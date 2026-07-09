भारत में दिवाली तक लॉन्च होंगी ये नई कार, देखिए पूरी लिस्ट

फेस्टिव सीजन धीरे-धीरे नजदीक आ रहा है और जो लोग दिवाली पर कार खरीदने की सोच रहे हैं वे अभी से अपनी भविष्य की कार के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं और उसे खरीदने की तैयार करने लगे हैं। इसलिए, यहां उन नई कार के बारे में बताया गया है जिन्हें दिवाली पर लॉन्च किया जा सकता है और उनमें क्या कुछ खास मिल सकता है:

हुंडई बायोन

संभावित लॉन्च: अक्टूबर

संभावित कीमत: 12 लाख रुपये

हुंडई बायोन यूरोपियन बाजार में पिछले कुछ सालों से बिक्री के लिए उपलब्ध है। हुंडई की योजना भारत में बायोन को लाने की है। बायोन एक प्रोपर एसयूवी शेप वाली गाड़ी नहीं है, बल्कि एक बड़ी क्रॉसओवर कार है और इसका साइज लगभग क्रेटा जितना होगा।

उम्मीद है कि बायोन में 12.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, एक वायरलेस चार्जर, और वेंटिलेटेड सीट जैसे फीचर मिल सकते हैं।

हुंडई बायोन में मौजूदा इंजन ऑप्शन मिल सकते हैं, जिनमें एक 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ 6-स्पीड मैनुअल और आईवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स, 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड आईएमटी, 7-स्पीड डीसीटी ऑटोमैटिक और 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प शामिल है।

एमजी आईएम6

संभावित लॉन्च: अगस्त

संभावित कीमत: 60 लाख रुपये

एमजी आईएम6, एमजी की इलेक्ट्रिक क्रोसओवर कार है। इस शानदार दिखने वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी कार को भारत में इंपोर्ट करके बेचा जा सकता है। एमजी अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईवी सेगमेंट में टॉप कंपनियों में शुमार है, और भारत में भी विंडसर के साथ ऐसा ही किया है। आईएम6 को एमजी के लाइनअप में सबसे ऊपर पोजिशन किया जाएगा और इसे एमजी सिलेक्ट शोरूम के जरिए बेचा जा सकता है।

आईएम6 में डैशबोर्ड पर बड़े होरिजोंटल टचस्क्रीन सिस्टम के साथ ड्यूल फंक्शनैलिटी मिल सकती है, जिसमें ड्राइवर डिस्प्ले और इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी शामिल हो सकती है। इसमें क्लाइमेट कंट्रोल और कार के दूसरे कस्टमाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंटर कंसोल पर एक सेकंडरी इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिया गया है। इसके अलावा, इसमें फ्रेमलेस विंडो, लेवल-2 एडीएएस, फोर-व्हील स्टीयरिंग और मून रूफ जैसे यूनिक फीचर दिए गए हैं। फास्ट चार्जिंग क्षमता के साथ इसकी रेंज करीब 600 किलोमीटर हो सकती है।

किआ सोरेंटो

संभावित लॉन्च: अक्टूबर

संभावित कीमत: 60 लाख रुपये

किआ सोरेंटो की टक्कर स्कोडा कोडिएक, फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन और टोयोटा फॉर्च्यूनर से रहेगी। सोरेंटो को भारत में असेंबल करके बेचा जा सकता है।

सोरेंटो में 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ हाइब्रिड सेटअप मिल सकता है, हालांकि यह देखना बाकी है कि यह प्लग-इन हाइब्रिड होगा या रेगुलर फुल हाइब्रिड। किआ सोरेंटो में ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम भी दिया जा सकता है। इसमें आगे वेंटिलेटेड और पावर्ड सीटें, 10-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, एक हेड्स-अप डिस्प्ले, 64 कलर इंटीरियर एम्बिएंट लाइटिंग, और एक पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर मिल सकते हैं।

जेएसडब्ल्यू जेटूर टी2

संभावित लॉन्च: अक्टूबर

संभावित कीमत: 35 लाख रुपये

भारत में आने वाली नई कार कंपनी जेएसडब्ल्यू मोटर्स एक दमदार एसयूवी जेटूर टी2 को लॉन्च करने की योजना बना रही है। इस लैंड रोवर डिफेंडर जैसी दिखने वाली प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी कार को कई बार भारत की सड़क पर टेस्ट करते देखा गया है, और यह ब्रांड व कार दोनों लॉन्च के करीब हैं।

जेटूर टी2 एसयूवी में 10-स्पीकर साउंड सिस्टम, लेवल-2 एडीएएस, कई ड्राइविंग मोड, एक पैनोरमिक सनरूफ, और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिल सकती है। टी2 में 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम मिल सकता है।

टाटा नेक्सन फेसलिफ्ट

संभावित लॉन्च: अक्टूबर

संभावित कीमत: 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

टाटा नेक्सन भारत की सबसे सफल सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी कार में से एक है। कई महीनों से यह भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार में शामिल है। उम्मीद है कि नेक्सन फेसलिफ्ट को साल के आखिर तक लॉन्च किया जा सकता है।

नई नेक्सन में एक अपडेट टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, लेवल-2 एडीएएस, फ्लश फिट डोर हैंडल, इंटीग्रेटेड कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ आगे अपडेट एलईडी हेडलैंप्स, और एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ दिया जाएगा। इसमें 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ मैनुअल, एएमटी और डीसीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिल सकता है।

2026 ऑडी क्यू3

संभावित लॉन्च: अक्टूबर

संभावित कीमत: 65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

ऑडी इंडिया की मौजूदा लाइनअप अब पुरानी हो रही है। अपडेट क्यू3 के साथ, कंपनी भारत में अपनी लाइनअप को नया कर सकती है। क्यू3 अंतरराष्ट्रीय बाजार में नए डिजाइन और बोल्ड लुक के साथ मिलती है। इसके आगे के डीआरल का पेटर्न कस्टमाइज किया जा सकता है और हेडलैंप्स को बंपर के नीचे पोजिशन किया गया है। पीछे वाले टेल लैंप्स में नई स्प्लिट डिजाइन भी देखी जा सकती है, जो अब दुनियाभर में मौजूद नई ऑडी कार के डिजाइन से मेल खाती है।

क्यू3 में दो इंजन ऑप्शन: 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ माइल्ड हाइब्रिड या प्लग-इन हाइब्रिड सेटअप और 2-लीटर डीजल इंजन के साथ 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिल सकता है।

फोक्सवैगन वर्टस

संभावित लॉन्च: अक्टूबर

संभावित कीमत: 11 लाख रुपये

फोक्सवैगन वर्टस भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट सेडान कार में से एक है। वर्टस अपने बोल्ड और स्पोर्टी लुक से लोगों का ध्यान खींचती है और यह कार चलाने के शौकीन लोगों की पसंदीदा गाड़ी है। इस साल की शुरूआत में टाइगन को फेसलिफ्ट अपडेट मिला था और अब सेडान को अपडेट की जरूरत है। इसमें आगे पार्किंग सेंसर, नई 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, कनेक्टेड एलईडी डीआरएल और चमकीला फोक्सवैगन लोगो जैसे नए फीचर मिलेंगे। इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन पहले वाले ही मिलेंगे, जिनमें 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स, और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स शामिल होगा।

फोक्सवैगन टेरॉन

संभावित लॉन्च: सितंबर

संभावित कीमत: 45 लाख रुपये

फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन को इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था, और इसकी टक्कर स्कोडा कोडिएक व टोयोटा फॉर्च्यूनर से है। हालांकि, आर-लाइन रेगुलर टेरॉन का स्पोर्टी वर्जन होगा। फोक्सवैगन ने पुष्टि की है कि टेरॉन पर काम चल रहा है और इसे साल के आखिर में लॉन्च किया जाएगा।

टेरॉन को आर-लाइन के नीचे पोजिशन पोजिशन किया जाएगा और इसकी कीमत रेगुलर कोडिएक के बराबर होगी।

रेनो डस्टर हाइब्रिड

संभावित लॉन्च: अक्टूबर

संभावित कीमत: 18 लाख रुपये

रेनो डस्टर को इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था, इसमें दो टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। लॉन्च के दौरान रेनो ने घोषणा की थी कि वह इसका हाइब्रिड वर्जन भी उतारेगी, जिसे साल के आखिर में पेश किया जाएगा और अब वह समय आ गया है। नए हाइब्रिड सिस्टम में एक 1.8-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिसका संयुक्त पावर आउटपुट 160 पीएस होगा।

नए इंजन ऑप्शन के अलावा फीचर वही रह सकते हैं।

कारदेखो का क्या है कहना

2026 भारत के कार बाजार के लिए काफी शानदार साल रहा और आगे भी बहुत कुछ आने वाला है। हमारे पास ज्यादा ऑप्शन, जनरेशन अपडेट और फेसलिफ्ट हैं। जितने ज्यादा ऑप्शन और अपडेट होंगे, कंपनियों के बीच मुकाबला उतना ही बेहतर होगा और ग्राहकों को बेहतर कारें मिलेंगी। आज, हमारे पास अलग-अलग पसंद के हिसाब से जैसे ईवी, फीचर से भरपूर, ड्राइविंग फोकस, स्पेस, प्रैक्टिकैलिटी और भरोसेमंद कारों के ढेर सारे विकल्प हैं।