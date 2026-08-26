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    2026 MG Hector Tomahawk EV को बुक कैसे करें? डिलीवरी कब तक मिलेगी? जानिए ऐसे तमाम सवालों के जवाब

    हेक्टर टॉमहॉक ईवी की बुकिंग 19.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो गई है, और डिलीवरी सितंबर 2026 से शुरू होगी।

    सोनू
    सोनू
    Published On अगस्त 26, 2026 16:41 ist
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    published onAug 26, 2026 16:41 IST
    last updated onAug 26, 2026 16:41 IST
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    MG Hector Tomahawk EV Bookings And Delivery

    MG Hector Tomahawk EV को भारत में 19.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर दिया गया है। यह नई इलेक्ट्रिक SUV अपने सेगमेंट में ढेर सारे फीचर्स और प्रीमियम इक्विपमेंट के साथ आती है, जिसमें एक बड़ी 15.6-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और एक पैनोरमिक सनरूफ शामिल है। अगर आप इस नई इलेक्ट्रिक कार को खरीदने का मन बना रहे हैं, तो यहां इसकी बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक की पूरी जानकारी दी गई है।

    ऑनलाइन बुकिंग कैसे करें?

    आप घर बैठे ही MG Hector Tomahawk EV को कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे:

    • सबसे पहले MG की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और बुकिंग सेक्शन को चुनें।

    • 'MG Cars' सेक्शन में जाकर 'Hector Tomahawk EV' मॉडल को चुनें।

    • इसके बाद, अपनी पसंद का वेरिएंट और एक्सटीरियर कलर चुनें।

    • अगले स्टेप में, MG आपसे अपनी नज़दीकी डीलरशिप चुनने के लिए कहेगी, जहां से आप अपनी कार की डिलीवरी लेना चाहते हैं।

    • अपना फाइनेंसिंग ऑप्शन चुनें। अगर आप अपनी पुरानी कार को एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो उसकी जानकारी भी यहीं भरें।

    • एक बार सभी जानकारी भरने के बाद, उसे अच्छी तरह रिव्यू करें और अगर कोई बदलाव करना हो तो उसे सही कर लें।

    • आखिर में, बुकिंग कन्फर्म करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग अमाउंट का भुगतान करें।

    डीलरशिप पर बुकिंग प्रोसेस

    अगर आप ऑनलाइन प्रोसेस की जगह शोरूम जाकर कार बुक करना पसंद करते हैं, तो आप अपनी नज़दीकी MG डीलरशिप पर जाकर भी Hector Tomahawk EV को बुक कर सकते हैं।

    • डीलरशिप पर एक सेल्सपर्सन आपको इस इलेक्ट्रिक SUV की पूरी जानकारी देगा और इसके सभी फीचर्स के बारे में बताएगा।

    • आप चाहें तो टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं, ताकि आपको Hector Tomahawk EV के ड्राइविंग एक्सपीरियंस का अनुभव मिल सके।

    • रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम, पता और कॉन्टैक्ट जानकारी शेयर करें।

    • अपना पसंदीदा वेरिएंट और कलर फाइनल करें।

    • अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV को रिज़र्व करने के लिए तय बुकिंग अमाउंट का भुगतान करें।

    एक ज़रूरी सलाह: बुकिंग फाइनल करने से पहले अपने परिवार को भी साथ शोरूम ले जाएं, क्योंकि वे भी आपके साथ कार में सफर करेंगे। साथ ही, अपनी चुनी हुई डीलरशिप से कैंसिलेशन पॉलिसी, फाइनेंस के ऑप्शंस और अनुमानित डिलीवरी टाइमलाइन के बारे में ज़रूर पूछ लें, क्योंकि वेटिंग पीरियड आपके चुने गए कलर और वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है।

    डिलीवरी टाइमलाइन

    MG Hector Tomahawk EV की डिलीवरी सितंबर 2026 से शुरू करने की योजना है। हालांकि, इसका वेटिंग पीरियड आपके चुने गए कलर ऑप्शन, वेरिएंट और डीलरशिप पर भी निर्भर करेगा। कुछ पॉपुलर कलर्स के लिए आपको ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है।

    MG Hector Tomahawk EV के बारे में

    Hector Tomahawk EV का डिज़ाइन काफी मॉडर्न और आकर्षक है। इसके फ्रंट में स्लिम LED हेडलैंप्स दिए गए हैं, जिनमें इंटीग्रेटेड H-शेप वाले LED DRLs मिलते हैं। ब्लैक्ड-आउट फॉक्स ग्रिल और एयर इनटेक के साथ स्कल्प्टेड फ्रंट बंपर इसे एक दमदार लुक देता है।

    MG Hector Tomahawk EV Front

    साइड प्रोफाइल से यह एक क्रॉसओवर SUV जैसी दिखती है, जिसमें ब्लैक रूफलाइन, बॉडी-कलर्ड डोर हैंडल्स और व्हील-आर्च क्लैडिंग शामिल है। इसमें 18-इंच के स्टाइलिश अलॉय व्हील्स और रियर क्वार्टर पैनल पर 'Hector Tomahawk EV' की बैजिंग दी गई है।

    MG Hector Tomahawk EV Side

    इसमें बड़ा 15.6-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन सिस्टम दिया गया है, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है। इसके अलावा, इसमें कई खास केबिन मोड्स जैसे कैंप मोड, पेट मोड और वैलेट मोड भी मिलते हैं। अन्य फीचर्स में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, और पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स शामिल हैं।

    MG Hector Tomahawk EV Infotainment

    सेफ्टी के लिए, Hector Tomahawk EV में Level-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) दिया गया है। इसके साथ ही इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB), मल्टीपल व्यू एंगल्स वाला 360-डिग्री कैमरा, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स और बच्चों की सुरक्षा के लिए ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स जैसे ज़रूरी सेफ्टी फीचर्स भी मौजूद हैं।

    MG Hector Tomahawk EV 360-degree camera

    ड्राइवट्रेन ऑप्शंस

    MG Hector Tomahawk EV को सिंगल पावरट्रेन ऑप्शन में पेश किया गया है। इसमें एक 69.2 kWh का बैटरी पैक लगा है, जो एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देता है। कंपनी का दावा है कि यह सेटअप एक बार फुल चार्ज होने पर 517 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है।

    बैटरी पैक

    69.2 केडब्ल्यूएच

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    पावर

    204 पीएस

    टॉर्क

    310 एनएम

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+ पार्ट 2)

    517 किलोमीटर

    कीमत और मुकाबला

    MG Hector Tomahawk EV की शुरुआती कीमत 19.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। MG इसके साथ BaaS (Battery-as-a-Service) सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन भी दे रही है। इस ऑप्शन के तहत, आप बिना बैटरी के कार खरीद सकते हैं, जिससे इसकी कीमत घटकर 13.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो जाती है। इसके बाद आपको बैटरी के इस्तेमाल के लिए 4.9 रुपये प्रति किलोमीटर की रेंटल फीस देनी होगी। 

    यह इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा डिमांड वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी Mahindra XEV 9S और टाटा हैरियर EV को टक्कर देगी।

    MG Hector Tomahawk EV Rear Quarter

    कारदेखो का क्या है कहना

    MG Hector Tomahawk EV अपने साथ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आई है जो इस सेगमेंट में पहली बार देखने को मिल रही है। इसकी बड़ी 15.6-इंच की इंफोटेनमेंट यूनिट, जिसमें क्लाइमेट कंट्रोल्स भी इंटीग्रेटेड हैं, डैशबोर्ड को एक मिनिमल और फ्यूचरिस्टिक लुक देती है। यह एक ऐसी दुनिया में एक ताज़ा बदलाव है जहां कार कंपनियां लगातार स्क्रीन की संख्या बढ़ा रही हैं। भारत में 7 सीटर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए, Hector Tomahawk EV अपने प्रतिद्वंद्वियों के बीच एक मजबूत और दिलचस्प विकल्प बनकर उभर सकती है। इसकी डिलीवरी सितंबर 2026 से शुरू होने वाली है, जिसका मतलब है कि जल्द ही यह कार हमें भारतीय सड़कों पर दौड़ती हुई दिखाई देगी।

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    सोनू
    सोनू

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