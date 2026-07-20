पिछले हफ्ते की टॉप कार न्यूज: किआ सिरोस ईवी से उठा पर्दा, इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट हुई स्पाय, रेनो डस्टर का स्पेशल एडिशन लॉन्च और भी बहुत कुछ

भारतीय कार बाजार के लिए पिछला हफ्ता काफी दिलचस्प रहा, जिसमें कई बड़े लॉन्च, शोकेस और भविष्य में आने वाली कारों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आईं। मारुति ने अपनी सबसे पॉपुलर एसयूवी कारों में से एक ब्रेजा के फेसलिफ्ट वर्जन की बुकिंग लेनी शुरू कर दी, तो वहीं टाटा मोटर्स ने अपनी फ्लैगशिप एसयूवी हैरियर और सफारी के डार्क एडिशन को एक नए अंदाज में पेश किया। पिछले हफ्ते भारत के कार बाजार में क्या कुछ रहा खास, जानेंगे आगे :-

इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट टेस्टिंग के दौरान दिखी

2022 में लॉन्च के बाद पहली बार इनोवा हाइक्रॉस को एक बड़ा अपडेट मिलने जा रहा है। हाल ही में इस एमपीवी कार के फेसलिफ्ट वर्जन को भारी कैमोफ्लाज के साथ टेस्टिंग करते हुए स्पॉट किया गया है। इसमें बड़ी फ्रंट ग्रिल और नए डिजाइन की हेडलैंप यूनिट्स दी जा सकती है, जिससे संकेत मिले हैं कि यह इसका फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल हो सकता है। अपकमिंग इनोवा हाइक्रॉस में क्या मिलेगा खास? जानने के लिए यह स्टोरी देखें।

रेनो डस्टर का नया स्पेशल एडिशन लॉन्च

रेनो इंडिया ने अपनी दमदार एसयूवी डस्टर का नया 'एडवेंचर एडिशन' लॉन्च किया है। यह न्यू एडिशन मॉडल टॉप वेरिएंट टेकना पर बेस्ड है, लेकिन इसकी कीमत स्टैंडर्ड टेकना वेरिएंट से 50,000 रुपये कम रखी गई है। खास बात यह है कि कीमत कम होने के बावजूद, कंपनी ने इसके फीचर्स और सेफ्टी टेक्नोलॉजी में कोई कटौती नहीं की है। डस्टर एडवेंचर एडिशन उन ग्राहकों को टारगेट करता है जो एक दमदार और फीचर लोडेड एसयूवी कार चाहते हैं, लेकिन एक ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी पैकेज की तलाश में हैं। यहां देखें रेनो डस्टर एडवेंचर एडिशन से जुड़ी जानकारी।

टाटा हैरियर और सफारी के नए अल्ट्रा डार्क एडिशन लॉन्च

टाटा मोटर्स ने अपनी पॉपुलर एसयूवी हैरियर और सफारी का नया डार्क एडिशन पेश किया है। यह हैरियर के फियरलेस अल्ट्रा और सफारी के अकंपलिश्ड अल्ट्रा वेरिएंट के साथ उपलब्ध है, जो इन दोनों एसयूवी के टॉप वेरिएंट हैं। यह दोनों मॉडल्स पहले केवल रेड डार्क एडिशन में आते थे जिसमें कई रेड एक्सेंट्स मिलते थे। अब नए अल्ट्रा डार्क एडिशन में कंपनी ने ऑल-ब्लैक कलर थीम दी है, जो इसे और भी ज्यादा बोल्ड और प्रीमियम लुक देती है। यह नया एडिशन उन ग्राहकों को पसंद आएगा जो एक दमदार रोड प्रजेंस वाली एसयूवी चाहते हैं। यहां देखें डार्क एडिशन की कीमत और अन्य जानकारी।

मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट का टीजर जारी, बुकिंग भी शुरू

मारुति सुजुकी ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली सब-कॉम्पेक्ट एसयूवी ब्रेजा के फेसलिफ्ट वर्जन का ऑफिशियल टीजर जारी कर दिया है। सामने आए टीजर के जरिए कार के अपडेटेड डिजाइन का साफ अंदाजा मिला है। उम्मीद है कि इसमें नई ग्रिल, नए डिजाइन का बंपर और हेडलैंप्स दिए जा सकते हैं। मारुति ने ऑफिशियल तौर पर नई ब्रेजा फेसलिफ्ट की बुकिंग लेनी भी शुरू कर दी है। यहां देखें फेसलिफ्ट ब्रेजा से जुड़ी जानकारी।

लेक्सस ईएस 350एच भारत में हुई लॉन्च

लेक्सस ने अपनी नई सेडान ईएस 350एच को भारत में दो नए वेरिएंट : एक्सक्विजिट और लग्जरी में पेश किया है। यह गाड़ी हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ आती है, जो परफॉरमेंस और एफिशिएंसी का एक बेहतरीन संतुलन प्रदान करती है। यह सेडान कार ऑल-व्हील ड्राइव (एडब्लूडी) कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है, जो बेहतर हैंडलिंग और स्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है। यह गाड़ी 6 आकर्षक कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। क्या आप इस सेडान कार के बारे में जानना चाहते हैं? हमारी लॉन्च स्टोरी देखें।

किआ सिरोस ईवी हुई अनवील

किआ ने सिरोस एसयूवी के इलेक्ट्रिक वर्जन से भारत में पर्दा उठा दिया है। कंपनी के लाइनअप में इसे किआ कैरेंस क्लाविस ईवी के नीचे पोजिशन किया गया है। इस गाड़ी में दो अलग-अलग बैटरी पैक ऑप्शन मिलेंगे, और इसे कुल 5 वेरिएंट में पेश किया जाएगा। सिरोस ईवी अपने आईसीई मॉडल से काफी मिलती जुलती लगती है, लेकिन इसमें कई हल्के-फुल्के बदलाव किए गए हैं। क्या आप किआ सिरोस ईवी के बारे में जानना चाहते हैं? यह स्टोरी पढ़ें।

न्यू जनरेशन टोयोटा हाइलक्स का टीजर जारी

टोयोटा ने अपने पॉपुलर लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक हाइलक्स का नया टीजर जारी किया है। यह नौवीं जनरेशन का हाइलक्स ट्रक होगा, जो पहले से ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचा जा रहा है। कंपनी ने पुष्टि की है कि इसे भारत में 28 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। नए टोयोटा हाइलक्स पिकअप में अपडेटेड डिजाइन, नए फीचर्स और बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। भारत में इसका सीधा मुकाबला इसुजु डी-मैक्स वी-क्रॉस से रहेगा। यहां देखें न्यू जनरेशन टोयोटा हाइलक्स से जुड़ी जानकारी।

किआ सोरेंटो की अनऑफिशियल बुकिंग शुरू

भारत में कुछ किआ डीलरशिप्स ने अपकमिंग सोरेंटो एसयूवी के लिए अनऑफिशियल बुकिंग लेना शुरू कर दिया है। इच्छुक ग्राहक इसे 25,000 रुपये का टोकन अमाउंट देकर बुक कर सकते हैं। किआ सोरेंटो एक प्रीमियम 3-रो एसयूवी कार होगी, जिसका भारतीय बाजार में स्कोडा कोडिएक और फोक्सवैगन टिगवान जैसी गाड़ियों से कड़ा मुकाबला रहेगा। उम्मीद है कि इसे 5, 6 और 7-सीटर कॉन्फिगरेशन में पेश किया जाएगा, और इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्पों के साथ कई पावरट्रेन ऑप्शन मिल सकते हैं। यहां देखें अपकमिंग किआ एसयूवी से जुड़ी पूरी जानकारी।

एमजी ने अपना ADAPT हाइब्रिड प्लेटफॉर्म शोकेस किया

एमजी मोटर इंडिया ने अपना नया "ADAPT" (एडवांस ड्राइव आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी) प्लेटफॉर्म शोकेस किया है। यह एक बेहद वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है जो कई तरह की पावरट्रेन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। इस एक ही प्लेटफॉर्म पर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक (ईवी), प्लग-इन हाइब्रिड (पीएचईवी) और रेंज एक्सटेंडर ईवी जैसी गाड़ियां तैयार की जा सकती हैं। यह टेक्नोलॉजी एमजी को भविष्य में भारतीय बाजार के लिए अलग-अलग तरह के व्हीकल्स को जल्दी से डेवलप और लॉन्च करने में मदद करेगी।