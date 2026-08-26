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    MG Hector Tomahawk PHEV लॉन्च, कीमत 21.79 लाख रुपये से शुरू

    भारत की पहली प्लग-इन हाइब्रिड SUV आ गई है, और इसने बड़े वादे किए हैं!

    सोनू
    सोनू
    Published On अगस्त 26, 2026 15:25 ist
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    published onAug 26, 2026 15:16 IST
    last updated onAug 26, 2026 15:25 IST
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    MG Hector Tomahawk PHEV

    JSW MG मोटर इंडिया ने Hector Tomahawk EV के साथ ही इसके प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) वर्जन को भी पेश कर दिया है, जिसका नाम Hector Tomahawk PHEV है। इस SUV को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये फुल टैंक में 1100 किलोमीटर की कंबाइंड रेंज देती है। यह भारत की पहली मास-मार्केट कार है जो प्लग-इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को थ्री-रो लेआउट के साथ पेश करती है, जो इसे बड़े परिवारों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है।

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    वेरिएंट्स और कीमत

    MG Hector Tomahawk PHEV को दो वेरिएंट्स: Exclusive और Essence में पेश किया गया है। इसकी कीमत इस प्रकार है:

    वेरिएंट

    कीमत (बीएएएस के साथ)

    कीमत (बीएएएस के बिना)

    एक्सक्लूसिव

    21.79 लाख रुपये + 3.2 रुपये प्रति किलोमीटर

    25.70 लाख रुपये

    एसेंस

    -

    27.80 लाख रुपये

    यहां बताई गई सभी कीमतें इंट्रोडक्टरी और एक्स-शोरूम के अनुसार हैं।

    • MG ने BaaS (Battery-as-a-Service) रेंटल प्रोग्राम भी पेश किया है, जो बेस Exclusive वेरिएंट पर उपलब्ध है। इस प्रोग्राम के तहत, ग्राहक कम शुरुआती कीमत पर कार खरीद सकते हैं और बैटरी के इस्तेमाल के लिए 3.2 रुपये प्रति किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट का भुगतान कर सकते हैं।

    • इस नई SUV की बुकिंग MG के सभी डीलरशिप नेटवर्क और कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है। कंपनी के अनुसार, Hector Tomahawk PHEV की टेस्ट ड्राइव और डिलीवरी नवंबर 2026 से शुरू की जाएगी।

    डिजाइन

    • डिजाइन के मामले में, Hector Tomahawk PHEV काफी हद तक अपने इलेक्ट्रिक मॉडल Hector Tomahawk EV जैसी ही दिखती है। इसका ओवरऑल सिल्हूट बॉक्सी और पारंपरिक SUV जैसा है, जो इसे एक दमदार रोड प्रजेंस देता है।

    MG Hector Tomahawk PHEV

    • फ्रंट: सबसे बड़ा अंतर इसके फ्रंट में देखने को मिलता है, जहां एक बड़ी और आकर्षक ब्लैक ग्रिल दी गई है। यह इसे EV वर्जन से अलग पहचान देती है। इसके अलावा, रेक्टेंगुलर LED हेडलैंप्स, DRLs और इल्यूमिनेटेड MG लोगो को बरकरार रखा गया है।

    MG Hector Tomahawk PHEV
    MG Hector Tomahawk PHEV

    • साइड प्रोफाइल: साइड से देखने पर इसका बॉक्सी सिल्हूट और बड़ी खिड़कियां साफ नजर आती हैं। इसमें 18-इंच के ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स, ब्लैक रूफ रेल्स और मोटे व्हील आर्च क्लैडिंग दिए गए हैं, जो इसके SUV कैरेक्टर को और मजबूत करते हैं।

    MG Hector Tomahawk PHEV

    • रियर: पीछे से यह अपने EV वर्जन से ज्यादा अलग दिखती है। यहां बड़े रेक्टेंगुलर टेललैंप्स दिए गए हैं। रियर बंपर का डिजाइन थोड़ा बिजी लगता है, जिसमें एक सिल्वर स्किड प्लेट भी शामिल है।

    साइज:

    लंबाई: 4745 मिलीमीटर, चौड़ाई: 2130 मिलीमीटर, ऊंचाई: 1770 मिलीमीटर, व्हीलबेस: 2810 मिलीमीटर

    कलर ऑप्शन

    MG इस SUV को 6 कलर ऑप्शंस में ऑफर कर रही है, ताकि ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार चुन सकें।

    • Pearl White

    • Starry Black

    • Aurora Silver

    • Celadon Blue

    • Turquoise Green

    • Shadow Gold

    इनमें से, ग्रीन और ब्लू शेड्स में व्हाइट रूफ के साथ ऑप्शनल डुअल-टोन पेंट स्कीम भी मिलती है।

    हमारी पसंद:

    हमारी राय में, हेक्टर टॉमहॉक PHEV अपने सेलाडॉन ब्लू शेड में सबसे अच्छी लगती है, जो इसके हरे रंग और मॉडर्न स्टाइल को बहुत अच्छे से कॉम्प्लिमेंट करता है।

    इंटीरियर

    • Hector Tomahawk PHEV का केबिन लेआउट लगभग Hector Tomahawk EV जैसा ही है। डैशबोर्ड के सेंटर में एक बड़ा वर्टिकल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो केबिन का मुख्य आकर्षण है। हालांकि, PHEV वर्जन में कुछ खास बदलाव भी किए गए हैं।

    • इस मॉडल में ब्लैक और बरगंडी कलर की डुअल-टोन स्कीम मिलती है, जो इसे एक प्रीमियम और स्पोर्टी फील देती है। एक और महत्वपूर्ण और प्रैक्टिकल बदलाव फिजिकल AC कंट्रोल्स का होना है, जो EV वर्जन में नहीं मिलते। यह रोजमर्रा के इस्तेमाल में काफी सुविधाजनक होता है।

    • PHEV को 7-सीटर लेआउट में पेश किया गया है, जो इसकी प्रैक्टिकैलिटी को काफी बढ़ा देता है और इसे बड़ी फैमिली के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनाता है। सेंटर कंसोल का डिजाइन काफी साफ-सुथरा है, जिसमें दो कप होल्डर्स और स्टोरेज के साथ एक बड़ा स्लाइडिंग आर्मरेस्ट दिया गया है। गियर सिलेक्टर को स्टीयरिंग कॉलम पर शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे सेंटर कंसोल में ज्यादा स्पेस मिलता है। पीछे बैठे यात्रियों के आराम के लिए, इसमें डेडिकेटेड AC वेंट्स और विंडो सनशेड्स भी दिए गए हैं।

    बूट स्पेस

    जब सभी तीनों रो अपनी जगह पर होती हैं, तो इसमें 192 लीटर का कार्गो स्पेस मिलता है, जो छोटे-मोटे सामान के लिए काफी है। तीसरी रो की सीटों को फोल्ड करने पर यह बूट स्पेस बढ़कर 528 लीटर हो जाता है, जो वीकेंड ट्रिप्स और बड़े सामान के लिए पर्याप्त है।

    फीचर्स और सेफ्टी

    MG ने Hector Tomahawk PHEV को फीचर्स और सेफ्टी के मामले में पूरी तरह से लोड किया है, जैसा कि ब्रांड की अन्य कारों में भी देखने को मिलता है।

    MG Hector Tomahawk PHEV
    MG Hector Tomahawk PHEV

    फीचर्स:

    • 15.6-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

    • 8.8-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

    • वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay

    • 10-स्पीकर वाला Infinity साउंड सिस्टम

    • पैनोरमिक सनरूफ

    • वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स

    • 6-वे पावर्ड ड्राइवर और 4-वे पावर्ड को-ड्राइवर सीट

    • एम्बिएंट लाइटिंग

    • वायरलेस फोन चार्जर

    • ड्राइव मोड्स

    • कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    • ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

    सेफ्टी:

    • 6 एयरबैग

    • Level 2 ADAS (Advanced Driver Assistance Systems)

    • इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC)

    • इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB)

    • चारों पहियों में डिस्क ब्रेक्स

    • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)

    • फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स

    • 360-डिग्री कैमरा

    • रेन-सेंसिंग वाइपर्स

    पावरट्रेन

    Hector Tomahawk PHEV का सबसे बड़ा आकर्षण इसका पावरट्रेन है। यह एक प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम है जो पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन ऑफर करता है।

    इंजन

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    बैटरी पैक

    20.5 केडब्ल्यूएच

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    पावर (इंजन + मोटर)

    102 पीएस + 201 पीएस

    टॉर्क (इंजन + मोटर)

    125 एनएम + 237 एनएम

    गियरबॉक्स

    डीएचटी

    सर्टिफाइड रेंज (केवल ईवी)^

    115 किलोमीटर

    सर्टिफाइड रेंज (कंबाइंड)^

    1100 किलोमीटर

    इस SUV में 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन है जो एक इलेक्ट्रिक मोटर और 20.5 kWh के बैटरी पैक के साथ मिलकर काम करता है। MG के अनुसार, यह कार सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर पर 115 किलोमीटर (MIDC के अनुसार) तक चल सकती है, जो शहर के रोजाना के कामों के लिए पर्याप्त से अधिक है। जब पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों मिलकर काम करते हैं, तो इसकी कंबाइंड रेंज 1100 किलोमीटर तक पहुंच जाती है।

    यह टेक्नोलॉजी रेंज की चिंता को पूरी तरह से खत्म कर देती है। इसके अलावा, इसमें 25 kW DC फास्ट चार्जिंग की क्षमता भी है, जिससे बैटरी को जल्दी चार्ज किया जा सकता है।

    MG Hector Tomahawk PHEV

    मुकाबला

    MG Hector Tomahawk PHEV पहली मास मार्केट प्लग-इन हाइब्रिड SUV है, और इसलिए इसका कोई सीधा मुकाबला नहीं है। एक तरफ, आप महिंद्रा XEV 9S और MG Hector Tomahawk EV जैसी इलेक्ट्रिक कार के बारे में सोच सकते हैं।

    वहीं दूसरी तरफ, यह टाटा सफारी, हुंडई अल्काजार, महिंद्रा XUV 7XO और जीप मेरिडियन जैसी ICE-पावर्ड SUV का विकल्प भी हो सकती है।

    कारदेखो को क्या है कहना

    हेक्टर टॉमहॉक PHEV का लॉन्च सिर्फ MG के लिए ही नहीं, बल्कि इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि यह मास मार्केट में प्लग-इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाला पहला प्रोडक्ट बन गया है। MG ने हमेशा NEV (न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल) टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस किया है, और जबकि इसका EV पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वहीं ब्रांड ने उन पारंपरिक खरीदारों की जरूरत को भी समझा है जो धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़ना चाहते हैं। हालांकि, हमें लगता है कि इस SUV को थोड़ी कम कीमत और बड़े लाइनअप से फायदा हो सकता था, जो इसे ICE-पावर्ड कॉम्पिटिटर्स के खिलाफ ज्यादा मजबूत बनाने में मदद करता।

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    सोनू
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