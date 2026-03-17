2026 रेनो डस्टर के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन, जानिए यहां

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प्रकाशित: मार्च 17, 2026 02:54 pm । स्तुति

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रेनो ने न्यू जनरेशन डस्टर को भारत में पेश कर दिया है। इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार के ना केवल एक्सटीरियर और इंटीरियर में बदलाव हुए हैं, बल्कि इसमें कई सारे नए पावरट्रेन ऑप्शन भी शामिल किए गए हैं। 2026 रेनो डस्टर कार पांच वेरिएंट : ऑथेंटिक, इवॉल्यूशन, टेक्नो, टेक्नो प्लस और आइकॉनिक में उपलब्ध है। इसमें तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें टर्बो पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन शामिल है।

यहां हमनें रेनो डस्टर के वेरिएंट-वाइज इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन का जिक्र किया है। लेकिन, इसके बारे में जानने से पहले नजर डालते हैं हैं नई डस्टर के इंजन स्पेसिफिकेशन पर :-

2026 रेनो डस्टर इंजन ऑप्शन

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ माइल्ड हाइब्रिड 1.8-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर 100 पीएस 163 पीएस 160 पीएस (संभावित) टॉर्क 160 एनएम 280 एनएम सामने आनी बाकी ट्रांसमिशन 6-स्पीड मैनुअल 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड डीसीटी* 8-स्पीड डीएचटी

*डीसीटी- डुअल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

डीएचटी - डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन

नई रेनो डस्टर कार के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट के पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन फिलहाल सामने आने बाकी है। रेनो अपनी डस्टर गाड़ी के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट की डिलीवरी नवंबर 2026 से देनी शुरू करेगी।

2026 डस्टर वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन

वेरिएंट 1-लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल डीसीटी ऑथेंटिक ✅ ❌ ❌ इवॉल्यूशन ✅ ✅ ✅ टेक्नो ✅ ✅ ✅ टेक्नो प्लस ❌ ✅ ✅ आइकॉनिक ❌ ✅ ✅

न्यू जनरेशन डस्टर के बेस वेरिएंट के साथ केवल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल ऑप्शन दिया गया है।

1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन बेस वेरिएंट के अलावा इवॉल्यूशन और मिड-वेरिएंट टेक्नो के साथ भी मिलता है।

इस गाड़ी में 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस बेस वेरिएंट को छोड़कर सभी वेरिएंट के साथ दी गई है।

क्या आप नई रेनो डस्टर को करीब से देखना चाहते हैं? यहां देखें हमारी फोटो गैलरी।

2026 रेनो डस्टर फीचर और सेफ्टी

रेनो डस्टर न्यू मॉडल में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे फीचर दिए गए हैं।

2026 रेनो डस्टर कीमत और मुकाबला

रेनो डस्टर के स्टैंडर्ड वेरिएंट की कीमत 10.49 लाख रुपये से शुरू होकर 18.09 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में इसका मुकाबला स्कोडा कुशाक, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, फोक्सवैगन टाइगन, होंडा एलिवेट और एमजी एस्टर जैसी गाड़ियों से रहेगा।