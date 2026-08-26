सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2026 MG Hector Tomahawk EV के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे कलर ऑप्शन, जानिए यहां

    हेक्टर टॉमहॉक छह रंगों में उपलब्ध है और इसमें डुअल-टोन ब्लैक रूफ का ऑप्शन भी है।

    सोनू
    सोनू
    Published On अगस्त 26, 2026 18:14 ist
    info icon
    published onAug 26, 2026 18:14 IST
    last updated onAug 26, 2026 18:14 IST
    128 Views
    • Write a कमेंट

    MG Hector Tomahawk EV Variant-wise Colours Explained

    MG Motor ने नई Hector Tomahawk EV लॉन्च की है। यह गाड़ी एक नई डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ आती है, जिसमें एक स्लीक दिखने वाला फ्रंट और साइड से एक क्रॉसओवर जैसा प्रोफाइल है। Hector Tomahawk EV को कुछ बेहद आकर्षक नए रंगों में पेश किया गया है, और यह आर्टिकल आपको विस्तार से बताएगा कि इसका कौनसा वेरिएंट किस कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, ताकि आप अपनी पसंद की कार चुन सकें।

    कलर ऑप्शंस

    MG Hector Tomahawk को कुल छह मोनोटोन कलर ऑप्शंस में पेश किया गया है, जो इस प्रकार हैं:

    • Khaki Green

    MG Hector Tomahawk EV Khaki Green
    MG Hector Tomahawk EV Khaki Green With Black Roof

    • Aurora Silver

    MG Hector Tomahawk EV Aurora Silver

    • Starry Black

    MG Hector Tomahawk EV Starry Black

    • Celadon Blue

    MG Hector Tomahawk EV Celadon Blue

    • Pearl White

    MG Hector Tomahawk EV Pearl White

    • Shadow Gold

    MG Hector Tomahawk EV Shadow Gold
    MG Hector Tomahawk EV Shadow Gold

    वेरिएंट वाइज़ कलर

    कलर

    एक्साइट (7 सीटर)

    एक्सक्लूसिव (7 सीटर)

    एसेंस (5 सीटर)

    एसेंस (7 सीटर)

    खाकी ग्रीन

    ✅*

    सेलाडॉन ब्लू

    ऑरोरा सिल्वर

    पर्ल व्हाइट

    स्टारी ब्लैक

    शैडो गोल्ड

    घोषणा होनी बाकी

    घोषणा होनी बाकी

    घोषणा होनी बाकी

    घोषणा होनी बाकी

    *ब्लैक रूफ ऑप्शन के साथ उपलब्ध

    बेस Excite वेरिएंट तीन रंग: Aurora Silver, Pearl White, और Starry Black  में आता है। अगर आप मिड-स्पेक Exclusive वेरिएंट चुनते हैं, तो आपको इन तीन रंगों के अलावा प्रीमियम Khaki Green कलर का भी ऑप्शन मिलता है। टॉप Essence में कलर ऑप्शन सीटिंग लेआउट पर निर्भर करता है। 5-सीटर Essence वेरिएंट में Khaki Green की जगह नया Celadon Blue कलर दिया गया है, जो Exclusive वेरिएंट में नहीं मिलता। वहीं, 7-सीटर Essence वेरिएंट में आपको सबसे ज़्यादा पांच कलर ऑप्शंस: Aurora Silver, Pearl White, Starry Black, Celadon Blue, और Khaki Green मिलते हैं। खास बात यह है कि इसी वेरिएंट में Khaki Green को ब्लैक रूफ के डुअल-टोन ऑप्शन के साथ भी खरीदा जा सकता है। Shadow Gold कलर की उपलब्धता के बारे में कंपनी जल्द ही जानकारी देगी।

    फीचर्स और सेफ्टी

    फीचर्स के मामले में MG Hector Tomahawk EV अपने सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार है। केबिन के सेंटर में एक बड़ा 15.6-इंच का वर्टिकल टचस्क्रीन डिस्प्ले है, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है। MG ने फैन स्पीड, AC टेम्परेचर और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे ज़रूरी फंक्शंस के लिए फिजिकल कंट्रोल्स दिए हैं। इसके अलावा, गाड़ी में वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और पावर्ड ड्राइवर और को-ड्राइवर सीट्स जैसे फीचर्स भी हैं। इसमें कुछ खास मोड्स भी दिए गए हैं, जैसे कैंप मोड, वैलेट मोड, नैप मोड और पेट मोड, जो AC को आपकी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। ये फीचर्स इसे एक प्रैक्टिकल और मॉडर्न फैमिली SUV बनाते हैं।

    MG Hector Tomahawk EV Interior

    सेफ्टी के मामले में MG ने कोई समझौता नहीं किया है। Hector Tomahawk EV में Level-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स) टेक्नोलॉजी दी गई है। पार्किंग को आसान बनाने के लिए इसमें मल्टीपल व्यूज़ वाला 360-डिग्री कैमरा है। इसके अलावा, इसमें Vehicle to Load (V2L) और सेगमेंट में पहली बार Vehicle to Home (V2H) जैसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी भी मिलती है। V2L की मदद से आप कार की बैटरी से बाहरी डिवाइस चार्ज कर सकते हैं, जबकि V2H से आप पावर कट के दौरान अपने घर को पावर दे सकते हैं। अन्य सेफ्टी फीचर्स में TPMS (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB), रेन-सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमैटिक हेडलैंप्स और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स शामिल हैं।

    MG Hector Tomahawk EV Digital Driver's Display

    ड्राइवट्रेन ऑप्शन

    MG Hector Tomahawk में एक 69.2 kWh का बैटरी पैक है, जो रियर-व्हील ड्राइव (RWD) सेटअप के साथ आता है।

    बैटरी पैक

    69.2 केडब्ल्यूएच

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    पावर

    204 पीएस

    टॉर्क

    310 एनएम

    सर्टिफाइड रेंज (सीएलटीसी)

    517 किलोमीटर

    MG Hector Tomahawk EV Charge Port

    कीमत और मुकाबला

    MG Hector Tomahawk EV की शुरुआती कीमत 19.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। MG ने BaaS (Battery-as-a-Service) सब्सक्रिप्शन मॉडल भी पेश किया है, जिससे इसकी कीमत घटकर 13.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो जाती है। हालांकि इसमें बैटरी के इस्तेमाल के लिए 4.9 प्रति किलोमीटर के हिसाब से रेंटल फीस देनी होगी। यह उन ग्राहकों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो शुरुआत में कम लागत लगाना चाहते हैं। इसका सीधा मुकाबला Mahindra XEV 9S और Tata Harrier EV से है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    MG Hector Tomahawk EV का लॉन्च भारतीय इलेक्ट्रिक कार बाज़ार में एक महत्वपूर्ण कदम है, खासकर 7 सीटर सेगमेंट में। इसे कुछ बेहद आकर्षक रंगों के साथ पेश किया गया है। फीचर्स और सेफ्टी के मामले में भी यह गाड़ी काफी अच्छी तरह से इक्विप्ड है। हालांकि, इसका मुकाबला सेगमेंट की पॉपुलर Mahindra XEV 9S से है, जो ग्राहकों को एक से ज़्यादा बैटरी पैक के ऑप्शन देती है। Hector Tomahawk का सिंगल बैटरी पैक कुछ ग्राहकों के लिए एक सीमित करने वाला फैक्टर हो सकता है। फिर भी, अपनी आकर्षक डिज़ाइन, प्रीमियम फीचर्स और V2H जैसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के साथ, Hector Tomahawk उन परिवारों के लिए एक मजबूत विकल्प है जो एक स्टाइलिश और फ्यूचर-रेडी इलेक्ट्रिक SUV की तलाश में हैं।

    was this article helpful ?

    सोनू
    सोनू

    एमजी हेक्टर tomahawk ईवी पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2026 MG Hector Tomahawk EV के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे कलर ऑप्शन, जानिए यहां
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है