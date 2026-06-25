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    किआ सेल्टोस vs रेनो डस्टर: कौनसी एसयूवी कार खरीदें?

    कोरियन टेक्नोलॉजी या फ्रेंच मजबूती? सेल्टोस और डस्टर दोनों ही लोकप्रिय और फीचर से भरपूर कॉम्पैक्ट एसयूवी कार हैं, लेकिन दोनों का अंदाज अलग-अलग है

    प्रकाशित: जून 25, 2026 01:42 pm । सोनू

    100 Views
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    Seltos vs Duster

    किआ सेल्टोस और रेनो डस्टर दोनों ही आज के समय में सबसे अच्छे विकल्प हैं। सेल्टोस को अपने नए लुक और ढेर सारे मॉडर्न फीचर के लिए जाना जाता है, वहीं डस्टर भी किसी मामले में पीछे नहीं है। डस्टर की अपनी अलग पहचान है, जिसमें ज्यादा रफ-एंड-टक लुक और हाइब्रिड ऑप्शन मिलता है। अगर आप दोनों में से किसी एसयूवी कार को लेने का फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो यहां हमने इनका कई मोर्चों पर कंपेरिजन किया है:

    कीमत

    मॉडल

    किआ सेल्टोस

    रेनो डस्टर

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    10.99 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये

    10.49 लाख रुपये से 18.69 लाख रुपये

    • रेनो डस्टर की शुरुआती कीमत किआ सेल्टोस से करीब 50,000 रुपये कम है।

    • किआ सेल्टोस टॉप मॉडल की प्राइस 19.99 लाख रुपये है, जबकि डस्टर की प्राइस 18.69 लाख रुपये है।

    • सेल्टोस के वेरिएंट्स ज्यादा हैं और टॉप मॉडल में ज्यादा प्रीमियम ऑप्शन हैं, जबकि डस्टर ज्यादा किफायती विकल्प बनी हुई है।

    साइज

    पैरामीटर

    किआ सेल्टोस

    रेनो डस्टर

    अंतर

    लंबाई

    4460 मिलीमीटर

    4346 मिलीमीटर

    +114 मिलीमीटर

    चौड़ाई

    1830 मिलीमीटर

    1815 मिलीमीटर

    +15 मिलीमीटर

    ऊंचाई

    1635 मिलीमीटर

    1701 मिलीमीटर

    (-66 मिलीमीटर)

    व्हीलबेस

    2690 मिलीमीटर

    2657 मिलीमीटर

    +33  

    बूट स्पेस

    447 लीटर

    518 लीटर

    +71 लीटर

    • किआ सेल्टोस ज्यादा लंबी और ज्यादा चौड़ी है, और इसका व्हीलबेस भी बड़ा है, जिससे इसकी रोड प्रजेंस ज्यादा शानदार है और केबिन स्पेस भी अच्छा है।

    Photos

    • रेनो डस्टर थोड़ी ऊंची है, जिससे एसयूवी में अपराइट स्टांस और बेहतर हेडरूम मिलता है।

    Renault Duster

    • डस्टर का बूट स्पेस बड़ा है, और सेल्टोस की तुलना में इसमें 71 लीटर ज्यादा बूट स्पेस है।

    कलर ऑप्शन

    किआ सेल्टोस

    रेनो डस्टर

    मॉर्निंग हेज़

    पर्ल व्हाइट*

    मैग्मा रेड*

    स्टेल्थ ब्लैक

    फ्रॉस्ट ब्लू

    मूनलाइट सिल्वर

    प्यूटर ऑलिव

    सनसेट रेड*

    आइवरी सिल्वर ग्लॉस

    रिवर ब्लू*

    इंपीरियल ब्लू

    माउंटेन जेड ग्रीन*

    ऑरोरा ब्लैक पर्ल

    ग्रेविटी ग्रे

    ग्लेशियर व्हाइट पर्ल*

    एक्सक्लूसिव मैट ग्रेफाइट

    *चुनिंदा वेरिएंट में ब्लैक रूफ के साथ भी उपलब्ध है

    • किआ सेल्टोस में ज्यादा कलर ऑप्शन मिलते हैं। सेल्टोस कार में 10 एक्सटीरियर कलर दिए गए हैं, जबकि रेनो डस्टर में 6 रंग मिलते हैं।

    • दोनों एसूयवी में ड्यूल-टोन कलर स्कीम दी गई है, जिसमें कुछ खास रंगों के साथ कंट्रास्टिंग ब्लैक रूफ भी मिलती है।

    • डस्टर के रंगों में रग्ड और अर्थी शेड पर ध्यान दिया गया है, सेल्टोस में स्पोर्टी, प्रीमियम और वाइब्रेंट कलर मिलते हैं।

    • एक्सक्लूसिव मैट ग्रेफाइट एक्सटीरियर और डार्क अलॉय व्हील के साथ, सेल्टोस एक्स-लाइन वेरिएंट ज्यादा शानदार और बोल्ड दिखाई देता है।

    फीचर और सेफ्टी

    फीचर

    किआ सेल्टोस

    रेनो डस्टर

    डीआरएल के साथ ऑटो एलईउी हेडलैंप्स

    एलईडी फॉगलैंप्स

    एलईडी टेललैंप्स

    हील

    18-इंच अलॉय व्हील

    18-इंच अलॉय व्हील

    रूफ रेल्स

    हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    एम्बिएंट लाइटिंग

    इंफोटेनमेंट

    12.3-इंच टचस्क्रीन

    10.25-इंच टचस्क्रीन

    वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले

    पेडल शिफ्टर्स

    वायरलेस फोन चार्जर

    साउंड सिस्टम

    8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम

    6-स्पीकर आर्कमी साउंड सिस्टम

    पावर्ड टेलगेट

    ऑटो डिमिंग आईआरवीएम

    क्रूज कंट्रोल

    ✅(अडेप्टिव)

    ✅(अडेप्टिव)

    ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

    ✅(ड्यूल-जोन)

    ✅(ड्यूल-जोन)

    कीलेस एंट्री

    आगे वेंटिलेटेड सीटें

    पावर्ड ड्राइवर सीट

    ✅ (10-तरह)

    ✅ (6-तरह)

    सनरूफ

    पैनोरमिक

    पैनोरमिक

    आगे और पीछे सेंटर आर्मरेस्ट

    पेडल शिफ्टर्स

    ड्राइव मोड

    कूल्ड ग्लवबॉक्स

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    एयरबैग

    6 एयरबैग

    6 एयरबैग

    पार्किंग कैमरा

    ✅(360-डिग्री)

    ✅(360-डिग्री)

    ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)

    रेन-सेंसिंग वाइपर

    पार्किंग सेंसर

    ✅(आगे और पीछे)

    ✅(आगे और पीछे)

    पीछे डिफॉगर

    टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)

    एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम)

    ✅ (लेवल-2)

    ✅ (लेवल-2)

    • सेल्टोस में बड़ी 12.3-इंच टचस्क्रीन और 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम के साथ ज्यादा प्रीमियम इंफोटेनमेंट एक्सपीरियंस मिलता है, जबकि डस्टर में 6-स्पीकर आर्कमी ऑडियो सेटअप के साथ 10.25-इंच टचस्क्रीन दी गई है।

    Kia Seltos Dasboard
    Renault Duster Dashboard

    • दोनों एसयूवी कार में आगे वेंटिलेटेड सीटें और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दी गई है, लेकिन सेल्टोस इस मामले में एक कदम आगे है क्योंकि इसमें 10 तरह से एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट दी गई है, जबकि डस्टर में ड्राइवर सीट 6 तरह से एडजस्ट होती है।

    • वहीं दूसरी ओर, सेल्टोस की तुलना में डस्टर में पावर्ड टेलगेट दिया गया है।

    • सेफ्टी फीचर की बात करें तो दोनों एसयूवी कार में छह एयरबैग, एक 360 डिग्री कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, और लेवल 2 एडीएएस दिया गया है।

    क्रैश टेस्ट:

    किआ सेल्टोस और रेनो डस्टर दोनों को 5 स्टार भारत एनकैप सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। हालांकि, किआ सेल्टोस का वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन स्कोर ज्यादा है

    इंजन

    पैरामीटर

    किआ सेल्टोस

    रेनो डस्टर

    इंजन

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल

    पावर

    115 पीएस

    160 पीएस

    116 पीएस

    100 पीएस

    163 पीएस

    टॉर्क

    144 एनएम

    253 एनएम

    250 एनएम

    166 एनएम

    280 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी / सीवीटी

    6-स्पीड आईएमटी/ 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी

    6 स्पीड एमटी / 6-स्पीड डीसीटी

    डीसीटी - ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    • सेल्टोस में तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें एक डीजल इंजन भी शामिल है, वहीं डस्टर में अभी केवल दो टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलते हैं। हालांकि, रेनो ने घोषणा की है कि वह इस साल के आखिर तक डस्टर का स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्जन उतारेगी।

    Kia Seltos Engine Bay

    • डस्टर का 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन यहां सबसे ज्यादा पावरफुल इंजन है, जो 163 पीएस की पावर और 280 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। यह सेल्टोस के 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन से थोड़ा बेहतर है।

    Renault Duster Engine

    • किआ ने कई तरह के गियरबॉक्स ऑप्शन दिए हैं, जिनमें मैनुअल, आईएमटी, सीवीटी, टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक और डीसीटी शामिल हैं। वहीं डस्टर में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    किया सेल्टोस और रेनो डस्टर में से किसी एक एसयूवी कार को लेने का फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि आप रोजाना ड्राइविंग में किस चीज को ज्यादा अहमियत देते हैं। अगर आपको प्रीमियम केबिन, कई इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन, और टेक्नोलॉजी से भरपूर एसयूवी कार चाहिए, तो किआ सेल्टोस एक अच्छा विकल्प है। यह मॉडर्न और फीचर से भरपूर है, और लगभग हर तरह के ग्राहक की जरूरत को पूरा करती है।

    Kia Seltos 2026 Front Look

    वहीं, रेनो डस्टर उन लोगों को पसंद आती है जो दिखावे से ज्यादा काम की चीजों को अहमियत देते हैं। इसका रग्ड डिजाइन, प्रैक्टिकल नेचर और फन-टू-ड्राइव परफॉर्मेंस इसे ज्यादा पारंपरिक एसयूवी कार बनाती है। आगामी स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन से यह उन लोगों के लिए ज्यादा आकर्षक विकल्प बन जाएगी जो परफॉर्मेंस और माइलेज के बीच संतुलन चाहते हैं।

    Renault Duster

    आसान शब्दों में कहें तो, अगर आपके लिए फीचर, टेक्नोलॉजी और ओवरऑल पैकेज ज्यादा मायने रखता है तो सेल्टोस खरीदें। अगर आप रफ-एंड-टफ दिखने वाली एसयूवी कार लेना चाहते हैं, जिसमें प्रैक्टिकैलिटी और ड्राइविंग का मजा भी हो, तो डस्टर को चुनें।

    सेल्टोस और डस्टर के अलावा, यहां कुछ और विकल्प दिए गए हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं:

    हुंडई क्रेटा: अपने प्रीमियम केबिन, बहुत सारे फीचर, कई इंजन ऑप्शन और चलाने में आसान वाली खूबियों के साथ यह सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी कार बनी हुई है।

    टाटा सिएरा: इसमें रेट्रो-कूल-स्टाइल एक्सटीरियर के साथ स्पेशियस केबिन और ढेर सारे फीचर दिए गए हैं। यह पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ स्मूद और रिफाइंड ड्राइविंग अनुभव देती है।

    टाटा कर्व: यह सेगमेंट में एक यूनिक कूपे-एसयूवी बॉडीस्टाइल के साथ आती है, जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग और कई इंजन ऑप्शन दिए गए हैं।

    मारुति ग्रैंड विटारा/टोयोटा हाइराइडर: ये दोनों कार लगभग एक जैसी हैं, दोनों में ज्यादा माइलेज वाले स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन, आरामदायक राइड क्वालिटी और खराब रास्तों पर चलने के लिए ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप मिलता है।

    मारुति सुजुकी विक्टोरिस: यह ग्रैंड विटारा का थोड़ा ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न वर्जन है। इसमें भी ज्यादा माइलेज वाला इंजन, एस्टेट लुक और स्पेशियस केबिन दिया गया है।

    स्कोडा कुशाक: कुशाक अपनी दमदार बिल्ड क्वालिटी, प्रीमियम अहसास और दमदार टर्बो-पेट्रोल इंजन की वजह से ड्राइविंग के शौकीनों को पसंद आती है।

    फोक्सवैगन टाइगन: यह भी कुशाक जैसी है लेकिन अपनी स्टाइल और 1.5-लीटर टर्बो इंजन वाले स्पोर्टी जीटी वेरिएंट्स की वजह से अलग है।

    एमजी एस्टर: इसमें कम कीमत पर शानदार केबिन अनुभव और अच्छे खासे फीचर मिलते हैं।

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