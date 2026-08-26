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    2026 एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी एसयूवी लॉन्च, कीमत 19.49 लाख रुपये से शुरू

    एमजी की नई इलेक्ट्रिक कार आ गई है और ये आपके घर को भी पावर दे सकती है

    सोनू
    सोनू
    Published On अगस्त 26, 2026 15:22 ist
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    published onAug 26, 2026 14:00 IST
    last updated onAug 26, 2026 15:22 IST
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    MG Hector Tomahawk EV

    जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने हेक्टर टॉमहॉक ईवी को भारत में लॉन्च कर दिया है, इसकी कीमत 19.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इस स्टोरी में हम तीन रो वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी की खास डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें इसकी प्राइस, रेंज और परफॉर्मेंस, डिजाइन और टेक्नोलॉजी शामिल है। आइए जानते हैं इसमें क्या-क्या है:

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    वेरिएंट और कीमत

    हेक्टर टॉमहॉक ईवी 3 वेरिएंट: एक्साइट, एक्सक्लूसिव और एसेंस में उपलब्ध है। यहां देखिए इसकी प्राइस की पूरी जानकारी:

    वेरिएंट

    कीमत (बीएएएस के साथ)

    कीमत (बीएएएस के बिना)

    एक्साइट 7-सीटर

    13.99 लाख रुपये+ 4.9 रुपये प्रति किलोमीटर

    19.49 लाख रुपये

    एक्सक्लूसिव 7-सीटर

    घोषणा होनी बाकी

    21.99 लाख रुपये

    एसेंस 5-सीटर

    घोषणा होनी बाकी

    22.99 लाख रुपये

    एसेंस 7-सीटर

    घोषणा होनी बाकी

    23.49 लाख रुपये

    सभी कीमत इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम के अनुसार है

    • हेक्टर टॉमहॉक ईवी का बेस एक्साइट वेरिएंट बीएएएस (बैटरी-ऐज-ए-सर्विस) बैटरी रेंटल स्कीम के साथ उपलब्ध है, जिसकी कीमत 13.99 लाख रुपये से शुरू होती है। हालांकि इसमें आपको ड्राइव के आधार पर 4.9 रुपये प्रति किलोमीटर बैटरी रेंटल फीस देनी होती है।

    • सभी वेरिएंट्स में 7 सीटर लेआउट स्टैंडर्ड है, जबकि एसेंस वेरिएंट में 5 सीटर का विकल्प भी दिया गया है।

    डिजाइन

    • हेक्टर टॉमहॉक ईवी का डिजाइन साफ-सुथरा और पारंपरिक है।

    • इसमें आगे की तरफ बड़े रेक्टांगुलर एलईडी हेडलैंप्स दिए गए हैं, जिनमें सिग्नेचर डीआरएल पेटर्न है।

    MG Hector Tomahawk EV

    • इनके बीच, आपको एक पतली पियानो ब्लैक ग्रिल मिलती है, जिस पर टेक्सचर्ड डिटेलिंग और चमकीला एमजी लोगो दिया गया है।

    • साइड प्रोफाइल में ऊंचे बॉडी स्टांस के साथ काली रूफ रेल्स, बड़ी विंडो, पारंपरिक पुल टाइप डोर हैंडल और फेंडर पर मस्कुलर हंच दिए गए हैं।

    MG Hector Tomahawk EV

    • इसमें आपको शानदार क्लेडिंग, 18-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील और रेड ब्रेक कैलिपर्स भी मिलते हैं।

    MG Hector Tomahawk EV

    • हेक्टर टॉमहॉक ईवी का पीछे का डिजाइन भी सिंपल है, यहां रैपअराउंड एलईडी टेललैंप्स, एक बड़ा रूफ स्पॉइलर और सिल्वर स्किड प्लेट के साथ लेयर्ड बंपर मिलता है।

    MG Hector Tomahawk EV

    साइज:

    लंबाई: 4745 मिलीमीटर, चौड़ाई: 1850 मिलीमीटर, ऊंचाई: 1770 मिलीमीटर, व्हीलबेस: 2810 मिलीमीटर

    कलर ऑप्शन

    एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी 9 कलर में मिलेगी, जिसमें 7 मोनोटोन और 2 डुअल-टोन ऑप्शन शामिल हैं:

    • खाकी ग्रीन

    • ऑरोरा सिल्वर

    • स्टारी ब्लैक

    • सेल्डन ब्लू

    • पर्ल व्हाइट

    • शैडो गोल्ड

    • शैडो गोल्ड + स्टारी ब्लैक रूफ

    • खाकी ग्रीन + स्टारी ब्लैक रूफ

    हमारी पसंद:

    इन कलर ऑप्शन में से, हमारी पसंद खाकी ग्रीन और सेल्डन ब्लू है, जो इलेक्ट्रिक एसयूवी को प्रीमियम फील देते हैं।

    केबिन

    • सिंपल डिजाइन अंदर भी जारी है, और ज्यादातर कंट्रोल्स बड़े टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम में इंटीग्रेटेड हैं।

    MG Hector Tomahawk EV

    • डैशबोर्ड और डोरपैड्स पर सॉफ्ट-टच मैटेरियल की रैपिंग की गई है, जो इसके प्रीमियम फील को बढ़ाते हैं।

    • सेंटर कंसोल साफ-सुथरा दिखता है, जिसमें कपहोल्डर्स और आर्मरेस्ट के नीचे काफी स्पेस है, यह गियर शिफ्टर की वजह से है जिसे विंडसर ईवी की तरह स्टीयरिंग कॉलम पर एक स्टिक की तरह रखा गया है।

    MG Hector Tomahawk EV

    • यह 5 सीटर और 7 सीटर लेआउट में मिलेगी।

    • इस इलेक्ट्रिक कार का केबिन ड्यूल-टोन ब्राउन और ब्लैक कलर स्कीम में है, जो पैनोरमिक सनरूफ के साथ मिलकर इसे एक ब्राइट और हवादार फील देता है।

    बूट स्पेस

    MG के अनुसार, हेक्टर टॉमहॉक EV में 7-सीटर के लिए सभी रो को ऊपर करने पर 192 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो तीसरी रो को फोल्ड करने पर 528 लीटर तक बढ़ जाता है।

    MG Hector Tomahawk EV

    5-सीटर वेरिएंट में, आपको 610 लीटर कार्गो कैपेसिटी मिलती है, जो दूसरी पंक्ति की सीटों को फोल्ड करने पर 1053 लीटर हो जाती है।

    फीचर

    • हेक्टर टॉमहॉक ईवी टेक्नोलॉजी से भरपूर है।

    • इसकी खासियत बड़ा 15.6-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है। इसके साथ 10-स्पीकर इनफिनिटी साउंड सिस्टम दिया गया है।

    MG Hector Tomahawk EV
    MG Hector Tomahawk EV

    • इसमें 8.8-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, दो वायरलेस फोन चार्जर, आगे पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें, एक पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड टेलगेट, हेड-अप डिस्प्ले और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

    MG Hector Tomahawk EV
    MG Hector Tomahawk EV

    • हेक्टर टॉमहॉक ईवी में पैसेंजर की सुरक्षा के लिए लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), X एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी), 360 डिग्री कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, रेन-सेंसिंग वाइपर, और हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए) जैसे सेफ्टी फीचर मिलेंगे।

    MG Hector Tomahawk EV

    बैटरी पैक, मोटर और रेंज

    हेक्टर टॉमहॉक ईवी में 69.2 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक और एक इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है। इसकी फुल चार्ज में सर्टिफाइड रेंज 517 किलोमीटर तक बताई गई है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन की पूरी जानकारी:

    बैटरी पैक

    69.2 केडब्ल्यूएच

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2)

    517 किलोमीटर

    पावर

    204 पीएस

    टॉर्क

    320 एनएम

    एसेलरेशन (0-100 किलोमीटर प्रति घंटे)

    8.2 सेकंड

    यह इलेक्ट्रिक एसयूवी कार 90 किलोवॉट डीसी फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है, जिससे इसकी बैटरी को 20 प्रतिशत से 80 प्रतिशत चार्ज होने में 35 मिनट लगते हैं। इसमें वी2एच (व्हीकल-टू-होम) फंक्शन है, जिससे आप बिजली कटौती होने पर गाड़ी की बैटरी से घर को पावर दे सकते हैं।

    MG Hector Tomahawk EV

    पूरी प्राइस और कंपेरिजन

    जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया हेक्टर टॉमहॉक ईवी की पूरी प्राइस लिस्ट का खुलासा अगले महीने कर सकती है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की कीमत 25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के करीब तक जा सकती है।

    हेक्टर टॉमहॉक ईवी का मुकाबला महिंद्रा एक्सईवी 9एस और आगामी टाटा सफारी ईवी से रहेगा।

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    सोनू
    सोनू

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