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    रेनो डस्टर टेक्नो वेरिएंट एक्सप्लेनेशन: क्या इसमें है फीचर्स और कीमत का परफैक्ट बैलेंस? जानिए यहां

    टेक्नो वेरिएंट में संपूर्ण इंफोटेनमेंट पैकेज मिलता है, लेकिन इसमें कुछ प्रीमियम फीचर्स की कमी है।

    प्रकाशित: मार्च 19, 2026 06:24 pm । भानु

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    2026 Renault DUster

    रेनॉल्ट ने भारत में न्यू जनरेशन डस्टर को 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, अखिल भारतीय) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। यह कॉम्पैक्ट एसयूवी पांच वेरिएंट : ऑथेंटिक, इवोल्यूशन, टेक्नो, टेक्नो प्लस और आइकॉनिक में उपलब्ध है, साथ ही एक स्पेशल आइकॉनिक लॉन्च एडिशन भी उपलब्ध है।

    इस रिपोर्ट में, हम टेक्नो वेरिएंट की एक एक डीटेल शेयर की है, जो डस्टर के वेरिएंट लाइनअप के बीच में आता है और इवोल्यूशन वेरिएंट से काफी बेहतर है। अगर आप महंगे वेरिएंट खरीदे बिना ज़रूरी फीचर्स से लैस एक अच्छी एसयूवी चाहते हैं, तो यह वेरिएंट आपके लिए सही विकल्प हो सकता है। इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर, फीचर्स, कीमत और इंजन विकल्पों के बारे में जानने के लिए आगे पढ़ें:

    रेनो डस्टर टेक्नो: एक्सटीरियर

    डस्टर का टेक्नो वेरिएंट लोअर वेरिएंट की तरह साधारण नहीं दिखता, क्योंकि इसमें लोअर वेरिएंट्स की तुलना में कई स्टाइलिंग अपग्रेड जोड़े गए हैं, जो डस्टर को और भी रिफाइंड लुक देते हैं।

    2026 Renault Duster

    सामने की तरफ, इसमें फॉलो-मी-होम फंक्शन वाली ऑटो-एलईडी हेडलाइट्स और एलईडी डीआरएल्स दिए गए हैं। इवोल्यूशन वेरिएंट की तुलना में, इसमें एलईडी फ्रंट फॉगलैंप और सिल्वर फिनिश वाली फ्रंट स्किड प्लेट जोड़ी गई हैं, जो विजिबिलिटी और इसके मजबूत एसयूवी लुक को और भी निखारती हैं। इसलिए, फ्रंट लुक के मामले में, इस वेरिएंट में कोई कमी नहीं है।

    2026 Renault Duster

    साइड से देखने पर, डस्टर टेक्नो में 17 इंच के सिंगल-टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि टॉप वेरिएंट्स में डुअल-टोन अलॉय व्हील्स नहीं दिए गए हैं। इसमें 50 किलो की लोड कैपेसिटी वाली रूफ रेल्स, इंटीग्रेटेड एलईडी टर्न इंडिकेटर्स वाले ओरिजिनल व्हील रिम्स और एलईडी पडल लैंप्स भी मिलते हैं, जो सुविधा और आकर्षक लुक दोनों को बढ़ाते हैं। हालांकि, इसमें ग्रे डोर डेकल्स और साइड गार्निश नहीं दिए गए हैं।

    2026 Renault Duster

    पीछे की तरफ, एसयूवी में एलईडी टेललैंप, पूरी चौड़ाई वाली एलईडी रियर लाइट बार और एलईडी रियर फॉग लैंप लगे हैं, साथ ही सिल्वर फिनिश वाली रियर स्किड प्लेट डस्टर के दमदार स्टाइल को और निखारती है।

    अपनी पसंद का कोई भी कलर चुनें:

    टेक्नो वेरिएंट के ग्राहकों के लिए एक और अच्छी बात यह है कि डस्टर सभी कलर में उपलब्ध है। इनमें : पर्ल व्हाइट, स्टील्थ ब्लैक, मूनलाइट सिल्वर, सनसेट रेड, रिवर ब्लू और माउंटेन जेड ग्रीन शामिल है। आपको व्हाइट, रेड, ब्लू और ग्रीन कलर वाला ड्यूल-टोन विकल्प भी मिलता है।

    रेनो डस्टर टेक्नो: इंटीरियर

    अंदर कदम रखते ही, टेक्नो वेरिएंट के लोअर वेरिएंट्स की तुलना में कहीं अधिक प्रीमियम महसूस होता है।

    2026 Renault Duster

    केबिन में ब्राउन कलर की थीम और कंट्रास्टिंग ग्रे स्टिचिंग है, जो इसे लोअर वेरिएंट्स के ग्रे और ब्लैक इंटीरियर की तुलना में अधिक आकर्षक लुक देती है। लोअर वेरिएंट्स की तरह ही, डैशबोर्ड पर सिल्वर फिनिश मिलती है।

    प्रैक्टिकेलिटी इसकी एक मजबूत विशेषता बनी हुई है, क्योंकि इसमें स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट, रियर सेंटर आर्मरेस्ट, ट्विन कपहोल्डर्स, सभी पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट और आगे-पीछे दोनों यात्रियों के लिए यूएसबी टाइप-सी पोर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। साथ ही, इसमें रोशनी से जगमगाता ग्लवबॉक्स, पार्सल ट्रे, बूट लैंप और वन-टच एलईडी केबिन लाइट्स भी दी गई हैं।

    2026 Renault Duster

    हालांकि, इसमें आपको लेदरेट सीटें, बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और साउंड-रोधक विंडशील्ड नहीं मिलेंगी।

    रेनॉल्ट डस्टर टेक्नो: फीचर्स

    टेक्नो वेरिएंट में कई मॉर्डन फीचर्स जोड़े गए हैं, जो इस मिड-स्पेक वेरिएंट के लिए चुकाई जाने वाली अतिरिक्त कीमत को जायज ठहराते हैं।

    2026 Renault Duster

    इसमें वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी दी गई है। बेहतर ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए इस सिस्टम को अर्कामिस द्वारा ट्यून किए गए 6-स्पीकर साउंड सिस्टम के साथ जोड़ा गया है।

    अन्य फीचर्स में रियर वेंट के साथ डुअल-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कीलेस एंट्री, वायरलेस फोन चार्जर, पैनोरमिक सनरूफ, क्रूज़ कंट्रोल, ऑटो-फोल्डिंग ओआरवीएम और पावर्ड टेलगेट शामिल हैं। टेक्नो वेरिएंट में 7 इंच का टीएफटी डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले बरकरार रखा गया है, जो लोअर ट्रिम्स में स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

    हालांकि, इसमें कुछ प्रीमियम फीचर्स की कमी है जो केवल टॉप-स्पेक वेरिएंट्स में ही मिलते हैं, जिनमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पावर फ्रंट सीटें, 10.25 इंच का बड़ा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और गूगल का बिल्ट-इन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है।

    वेरिएंट के अनुसार फीचर्स की विस्तृत जानकारी इस रिपोर्ट में मिल सकती है।

    रेनो डस्टर टेक्नो: सेफ्टी

    रेनॉल्ट ने डस्टर को बेस वेरिएंट से ही एक मजबूत सेफ्टी पैकेज से लैस किया है, और इसके टॉप वेरिएंट में कुछ प्रीमियम फीचर्स भी शामिल किए गए हैं।

    स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स में छह एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, टीपीएमएस और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज शामिल हैं।

    टेक्नो वेरिएंट में ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, रियर पार्किंग कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर, वॉशर के साथ रियर वाइपर और रियर डिफॉगर भी मिलते हैं।

    हालांकि, फ्रंट और साइड पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री कैमरा, रेन-सेंसिंग वाइपर, हिल-डिसेंट कंट्रोल और लेवल-2 एडीएएस जैसे फीचर्स केवल टॉप लेवल टेक्नो प्लस और आइकॉनिक वेरिएंट में ही उपलब्ध हैं।

    कम बजट वाले लोग बेस-स्पेक ऑथेंटिक वेरिएंट पर हमारी विस्तृत रिपोर्ट देख सकते हैं।

    रेनो डस्टर टेक्नो: पावरट्रेन

    टेक्नो वेरिएंट नई डस्टर में दिए गए दोनों टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध है। इनके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    इंजन

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    पावर

    100 पीएस

    163 पीएस

    टॉर्क

    160 एनएम

    280 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड मैनुअल

    6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड डीसीटी*

    ड्राइव

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव

    *डीसीटी - ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, 

    रेनॉल्ट डस्टर टेक्नो: कीमत और कंपेरिजन

    2026 रेनॉल्ट डस्टर की कीमत 10.49 लाख रुपये से 18.49 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम, पैन इंडिया) तक है। टेक्नो वेरिएंट इस लाइनअप के बीच में आता है, जिसकी कीमत 13.49 लाख रुपये से 15.89 लाख रुपये तक है। वेरिएंट-अनुसार कीमत और आर-पास डिस्काउंट के लिए, यह आर्टिकल देखें।

    2026 Renault Duster

    रेनो डस्टर कार का मुकाबला टाटा सिएरा, स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति विक्टोरिस, टोयोटा हाइराइडर, मारुति ग्रैंड विटारा, एमजी एस्टर, होंडा एलिवेट, और फॉक्सवैगन टाइगन से है। इसकी टक्कर टाटा कर्व और सिट्रोएन बसॉल्ट जैसे कूपे एसयूवी कार से भी है।

    कारदेखो ओपिनियन

    रेनॉल्ट डस्टर का टेक्नो वेरिएंट, कीमत और फीचर्स के मामले में बेहतरीन संतुलन बनाए रखता है। इसमें इवोल्यूशन वेरिएंट के मुकाबले कई महत्वपूर्ण अपग्रेड्स हुए हैं, जो एसयूवी को और भी प्रीमियम और फीचर-रिच बनाते हैं।

    हालांकि इसमें कुछ लग्जरी फीचर्स की कमी है, लेकिन इस कीमत पर ये कमियां कोई बड़ी खामी नहीं लगतीं।

    अगर आप टॉप-एंड ट्रिम्स तक खर्च किए बिना सभी जरूरी मॉर्डन फीचर्स से लैस डस्टर चाहते हैं, तो टेक्नो वेरिएंट एक बढ़िया विकल्प है। दरअसल, ज्यादातर ग्राहकों के लिए, डस्टर लाइनअप में यह वेरिएंट सबसे अच्छा विकल्प साबित हो सकता है।

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