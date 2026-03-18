2026 रेनो डस्टर के आइकॉनिक वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, जानिए यहां

प्रकाशित: मार्च 18, 2026 06:13 pm । सोनू

वर्षों के इंतजार के बाद, रेनो डस्टर की भारत में फिर से वापसी हो गई है। अब ये एसयूवी कार तीसरे जनरेशन अवतार में आई है। इसे पांच वेरिएंट्स में पेश किया गया है, जिसमें एक स्पेशल एडिशन भी शामिल है। यहां हम टॉप मॉडल आइकॉनिक के बारे में तस्वीरों के जरिए जानेंगे:

2026 रेनो डस्टर आइकॉनिक: एक्सटीरियर

टॉप मॉडल होने के कारण, 2026 रेनो डस्टर आइकॉनिक में सभी चीजें दी गई है। आगे इसमें फॉलो-मी-होम फंक्शन के साथ ऑटो-एलईडी हेडलाइट, आईब्रो स्टाइल एलईडी डीआरएल और ग्रिल में बोल्ड ‘डस्टर’ बैजिंग दी गई है। इसमें आपको एक मोटी सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट, एलईडी फॉग लैंप्स (दोनों कॉर्नर पर) और आगे वाले बंपर में चौड़ा एयर डैम भी मिलेगा। गौर से देखने पर आपको बंपर में आगे पार्किंग सेंसर भी दिखाई देगा।

डस्टर आइकॉनिक के साइड में एलईडी टर्न इंडिकेटर के साथ ब्लैक ओआरवीएम और रूफ रेल्स (50 किलोग्राम भार वहन क्षमता के साथ), मोटी बॉडी साइड क्लेडिंग, बॉडी साइड क्लेडिंग में ग्रे गार्निश, आगे वाले दरवाजों पर ग्रे स्टीकर, 18-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं। पीछे वाले डोर हैंडल सी-पिलर पर फिट किए गए हैं।

डस्टर आइकॉनिक वेरिएंट में पीछे की तरफ रैपअराउंड एलईडी टेललाइटें दी गई हैं जो एक लाइट बार से आपस में कनेक्टेड हैं। इसमें एक रूफ एक्सटेंडेड स्पॉइलर और बंपर पर एक सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट भी दी गई है। चूंकि ये टॉप मॉडल है, ऐसे में डस्टर आइकॉनिक में वाशर और डिफॉगर के साथ पीछे वाइपर भी दिया गया है।

कलर ऑप्शन: रेनो नई डस्टर गाड़ी को कुल 10 रंग में पेश कर रही है जिनमें चार ड्यूल-टोन शेड हैं। हम डस्टर के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन के बारे में पहले ही बता चुके हैं ताकि आपको अपनी पसंद के हिसाब से सही रंग चुनने में मदद मिल सके।

2026 रेनो डस्टर आइकॉनिक: केबिन

रेनो ने डस्टर आइकॉनिक वेरिएंट में ग्रे और सेज ग्रीन केबिन थीम के साथ डैशबोर्ड, डोर पेडल और सेंटर कंसोल के चारों तरफ सिल्वर एक्सेंट दिया है। डैशबोर्ड पर को-ड्राइवर की तरफ कार्बन फाइबर फिनिश भी दी गई है। डस्टर आइकॉनिक वेरिएंट में कंट्रास्टिंग येलो स्टिचिंग के साथ सेज ग्रीन लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है, जो लेदर-रेप्ड स्टीयरिंग व्हील, डैशबोर्ड और डोर पेड पर भी नजर आती है।

2026 रेनो डस्टर टॉप मॉडल आइकॉनिक के केबिन की दूसरी खूबियों में वेनिटी मिरर के साथ सन वाइजर और आगे वाले पैसेंजर के लिए इल्लुमिनेशन, दो कपहोल्डर, आगे स्लाइडिंग आर्मरेस्ट (डीसीटी वेरिएंट में कूल्ड स्टोरेज के साथ), पीछे सेंटर आर्मरेस्ट, और सभी पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट शामिल है।

2026 रेनो डस्टर आइकॉनिक: फीचर और सेफ्टी

न्यू रेनो डस्टर टॉप मॉडल आइकॉनिक सभी सुविधाओं से लैस है। इसकी फीचर लिस्ट में ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेशन के साथ आगे 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली सीट, एक पैनोरमिक सनरूफ, और 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है। इसमें 10.25-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस फोन चार्जर, पडल शिफ्टर (केवल डीसीटी) और पीएम 2.5 एयर फिल्टर भी मिलता है।

सुरक्षा के लिए डस्टर आइकॉनिक वेरिएंट में छह एयरबैग, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 360 डिग्री कैमरा, आगे, साइड और पीछे पार्किंग सेंसर, और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए हमने डस्टर के वेरिएंट अनुसार फीचर की लिस्ट भी बनाई है।

2026 रेनो डस्टर आइकॉनिक: इंजन ऑप्शन

रेनो ने डस्टर न्यू मॉडल के टॉप वेरिएंट आइकॉनिक में अभी केवल एक इंजन दिया है जिसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

इंजन 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल पावर 163 पीएस टॉर्क 280 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड डीसीटी* ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव

*डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

डस्टर के नीचे वाले वेरिएंट्स में छोटा 100 पीएस 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन भी मिलता है, जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। रेनो ने घोषणा की है कि वह एसयूवी कार में जल्द 1.8-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सेटअप भी देगी। तब तक, आप आप अपनी जरूरत के हिसाब से सही वेरिएंट का चयन करने के लिए वेरिएंट अनुसार इंजन ऑप्शन देख सकते हैं।

2026 रेनो डस्टर आइकॉनिक: प्राइस और कंपेरिजन

2026 रेनो डस्टर आइकॉनिक की कीमत 16.99 लाख रुपये से 18.49 लाख रुपये के बीच है। एसयूवी कार की प्राइस को अग्रेसिव रखने के लिए बेस मॉडल की रेट 10.49 लाख रुपये रखी गई है।

नोट: इस कीमत में लॉन्च से पहले एसयूवी कार को बुक करने वाले आर-पास बेनेफिट शामिल नहीं हैं।

नई रेनो डस्टर एसयूवी कार का मुकाबला दूसरी जनरेशन किआ सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, टाटा सिएरा, टोयोटा हाइराइडर, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, टाटा कर्व, स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट, एमजी एस्टर, होंडा एलिवेट, फॉक्सवैगन टाइगन और सिट्रोएन बसॉल्ट से है।

सभी कीमत एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।

यह भी देखें: रेनो डस्टर ऑन रोड प्राइस