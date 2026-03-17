2026 रेनो डस्टर: इस एसयूवी कार के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे कलर ऑप्शन, जानिए यहां

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प्रकाशित: मार्च 17, 2026 04:30 pm । स्तुति

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रेनो इंडिया को तीसरी जनरेशन डस्टर को शोकेस किए कुछ महीने हो चुके हैं और अब आखिरकार यह कॉम्पेक्ट एसयूवी भारत में लॉन्च हो गई है। नई रेनो डस्टर कार 6 मोनोटोन और 4 डुअल-टोन कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।

भारत के कार बाजार में अब यह एक ट्रेंड बन गया है कि कार कंपनियां सभी वेरिएंट के साथ सारे कलर ऑप्शन नहीं देती हैं और कुछ खास कलर ऑप्शन को केवल टॉप वेरिएंट के लिए ही रखती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि नई रेनो डस्टर कॉम्पेक्ट एसयूवी के किस वेरिएंट में कौनसे कलर ऑप्शन दिए गए हैं तो इसके बारे में नीचे देख सकते है :-

रेनो डस्टर: वेरिएंट-वाइज कलर

न्यू जनरेशन रेनो डस्टर कार छह वेरिएंट : ऑथेंटिक, इवॉल्यूशन, टेक्नो, टेक्नो प्लस, आइकॉनिक और आइकॉनिक लॉन्च एडिशन में उपलब्ध है। इस एसयूवी कार के साथ 6 कलर ऑप्शन : पर्ल व्हाइट, स्टेल्थ ब्लैक, मूनलाइट सिल्वर, सनसेट रेड, रिवर ब्लू और माउंटेन जेड ग्रीन दिए गए हैं।

नीचे दी गई टेबल में देखें नई रेनो डस्टर के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी :-

कलर ऑथेंटिक इवॉल्यूशन टेक्नो टेक्नो प्लस आइकॉनिक आइकॉनिक लॉन्च एडिशन पर्ल व्हाइट ✅ ✅ ✅* ✅* ✅* ❌ मूनलाइट सिल्वर ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ❌ स्टेल्थ ब्लैक ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ❌ रिवर ब्लू ❌ ❌ ✅* ✅* ✅* ❌ सनसेट रेड ❌ ❌ ✅* ✅* ✅ ❌ माउंटेन जेड ग्रीन ❌ ❌ ✅* ✅* ✅ ✅ (केवल डुअल-टोन)*

*स्टेल्थ ब्लैक रूफ के साथ ऑप्शनल डुअल टोन थीम भी उपलब्ध

बेस वेरिएंट ऑथेंटिक और इवॉल्यूशन के साथ तीन कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें केवल मोनोटोन कलर स्कीम शामिल है।

इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट के साथ सभी कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से कई कलर के साथ ऑप्शनल डुअल-टोन स्कीम भी मिलती है।

लिमिटेड 'आइकॉनिक लॉन्च एडिशन' में माउंटेन जेड ग्रीन कलर के साथ ब्लैक रूफ दी गई है।

नोट: आइकॉनिक लॉन्च एडिशन में कई कॉस्मेटिक बदलाव भी किए गए हैं जैसे ब्लैक अलॉय व्हील्स, येलो हाइलाइट और फ्रंट डोर पर स्पेशल बैजिंग।

2026 रेनो डस्टर : कलर ऑप्शन

पर्ल व्हाइट

मूनलाइट सिल्वर

स्टेल्थ ब्लैक

रिवर ब्लू

सनसेट रेड

माउंटेन जेड ग्रीन

2026 रेनो डस्टर से जुड़ी जानकारी

डस्टर वह एसयूवी कार थी जिसने भारत में कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट की शुरुआत की थी और फर्स्ट जनरेशन मॉडल की अच्छी सफलता के बाद (सेकंड जनरेशन को स्किप करते हुए) अब रेनो भारतीय बाजार में प्रतिद्व्न्दियो से कड़ा मुकाबला करने के लिए इसे वापस लेकर आई है। डिजाइन की बात करें तो नई रेनो डस्टर में मस्कुलर हॉन्च, ऊंचा बोनट और चारों तरफ क्लैडिंग के साथ एक शानदार स्टाइलिंग दी गई है।

2026 रेनो डस्टर एसयूवी कार में गूगल ओएस के साथ 10.1-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड टेलगेट, 6-वे पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। इसमें लेवल 2 एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) सूट भी दिया गया है।

यहां देखें नई रेनो डस्टर के इंजन स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ माइल्ड हाइब्रिड 1.8-लीटर टर्बो पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ट्रांसमिशन 6-स्पीड मैनुअल 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड डीसीटी* 8-स्पीड हाइब्रिड ट्रांसमिशन पावर 100 पीएस 163 पीएस 160 पीएस* टॉर्क 160 एनएम 280 एनएम - ड्राइवट्रेन एफडब्लूडी एफडब्लूडी -

*संभावित

एफडब्लूडी - फ्रंट-व्हील-ड्राइव

यहां देखें 2026 रेनो डस्टर के वेरिएंट-वाइज इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन की जानकारी।

2026 रेनो डस्टर कीमत और मुकाबला

रेनो डस्टर न्यू मॉडल की कीमत 10.29 लाख रुपये से 18.29 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। यहां देखें इसकी पूरी कीमत।

इसका मुकाबला स्कोडा कुशाक, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, फोक्सवैगन टाइगन, होंडा एलिवेट और एमजी एस्टर से रहेगा।