2026 नई रेनो डस्टर के सेकंड बेस वेरिएंट में क्या कुछ दिया गया है खास? जानिए यहां

प्रकाशित: मार्च 19, 2026 01:17 pm । भानु

रेनो डस्टर, जिसने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की शुरुआत की थी, भारत में 10.49 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत के साथ वापसी कर चुकी है। डस्टर में मॉर्डन और मजबूत स्टाइल, प्रीमियम केबिन, सभी जरूरी और आकर्षक फीचर्स और कई इंजन विकल्प मौजूद हैं।

इस आर्टिकल में, हम बेस वेरिएंट से एक ऊपर वाले इवोल्यूशन वेरिएंट पर विस्तार से नज़र डालेंगे और जानेंगे कि 11.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर इसमें क्या-क्या चीजें मिलती हैं।

आप यह भी देख सकते हैं कि रेनॉल्ट डस्टर के बेस-स्पेक ऑथेंटिक वेरिएंट में क्या-क्या फीचर्स उपलब्ध हैं।

2026 रेनो डस्टर इवोल्यूशन: बाहर का डिज़ाइन

डस्टर का बेस मॉडल से एक ऊपर वाला इवोल्यूशन वेरिएंट मॉर्डन डिज़ाइन और सभी एलईडी लाइटिंग एलिमेंट्स के साथ आता है। इसमें एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल, कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स और एलईडी फॉगलैंप (केवल पीछे) शामिल हैं। इसके अलावा, इसमें ब्लैक फ्रंट बम्पर, ग्लॉस ब्लैक ग्रिल और हेडलाइट्स के बीच "डस्टर" लिखा हुआ है।

साइड प्रोफाइल में, इस वेरिएंट में 17 इंच के ग्रे अलॉय व्हील्स, बॉडी कलर के ओरिजिनल रिम्स (ओआरवीएम्स) और 50 किलोग्राम की लोडिंग क्षमता वाली रूफ रेल्स मिलती हैं। अलॉय व्हील्स और रूफ रेल्स बेस-स्पेक ऑथेंटिक (इसके बारे में और पढ़ें) से निश्चित रूप से बेहतर हैं और डस्टर के लुक को निखारते हैं। साथ ही, इसमें शार्क फिन एंटीना, उभरे हुए व्हील आर्क और डोर के नीचे क्लैडिंग दी गई है, जो इसे और भी दमदार लुक देती है।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, पीछे की तरफ आपको कनेक्टेड एलईडी टेललैंप सेटअप मिलता है, जिसके कनेक्टिंग एलिमेंट में नया 2डी रेनो लोगो लगा है। टेललैंप के बीच में एक ब्लैक पैनल, बूट लिप पर "डस्टर" लिखा हुआ, रूफ माउंटेड स्पॉइलर और एक मजबूत ब्लैक रियर बंपर दिया गया है।

आप रेनो डस्टर के टॉप-स्पेक आइकॉनिक लॉन्च एडिशन का डिज़ाइन यहां देख सकते हैं।

कलर विकल्प:

डस्टर का बेस से एक ऊपर वाला इवोल्यूशन वेरिएंट तीन मोनोटोन शेड्स में आता है जिनमें पर्ल व्हाइट, स्टैल्थ ब्लैक और मूनलाइट सिल्वर।

2026 रेनो डस्टर इवोल्यूशन: इंटीरियर

डस्टर इवोल्यूशन वेरिएंट के इंटीरियर में आपको ऑल-ब्लैक डैशबोर्ड मिलता है, जिसमें ब्रश एल्युमिनियम इंसर्ट का इस्तेमाल कंट्रास्ट के लिए किया गया है। इन्हीं इंसर्ट का इस्तेमाल डोर पर ग्रैब हैंडल के रूप में भी किया गया है। इसी डार्क थीम को ध्यान में रखते हुए, आपको ग्रे स्टिचिंग वाली ब्लैक फैब्रिक सीटें मिलती हैं और फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट और डोर पैड्स पर ग्रे फैब्रिक पैडिंग दी गई है। हालांकि, डैशबोर्ड में सॉफ्ट-टच एलिमेंट्स नहीं दिए गए हैं।

पीछे की बीच वाली सीट समेत सभी सीटों पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, और सुविधा के लिए ड्राइवर सीट की ऊंचाई एडजस्ट की जा सकती है, साथ ही स्टीयरिंग व्हील को टिल्ट और टेलीस्कोपिक तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है।

पीछे की सीट पर बैठे यात्रियों को कप होल्डर के साथ सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है, जिससे लंबे सफर के दौरान आराम मिलता है।

केबिन में रोशनी से जगमगाता ग्लवबॉक्स, सेंटर कंसोल में दो कप होल्डर और बी-पिलर व ग्रैब हैंडल पर कोट टांगने के हुक भी मिलते हैं।

इस कैबिन में कुछ कमियां भी हैं, जिनमें लाइट केबिन थीम, बेहतर प्रीमियम मैटेरियल्स, स्टीयरिंग व्हील पर लेदरेट पैडिंग और लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री शामिल। यह प्रीमियम केबिन डस्टर के टॉप से ​​एक नीचे वाले आइकॉनिक वेरिएंट में मौजूद है।

2026 रेनो डस्टर इवोल्यूशन: फीचर्स

डस्टर का यह बेस वेरिएंट से एक ऊपर का वेरिएंट है, इसलिए इसमें कई आकर्षक फीचर्स नहीं हैं, लेकिन बेसिक फीचर्स बखूबी मौजूद हैं। सबसे पहले, इसमें 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करता है। यह सिस्टम 6 स्पीकर वाले साउंड सिस्टम के साथ आता है।

इसके अलावा, इसमें 7 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, मैनुअल एसी के साथ रियर एसी वेंट और ऑटोमैटिक अप-डाउन के साथ आॅल पावर विंडो मिलते हैं।

रेनॉल्ट डस्टर में वेरिएंट-अनुसार फीचर डिस्ट्रीब्यूशन पर हमारी रिपोर्ट आपको इस बात का स्पष्ट अंदाजा देगी कि अन्य वेरिएंट में कौनसे फीचर्स मिलते हैं।

सेफ्टी के लिहाज से भी, इस वेरिएंट में आपको वो सब कुछ मिलता है जिसकी आपको ज़रूरत है। इवोल्यूशन वेरिएंट में 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), रियर पार्किंग सेंसर, हिल स्टार्ट असिस्ट, ब्रेक असिस्ट और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर दिए गए हैं।

इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और डायनैमिक गाइडलाइन और ऑटो-ज़ूम वाला रियरव्यू कैमरा भी मिलता है।

हमारा सुझाव: अगर आपको वायरलेस फोन चार्जर, बड़ा ड्राइवर डिस्प्ले और सनरूफ जैसे फीचर्स चाहिए, तो आपको टेक्नो और टेक्नो प्लस वेरिएंट देखने चाहिए।

2026 रेनो डस्टर इवोल्यूशन: पावरट्रेन

इंजन 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल पावर 100 पीएस 163 पीएस टॉर्क 160 एनएम 280 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड मैनुअल 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड डीसीटी* ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव

*डीसीटी - ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन,

डस्टर के बेस मॉडल से एक ऊपर वाले इवोल्यूशन वेरिएंट में आपको दो इंजन विकल्प मिलते हैं। एक 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन, जो काइगर के टॉप वेरिएंट में भी लगा है, और दूसरा 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन, जो इस सेगमेंट में सबसे बड़ा तो नहीं है, लेकिन सबसे पावरफुल है।

बड़े इंजन के साथ आपको डीसीटी (डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन) का विकल्प भी मिलता है।

2026 रेनो डस्टर इवोल्यूशन: कीमत और कंपेरिजन

रेनॉल्ट डस्टर इवोल्यूशन वेरिएंट की शुरुआती कीमत 11.69 लाख रुपये से शुरू होकर 14.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। डस्टर की कुल कीमत 10.49 लाख रुपये से 18.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक है।





रेनो डस्टर कार का मुकाबला टाटा सिएरा, स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति विक्टोरिस, टोयोटा हाइराइडर, मारुति ग्रैंड विटारा, एमजी एस्टर, होंडा एलिवेट, और फॉक्सवैगन टाइगन से है। इसकी टक्कर टाटा कर्व और सिट्रोएन बसॉल्ट जैसे कूपे एसयूवी कार से भी है।

कारदेखो ओपिनियन…

रेनॉल्ट डस्टर इवोल्यूशन कॉम्पैक्ट एसयूवी का एक बेस वेरिएंट है। इसमें आपको एक साफ-सुथरा डिज़ाइन मिलता है, जिसमें कोई बड़ी कमी नहीं है। इसमें आपको सभी आवश्यक फीचर्स मिलते हैं, जिनमें एक अच्छा इंफोटेनमेंट पैकेज भी शामिल है, और इंजन विकल्पों में भी विविधता है।

लेकिन इसमें आपको प्रीमियम केबिन, आकर्षक फीचर्स और ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट इंजन का विकल्प नहीं मिलता, क्योंकि ये चीजें केवल टॉप वेरिएंट के लिए ही उपलब्ध हैं।