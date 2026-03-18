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    2026 रेनो डस्टर : इस एसयूवी कार के बेस वेरिएंट ऑथेंटिक में क्या कुछ मिलता है खास, जानिए यहां

    ऑथेंटिक वेरिएंट नई रेनो डस्टर एसयूवी कार का इकलौता वेरिएंट है जिसमें केवल एक इंजन ऑप्शन दिया गया है

    प्रकाशित: मार्च 18, 2026 10:52 am । स्तुति

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    New Renault Duster Authentic

    नई रेनो डस्टर भारत में लॉन्च हो चुकी है। इस गाड़ी की डिजाइन पहले से नई है और इसमें नए इंजन ऑप्शन के साथ अपडेटेड केबिन और कई एडवांस फीचर भी दिए गए हैं। इस मिड-साइज एसयूवी कार के बेस वेरिएंट की कीमत 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। 

    2026 रेनो डस्टर एसयूवी कार पांच वेरिएंट : ऑथेंटिक, इवॉल्यूशन, टेक्नो, टेक्नो प्लस और आइकॉनिक में आती है। यहां हमनें नई रेनो डस्टर कार के बेस वेरिएंट ऑथेंटिक में क्या कुछ खास मिलता है और इसमें क्या कुछ कमियां हैं इसका जिक्र किया है तो चलिए तस्वीरों के जरिए डालते हैं इस पर एक नजर:-

    2026 रेनो डस्टर ऑथेंटिक : एक्सटीरियर  

    रेनो डस्टर न्यू मॉडल के ऑथेंटिक वेरिएंट में चीजों को काफी सिंपल रखा गया है, लेकिन इस एसयूवी कार का रग्ड कैरेक्टर इसमें बरकरार है। आगे की तरफ इसमें एलईडी हेडलैंप्स और एलईडी डीआरएल्स स्टैंडर्ड दी गई है, जिससे इसमें मॉडर्न लाइटिंग सेटअप मिलता है। हालांकि, टॉप वेरिएंट में मिलने वाले कुछ एलिमेंट्स की इसमें कमी रखी गई है। आगे की तरफ इसमें हॉरिजोंटल डस्टर लेटरिंग दी गई है, मगर इसमें सिल्वर स्किड प्लेट और एलईडी फॉग लैंप्स की कमी है। 

    New Renault Duster

    साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें मस्कुलर स्टेंस और स्क्वायर डिजाइन मिलती है। इस गाड़ी के बेस वेरिएंट में रूफ रेल्स और अलॉय व्हील्स की कमी है, जो कि इसके टॉप वेरिएंट में दिए गए हैं। राइडिंग के लिए इसमें 17-इंच स्टील व्हील्स लगे हुए हैं। इसमें रियर डोर हैंडल को अपनी पारंपरिक जगह की बजाए सी-पिलर पर पोजिशन किया गया है। 

    New Renault Duster

    पीछे की तरफ इसमें सी-शेप्ड एलईडी टेललैंप्स और रूफ-माउंटेड स्पॉइलर दिया गया है, लेकिन इसमें कनेक्टेड लाइट स्ट्रिप, सिल्वर बंपर एप्लीक और शार्क फिन एंटीना की कमी रखी गई है। इसमें वॉशर के साथ रियर वाइपर भी नहीं दिया गया है। 

    New Renault Duster

    सीमित कलर ऑप्शन : 

    रेनो डस्टर गाड़ी के ऑथेंटिक वेरिएंट में केवल तीन एक्सटीरियर कलर ऑप्शन : मूनलाइट सिल्वर, पर्ल व्हाइट और स्टेल्थ ब्लैक दिए गए हैं। यहां देखें इस गाड़ी के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी। 

    2026 रेनो डस्टर ऑथेंटिक: इंटीरियर 

    डस्टर ऑथेंटिक वेरिएंट का केबिन काफी फंक्शनल और प्रेक्टिकल लगता है। इस गाड़ी के इंटीरियर में ऑल-ब्लैक कलर थीम के साथ फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है, जिससे इसे क्लीन और बेसिक लुक मिलता है। इसमें डैशबोर्ड पर सिल्वर फिनिश दी गई है, जो कि इसके पूरे लुक में अच्छा कॉन्ट्रास्ट जोड़ती है। 

    New Renault Duster

    एंट्री-लेवल होने के बावजूद इसमें 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है, जो कि मॉडर्न फॉर्मेट में सभी जरूरी जानकारी देता है। हालांकि, इसमें इंफोटेनमेंट स्क्रीन नहीं दी गई है, जिसकी कमी काफी खलती है। 

    इस एसयूवी कार के बेस वेरिएंट में फ्रंट और रियर पैसेंजर के लिए दो कपहोल्डर और वन-टच एलईडी केबिन लाइट दी गई है। इसमें कोट हुक (ग्रैब हैंडल और बी-पिलर) और इल्युमिनेटेड ग्लवबॉक्स भी दिया गया है। 

    New Renault Duster

    नई रेनो डस्टर कार के टॉप वेरिएंट में ज्यादा प्रीमियम फील के लिए सॉफ्ट-टच फिनिश, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और लेदरेट सीटें दी गई हैं।  

    2026 रेनो डस्टर ऑथेंटिक: फीचर 

    बेस वेरिएंट होने के नाते ऑथेंटिक वेरिएंट में लंबी फीचर लिस्ट की बजाए कंफर्ट और प्रेक्टिकेलिटी पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। इस वेरिएंट में मैनुअल एयर कंडीशनिंग, वन-टच अप/डाउन पावर विंडो, रियर एसी वेंट्स और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    New Renault Duster

    जैसा की ऊपर बताया गया है, इस वेरिएंट में 10-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं दिया गया है, जो कि इसके टॉप वेरिएंट में मिलता है। रेनो ने इसमें बेस वेरिएंट से ही हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटो हेडलैंप और टिल्ट व टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील जैसे फीचर दिए हैं।  

    हमारी राय : 

    यदि आप इंफोटेनमेंट सिस्टम और अतिरिक्त कंफर्ट फीचर्स के साथ ज्यादा खूबियों वाला अनुभव चाहते है और आप अपना बजट थोड़ा बढ़ा सकते हैं, तो इवॉल्यूशन या टेक्नो वेरिएंट को चुनना ज्यादा समझदारी भरा विकल्प होगा।

    रेनो डस्टर न्यू मॉडल में सेफ्टी के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। इस एसयूवी कार में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), रियर पार्किंग सेंसर, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल-स्टार्ट असिस्ट, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं। 

    इन सेफ्टी फीचर की कमी : 

    रेनो डस्टर कार के बेस ऑथेंटिक वेरिएंट में 360-डिग्री कैमरा, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, रेन-सेंसिंग वाइपर और 17 फीचर्स वाले लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) सूट की कमी है, जो कि इसमें टॉप वेरिएंट के साथ मिलते हैं।

    2026 रेनो डस्टर ऑथेंटिक: इंजन ऑप्शन

    ऑथेंटिक वेरिएंट में केवल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-  

    इंजन 

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    पावर

    100 पीएस

    टॉर्क

    160 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड मैनुअल

    ड्राइवट्रेन

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव 

    नई रेनो डस्टर गाड़ी के टॉप वेरिएंट में ज्यादा पावरफुल इंजन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन की जानकारी। 

    New Renault Duster

    2026 रेनो डस्टर ऑथेंटिक : कीमत और मुकाबला  

    न्यू जनरेशन रेनो डस्टर गाड़ी के ऑथेंटिक वेरिएंट की कीमत 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यदि कोई ग्राहक इस वेरिएंट को आर-पास के साथ बुक करवाता है तो उसे 20,000 रुपये की छूट भी मिल सकेगी। 

    इस प्राइस पॉइंट पर रेनो डस्टर का मुकाबला स्कोडा कुशाक, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, फोक्सवैगन टाइगन, होंडा एलिवेट और एमजी एस्टर जैसी कॉम्पेक्ट एसयूवी कार से रहेगा। 

    कारदेखो का क्या है कहना…

    तीसरी जनरेशन रेनो डस्टर कार के ऑथेंटिक वेरिएंट में कम कीमत पर सभी जरूरी चीजें दी गई है। इसमें एसयूवी कार की रग्ड डिजाइन को बरकरार रखा गया है, साथ ही इसमें एलईडी लाइटिंग, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, रियर एसी वेंट्स के साथ छह एयरबैग, टीपीएमएस और ईएससी जैसे जरूरी फीचर भी दिए गए हैं।

    New Renault Duster

    हालांकि, इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम और कई कंफर्ट फीचर की कमी है जिससे कई लोगों को इसका केबिन काफी बेसिक लग सकता है। अगर आप कम कीमत पर रग्ड स्टाइलिंग और बेसिक फीचर चाहते है, या फिर अपनी नई डस्टर कार में आफ्टरमार्केट एक्सेसरीज लगवाना चाहत है, तो ऑथेंटिक वेरिएंट आपके लिए एकदम सही रहेगा।

    हम आपको नई रेनो डस्टर गाड़ी के टॉप वेरिएंट को चुनने की सलाह देंगे जो कि टेक्नोलॉजी और कंफर्ट से भरपूर है। इस एसयूवी कार के टॉप वेरिएंट में ज्यादा पावरफुल इंजन ऑप्शन के साथ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन भी दिया गया है, जो लंबे समय में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। 

    यदि आप नई रेनो डस्टर कार के सभी वेरिएंट की कीमत जानना चाहते हैं तो यह लॉन्च रिपोर्ट देख सकते हैं। 

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