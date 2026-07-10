निसान टेक्टॉन Vs रेनो डस्टर : इनमें से कौनसी नई मिड-साइज एसयूवी कार खरीदें?

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Published On जुलाई 10, 2026 13:44 ist

Jul 10, 2026 13:44 IST

last updated on Jul 10, 2026 13:44 IST

Jul 10, 2026 13:42 IST

published on Jul 10, 2026 13:42 IST

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निसान ने नई टेक्टॉन कॉम्पेक्ट एसयूवी को भारत में लॉन्च कर दिया है। टेक्टॉन का सबसे करीबी मुकाबला रेनो डस्टर से है, क्योंकि दोनों एसयूवी कारें एक जैसे प्लेटफोर्म पर बेस्ड है और इनमें एक जैसे टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन और फीचर भी दिए गए हैं। हालांकि, निसान टेक्टॉन की अपनी खुद की यूनीक स्टाइलिंग, इंटीरियर थीम और वेरिएंट लाइनअप है जो इसे इससे अलग बनाता है।

यह दोनों एसयूवी कारें उन लोगों को आकर्षित करती हैं जो कि एक प्रेक्टिकल, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस फीचर लोडेड फैमिली एसयूवी की तलाश में है जिसमें पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन मिले और डिजाइन को छोड़कर बाकी दूसरे मामलों में ज्यादा अलग भी ना हो। यहां हमनें निसान टेक्टॉन और रेनो डस्टर का कंपेरिजन किया है तो चलिए जानते हैं कौनसी गाड़ी ज्यादा बेहतर साबित होती है :-

कीमत

मॉडल निसान टेक्टॉन रेनो डस्टर कीमत (एक्स-शोरूम) 10.49 लाख रुपये से 18.59 लाख रुपये 10.49 लाख रुपये से 18.49 लाख रुपये

निसान टेक्टॉन और रेनो डस्टर के बेस वेरिएंट की कीमत बराबर है।

निसान टेक्टॉन के टॉप वेरिएंट की प्राइस रेनो डस्टर से 10,000 रुपये ज्यादा है।

टेक्टॉन की कीमतें इंट्रोडक्ट्री हैं और पहले 10,000 ग्राहकों के लिए ही मान्य हैं। इसके बाद निसान अपनी टेक्टॉन कार की कीमतें थोड़ी बढ़ा सकती है।

डाइमेंशन

पैरामीटर निसान टेक्टॉन रेनो डस्टर अंतर लंबाई 4348 मिलीमीटर 4346 मिलीमीटर (+2 मिलीमीटर) चौड़ाई 1815 मिलीमीटर 1815 मिलीमीटर कोई अंतर नहीं ऊंचाई 1674 मिलीमीटर 1701 मिलीमीटर (-27 मिलीमीटर) व्हीलबेस 2657 मिलीमीटर 2657 मिलीमीटर कोई अंतर नहीं बूट स्पेस 518 लीटर 518 लीटर कोई अंतर नहीं

इन दोनों कारों का साइज लगभग बराबर है। कागज पर निसान टेक्टॉन डस्टर से ज्यादा लंबी कार है।

दोनों एसयूवी कार की चौड़ाई और व्हीलबेस का साइज बराबर है, जिससे इनमें केबिन के अंदर एक जैसी स्पेस मिलती है।

चौड़े रूफ रेल्स लगे होने की वजह से डस्टर टेक्टॉन से ज्यादा ऊंची कार है।

निसान टेक्टॉन और रेनो डस्टर एसयूवी कार के बूट स्पेस का साइज बराबर है।

इंजन ऑप्शन

निसान टेक्टॉन और रेनो डस्टर में केवल टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। हालांकि, डस्टर में तीसरा इंजन ऑप्शन 1.8-लीटर टर्बो पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन दिवाली तक शामिल किया जा सकता है। इन दोनों एसयूवी में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन एक जैसी नहीं मिलती है, जो इनके बीच के मुख्य अंतर में से एक है। निसान टेक्टॉन और डस्टर कार में 1-लीटर टर्बो पेट्रोल जैसे एंट्री लेवल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। यहां देखें इनके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

मॉडल निसान टेक्टॉन रेनो डस्टर इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.8-लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिलेंडर की संख्या 3 4 3 4 4 पावर 100 पीएस 163 पीएस 100 पीएस 163 पीएस 160 पीएस टॉर्क 166 एनएम 280 एनएम 166 एनएम 280 एनएम सामने आना बाकी ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड डीसीटी 8-स्पीड डीएचटी

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, डीसीटी - डुअल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक), डीएचटी - डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन

जैसा की आप ऊपर टेबल में देख सकते हैं, इन दोनों कारों में एक जैसे 3-सिलेंडर और 4-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से 4-सिलेंडर इंजन को अच्छी परफॉरमेंस के लिए ट्यून किया गया है। इसका मकसद उन खरीदारों को आकर्षित करना है जो परफॉर्मेंस चाहते हैं और हाइवे पर ज्यादा गाड़ी चलाते हैं।

इन दोनों गाड़ियों में 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है जो उन लोगों को पसंद आता है जो सिटी में अच्छी माइलेज के साथ-साथ तेजी से ओवरटेक करने के लिए थोड़ी बेहतर परफॉरमेंस भी चाहते हैं।

जल्द ही नई रेनो डस्टर कार में 1.8-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी शामिल की जाएगी। यह इंजन ऑप्शन इसमें साल के आखिर में मिलेगा।

फीचर और सेफ्टी

फीचर निसान टेक्टॉन रेनो डस्टर एलईडी हेडलैंप्स ✅ ✅ कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स ✅ ❌ फॉगलैंप्स एलईडी एलईडी एलईडी टेललैंप्स ✅ ✅ रियर कनेक्टेड एलईडी लाइट स्ट्रिप ✅ ✅ व्हील्स 18-इंच अलॉय व्हील्स 18-इंच अलॉय व्हील्स इंफोटेनमेंट 10.1-इंच टचस्क्रीन 10.1-इंच टचस्क्रीन वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 10.25-इंच डिजिटल डिस्प्ले 10.25-इंच डिजिटल डिस्प्ले हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ वायरलेस फोन चार्जर ✅ ✅ साउंड सिस्टम 6-स्पीकर आर्केमि 6-स्पीकर आर्केमि पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप ✅ ✅ लेदरेट अपहोल्स्ट्री ✅ ✅ वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें ✅ ✅ पावर्ड फ्रंट सीटें ✅ ✅ लंबर एडजस्टमेंट ✅(मैनुअल एडजस्टमेंट) ✅(मैनुअल एडजस्टमेंट) पैनोरमिक सनरूफ ✅ ✅ एम्बिएंट लाइटिंग ✅ ✅(48 कलर) पैडल शिफ्टर्स ✅ ✅ इलेक्ट्रिक पावर्ड टेलगेट ✅ ✅ कूल्ड ग्लवबॉक्स ❌ ❌ कूल्ड आर्म स्ट्रोरेज ✅(केवल डीसीटी) ✅(केवल डीसीटी) कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ क्रूज कंट्रोल ✅ ✅ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल (डुअल-जोन) ✅(डुअल-जोन) ऑटोमेटिक हेडलाइट ✅ ✅ रेन सेंसिंग वाइपर ✅ ✅ कीलेस एंट्री ✅ ✅ ड्राइविंग और स्टीयरिंग मोड ✅ ✅ एयरबैग्स 6 6 पार्किंग सेंसर आगे और पीछे आगे और पीछे 360-डिग्री कैमरा ✅ ✅ एडीएएस ✅(लेवल-2) ✅(लेवल-2) ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ✅(केवल डीसीटी) ✅(केवल डीसीटी) ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक ✅(केवल डीसीटी) ✅(केवल डीसीटी) टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ✅ ✅ कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल ✅ ✅ ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम ✅ ✅ रियर डीफॉगर ✅ ✅ आइएसोफ्क्सि चाइल्ड सीट माउंट ✅ ✅

जैसा की आप ऊपर टेबल में देख सकते हैं, इन दोनों कारों में लगभग एक जैसे फीचर मिलते हैं। चूंकि नई टेक्टॉन हाल ही में लॉन्च हुई रेनो डस्टर पर बेस्ड है, ऐसे में इसमें डस्टर वाले कई सारे फीचर दिए गए हैं। यह दोनों ही पैकेज लगभग एक जैसे लगते हैं।

सुरक्षा के लिए इन दोनों कार में एबीएस, ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, ईएसपी, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल-होल्ड असिस्ट और इम्पैक्ट-सेंसिंग डोर अनलॉक जैसे फीचर दिए गए हैं।

डस्टर और टेक्टॉन को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है।

कारदेखो का क्या है कहना…

निसान टेक्टॉन और रेनो डस्टर दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने वाली एसयूवी कारें हैं। इनमें एक जैसे टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन और फीचर लिस्ट मिलती है, और इनकी कीमत भी लगभग एक जैसी है। टेक्टॉन अपनी शानदार स्टाइलिंग की वजह से बिलकुल अलग दिखती है, जबकि डस्टर अपनी आइकॉनिक एसयूवी डिजाइन में मॉडर्न टच जोड़ती है।

डस्टर में जल्द ही स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन का फायदा भी मिलेगा, जो खरीदारों को ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट और भविष्य के लिए तैयार गाड़ी चुनने का मौका देगा। जबकि, निसान टेक्टॉन में हाइब्रिड पावरट्रेन अगले साल तक शामिल की जा सकती है। रेनो अपने सेल्स और सर्विस नेटवर्क का विस्तार करने पर भी काम कर रही है और अपनी डीलरशिप को नए सिरे से तैयार कर रही है। वहीं, निसान की डीलरशिप और सर्विस कवरेज अभी भी सीमित है, इसलिए उन्हें आफ्टर सेल्स सपोर्ट में सुधार करने की जरूरत है।

कुल मिलाकर, आपका निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि आपको कौनसी डिजाइन ज्यादा पसंद आती है। यदि आप डस्टर की आकर्षक स्टाइलिंग और बड़ा सर्विस नेटवर्क चाहते हैं तो डस्टर को चुनना अच्छी चॉइस होगी। वहीं, अगर आपको टेक्टॉन की बोल्ड स्टाइलिंग ज्यादा लुभाती है तो यह अंदर से लगभग डस्टर जैसा ही पैकेज देती है, जिससे यह भी एक बहुत अच्छा विकल्प बन जाती है।

आप यह विकल्प भी चुन सकते हैं

टेक्टॉन और डस्टर दोनों ही अपने सेगमेंट की शानदार कारें हैं। जहां डस्टर ने अपने पुराने रिकॉर्ड से हमें आकर्षित किया है, वहीं नई टेक्टॉन भी उतनी ही आकर्षक लग रही है। आप सेगमेंट में यह दूसरे विकल्प भी देख सकते हैं :-