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    2026 रेनो डस्टर के आइकॉनिक लॉन्च एडिशन में क्या कुछ मिलता है खास, जानिए यहां

    आइकॉनिक लॉन्च एडिशन को केवल एक कलर में खरीदा जा सकता है!

    प्रकाशित: मार्च 19, 2026 11:36 am । सोनू

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    2026 Renault Duster

    तीसरी जनरेशन रेनो डस्टर एसयूवी कार भारत में लॉन्च हो गई है। इसे पांच वेरिएंट: ऑथेंटिक, इवोल्यूशन, टेक्नो, टेक्नो प्लस और आइकॉनिक में पेश किया गया है। डस्टर गाड़ी की वापसी को ज्यादा खास बनाने के लिए कंपनी ने इसका एक आइकॉनिक लॉन्च एडिशन भी पेश किया है, जिसे टॉप मॉडल आइकॉनिक पर तैयार किया गया है।

    अगर आप नई डस्टर कार को खरीदने की सोच रहे हैं और चाहते हैं कि आप सबसे अलग दिखें, तो हम आपको सलाह देते हैं कि इसे बुक करने में बिल्कुल भी देरी न करें। इसे बुक करने से पहले, इस एडिशन के बारे में यहां वो सब जानकारी दी गई है जो आपको जानना जरूरी है:

    डिजाइन

    शुरुआत इसके लुक्स से करते हैं, डस्टर आइकॉनिक लॉन्च एडिशन केवल एक ड्यूल-टोन कलर - ब्लैक रूफ के साथ माउंटेन जेड ग्रीन एक्सटीरियर में उपलब्ध है। हमारी राय में यह काफी कूल दिखता है। डस्टर के अन्य पांच वेरिएंट इस ग्रीन शेड के अलावा पांच और कलर ऑप्शन में मिलते हैं।

    2026 Renault Duster

    रेनो डस्टर न्यू मॉडल उतनी ही स्टाइलिश है जितनी इसकी रफ एंड टफ वाली पहचान है। आगे से देखने पर डस्टर आइकॉनिक लॉन्च एडिशन में स्टैंडर्ड आइकॉनिक वेरिएंट से अलग दिखाने वाली कोई खास चीज नजर नहीं आती है। इसमें भी वैसी ही आइब्रो जैसी एलईडी डीआरएल, एलईडी हेडलैंप्स, एलईडी फॉग लैंप्स, सिल्वर स्किड प्लेट और बोल्ड ‘डस्टर’ ब्रांडिंग के साथ एक ग्लॉस ब्लैक ग्रिल दी गई है।

    बारीकियां:

    पहली नजर में शायद आप यह बात नोटिस न कर पाएं कि आगे और पीछे की तरफ डस्टर ब्रांडिंग और रेनो लोगो में हल्के पीले रंग की फिनिश दी गई है।

    अब साइड वाले हिस्से की बात करते हैं, स्पेशल आइकॉनिक एडिशन में आपको कुछ खास कॉस्मेटिक बदलाव नजर आएंगे। इसमें ओवरऑल चीजें वही हैं जिनमें 18-इंच अलॉय व्हील, ऊंची और फंक्शनल रूफ रेल्स, आगे वाले दरवाजों के लिए पुल-टाइप डोर हैंडल और पीछे वाले डोर हैंडल विंडो के पीछे दिए गए हैं।

    2026 Renault Duster

    गौर से देखने पर इस स्पेशल एडिशन में कुछ खास डिटेल्स नजर आएंगी, जैसे कि आगे वाले दरवाजों पर एक ब्लैक प्लेट पर पीली कंट्रास्ट स्ट्रिप्स और रेनो लोगो के साथ हिमालय से प्रेरित ग्राफिक्स दिए गए हैं। इसके अलावा दरवाजों पर नीचे की तरफ बॉडी क्लेडिंग के साथ भी एक पीला हाइलाइट दिया गया है, जिस पर ‘आइकॉनिक’ नाम की ब्रांडिंग की गई है। रूफ रेल्स पर भी पीली ‘डस्टर’ ब्रांडिंग की गई है। अगर आप आइकॉनिक वेरिएंट लेते हैं तो आपको पीले हाइलाइट्स और ड्यूल-टोन अलॉय व्हील नहीं मिलेंगे

    2026 Renault Duster

    आइकॉनिक लॉन्च एडिशन में अलॉय व्हील ब्लैक कलर में हैं, जबकि स्टैंडर्ड वर्जन में ड्यूल-टोन फिनिश दी गई है।

    2026 Renault Duster

    आगे की तरह, पीछे से भी ये स्टैंडर्ड वर्जन जैसी है। इसमें वही रूफ माउंटेड स्पॉइलर, पीछे वाइपर, वाशर और डिफॉगर, एक सिल्वर स्किड प्लेट, और कनेक्टेड एलईडी लाइट बार के साथ एलईडी टेल लैंप्स दिए गए हैं।

    केबिन

    डस्टर आइकॉनिक लॉन्च एडिशन के केबिन में आपको ड्यूल-टोन ब्लैक और माउंटेड जेड ग्रीन केबिन थीम के साथ लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलती है। लेदरेट फिनिश को स्टीयरिंग व्हील और डोर पेनल तक बढ़ाया गया है। ये सभी चीजें स्टैंडर्ड आइकॉनिक वेरिएंट जैसी ही है।

    2026 Renault Duster

    केबिन में डैशबोर्ड और डोर पेनल पर सॉफ्ट-टच मटेरियल का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, जिससे प्रीमियम और शानदार अहसास मिलता है। एसी वेंट्स का डिजाइन बोल्ड और एंगुलर है, इन्हें डैशबोर्ड के किनारों पर वर्टिकल पोजिशन में रखा गया है, जबकि बीच में होरिजोंटल रख गए हैं।

    2026 Renault Duster
    2026 Renault Duster

    सेंटर कंसोल को बहुत सोच-समझकर डिजाइन किया गया है, इसमें जरूरी फंक्शन के लिए फिजिकल टॉगल स्टाइल कंट्रोल्स दिए गए हैं, साथ ही चुनिंदा वेरिएंट्स में गियर लिवर के पास एक रोटरी ड्राइव-मोड सिलेक्टर दिया गया है। बेहतर कंफर्ट के लिए सीटों में मोटी कुशनिंग दी गई है, जिन पर पीली कंट्रास्ट स्टिचिंग की गई है और लेदरेट अपहोल्स्ट्री चढ़ी है।

    फीचर और सेफ्टी

    डस्टर के स्पेशल आइकॉनिक लॉन्च एडिशन को टॉप मॉडल आइकॉनिक पर तैयार किया गया है, ऐसे में इसमें सभी फीचर दिए गए हैं। इसके टॉप फीचर में एक 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड, एक पैनोरमिक सनरूफ, 6-स्पीकर आर्कमी साउंड सिस्टम, आगे वेंटिलेटेड और 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली सीटें (मैनुअल लंबर सपोर्ट एडजस्टमेंट के साथ भी), पीछे वेंट्स के साथ ड्यूल-जोन ऑटो एसी, पीएम 2.5 फिल्टर के साथ एयर प्यूरीफायर, 48-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जर, रेन सेंसिंग वाइपर और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल हैं।

    2026 Renault Duster

    यहां नई रेनो डस्टर के वेरिएंट अनुसार फीचर देखिए।

    सुरक्षा के मामले में भी डस्टर आइकॉनिक लॉन्च एडिशन में कोई समझौता नहीं किया गया है। इसके सेफ्टी फीचर में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ट्रेक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, ऑटो हेडलैंप्स, हिल डिसेंट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा सिस्टम, आगे, साइड और पीछे पार्किंग सेंसर शामिल हैं। डस्टर में लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम के साथ 17 एडवांस्ड फीचर भी दिए गए हैं।

    इंजन

    रेनो डस्टर न्यू मॉडल के सभी तीनों इंजन ऑप्शन इस प्रकार हैं:

    इंजन

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल + माइल्ड हाइब्रिड

    1.8-लीटर टर्बो-पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड

    पावर

    100 पीएस

    163 पीएस

    160 पीएस (संभावित)

    टॉर्क

    160 एनएम

    280 एनएम

    घोषणा होनी बाकी

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड मैनुअल

    6-स्पीड मैनुअलस्पीड डीसीटी, 6-speed DCT*

    8-स्पीड डीएचटी^

    ड्राइव

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव

    *डीसीटी - ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, ^डीएचटी - डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन

    यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि आइकॉनिक लॉन्च एडिशन में छोटा 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन नहीं मिलता है। वहीं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन के स्पेसिफिकेशन की घोषणा होनी अभी बाकी है, जिसकी डिलीवरी नवंबर 2026 में शुरू होगी।

    अन्य वेरिएंट

    अगर आप रेनो डस्टर के अन्य वेरिएंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपको नीचे दी गई रिपोर्ट देखने की सलाह देते हैं:

    प्राइस और कंपेरिजन

    डस्टर आइकॉनिक लॉन्च एडिशन के 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन से लैस मैनुअल वर्जन की कीमत 16.99 लाख रुपय है जबकि ऑटोमैटिक वर्जन की प्राइस 18.49 लाख रुपये है। आप यहां रेनो डस्टर की वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट देख सकते हैं।

    रेनो डस्टर का मुकाबला टाटा सिएरा, स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति विक्टोरिस, टोयोटा हाइराइडर, मारुति ग्रैंड विटारा, एमजी एस्टर, होंडा एलिवेट, और फॉक्सवैगन टाइगन से है। इसकी टक्कर टाटा कर्व और सिट्रोएन बसॉल्ट जैसे कूपे एसयूवी कार से भी है।

    यह भी देखें: रेनो डस्टर ऑन रोड प्राइस

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