैं। क्या आप इसका लुक देखना चाहते हैं? हमारी यह स्टोरी देखें। 2026 किआ सेल्टोस एसयूवी कार के बेस से ऊपर वाले वेरिएंट का पूरा लुक देखने के लिए यह रिपोर्ट देखें।

किआ सेल्टोस एचटीएक्स : फीचर

एचटीएक्स वह वेरिएंट है जहां सेल्टोस की फीचर लिस्ट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, और इसकी शुरुआत इंफोटेनमेंट सिस्टम से होती है।

इसका सबसे बड़ा हाइलाइट बड़ा 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसे लोअर वेरिएंट वाली 10.25-इंच यूनिट से रिप्लेस किया गया है। इसमें क्लाइमेट कंट्रोल के लिए डेडिकेटेड 5-इंच डिस्प्ले दिया गया है जिससे इसकी मेन स्क्रीन साफ-सुथरी लगती है। ऑडियो एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाने के लिए इसमें 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम दिया गया है, जो म्यूजिक के शौकीन लोगों के लिए एक शानदार एडिशन है।

सेल्टोस एचटीएक्स वेरिएंट में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें भी दी गई हैं। इसके अलावा इसमें लोअर वेरिएंट वाले फीचर भी दिए गए हैं जिनमें कीलेस एंट्री, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, और वायरलेस फोन चार्जर शामिल हैं।

इन फीचर की कमी : भले ही एचटीएक्स सेल्टोस का एक फीचर लोडेड वेरिएंट हो, लेकिन इसमें 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, मेमोरी फंक्शन के साथ 10-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, ड्राइवर साइड वेलकम रिट्रेक्ट फंक्शन और ऑटो रिवर्स ओआरवीएम्स जैसे फीचर की कमी है।

किआ सेल्टोस एचटीएक्स : सेफ्टी

एचटीएक्स वेरिएंट की सेफ्टी किट काफी हद तक लोअर मिड-वेरिएंट के जैसी है और इसमें सभी जरूरी फीचर दिए गए हैं। इस वेरिएंट में 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), और ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

इस वेरिएंट में गाइडलाइंस के साथ रियर पार्किंग कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर, फ्रंट पार्किंग सेंसर, आइएसोफिक्स चाइल्ड एंकरेज, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर भी मिलते हैं।

इसमें 360-डिग्री कैमरा की कमी है। जबकि, इस एसयूवी कार के टॉप वेरिएंट में लेवल-2 एडीएएस फीचर दिए गए हैं।

किआ सेल्टोस एचटीएक्स : इंजन ऑप्शन

नई किआ सेल्टोस के एचटीएक्स वेरिएंट में टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आईएमटी गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन को छोड़कर बाकी सभी इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी/सीवीटी 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी पावर 115 पीएस 160 पीएस 116 पीएस टॉर्क 144 एनएम 253 एनएम 250 एनएम

सीवीटी कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, डीसीटी - डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

किआ सेल्टोस एचटीएक्स : कीमत और मुकाबला

सेल्टोस एचटीएक्स वेरिएंट की कीमत 15.59 लाख रुपये से 18.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) (चुने गए इंजन और गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन के अनुसार) के बीच है। इस एसयूवी कार का मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा, टाटा सिएरा, मारुति सुजुकी विक्टोरिस, रेनो डस्टर, होंडा एलिवेट, टोयोटा हाइराइडर, फोक्सवैगन टाइगन और स्कोडा कुशाक से है। यहां देखें इसकी वेरिएंट-वाइज कीमत।

कारदेखो का क्या है कहना

एचटीएक्स वेरिएंट शायद 2026 किआ सेल्टोस का एक सबसे बैलेंस्ड वेरिएंट है। इसमें कम कीमत पर कई शानदार अपग्रेड के साथ सॉफ्ट-टच मटीरियल दिए गए हैं।

यदि आप हाइवे पर सबसे ज्यादा ड्राइव करते हैं या फिर एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी को ज्यादा अहमियत देते हैं तो आपको इसका एचटीएक्स ए वेरिएंट लेना चाहिए जिसमें लेवल-2 एडीएएस, 360-डिग्री कैमरा और 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिए गए हैं।

वहीं, अगर यह सभी फीचर्स आपके लिए मायने नहीं रखते हैं तो एचटीएक्स वेरिएंट आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। यह एकदम प्रीमियम फील देता है और इसमें कम कीमत पर रोजाना काम वाले कई जरूरी फीचर भी दिए गए हैं। एचटीएक्स वेरिएंट में कई सारे इंजन ऑप्शन भी दिए गए हैं जिसे आप अपनी पसंद अनुसार चुन सकते हैं।

यदि आप 2026 किआ सेल्टोस के वेरिएंट-वाइज फीचर देखना चाहते हैं तो यह स्टोरी पढ़ें।

हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इसके मिड-वेरिएंट के बारे में क्या सोचते हैं।