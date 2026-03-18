2026 रेनो डस्टर के किस वेरिएंट में कौनसे फीचर मिलते हैं, जानिए यहां
2026 रेनो डस्टर पांच वेरिएंट: ऑथेंटिक, इवोल्यूशन, टेक्नो, टेक्नो प्लस और आईकॉनिक में उपलब्ध है
प्रकाशित: मार्च 18, 2026 09:16 am । सोनू
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तीसरी जनरेशन रेनो डस्टर भारत के कार बाजार में पेश हो गई है, इसकी कीमत 10.49 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) से शुरू होती है। रेनो उन लोगों को 40,000 रुपये तक का फायदा दे रही है जिन्होंने ‘आर-पास’ फीचर का इस्तेमाल करके एसयूवी कार को लॉन्च से पहले बुक किया था।
रेनो ने नई डस्टर गाड़ी को पांच वेरिएंट: ऑथेंटिक, इवोल्यूशन, टेक्नो, टेक्नो प्लस, और आईकॉनिक में पेश किया है, साथ ही इसका एक लिमिटेड लॉन्च एडिशन भी उतारा है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि रेनो डस्टर न्यू मॉडल के किस वेरिएंट में कौनसे फीचर दिए गए हैं तो नीचे दी गई टेबल पर नजर डालें:
2026 रेनो डस्टर: एक्सटीरियर
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फीचर
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ऑथेंटिक
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इवोल्यूशन
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टेक्नो
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टेक्नो प्लस
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आईकॉनिक
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आईकॉनिक लॉन्च एडिशन
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हेडलाइट
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फॉलो-मी-होम फंक्शन के साथ ऑटो मल्टी-रिफ्लेक्टर एलईडी हेडलाइट
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फॉलो-मी-होम फंक्शन के साथ ऑटो मल्टी-रिफ्लेक्टर एलईडी हेडलाइट
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फॉलो-मी-होम फंक्शन के साथ ऑटो एलईडी हेडलाइट
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फॉलो-मी-होम फंक्शन के साथ ऑटो एलईडी हेडलाइट
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फॉलो-मी-होम फंक्शन के साथ ऑटो एलईडी हेडलाइट
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फॉलो-मी-होम फंक्शन के साथ ऑटो एलईडी हेडलाइट
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एलईडी डीआरएल
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आगे एलईडी फॉग लैंप्स
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एलईडी टर्न इंडिकेटर के साथ ओआरवीएम
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आगे सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट
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रूफ रेल्स
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✅ (50 किलोग्राम भार वहन क्षमता के साथ)
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✅ (50 किलोग्राम भार वहन क्षमता के साथ)
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✅ (50 किलोग्राम भार वहन क्षमता के साथ)
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✅ (50 किलोग्राम भार वहन क्षमता के साथ)
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✅ (50 किलोग्राम भार वहन क्षमता के साथ)
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व्हील
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17-इंच स्टील व्हील, बिना कवर
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17-इंच सिंगल-टोन अलॉय व्हील
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17-इंच सिंगल-टोन अलॉय व्हील
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18-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील
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18-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील
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18-इंच ब्लैक अलॉय व्हील
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एलईडी पडल लैंप
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ग्रे साइड गार्निश
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ग्रे डोर स्टीकर
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हिमालयन प्रेरित साइड गार्निश
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पीले डोर स्टीकर
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रूफ रेल्स पर डस्टर स्टीकर
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डस्टर बैजिंग पर पीला एक्सेंट (आगे और पीछे)
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पीछे सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट
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एलईडी टेल लाइट
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पीछे एलईडी लाइट बार
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पीछे एलईडी फॉग लैंप्स
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एलईडी रिवर्स लैंप
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नई रेनो डस्टर के बेस मॉडल ऑथेंटिक में एलईडी डीआरएल के साथ ऑटो मल्टी-रिफ्लेक्टर एलईडी हेडलाइटें, बिना कवर के 17-इंच स्टील व्हील, ओआरवीएम माउंटेड एलईडी टर्न इंडिकेटर और एलईडी टेल लाइटें दी गई हैं।
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अगर आप एसयूवी कार का ऊपर वाला मॉडल लेते हैं तो उसमें और भी स्टाइल एलिमेंट्स दिए गए हैं, जिनमें अलॉय व्हील (वेरिएंट के हिसाब से 17 या 18-इंच), रूफ रेल्स, आगे और पीछे एलईडी फॉग लैंप्स, और आगे व पीछे सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट शामिल है।
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आईकॉनिक लॉन्च एडिशन वेरिएंट अपने खास और अनोखे टच के साथ आता है, जैसे कि आगे, साइड और पीछे पीले रंग के एक्सेंट।
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रेनो नई डस्टर कार को कुल 10 रंगों में बेच रही है जिनमें चार ड्यूल-टोन कलर हैं। हमने इसके वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन के बारे में भी बताया है, ताकि आप सोच-समझकर कार खरीदने का फैसला ले सकें।
2026 रेनो डस्टर: केबिन, कंफर्ट और सुविधा
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फीचर
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ऑथेंटिक
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इवोल्यूशन
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टेक्नो
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टेक्नो प्लस
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आईकॉनिक
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आईकॉनिक लॉन्च एडिशन
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केबिन थीम
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सिल्वर एक्सेंट के साथ ग्रे और ब्लैक
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सिल्वर एक्सेंट के साथ ग्रे और ब्लैक
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सिल्वर एक्सेंट के साथ ग्रे और ब्राउन
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सिल्वर एक्सेंट के साथ ग्रे और ब्राउन
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सिल्वर एक्सेंट के साथ ग्रे और सेज ग्रीन, और डैशबोर्ड पर कार्बन फिनिश।
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सिल्वर एक्सेंट के साथ ग्रे और सेज ग्रीन, और डैशबोर्ड पर कार्बन फिनिश।
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सीट अपहोल्स्ट्री
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ग्रे स्टिचिंग के साथ ब्लैक फैब्रिक सीट
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ग्रे स्टिचिंग के साथ ब्लैक फैब्रिक सीट
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ग्रे स्टिचिंग के साथ ब्राउन फैब्रिक सीट
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ग्रे स्टिचिंग के साथ ब्राउन फैब्रिक सीट
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पीली स्टिचिंग के साथ सेज ग्रीन सीट
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पीली स्टिचिंग के साथ सेज ग्रीन सीट
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आगे स्लाइडिंग आर्मरेस्ट
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✅ (केवल डीसीटी में कूल्ड स्टोरेज के साथ)
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✅ (केवल डीसीटी में कूल्ड स्टोरेज के साथ)
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✅ (केवल डीसीटी में कूल्ड स्टोरेज के साथ)
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✅ (केवल डीसीटी में कूल्ड स्टोरेज के साथ)
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आगे सेंटर कंसोल में दो कपहोल्डर
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वैनिटी मिरर और रोशनी के साथ सन वाइजर (आगे बैठने वाले यात्रियों के लिए)
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वन-टच एलईडी केबिन लाइट्स (आगे और पीछे)
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इल्लुमिनेटेड ग्लवबॉक्स
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बूट लैंप
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पार्सल ट्रे
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आवाज कम करने वाली विंडशील्ड
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सभी पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट
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पीछे सेंटर आर्मरेस्ट
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यूएसबी टाइप-सी पोर्ट्स (दो x आगे और पीछे)
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12वोल्ट पावर सॉकेट (आगे)
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टिल्ट और टेलिस्कॉपिक स्टीयरिंग व्हील
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इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
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7-इंच टीएफटी डिस्प्ले
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7-इंच टीएफटी डिस्प्ले
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7-इंच टीएफटी डिस्प्ले
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10.25-इंच टीएफटी डिस्प्ले
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10.25-इंच टीएफटी डिस्प्ले
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10.25-इंच टीएफटी डिस्प्ले
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पावर विंडो
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✅ (सभी विंडो के लिए 1-टच ऑटो अप/डाउन)
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✅ (सभी विंडो के लिए 1-टच ऑटो अप/डाउन)
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✅ (सभी विंडो के लिए 1-टच ऑटो अप/डाउन)
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✅ (सभी विंडो के लिए 1-टच ऑटो अप/डाउन)
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✅ (सभी विंडो के लिए 1-टच ऑटो अप/डाउन)
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✅ (सभी विंडो के लिए 1-टच ऑटो अप/डाउन)
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क्लाइमेट कंट्रोल
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पीछे वेंट्स के साथ मैनुअल एसी
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पीछे वेंट्स के साथ मैनुअल
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पीछे वेंट्स के साथ ड्यूल-जोन (ऑटो)
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पीछे वेंट्स के साथ ड्यूल-जोन (ऑटो)
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पीछे वेंट्स के साथ ड्यूल-जोन (ऑटो)
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पीछे वेंट्स के साथ ड्यूल-जोन (ऑटो)
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पैनोरमिक सनरूफ
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आगे वेंटिलेटेड सीटें
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लंबर सपोर्ट के साथ आगे 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली सीट
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पावर्ड टेलगेट
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पीएम2.5 एयर फिल्टर
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कीलेस एंट्री
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सेंट्रल लॉकिंग
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क्रूज कंट्रोल
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पडल शिफ्टर
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✅ (केवल डीसीटी)
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✅ (केवल डीसीटी)
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✅ (केवल डीसीटी)
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✅ (केवल डीसीटी)
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✅ (केवल डीसीटी)
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इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम
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ऑटो फोल्डिंग ओआरवीएम
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वायरलेस फोन चार्जर
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रेनो ने डस्टर कार में सभी पावर विंडो के लिए 1-टच ऑटो अप/डाउन, एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, कीलेस एंट्री और इल्लुमिनेटेड गियरबॉक्स स्टैंडर्ड दिया है।
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अगर आप इससे ऊपर वाला वेरिएंट चुनते हैं तो आपको वायरलेस फोन चार्जर, एक पावर्ड टेलगेट, बड़ी 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, और ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर भी मिलते हैं।
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आगे वेंटिलेटेड सीटें, आगे 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली सीटें, और पीएम 2.5 एयर फिल्टर जैसे फीचर टॉप मॉडल आईकॉनिक और आईकॉनिक लॉन्च एडिशन वेरिएंट्स तक सीमित हैं।
2026 रेनो डस्टर: इंफोटेनमेंट
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फीचर
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ऑथेंटिक
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इवोल्यूशन
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टेक्नो
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टेक्नो प्लस
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आईकॉनिक
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आईकॉनिक लॉन्च एडिशन
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टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
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✅ (10.1-इंच यूनिट)
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✅ (10.1-इंच यूनिट
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✅ (10.1-इंच यूनिट
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✅ (10.1-इंच यूनिट, गूगल बिल्ट-इन के साथ)
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✅ (10.1-इंच यूनिट, गूगल बिल्ट-इन के साथ)
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कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
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वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो
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स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल
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साउंड सिस्टम
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✅ (आर्कमी ट्यून्ड 6-स्पीकर)
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✅ (आर्कमी ट्यून्ड 6-स्पीकर)
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✅ (आर्कमी ट्यून्ड 6-स्पीकर)
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✅ (आर्कमी ट्यून्ड 6-स्पीकर सराउंड सिस्टम)
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✅ (आर्कमी ट्यून्ड 6-स्पीकर सराउंड सिस्टम)
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बेस मॉडल ऑथेंटिक में म्यूजिक सिस्टम का अभाव है। नई डस्टर में बेस मॉडल से ऊपर वाले इवोल्यूशन वेरिएंट से 10.1-इंच टचस्क्रीन यूनिट दी गई है, हालांकि इसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी का अभाव है।
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रेनो ने डस्टर 2026 मॉडल के सभी वेरिएंट्स (ऑथेंटिक को छोड़कर) में वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी दी है।
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टॉप मॉडल आईकॉनिक और आईकॉनिक लॉन्च एडिशन में गूगल मैप्स, गूगल प्ले और गूगल असिस्टेंस सपोर्ट के लिए गूगल बिल्ट इन दिया गया है।
2026 रेनो डस्टर: सेफ्टी
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फीचर
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ऑथेंटिक
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इवोल्यूशन
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टेक्नो
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टेक्नो प्लस
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आईकॉनिक
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आईकॉनिक लॉन्च एडिशन
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छह एयरबैग
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ईबीडी के साथ एबीएस
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ब्रेक असिस्ट
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इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी)
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ट्रेक्शन कंट्रोल सिस्टम (टीसीएस)
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कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल
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हिल स्टार्ट असिस्ट
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हिल डिसेंट कंट्रोल
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टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)
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पीछे पार्किंग सेंसर
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सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट
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आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर
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आईआरवीएम
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डे/नाइट
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डे/नाइट
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ऑटो-डिमिंग
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ऑटो-डिमिंग
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ऑटो-डिमिंग
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ऑटो-डिमिंग
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बर्गलर अलार्म
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वाशर के साथ पीछे वाइपर
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पीछे डिफॉगर
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रेन-सेंसिंग वाइपर
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रिवर्स पार्किंग कैमरा
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आगे और पीछे साइड पार्किंग सेंसर
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360-डिग्री कैमरा
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लेवल-2 एडीएएस*
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*एडीएएस - एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम
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रेनो ने सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा है और काफी सारी टेक्नोलॉजी इसमें स्टैंडर्ड दी गई है। इसके सेफ्टी फीचर में छह एयरबैग, ईएसपी, टीसीएस, कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल, और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर शामिल हैं।
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पीछे पार्किंग कैमरा, वाशर और डिफॉगर के साथ पीछे वाइपर, 360 डिग्री कैमरा, और एडीएएस जैसे फीचर टॉप मॉडल्स में दिए गए हैं।
इंजन
2026 रेनो डस्टर एसयूवी कार में ये इंजन ऑप्शन मिलेंगे:
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इंजन
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1-लीटर टर्बो-पेट्रोल
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1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल
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1.8-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी
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पावर
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100 पीएस
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163 पीएस
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160 पीएस (संभावित)
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टॉर्क
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160 एनएम
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280 एनएम
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घोषणा होनी बाकी
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गियरबॉक्स*
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6-स्पीड एमटी
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6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड डीसीटी
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8-स्पीड डीएचटी
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ड्राइव
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फ्रंट-व्हील ड्राइव
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फ्रंट-व्हील ड्राइव
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घोषणा होनी बाकी
*डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, डीएचटी - डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन
हमने आपको अपनी जरूरत के हिसाब से सही इंजन और गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन चुनने में मदद करने के लिए डस्टर के वेरिएंट अनुसार इंजन ऑप्शन के बारे में भी विस्तार से बताया है।
कंपेरिजन
रेनो डस्टर का मुकाबला नई टाटा सिएरा, हुंडई क्रेटा, फॉक्सवैगन टाइगन, मारुति विक्टोरिस, स्कोडा कुशाक, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, होंडा एलिवेट, और सिट्रोएन एयरक्रॉस जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार से है। इसके अलावा इसकी टक्कर सिट्रोएन बसॉल्ट और टाटा कर्व जैसी एसयूवी-कूपे कार से भी है।