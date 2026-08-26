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    2026 MG Hector Tomahawk EV: तस्वीरों में देखिए नई इलेक्ट्रिक कार में क्या कुछ मिलता है खास

    JSW MG मोटर इंडिया के पास अब 500+ किलोमीटर की रेंज वाली 3-रो eSUV है

    सोनू
    सोनू
    Published On अगस्त 26, 2026 19:01 ist
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    published onAug 26, 2026 19:01 IST
    last updated onAug 26, 2026 19:01 IST
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    MG Hector Tomahawk EV

    JSW MG Motor India ने Hector Tomahawk EV को 19.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर दिया है। यह भारत में मौजूद कुछ चुनिंदा थ्री-रो इलेक्ट्रिक SUV में से एक है, जो ढेर सारी टेक्नोलॉजी, आकर्षक स्टाइल और एक लंबी रेंज वाली बैटरी के साथ आती है। चलिए, तस्वीरों के जरिए इस नई इलेक्ट्रिक SUV पर एक करीबी नज़र डालते हैं और जानते हैं कि यह अपने सेगमेंट में क्या कुछ नया लेकर आई है।

    एक्सटीरियर

    • MG की दूसरी इलेक्ट्रिक कारों जैसे Comet EV या ZS EV की फ्यूचरिस्टिक स्टाइल के विपरीत, Hector Tomahawk EV एक ज्यादा कंटेम्पररी और क्लासी डिजाइन अप्रोच अपनाती है, जो इसे एक बड़े वर्ग के लिए आकर्षक बनाता है।

    • इसका फ्रंट-एंड काफी क्लीन और सोफिस्टिकेटेड दिखता है। यहां एक स्लिम, ब्लैंक्ड-ऑफ ग्रिल दी गई है जिसमें टेक्सचर्ड क्रोम इन्सर्ट्स हैं। ग्रिल के सेंटर में MG का लोगो है जो चमकता होता है, और कार को एक प्रीमियम टच देता है। 

    MG Hector Tomahawk EV
    MG Hector Tomahawk EV

    • ग्रिल के दोनों तरफ बड़े रेक्टेंगुलर LED हेडलैंप्स दिए गए हैं। इन्हीं के साथ इंटीग्रेटेड DRLs (डे-टाइम रनिंग लाइट्स) भी हैं, जो Hector Tomahawk EV की रोड प्रजेंस और पर्सनैलिटी को और भी दमदार बनाते हैं।

    MG Hector Tomahawk EV

    • नीचे की तरफ एक आकर्षक डिजाइन वाला बंपर है। इसके दोनों तरफ एयर वेंट्स दिए गए हैं जो न सिर्फ इसे स्पोर्टी लुक देते हैं बल्कि बेहतर एयरोडायनामिक्स में भी मदद करते हैं। बंपर के निचले हिस्से में क्रोम-स्टडेड लोअर एयर डैम मिलता है।

    • साइड प्रोफाइल से देखने पर इसका बॉक्सी सिल्हूट और बड़ी खिड़कियां इसे एक पारंपरिक SUV का लुक देती हैं, जो कई खरीदारों को पसंद आएगा।

    MG Hector Tomahawk EV

    • आजकल की कारों में पॉपुलर हो रहे फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल्स के ट्रेंड से अलग, इसमें पारंपरिक पुल-टाइप डोर हैंडल्स दिए गए हैं, जो इस्तेमाल में काफी आसान होते हैं।

    • Hector Tomahawk EV में 18-इंच के ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इन व्हील्स के साथ रेड ब्रेक कैलिपर्स का कॉम्बिनेशन इसे एक स्पोर्टी अपील देता है।

    MG Hector Tomahawk EV

    • पीछे का डिजाइन भी काफी सिंपल और एलिगेंट रखा गया है। यहां रैपअराउंड LED टेललैंप्स, एक चंकी सिल्वर स्किड प्लेट और एक बड़ा रूफ स्पॉइलर जैसे एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं जो इसके लुक को पूरा करते हैं।

    MG Hector Tomahawk EV
    MG Hector Tomahawk EV

    कलर ऑप्शंस

    MG इस इलेक्ट्रिक SUV को 7 अलग-अलग कलर ऑप्शंस में पेश कर रही है, जिससे ग्राहकों को अपनी पसंद का रंग चुनने की पूरी आजादी मिलती है। इन ऑप्शंस में Starry Black, Khakhi Green, Aurora Silver, Celadon Blue, Pearl White और Shadow Blue शामिल हैं। यहां इसके वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन देखें

    इंटीरियर

    • कार के अंदर भी मिनिमलिस्टिक डिजाइन थीम को जारी रखा गया है। ज्यादातर फंक्शंस को सेंट्रल डिस्प्ले में इंटीग्रेट कर दिया गया है, जिससे डैशबोर्ड पर बटन की भीड़ कम हो गई है।

    MG Hector Tomahawk EV

    • केबिन में लाइट ब्राउन और ब्लैक कलर की थीम का इस्तेमाल किया गया है। यह कॉम्बिनेशन केबिन को एक ब्राइट, एरी और प्रीमियम फील देता है।

    MG Hector Tomahawk EV

    • प्रीमियम एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, ज्यादातर टचपॉइंट्स पर सॉफ्ट-टच मैटीरियल्स का इस्तेमाल किया गया है। यह आपको डैशबोर्ड, डोर पैड्स, आर्मरेस्ट और यहां तक कि स्टीयरिंग व्हील पर भी महसूस होगा।

    MG Hector Tomahawk EV
    MG Hector Tomahawk EV

    • ड्राइवर की सुविधा के लिए, सीट को 6-वे पावर एडजस्टमेंट मिलता है, जबकि को-ड्राइवर सीट 4-वे पावर एडजस्टमेंट के साथ आती है। खास बात यह है कि दोनों फ्रंट सीट्स में वेंटिलेशन का फंक्शन भी दिया गया है, जो गर्मी के मौसम में काफी आरामदायक होता है।

    MG Hector Tomahawk EV

    • सेंटर कंसोल को लाइट ब्राउन फिनिश दिया गया है और इसमें कई स्टोरेज स्पेस भी मिलते हैं। गियर सिलेक्टर को स्टीयरिंग कॉलम पर दिया गया है, जिससे सेंटर कंसोल में ज्यादा जगह मिलती है।

    MG Hector Tomahawk EV

    • इसमें टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसके दोनों स्पोक्स पर ऑडियो, कॉलिंग और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मेन्यू को नेविगेट करने के लिए कंट्रोल्स मौजूद हैं।

    MG Hector Tomahawk EV

    • पीछे की सीटों पर भी स्पेस और कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा गया है। यहां बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, डेडिकेटेड AC वेंट्स, कपहोल्डर्स के साथ सेंटर आर्मरेस्ट और प्राइवेसी के लिए विंडो सनशेड्स जैसे फीचर्स मिलते हैं।

    MG Hector Tomahawk EV
    MG Hector Tomahawk EV

    फीचर्स

    • फीचर्स के मामले में Hector Tomahawk EV अपने सेगमेंट में काफी आगे है और इसमें टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है।

    • कार के सेंटर में एक बड़ा 15.6-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है। बेहतरीन साउंड एक्सपीरियंस के लिए इसे 10-स्पीकर वाले Infinity साउंड सिस्टम के साथ जोड़ा गया है।

    MG Hector Tomahawk EV
    MG Hector Tomahawk EV

    • अन्य कम्फर्ट और कन्वीनियंस फीचर्स में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 8.8-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस फोन चार्जर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, और अलग-अलग ड्राइविंग कंडीशंस के लिए ड्राइव मोड्स शामिल हैं।

    • इसमें कुछ छोटे लेकिन दिलचस्प फीचर्स भी हैं, जैसे 'पेट मोड'। यह मोड कार के अंदर का टेम्परेचर एडजस्ट करता है और स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाता है, ताकि आप अपने पालतू जानवर को कुछ देर के लिए कार में सुरक्षित छोड़ सकें। इसके अलावा, एक इन-बिल्ट Karaoke सिस्टम भी दिया गया है।

    सेफ्टी

    • MG ने Hector Tomahawk EV में सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा है। इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल होल्ड असिस्ट (HHA), और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे स्टैंडर्ड फीचर्स मिलते हैं। पार्किंग को आसान बनाने के लिए इसमें फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स के साथ-साथ 360-डिग्री कैमरा भी दिया गया है। बेहतर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के लिए इसमें चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक्स और एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB) भी है।

    • इसके टॉप वेरिएंट में लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स) सुइट भी मिलता है। इसमें ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग (AEB), अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल (ACC), लेन कीप असिस्ट (LKA), और ट्रैफिक जैम असिस्ट (TJA) जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं।

    • हालांकि, Hector Tomahawk EV का अभी तक Bharat NCAP या Global NCAP द्वारा क्रैश टेस्ट नहीं किया गया है।

    पावरट्रेन

    Hector Tomahawk EV MG के एडवांस्ड ADAPT प्लेटफॉर्म पर बनी है और यह पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावरट्रेन पर चलती है।

    बैटरी पैक

    69.2 केडब्ल्यूएच

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2)

    517 किलोमीटर

    पावर

    204 पीएस

    टॉर्क

    310 एनएम

    एसेलरेशन (0-100 किलोमीटर प्रति घंटे)

    8.2 सेकंड

    चार्जिंग के लिए, इसमें 90 kW DC फास्ट चार्जिंग की क्षमता है, जो बैटरी को सिर्फ 35 मिनट में 30 से 80 प्रतिशत तक चार्ज कर सकती है। इसके अलावा, इसमें V2H (Vehicle-to-Home) फंक्शन भी है। इस फीचर की मदद से, बिजली कटौती के दौरान आप अपनी कार की बैटरी से अपने घर के उपकरणों को पावर दे सकते हैं।

    MG Hector Tomahawk EV

    कीमत और मुकाबला

    MG इस इलेक्ट्रिक SUV को तीन वेरिएंट्स में पेश कर रही है, जिनकी कीमत 19.50 लाख रुपये से 23.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। कंपनी एक BaaS (Battery-as-a-Service) प्रोग्राम भी ऑफर कर रही है। इसके तहत, आप कार को 13.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं और बैटरी के इस्तेमाल के लिए 4.9 रुपये प्रति किलोमीटर का भुगतान कर सकते हैं। Hector Tomahawk EV का सीधा मुकाबला Mahindra XEV 9S और आगामी Tata Safari EV से होगा। इसे इलेक्ट्रिक 7 सीटर MPV जैसे कि Kia Carens Clavis EV और VinFast VF MPV 7 के एक विकल्प के तौर पर भी देखा जा सकता है।

    MG Hector Tomahawk EV

    कारदेखो का क्या है कहना

    नई Hector Tomahawk EV भारतीय बाजार में आ चुकी है। तीन-रो सीट्स, ढेर सारे फीचर्स, क्लासी स्टाइल और प्रतिस्पर्धी कीमत के साथ, यह Mahindra XEV 9S को कड़ी टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो अब तक इस सेगमेंट पर हावी रही है। इसकी ओवरऑल कंज़र्वेटिव पर्सनैलिटी, जो कि मजबूत फंडामेंटल्स पर फोकस करती है, इसे सेल्स चार्ट पर ऊपर चढ़ने में मदद कर सकती है। अब जब इस इलेक्ट्रिक SUV की सभी डिटेल्स सामने आ चुकी हैं, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि यह बाजार में कैसा प्रदर्शन करती है।

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    सोनू
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