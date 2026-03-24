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    2026 रेनो डस्टर के टेक्नो प्लस वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, जानिए यहां

    टेक्नो प्लस वेरिएंट के एक्सटीरियर का लुक टॉप आइकॉनिक वेरिएंट के जैसा लगता है, लेकिन केबिन के अंदर इसमें काफी कुछ बदलाव हुए हैं 

    प्रकाशित: मार्च 24, 2026 11:03 am । स्तुति

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    Renault Duster Techno Plus

    तीसरी जनरेशन रेनो डस्टर भारत में लॉन्च हो गई है। इस गाड़ी की कीमत 10.49 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) से शुरू होती है। इसकी बुकिंग 'आर-पास' के साथ मार्च 2026 के आखिर तक जारी रहेगी जिससे ग्राहक इसे स्पेशल इंट्रोडक्ट्री कीमत पर खरीद सकते हैं। यह एसयूवी कार पांच वेरिएंट: ऑथेंटिक, इवॉल्यूशन, टेक्नो, टेक्नो प्लस और आइकॉनिक में उपलब्ध है और यह एक स्पेशल एडिशन आइकॉनिक लॉन्च एडिशन में भी आती है। यहां हमनें नई रेनो डस्टर गाड़ी के टॉप से नीचे वाले टेक्नो प्लस वेरिएंट का जिक्र किया है तो चलिए जानते हैं कि इसमें क्या कुछ खास मिलता है :- 

    2026 रेनो डस्टर टेक्नो प्लस: एक्सटीरियर 

    डस्टर लाइनअप में टेक्नो प्लस वेरिएंट को फुली लोडेड आइकॉनिक वेरिएंट के नीचे पोजिशन किया गया है, ऐसे में इसके आगे का लुक टॉप वेरिएंट जैसा ही लगता है। आगे की तरफ इसमें फॉलो-मी-होम फंक्शन के साथ ऑटो-एलईडी हेडलाइट, पतली एलईडी डीआरएल्स (जो टर्न इंडिकेटर की तरह भी काम करती है, हालांकि डायनामिक नहीं) और ग्रिल पर बड़ी 'डस्टर' बैजिंग दी गई है। इसमें सिल्वर फिनिश्ड स्किड प्लेट, एलईडी फॉग लाइट (कॉर्नर पर पोजिशन की हुई) और फ्रंट बंपर पर चौड़ा एयर डैम दिया गया है। नई रेनो डस्टर एसयूवी कार में टेक्नो प्लस वेरिएंट से फ्रंट पार्किंग सेंसर भी मिलते हैं। 

    Renault Duster Techno Plus

    साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो डस्टर टेक्नो प्लस वेरिएंट में बेस वेरिएंट की तरह ओआरवीएम्स माउंटेड एलईडी टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं। इसमें ब्लैक आउट रूफ रेल्स (50 किलोग्राम लोड केपेसिटी के साथ), चौड़ी बॉडी क्लैडिंग और सी-पिलर माउंटेड रियर डोर हैंडल्स भी दिए गए हैं। राइडिंग के लिए डस्टर के टेक्नो प्लस वेरिएंट से बड़े 18-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं। 

    Renault Duster Techno Plus

    पीछे की तरफ इसमें रैपअराउंड एलईडी टेललाइट दी गई है जिसे इल्युमिनेट होने वाली स्ट्रिप से जोड़ा गया है। डस्टर के टेक्नो प्लस वेरिएंट में सिल्वर-फिनिश्ड रियर स्किड प्लेट, एलईडी रियर फॉग लैंप्स और एलईडी रिवर्स लैंप्स जैसे फीचर भी दिए गए हैं। इस वेरिएंट में वॉशर और डिफॉगर के साथ रियर वाइपर भी दिया गया है। 

    Renault Duster Techno Plus

    कलर ऑप्शन : 

    नई रेनो डस्टर एसयूवी कार 10 कलर ऑप्शन में आती है जिसमें चार डुअल-टोन कलर शामिल है। यहां देखें नई रेनो डस्टर के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी। 

    2026 रेनो डस्टर टेक्नो प्लस: इंटीरियर 

    2026 रेनो डस्टर के टेक्नो प्लस वेरिएंट के केबिन में ब्राउन और ब्लैक सीट अपहोल्स्ट्री, डैशबोर्ड पर डार्क ग्रे फिनिश, और सेंटर कंसोल के आसपास, डैशबोर्ड और डोर पैड पर ब्रश्ड सिल्वर एक्सेंट दिए गए हैं। हालांकि, इसमें डैशबोर्ड पर कार्बन फाइबर इंसर्ट की कमी रखी गई है जो कि इसके फुली लोडेड आइकॉनिक वेरिएंट में मिलते हैं। 

    Renault Duster Techno Plus

    नई रेनो डस्टर गाड़ी के टेक्नो प्लस वेरिएंट में साउंड-रिड्यूसिंग विंडशील्ड, सेंटर कंसोल पर दो कपहोल्डर, स्टोरेज के साथ स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट (केवल डीसीटी वेरिएंट में), रियर सेंटर आर्मरेस्ट, सभी पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट, वैनिटी मिरर और इल्युमिनेशन के साथ सन वाइजर (दोनों फ्रंट पैसेंजर के लिए) दिया गया है। 

    2026 रेनो डस्टर टेक्नो प्लस: फीचर  

    चूंकि टेक्नो प्लस रेनो डस्टर न्यू मॉडल के टॉप वेरिएंट में से एक है, ऐसे में इसमें कई शानदार कंफर्ट फीचर दिए गए हैं। इस गाड़ी में 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, रियर वेंट्स के साथ डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड टेलगेट, और यहां तक की 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो बेस मॉडल से ठीक ऊपर वाले इवॉल्यूशन वेरिएंट से मिलता है। इस वेरिएंट में आर्केमि ट्यून्ड 6-स्पीकर म्यूजिक सिस्टम, पैडल शिफ्टर (केवल डीसीटी), क्रूज कंट्रोल और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

    Renault Duster Techno Plus

    पैसेंजर सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग्स (स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (टीसीएस), हिल-स्टार्ट असिस्ट, और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे फीचर दिए गए हैं। ऑटो डिमिंग आईआरवीएम फीचर जो कि इसमें मिड-वेरिएंट टेक्नो से मिलना शुरू होता है, उसे भी टेक्नो प्लस वेरिएंट में दिया गया है। इस एसयूवी कार में टेक्नो प्लस वेरिएंट से हिल डिसेंट कंट्रोल, फ्रंट और साइड पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए गए हैं। जबकि, इसके टॉप आइकॉनिक वेरिएंट में रेन-सेंसिंग वाइपर, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) भी दिया गया है। यहां देखें नई रेनो डस्टर के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी। 

    2026 रेनो डस्टर टेक्नो प्लस: इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन   

    टेक्नो प्लस वेरिएंट में केवल एक पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिया गया है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :- 

    स्पेसिफिकेशन 

    1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 

    पावर

    163 पीएस

    टॉर्क

    280 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड डीसीटी*

    ड्राइवट्रेन

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव 

    *डीसीटी- डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    2026 रेनो डस्टर के लोअर वेरिएंट में 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (100 पीएस) के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन भी दिया गया है। जल्द ही कंपनी इस एसयूवी कार में 1.8-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सेटअप भी शामिल करेगी। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन की जानकारी। 

    2026 रेनो डस्टर टेक्नो प्लस: कीमत और मुकाबला 

    रेनो डस्टर न्यू मॉडल के टेक्नो प्लस वेरिएंट की कीमत 15.29 लाख रुपये से 16.69 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। 

    Renault Duster Techno Plus

    कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में इसका मुकाबला किआ सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, टाटा सिएरा, टोयोटा हाइराइडर, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, टाटा कर्व, स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट, एमजी एस्टर, होंडा एलिवेट, फॉक्सवैगन टाइगन और सिट्रोएन एयरक्रॉस से रहेगा। 

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