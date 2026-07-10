सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    निसान टेक्टॉन Vs रेनो डस्टर : इनमें से कौनसी नई मिड-साइज एसयूवी कार खरीदें?

    यह दोनों गाड़ियां एक जैसे खरीदारों को आकर्षित करती है, लेकिन इनकी अपनी अलग-अलग पहचान है। इनमें से कौनसी गाड़ी को खरीदना होगा बेहतर, जानेंगे आगे :- 

    स्तुति
    स्तुति
    Published On जुलाई 10, 2026 13:44 ist
    info icon
    published onJul 10, 2026 13:42 IST
    last updated onJul 10, 2026 13:44 IST
    267 Views
    • Write a कमेंट

    Nissan Tekton vs Renault Duster

    निसान ने नई टेक्टॉन कॉम्पेक्ट एसयूवी को भारत में लॉन्च कर दिया है। टेक्टॉन का सबसे करीबी मुकाबला रेनो डस्टर से है, क्योंकि दोनों एसयूवी कारें एक जैसे प्लेटफोर्म पर बेस्ड है और इनमें एक जैसे टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन और फीचर भी दिए गए हैं। हालांकि, निसान टेक्टॉन की अपनी खुद की यूनीक स्टाइलिंग, इंटीरियर थीम और वेरिएंट लाइनअप है जो इसे इससे अलग बनाता है। 

    यह दोनों एसयूवी कारें उन लोगों को आकर्षित करती हैं जो कि एक प्रेक्टिकल, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस फीचर लोडेड फैमिली एसयूवी की तलाश में है जिसमें पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन मिले और डिजाइन को छोड़कर बाकी दूसरे मामलों में ज्यादा अलग भी ना हो। यहां हमनें निसान टेक्टॉन और रेनो डस्टर का कंपेरिजन किया है तो चलिए जानते हैं कौनसी गाड़ी ज्यादा बेहतर साबित होती है :-

    कीमत 

    मॉडल 

    निसान टेक्टॉन 

    रेनो डस्टर 

    कीमत (एक्स-शोरूम) 

    10.49 लाख रुपये से 18.59 लाख रुपये  

    10.49 लाख रुपये से 18.49 लाख रुपये  

    निसान टेक्टॉन और रेनो डस्टर के बेस वेरिएंट की कीमत बराबर है। 

    • निसान टेक्टॉन के टॉप वेरिएंट की प्राइस रेनो डस्टर से 10,000 रुपये ज्यादा है। 

    • टेक्टॉन की कीमतें इंट्रोडक्ट्री हैं और पहले 10,000 ग्राहकों के लिए ही मान्य हैं। इसके बाद निसान अपनी टेक्टॉन कार की कीमतें थोड़ी बढ़ा सकती है। 

    डाइमेंशन 

    पैरामीटर 

    निसान टेक्टॉन 

    रेनो डस्टर 

    अंतर 

    लंबाई 

    4348 मिलीमीटर

    4346 मिलीमीटर

    (+2 मिलीमीटर)

    चौड़ाई 

    1815 मिलीमीटर

    1815 मिलीमीटर

    कोई अंतर नहीं

    ऊंचाई 

    1674 मिलीमीटर

    1701 मिलीमीटर

    (-27 मिलीमीटर)

    व्हीलबेस 

    2657 मिलीमीटर

    2657 मिलीमीटर

    कोई अंतर नहीं

    बूट स्पेस 

    518 लीटर

    518 लीटर

    कोई अंतर नहीं

    • इन दोनों कारों का साइज लगभग बराबर है। कागज पर निसान टेक्टॉन डस्टर से ज्यादा लंबी कार है। 

    • दोनों एसयूवी कार की चौड़ाई और व्हीलबेस का साइज बराबर है, जिससे इनमें केबिन के अंदर एक जैसी स्पेस मिलती है। 

    2026 Nissan Tekton

    Renault Duster

    • चौड़े रूफ रेल्स लगे होने की वजह से डस्टर टेक्टॉन से ज्यादा ऊंची कार है। 

    2026 Nissan Tekton

    Renault Duster

    • निसान टेक्टॉन और रेनो डस्टर एसयूवी कार के बूट स्पेस का साइज बराबर है। 

    Nissan Tekton Vs Renault Duster

    Renault Duster

    इंजन ऑप्शन 

    निसान टेक्टॉन और रेनो डस्टर में केवल टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। हालांकि, डस्टर में तीसरा इंजन ऑप्शन 1.8-लीटर टर्बो पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन दिवाली तक शामिल किया जा सकता है। इन दोनों एसयूवी में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन एक जैसी नहीं मिलती है, जो इनके बीच के मुख्य अंतर में से एक है। निसान टेक्टॉन और डस्टर कार में 1-लीटर टर्बो पेट्रोल जैसे एंट्री लेवल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। यहां देखें इनके इंजन स्पेसिफिकेशन :- 

    मॉडल 

    निसान टेक्टॉन 

    रेनो डस्टर 

    इंजन 

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    1.8-लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 

    सिलेंडर की संख्या 

    3

    4

    3

    4

    4

    पावर 

    100 पीएस

    163 पीएस

    100 पीएस

    163 पीएस

    160 पीएस

    टॉर्क 

    166 एनएम

    280 एनएम

    166 एनएम

    280 एनएम

    सामने आना बाकी

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड डीसीटी

    8-स्पीड डीएचटी

    एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, डीसीटी - डुअल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक), डीएचटी - डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन

    • जैसा की आप ऊपर टेबल में देख सकते हैं, इन दोनों कारों में एक जैसे 3-सिलेंडर और 4-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से 4-सिलेंडर इंजन को अच्छी परफॉरमेंस के लिए ट्यून किया गया है। इसका मकसद उन खरीदारों को आकर्षित करना है जो परफॉर्मेंस चाहते हैं और हाइवे पर ज्यादा गाड़ी चलाते हैं।

    Renault Duster Engine

    • इन दोनों गाड़ियों में 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है जो उन लोगों को पसंद आता है जो सिटी में अच्छी माइलेज के साथ-साथ तेजी से ओवरटेक करने के लिए थोड़ी बेहतर परफॉरमेंस भी चाहते हैं।

    • जल्द ही नई रेनो डस्टर कार में 1.8-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी शामिल की जाएगी। यह इंजन ऑप्शन इसमें साल के आखिर में मिलेगा। 

    फीचर और सेफ्टी 

    फीचर 

    निसान टेक्टॉन 

    रेनो डस्टर 

    एलईडी हेडलैंप्स 

    कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स 

    फॉगलैंप्स 

    एलईडी 

    एलईडी 

    एलईडी टेललैंप्स 

    रियर कनेक्टेड एलईडी लाइट स्ट्रिप

    व्हील्स 

    18-इंच अलॉय व्हील्स 

    18-इंच अलॉय व्हील्स

    इंफोटेनमेंट 

    10.1-इंच टचस्क्रीन 

    10.1-इंच टचस्क्रीन 

    वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो 

    इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

    10.25-इंच डिजिटल डिस्प्ले 

    10.25-इंच डिजिटल डिस्प्ले 

    हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    वायरलेस फोन चार्जर 

    साउंड सिस्टम  

    6-स्पीकर आर्केमि

    6-स्पीकर आर्केमि

    पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप 

    लेदरेट अपहोल्स्ट्री  

    वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें 

    पावर्ड फ्रंट सीटें 

    लंबर एडजस्टमेंट 

    ✅(मैनुअल एडजस्टमेंट)

    ✅(मैनुअल एडजस्टमेंट)

    पैनोरमिक सनरूफ 

    एम्बिएंट लाइटिंग 

    ✅(48 कलर)

    पैडल शिफ्टर्स  

    इलेक्ट्रिक पावर्ड टेलगेट 

    कूल्ड ग्लवबॉक्स 

    कूल्ड आर्म स्ट्रोरेज 

    ✅(केवल डीसीटी)

    ✅(केवल डीसीटी)

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी 

    क्रूज कंट्रोल 

    ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल

    (डुअल-जोन) 

    ✅(डुअल-जोन) 

    ऑटोमेटिक हेडलाइट 

    रेन सेंसिंग वाइपर 

    कीलेस एंट्री 

    ड्राइविंग और स्टीयरिंग मोड 

    एयरबैग्स 

    6

    6

    पार्किंग सेंसर 

    आगे और पीछे 

    आगे और पीछे 

    360-डिग्री कैमरा 

    एडीएएस

    ✅(लेवल-2)

    ✅(लेवल-2)

    ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक 

    ✅(केवल डीसीटी)

    ✅(केवल डीसीटी)

    ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक 

    ✅(केवल डीसीटी)

    ✅(केवल डीसीटी)

    टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)  

    कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल

    ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम  

    रियर डीफॉगर 

    आइएसोफ्क्सि चाइल्ड सीट माउंट  

    Nissan Tekton vs Renault Duster

    Nissan Tekton vs Renault Duster

    • जैसा की आप ऊपर टेबल में देख सकते हैं, इन दोनों कारों में लगभग एक जैसे फीचर मिलते हैं। चूंकि नई टेक्टॉन हाल ही में लॉन्च हुई रेनो डस्टर पर बेस्ड है, ऐसे में इसमें डस्टर वाले कई सारे फीचर दिए गए हैं। यह दोनों ही पैकेज लगभग एक जैसे लगते हैं। 

    Nissan Tekton Features

    • सुरक्षा के लिए इन दोनों कार में एबीएस, ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, ईएसपी, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल-होल्ड असिस्ट और इम्पैक्ट-सेंसिंग डोर अनलॉक जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    Nissan Tekton vs Renault Duster

    • डस्टर और टेक्टॉन को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है। 

    कारदेखो का क्या है कहना…

    निसान टेक्टॉन और रेनो डस्टर दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने वाली एसयूवी कारें हैं। इनमें एक जैसे टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन और फीचर लिस्ट मिलती है, और इनकी कीमत भी लगभग एक जैसी है। टेक्टॉन अपनी शानदार स्टाइलिंग की वजह से बिलकुल अलग दिखती है, जबकि डस्टर अपनी आइकॉनिक एसयूवी डिजाइन में मॉडर्न टच जोड़ती है।

    2026 Nissan Tekton

    डस्टर में जल्द ही स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन का फायदा भी मिलेगा, जो खरीदारों को ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट और भविष्य के लिए तैयार गाड़ी चुनने का मौका देगा। जबकि, निसान टेक्टॉन में हाइब्रिड पावरट्रेन अगले साल तक शामिल की जा सकती है। रेनो अपने सेल्स और सर्विस नेटवर्क का विस्तार करने पर भी काम कर रही है और अपनी डीलरशिप को नए सिरे से तैयार कर रही है। वहीं, निसान की डीलरशिप और सर्विस कवरेज अभी भी सीमित है, इसलिए उन्हें आफ्टर सेल्स सपोर्ट में सुधार करने की जरूरत है।

    Renault Duster

    कुल मिलाकर, आपका निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि आपको कौनसी डिजाइन ज्यादा पसंद आती है। यदि आप डस्टर की आकर्षक स्टाइलिंग और बड़ा सर्विस नेटवर्क चाहते हैं तो डस्टर को चुनना अच्छी चॉइस होगी। वहीं, अगर आपको टेक्टॉन की बोल्ड स्टाइलिंग ज्यादा लुभाती है तो यह अंदर से लगभग डस्टर जैसा ही पैकेज देती है, जिससे यह भी एक बहुत अच्छा विकल्प बन जाती है।

    आप यह विकल्प भी चुन सकते हैं 

    टेक्टॉन और डस्टर दोनों ही अपने सेगमेंट की शानदार कारें हैं। जहां डस्टर ने अपने पुराने रिकॉर्ड से हमें आकर्षित किया है, वहीं नई टेक्टॉन भी उतनी ही आकर्षक लग रही है। आप सेगमेंट में यह दूसरे विकल्प भी देख सकते हैं :- 

    • हुंडई क्रेटा : सेगमेंट की सबसे पसंदीदा एसयूवी कार जो बेहतरीन पैकेज, कई सारे इंजन ऑप्शन और मजबूत आफ्टरसेल्स स्पोर्ट देती है। 

    • किआ सेल्टोस : यह उन खरीदारों के लिए सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है जो बोल्ड और स्पोर्टी स्टाइलिंग के साथ फीचर लोडेड केबिन, आरामदायक राइड क्वालिटी और कई सारे इंजन ऑप्शन चाहते हैं।

    • टाटा सिएरा : इसे आइकॉनिक नेमप्लेट, रेट्रो-स्टाइल डिज़ाइन, स्पेशियस केबिन, कई मॉडर्न फीचर और अलग-अलग तरह के इंजन विकल्पों के लिए खरीदें। 

    • मारुति विक्टोरिस : यदि आपको सुकून भरी ओनरशिप, पावरफुल इंजन ऑप्शन, सस्ती आफ्टर सेल्स सर्विस, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ मजबूत फ्यूल एफिशिएंसी, आकर्षक डिजाइन और एडब्लूडी ड्राइवट्रेन चाहिए तो इसे खरीदें। 

    • मारुति ग्रैंड विटारा/ टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर : यह गाड़ी अपने बॉक्सी और ट्रेडिशनल एसयूवी डिजाइन में विक्टोरिस जैसा सुकून देती है। इसमें स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड, सीएनजी और एडब्लूडी का ऑप्शन भी दिया गया है। 

    • फोक्सवैगन टाइगन : अपने मजबूत ड्राइविंग और पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड डीएसजी गियरबॉक्स के लिए जानी जाती है। 

    • स्कोडा कुशाक : टाइगन जैसा एक्सपीरिएंस देती है, लेकिन इसमें प्रीमियम केबिन दिया गया है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी शानदार है। इसमें रिफाइंड ड्राइविंग एक्सपीरिएंस मिलता है। 

    • होंडा एलिवेट : जो लोग होंडा की भरोसेमंद क्वालिटी, स्पेशियस इंटीरियर और बड़े बूट स्पेस वाली बिना किसी ताम-झाम वाली गाड़ी चाहते हैं, उनके लिए यह एक बढ़िया विकल्प है।

    • एमजी एस्टर : जो खरीदार परफॉरमेंस में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन एक फीचर लोडेड वैल्यू-फॉर मनी एसयूवी कार चाहते हैं जिसका केबिन शानदार और बड़ा हो और जिसकी राइड क्वालिटी आरामदायक हो तो इसे खरीदना अच्छा ऑप्शन रहेगा।

    was this article helpful ?

    स्तुति
    स्तुति
    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

    निसान टेक्टॉन पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    निसान टेक्टॉन Vs रेनो डस्टर : इनमें से कौनसी नई मिड-साइज एसयूवी कार खरीदें?
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है