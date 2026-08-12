2026 Maruti Victoris LXI vs Maruti Brezza LXI: कौनसा बेस वेरिएंट है आपके लिए बेहतर?

Published On अगस्त 12, 2026 11:29 ist

Aug 12, 2026 11:29 IST

last updated on Aug 12, 2026 11:29 IST

Aug 12, 2026 11:29 IST

published on Aug 12, 2026 11:29 IST

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मारुति विक्टोरिस कॉम्पेक्ट SUV सेगमेंट की सबसे पॉपुलर बन गई है। अपने बड़े और शानदार केबिन, प्रीमियम फीचर्स और एडवांस सेफ्टी फीचर्स के कारण यह पहले से मौजूद गाड़ियों को कड़ी टक्कर दे रही है। वहीं, आपके पास चुनने के लिए अपडेटेड मारुति ब्रेजा भी है जो कि साइज में छोटी है, लेकिन इसे विक्टोरिस वाले प्लेटफॉर्म पर ही तैयार किया गया है और इसमें अपनी बड़ी सिबलिंग वाले कई फीचर्स भी मिलते हैं। विक्टोरिस की तरह यह सेगमेंट में सबसे वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन साबित होती है। अब सवाल यह उठता है कि दोनों में से कौनसी SUV कार का बेस वेरिएंट आपके लिए सही रहेगा? तो चलिए इस कंपेरिजन के जरिए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

कीमत

मॉडल मारुति विक्टोरिस LXI मारुति ब्रेजा LXI कीमत (एक्स-शोरूम) 10.50 लाख रुपये से 11.50 लाख रुपये 7.40 लाख रुपये से 9.30 लाख रुपये

कीमत के मामले में दोनों SUVs के बीच एक बड़ा अंतर है। मारुति ब्रेजा LXI की एक्स-शोरूम कीमत 7.40 लाख रुपये से 9.30 लाख रुपये के बीच है, जबकि मारुति विक्टोरिस LXI की कीमत 10.50 लाख रुपये से शुरू होकर 11.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। इसका मतलब है कि विक्टोरिस का बेस वेरिएंट ब्रेजा के बेस वेरिएंट से लगभग 3.10 लाख रुपये महंगा है। इस बड़े अंतर का कारण डाइमेंशन और टैक्स स्लैब है। मारुति ब्रेजा 4 मीटर से छोटी कार होने के कारण कम GST स्लैब में आती है, जबकि 4 मीटर से लंबी विक्टोरिस पर ज्यादा टैक्स लगता है। दोनों मॉडल्स में फैक्ट्री-फिटेड CNG किट का ऑप्शन भी मिलता है, जिसके लिए आपको लगभग 1 लाख रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे।

डाइमेंशन

पैरामीटर मारुति विक्टोरिस LXI मारुति ब्रेजा LXI अंतर लंबाई 4360 मिमी 3995 मिमी +365 मिमी चौड़ाई 1795 मिमी 1790 मिमी +5 मिमी ऊंचाई 1655 मिमी 1685 मिमी (-30 मिमी) व्हीलबेस 2600 मिमी 2500 मिमी +100 मिमी

साइज के मामले में मारुति विक्टोरिस एक बड़ी कार है। यह ब्रेजा से 365mm लंबी है और इसका व्हीलबेस भी 100mm ज्यादा है। इस बढ़े हुए साइज का सीधा फायदा केबिन के अंदर ज्यादा स्पेस और बेहतर लेगरूम के रूप में मिलता है। हालांकि, ब्रेज़ा ऊंचाई के मामले में विक्टोरिस से 30mm ज्यादा ऊंची है, जो इसे एक बॉक्सी SUV स्टांस देता है। दोनों की चौड़ाई लगभग बराबर है। अगर आपकी प्राथमिकता एक बड़े और स्पेशियस केबिन की है, खासकर लंबे सफर के लिए तो विक्टोरिस आपके लिए अच्छी रहेगी।

कलर ऑप्शन

मारुति विक्टोरिस LXI मारुति ब्रेजा LXI पर्ल आर्कटिक व्हाइट पर्ल आर्कटिक व्हाइट स्प्लेंडिड सिल्वर स्प्लेंडिड सिल्वर मैग्मा ग्रे मैग्मा ग्रे - सिजलिंग रेड

इन दोनों SUVs के बेस LXI वेरिएंट में कलर ऑप्शन सीमित मिलते हैं। पर्ल आर्कटिक व्हाइट, स्प्लेंडिड सिल्वर और मैग्मा ग्रे, ये तीन कलर दोनों मॉडल्स में कॉमन दिए गए हैं। हालांकि, मारुति ब्रेजा LXI में एक अतिरिक्त सिजलिंग रेड कलर का विकल्प भी मिलता है, जो इसे थोड़ा और आकर्षक बनाता है। अगर आप एक आकर्षक कलर की तलाश में हैं, तो यह कलर आपके लिए अच्छा रहेगा।

यह शेड हम बहुत पसंद आया : हमारी राय में विक्टोरिस LXI का स्प्लेंडिड सिल्वर शेड सबसे अच्छा ऑप्शन है क्योंकि यह क्लासिक फिनिश देता है, जबकि ब्रेजा LXI का सिजलिंग रेड कलर इसकी दमदार पर्सनैलिटी को सबसे अच्छी तरह से दिखाता है।

यहां देखें नई मारुति ब्रेजा के कलर ऑप्शन की जानकारी।

फीचर्स

फीचर मारुति विक्टोरिस LXI मारुति ब्रेज़ा LXI प्रोजेक्टर हेडलैंप्स ✅ (हैलोजन) ✅ (हैलोजन) स्किड प्लेट ✅ (सिल्वर) ✅ (ब्लैक) शार्कफिन एंटीना ✅ ✅ व्हील अर्क क्लैडिंग ✅ ✅ बी और सी पिलर बॉडी-कलर ब्लैक ओआरवीएम्स मैट ब्लैक बॉडी-कलर रूफ रेल्स ❌ ❌ व्हील्स 17-इंच स्टील कवर्स के साथ 16-इंच स्टील कवर्स के साथ बॉडी-कलर डोर हैंडल्स ✅ ✅ एलईडी टेललैंप्स ❌ ✅ टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील ✅ ✅ 60:40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट्स ✅ ❌ फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील ❌ ✅ रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट ✅ ✅ (केवल टर्बो) स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स ✅ ❌ केबिन एयर फ़िल्टर ✅ ✅ इंफोटेनमेंट सिस्टम ✅ (7-इंच टचस्क्रीन) ❌ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले ✅ ❌ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल ✅ ❌ (मैनुअल एसी) इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर टीएफटी एमआईडी के साथ एनालॉग मोनोक्रोम एमआईडी के साथ एनालॉग पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप ✅ ❌ 6 एयरबैग्स ✅ ✅ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ✅ ✅ हिल होल्ड असिस्ट ✅ ✅ रियर पार्किंग सेंसर्स ✅ ✅ आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स ✅ ✅ रियर डिफॉगर ✅ ✅ (केवल टर्बो) रियर वाइपर और वॉशर ❌ ❌

फीचर्स के मामले में ना तो विक्टोरिस LXI और ना ही ब्रेजा LXI इतनी दमदार साबित होती है, इसलिए कुछ बेसिक फीचर्स से ज्यादा के लिए आपको ऊपर वाले वेरिएंट को चुनना होगा। टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सिल्वर स्किड प्लेट,स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कलर्ड मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले जैसे फीचर्स के साथ विक्टोरिस अपनी ज्यादा कीमत को एकदम वाजिब ठहराती है। इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप जैसे मॉडर्न फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। ये सभी फीचर्स ब्रेजा LXI में नहीं दिए गए हैं। जबकि, ब्रेज़ा LXI कार में LED टेललैंप्स और एक फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जो विक्टोरिस LXI में नहीं दिया गया है।

सेफ्टी के मामले में मारुति ने दोनों कारों में कोई समझौता नहीं किया है। दोनों SUVs के बेस LXI वेरिएंट में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर्स और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं। दोनों गाड़ियों को भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है।

इंजन ऑप्शन

मॉडल मारुति विक्टोरिस LXI मारुति ब्रेजा LXI इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड के साथ 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल सीएनजी के साथ 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड के साथ 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल सीएनजी के साथ 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड के साथ पावर 103 पीएस 88 पीएस 103 पीएस 88 पीएस 110 पीएस टॉर्क 139 एनएम 121.5 एनएम 139 एनएम 121.5 एनएम 170 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी 5-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी 6-speed एमटी माइलेज (एआरएआई सर्टिफाइड) 21.18 किमी/लीटर 27.02 किमी/किग्रा 21.09 किमी/लीटर 26.90 किमी/किग्रा 20.47 किमी/लीटर

इंजन की बात करें तो दोनों SUVs में मारुति का पावरफुल 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (103 PS/139 Nm) माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ मिलता है। हालांकि, इनके बीच एक बड़ा अंतर केवल गियरबॉक्स का है: विक्टोरिस LXI में 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है, जबकि ब्रेजा LXI में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। दोनों गाड़ियों में CNG का ऑप्शन इसी इंजन के साथ दिया गया है।

लेकिन ब्रेज़ा LXI में 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन भी दिया गया है जो 110 PS की पावर और 170 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है, जो इसे सबसे पावरफुल और फन-2-ड्राइव SUV कार बनाता है। अगर आपको परफॉर्मेंस ज्यादा पसंद है, तो नई मारुति ब्रेजा का टर्बो-पेट्रोल इंजन आपके लिए अच्छा रहेगा। माइलेज के मामले में विक्टोरिस अपने 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करती है।

मुकाबला

मारुति विक्टोरिस का मुकाबला Hyundai Creta, MG Astor, Volkswagen Taigun, Skoda Kushaq, Maruti Grand Vitara, Kia Seltos, Toyota Hyryder, Renault Duster, Nissan Tekton और Tata Sierra जैसी कॉम्पेक्ट एसयूवी कार से है। जबकि, ब्रेजा Tata Nexon, Mahindra XUV 3XO, Skoda Kylaq, Hyundai Venue, Kia Sonet, Nissan Magnite, Renault Kiger, Maruti Fronx, Toyota Taisor और Kia Syros जैसी छोटी क्रॉसओवर कारों को कड़ी टक्कर देती है।

कारदेखो का क्या है कहना…

तो, आखिर में आपको कौनसी SUV कार खरीदनी चाहिए? इन दोनों गाड़ियों के LXI वेरिएंट अपनी-अपनी जगह पर बेसिक जरूरतों को अच्छी तरह से पूरा करते हैं और यह 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आते हैं।

मारुति विक्टोरिस LXI उन लोगों के लिए अच्छी है जिनका परिवार बड़ा है, जिन्हें अक्सर लंबा सफर तय करना होता है और केबिन में ज्यादा स्पेस उनकी पहली प्राथमिकता है। इसमें मिलने वाले टचस्क्रीन और ऑटो AC जैसे फीचर्स इसे एक ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम अनुभव देते हैं।

वहीं, मारुति ब्रेज़ा LXI एक जबरदस्त वैल्यू-फॉर-मनी पैकेज है। यह लगभग 3.10 लाख रुपये सस्ती है, इसमें एक ज्यादा पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन दिया गया है और इसमें मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स भी विक्टोरिस के बराबर हैं। अगर आपका बजट कम है और आप एक सुरक्षित, भरोसेमंद और अच्छी परफॉर्मेंस वाली SUV चाहते हैं, तो ब्रेज़ा LXI एक बहुत ही समझदारी भरा विकल्प है। अगर आप अपना बजट बढ़ा सकते हैं तो हम आपको दोनों ही कारों के VXI वेरिएंट पर अपग्रेड करने की सलाह देंगे, क्योंकि उसमें कई जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं जो ड्राइविंग एक्सपीरिएंस को और बेहतर बनाते हैं।