2026 रेनो डस्टर के किस वेरिएंट में कौनसे फीचर मिलते हैं, जानिए यहां

फीचर ऑथेंटिक इवोल्यूशन टेक्नो टेक्नो प्लस आईकॉनिक आईकॉनिक लॉन्च एडिशन

केबिन थीम सिल्वर एक्सेंट के साथ ग्रे और ब्लैक सिल्वर एक्सेंट के साथ ग्रे और ब्लैक सिल्वर एक्सेंट के साथ ग्रे और ब्राउन सिल्वर एक्सेंट के साथ ग्रे और ब्राउन सिल्वर एक्सेंट के साथ ग्रे और सेज ग्रीन, और डैशबोर्ड पर कार्बन फिनिश। सिल्वर एक्सेंट के साथ ग्रे और सेज ग्रीन, और डैशबोर्ड पर कार्बन फिनिश।

सीट अपहोल्स्ट्री ग्रे स्टिचिंग के साथ ब्लैक फैब्रिक सीट ग्रे स्टिचिंग के साथ ब्लैक फैब्रिक सीट ग्रे स्टिचिंग के साथ ब्राउन फैब्रिक सीट ग्रे स्टिचिंग के साथ ब्राउन फैब्रिक सीट पीली स्टिचिंग के साथ सेज ग्रीन सीट पीली स्टिचिंग के साथ सेज ग्रीन सीट

आगे स्लाइडिंग आर्मरेस्ट ✅ ✅ ✅ (केवल डीसीटी में कूल्ड स्टोरेज के साथ) ✅ (केवल डीसीटी में कूल्ड स्टोरेज के साथ) ✅ (केवल डीसीटी में कूल्ड स्टोरेज के साथ) ✅ (केवल डीसीटी में कूल्ड स्टोरेज के साथ)

आगे सेंटर कंसोल में दो कपहोल्डर ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

वैनिटी मिरर और रोशनी के साथ सन वाइजर (आगे बैठने वाले यात्रियों के लिए) ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅

वन-टच एलईडी केबिन लाइट्स (आगे और पीछे) ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

इल्लुमिनेटेड ग्लवबॉक्स ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

बूट लैंप ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

पार्सल ट्रे ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

आवाज कम करने वाली विंडशील्ड ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ ✅

सभी पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

पीछे सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

यूएसबी टाइप-सी पोर्ट्स (दो x आगे और पीछे) ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

12वोल्ट पावर सॉकेट (आगे) ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

टिल्ट और टेलिस्कॉपिक स्टीयरिंग व्हील ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 7-इंच टीएफटी डिस्प्ले 7-इंच टीएफटी डिस्प्ले 7-इंच टीएफटी डिस्प्ले 10.25-इंच टीएफटी डिस्प्ले 10.25-इंच टीएफटी डिस्प्ले 10.25-इंच टीएफटी डिस्प्ले

पावर विंडो ✅ (सभी विंडो के लिए 1-टच ऑटो अप/डाउन) ✅ (सभी विंडो के लिए 1-टच ऑटो अप/डाउन) ✅ (सभी विंडो के लिए 1-टच ऑटो अप/डाउन) ✅ (सभी विंडो के लिए 1-टच ऑटो अप/डाउन) ✅ (सभी विंडो के लिए 1-टच ऑटो अप/डाउन) ✅ (सभी विंडो के लिए 1-टच ऑटो अप/डाउन)

क्लाइमेट कंट्रोल पीछे वेंट्स के साथ मैनुअल एसी पीछे वेंट्स के साथ मैनुअल पीछे वेंट्स के साथ ड्यूल-जोन (ऑटो) पीछे वेंट्स के साथ ड्यूल-जोन (ऑटो) पीछे वेंट्स के साथ ड्यूल-जोन (ऑटो) पीछे वेंट्स के साथ ड्यूल-जोन (ऑटो)

पैनोरमिक सनरूफ ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅

आगे वेंटिलेटेड सीटें ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅

लंबर सपोर्ट के साथ आगे 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली सीट ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅

पावर्ड टेलगेट ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅

पीएम2.5 एयर फिल्टर ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅

कीलेस एंट्री ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

सेंट्रल लॉकिंग ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

क्रूज कंट्रोल ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

पडल शिफ्टर ❌ ✅ (केवल डीसीटी) ✅ (केवल डीसीटी) ✅ (केवल डीसीटी) ✅ (केवल डीसीटी) ✅ (केवल डीसीटी)

इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

ऑटो फोल्डिंग ओआरवीएम ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅