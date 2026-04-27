2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट Vs मारुति सुजुकी विक्टोरिस: सेगमेंट एक, पर अलग है अंदाज
दो नई एसयूवी जिनकी कीमत लगभग एक जैसी है, लेकिन वे बिल्कुल अलग-अलग ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करती हैं। जानिए आपके लिए कौन सी सही है।
प्रकाशित: अप्रैल 27, 2026 05:14 pm । भानु
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स्कोडा ने हाल ही में अपडेटेड स्टाइलिंग, बेहतर इंटीरियर और ज्यादा फीचर्स के साथ फेसलिफ्टेड कुशाक लॉन्च की है, साथ ही इंजन में भी कुछ मामूली बदलाव किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर, मारुति सुजुकी विक्टोरिस है, जो इस सेगमेंट में सबसे बेहतरीन विकल्पों में से एक है और एक समझदारी भरा विकल्प है।
कागज़ पर, दोनों एसयूवी अपनी-अपनी खूबियों के साथ आती हैं, लेकिन इनके ग्राहक बिल्कुल अलग हैं। तो इनकी तुलना कैसे की जाए, और आप किस तरह के ग्राहक हैं? आइए इनके स्पेसिफिकेशन्स को देखकर इसे बेहतर ढंग से समझते हैं।
कीमत
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मॉडल
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स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट
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मारुति सुजुकी विक्टोरिस
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प्राइस (एक्स-शोरूम)
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. 10.69 लाख रुपये से लेकर . 18.99 लाख रुपये
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10.5 लाख रुपये से लेकर 19.99 लाख रुपये
- दोनों एसयूवी के बेस वेरिएंट की कीमत लगभग एक जैसी है, अंतर सिर्फ 20,000 रुपये का है।
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विक्टोरिस के टॉप वेरिएंट की कीमत कुशाक से लगभग एक लाख रुपये ज्यादा है।
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आइए इन दोनों एसयूवी की स्पेसिफिकेशन पर डालते हैं एक नज़र:
डायमेंशंस
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पैरामीटर
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स्कोडा सुपर्ब फेसलिफ्ट
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मारुति सुजुकी विक्टोरिस
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अंतर
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लंबाई
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4229 मिलीमीटर
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4360 मिलीमीटर
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-131 मिलीमीटर
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चौड़ाई
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1760 मिलीमीटर
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1795 मिलीमीटर
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-35 मिलीमीटर
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ऊंचाई
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1612 मिलीमीटर
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1655 मिलीमीटर
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-43 मिलीमीटर
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व्हीलबेस
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2651 मिलीमीटर
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2600 मिलीमीटर
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+51 मिलीमीटर
- विक्टोरिस, कुशाक से काफी लंबी है और अगर सिर्फ लंबाई की तुलना करें तो ऐसा लगता है जैसे यह उससे आधे सेगमेंट ऊपर की गाड़ी हो।
- चौड़ाई और ऊंचाई के मामले में कुशाक थोड़ी पीछे रह जाती है, लेकिन मामूली अंतर से।
- दिलचस्प बात यह है कि कुशाक का व्हीलबेस दोनों गाड़ियों में सबसे बड़ा है, जिससे केबिन के अंदर ज्यादा स्पेस मिलता है।
- कुल मिलाकर, विक्टोरिस का रोड प्रजेंस ज्यादा दमदार है। हालांकि, इन दोनों एसयूवी का डिजाइन बिल्कुल अलग है, इसलिए अंततः चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कौन सा डिजाइन ज्यादा पसंद आता है।
कलर विकल्प
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स्कोडा सुपर्ब फेसलिफ्ट
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मारुति विक्टोरिस
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शिमला ग्रीन*
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ब्लूइश ब्लैक
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चेरी रेड*
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पर्ल आर्कटिक व्हाइट
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स्टील ग्रे*
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मैग्मा ग्र
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ब्रिलियंट सिल्वर*
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मिस्टिक ग्रीन
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कैंडी व्हाइट*
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सिजलिंग रेड*
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कार्बन स्टील
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इटरनल ब्लू*
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डीप ब्लैक
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ब्रिलियंट सिल्वर*
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लावा ब्लू
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*चुनिंदा वेरिएंट में ब्लैक रूफ का विकल्प भी उपलब्ध है।
- दोनों एसयूवी कई कलर में उपलब्ध है। कुशाक में एक एक्सट्रा कलर विकल्प मिलता है। शिमला ग्रीन, चेरी रेड और स्टील ग्रे कुशाक के नए कलर हैं।
- विक्टोरिस में भी रेड, ब्लू और सिल्वर कलर के साथ डुअल-टोन विकल्प मिलता है।
स्पोर्टी वर्जन:
स्पोर्टी लुक चाहने वालों के लिए कुशाक स्पोर्टलाइन और मोंटे कार्लो वेरिएंट में उपलब्ध है। इन दोनों वेरिएंट में अंदर और बाहर ब्लैक एलिमेंट्स दिए गए हैं, जिससे एसयूवी और भी स्पोर्टी दिखती है।
पावरट्रेन
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विनिर्देश
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स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट
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मारुति सुजुकी विक्टोरिस
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इंजन
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1-लीटर टर्बो-पेट्रोल
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1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल
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1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल
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1.5 लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड
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1.5 लीटर पेट्रोल इंजन (सीएनजी के साथ)
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पावर
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115 पीएस
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150 पीएस
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103 पीएस
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116 पीएस
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88 पीएस
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टॉर्क
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178 एनएम
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250 एनएम
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139 एनएम
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144 एनएम
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122 एनएम
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ट्रांसमिशन
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6-स्पीड मैनुअल / 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (नया)
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7-स्पीड डीसीटी
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5-स्पीड मैनुअल / 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
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ई-CVT
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5-स्पीड मैनुअल
DCT - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, AT - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, CVT - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन
- कुशाक केवल टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जबकि विक्टोरिस अपने माइल्ड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड विकल्पों के साथ माइलेज को प्राथमिकता देते है।
- यदि आप परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो कुशाक का ज्यादा पावरफुल 1.5-लीटर इंजन बेहतर विकल्प है।
- दूसरी ओर, विक्टोरिस के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन विकल्प उन लोगों के लिए हैं जो अच्छे माइलेज के साथ-साथ स्मूद ड्राइविंग का अनुभव चाहते हैं।
- जो लोग कम लागत में किफायती विकल्प चाहते हैं, उनके लिए विक्टोरिस में सीएनजी का विकल्प भी उपलब्ध है।
नया ट्रांसमिशन:
फेसलिफ्ट के साथ, स्कोडा ने पुराने 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन की जगह नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन पेश किया है।
फीचर्स
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फीचर्स
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स्कोडा कुशाक
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मारुति सुजुकी विक्टोरिस
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ऑटो एलईडी हेडलाइट्स
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एलईडी टेल लैंप
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व्हील्स
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17 इंच के अलॉय व्हील्स
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17 इंच के अलॉय व्हील्स
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रूफ रेल
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हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
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एंबिएंट लाइटिंग सेटअप
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इंफोटेनमेंट सेटअप
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10.1 इंच की टचस्क्रीन
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10.1 इंच की टचस्क्रीन
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वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो
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इंस्टरुमेंट क्लस्टर
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10.25 इंच का डिस्प्ले
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10.25 इंच का डिस्प्ले
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वायरलेस फ़ोन चार्जर
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साउंड सिस्टम
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6-स्पीकर साउंड सिस्टम
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8-स्पीकर इन्फिनिटी साउंड सिस्टम
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ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम
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क्रूज कंट्रोल
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क्लाइमेट कंट्रोल
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सिंगल जोन
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सिंगल जोन
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कीलेस एंट्री
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वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स
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पावर्ड सीट्स
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6-वे ड्राइवर और को-ड्राइवर
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8-वे ड्राइवर
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पीछे की सीट पर मसाज फ़ंक्शन
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❌
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सनरूफ़
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पैनोरमिक
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पैनोरमिक
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आगे और पीछे सेंटर आर्मरेस्ट
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पैडल शिफ्टर
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✅ (केवल ऑटोमैटिक)
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✅ (केवल ऑटोमैटिक)
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पावर्ड टेलगेट
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❌
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मल्टी-ड्राइव मोड
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❌
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कूल्ड ग्लवबॉक्स
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हेड्स-अप डिस्प्ले
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❌
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कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
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एयरबैग्स
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6
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6
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360-डिग्री कैमरा
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❌ (केवल रिवर्स मोड में)
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ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)
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रेन सेंसिंग वाइपर
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आगे और पीछे पार्किंग सेंसर
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रियर डीफॉगर
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टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)
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✅(केवल वॉर्निंग)
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एडीएएस
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❌
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- जैसा कि ऊपर देखा गया है, विक्टोरिस में ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, जबकि कुशाक सेफ्टी के मामले में पीछे रह जाती है।
- अतिरिक्त फीचर्स की बात करें तो, विक्टोरिस में हेड-अप डिस्प्ले, पावर्ड टेलगेट, बेहतर ऑडियो सिस्टम और कई ड्राइव मोड मिलते हैं।
- दूसरी ओर, कुशाक में पावर्ड को-ड्राइवर सीट और रियर सीट मसाजर मिलते हैं।
- सेफ्टी के मामले में, विक्टोरिस में कुशाक की तुलना में 360-डिग्री कैमरा, एडीएएस और बेहतर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलते हैं।
एक बड़ी कमी:
फेसलिफ्ट के साथ, स्कोडा को एडीएएस और 360-डिग्री कैमरा दोनों को पेश करने का अवसर मिला, जो कि अधिकांश प्रतिद्वंद्वी एसयूवी में उपलब्ध हैं। हालांकि, कुशाक में अभी भी इन दोनों फीचर्स की कमी है।
कारदेखो ओपिनियन
स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट और मारुति सुजुकी विक्टोरिस दोनों एक ही प्राइस रेंज में आती हैं, लेकिन इनकी ज़रूरतें बिल्कुल अलग-अलग हैं। कुशाक एक ड्राइवर-सेंट्रिक एसयूवी के रूप में उभरती है, जो दमदार टर्बो-पेट्रोल इंजन, ज़्यादा रोमांचक ड्राइविंग एक्सपीरियंस और थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम इंटीरियर मिलता है। अगर परफॉर्मेंस और ड्राइविंग डायनैमिक्स आपकी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर हैं, तो कुशाक आपके लिए सबसे उपयुक्त विकल्प है।
दूसरी ओर, विक्टोरिस खुद को ज्यादा प्रैक्टिकल और फीचर्स से भरपूर विकल्प के रूप में पेश करती है। कई पावरट्रेन विकल्पों के साथ, जिनमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और सीएनजी विकल्प शामिल हैं, बेहतर माइलेज और एडीएएस और 360-डिग्री कैमरा जैसे एक्सट्रा सेफ्टी टेक्नोलॉजी सहित फीचर्स की एक लंबी लिस्ट के साथ, यह उन ग्राहकों को अधिक आकर्षित करती है जो कंफर्ट, टेक्नोलॉजी और कम ऑपरेशनल कॉस्ट की तलाश में हैं।
अंततः, आपकी पसंद इस बात पर निर्भर करती है कि आप किसे अधिक महत्व देते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप शानदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस चाहते हैं या एफिशिएंसी, फीचर्स और ओवरऑल प्रैक्टिकेलिटी। क्या आप जानना चाहते हैं कि फेसलिफ्टेड कुशाक की तुलना पुराने मॉडल से कैसे की गई है? इस आर्टिकल को पढ़ें।
कुशाक और विक्टोरिस के अलावा आप इन अन्य विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं:
हुंडई क्रेटा: एक भरोसेमंद, वर्सेटाइल एसयूवी जो फीचर-लोडेड केबिन, कंफर्टेबल राइड और इंजन व वेरिएंट की बड़ी रेंज प्रदान करती है।
टाटा सिएरा: दमदार प्रजेंस, स्पेशियस इंटीरियर और मॉर्डन फीचर्स से भरपूर कार चाहने वालों के लिए आदर्श विकल्प।
मारुति ग्रैंड विटारा / टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइराइडर: विक्टोरिस के समान, लेकिन कुछ पुरानी डिज़ाइन वाली; हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा माइलेज को प्राथमिकता देने वाले ग्राहकों के लिए सबसे उपयुक्त।
किआ सेल्टोस: इस सेगमेंट में एक अपेक्षाकृत नया विकल्प, प्रीमियम इंटीरियर, कई इंजन विकल्प और दमदार रोड प्रजेंस प्रदान करता है।
होंडा एलिवेट: होंडा की विश्वसनीयता और इंजीनियरिंग को महत्व देने वालों को पसंद आएगी, जिसमें स्पेशियस केबिन और इस सेगमेंट के बेहतरीन नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजनों में से एक है।
रेनो डस्टर: अपने दमदार डिज़ाइन, सक्षम इंजन विकल्पों और बैलेंस्ड सस्पेंशन के साथ अलग पहचान बनाती है, जो कंफर्ट और ड्राइविंग दोनों में बेहतरीन परफॉर्म करती है।
फोक्सवैगन टाइगन: कुशाक से मिलती-जुलती है, लेकिन इसका एक्सटीरियर डिजाइन अलग है और इसमें 1.5-लीटर टर्बो इंजन के साथ प्रतिष्ठित जीटी बैजिंग का विकल्प भी उपलब्ध है।