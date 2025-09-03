मारुति विक्टोरिस को क्रैश टेस्ट में मिली 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग

प्रकाशित: सितंबर 03, 2025 03:31 pm । सोनू

विक्टोरिस दूसरी मारुति कार है जिसे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है

भारत एनकैप ने मारुति विक्टोरिस का क्रैश टेस्ट किया है। विक्टोरिस को वयस्क पैसेंजर और बच्चों की सुरक्षा के लिए 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।

इसके टॉप मॉडल जेडएक्सआई प्लस (ओ) एटी (माइल्ड-हाइब्रिड), जेडएक्सआई प्लस और जेडएक्सआई प्लस (ओ) (स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड) वेरिएंट का टेस्ट किया गया था। भारत एनकैप के अनुसार मारुति विक्टोरिस का क्रैश टेस्ट वजन 1549 किलोग्राम था।

स्कोर

पैरामीटर स्कोर वयस्क पैसेंजर की सुरक्षा 31.66/32 बच्चों की सुरक्षा 43/49

विक्टोरिस को वयस्क पैसेंजर की सुरक्षा के लिए लगभग पूरा स्कोर मिला और 32 में से 31.66 पॉइंट मिले। बच्चों की सुरक्षा के लिए इसे 49 में से 43 पॉइंट मिले।

वयस्क पैसेंजर की सुरक्षा

वयस्क पैसेंजर की सुरक्षा का स्कोर निर्धारित करने के लिए भारत एनकैप एक ‘फ्रंटल ऑफसेट डिफोरमेबल बैरियर टेस्ट’ करता है, जिसमें सामने से टक्कर का टेस्ट होता है। इसमें विक्टोरिस को 16 में से 15.66 पॉइंट प्राप्त हुए।

इस टेस्ट में विक्टोरिस को ड्राइवर के सिर, गर्दन, पेल्विस, दोनों थाई और दोनों पैर की सुरक्षा के लिए ‘अच्छा’ बताया गया। जो संभवत: उच्च स्तर की ‘अच्छी’ रेटिंग है। छाति और दोनों टिबिया को ‘पर्याप्त’ रेटिंग मिली, संभवत: दूसरा अच्छा स्कोर है। विक्टोरिस ने को-ड्राइवर के सभी बॉडी पार्ट्स को ‘अच्छा’ प्रोटेक्शन दिया।

साइड पोल और साइड डिफोरमेबल बैरियर टेस्ट में साइड से टक्कर होती है। इस टेस्ट में विक्टोरिस में सिर, गर्दन, छाति, पेट, और पेल्विस जैसे सभी प्रमुख बॉडी पार्ट्स को ‘अच्छी’ सुरक्षा मिली और इस मामले में इसका स्कोर 16 में से 16 रहा।

पैरामीटर स्कोर फ्रंटल ऑफसेट डिफोरमेबल बैरियर टेस्ट 15.66/16 साइड मूवेबल डिफोरमेबल बैरियर टेस्ट 16/16

यह परिणाम काफी अच्छे हैं और सुरक्षित कार बनाने में मारुति सुजुकी की प्रगति को दर्शाते हैं।

बच्चों की सुरक्षा

भारत एनकैप ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर विस्तृत रिपोर्ट जारी नहीं की। इसकी रेटिंग इस प्रकार है:

पैरामीटर स्कोर डायनामिक स्कोर 24/24 सीआरएस इंस्टॉलेशन स्कोर 12/12 व्हीकल असेसमेंट स्कोर 7/13 कुल स्कोर 43/49

यह भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में बच्चों की सुरक्षा के लिए मारुति सुजुकी द्वारा प्राप्त किया सर्वोच्च स्कोर है।

सेफ्टी फीचर

मारुति विक्टोरिस में छह एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड दिया गया है। मारुति ने विक्टोरिस में लेवल 2 एडीएएस भी दिया है, जिसके तहत ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन असिस्ट जैसे फंक्शन मिलते हैं।

अन्य सेफ्टी फीचर में एक 360 डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर शामिल है।

विक्टोरिस क्या है?

मारुति सुजुकी विक्टोरिस कंपनी की दूसरी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है, जिसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टाटा कर्व और होंडा एलिवेट से है। विक्टोरिस को मारुति सुजुकी एरीना डीलरशिप नेटवर्क के जरिए बेचा जाएगा, वहीं ग्रैंड विटारा को नेक्सा डीलरशिप के जरिए बेचा जाता है।

मारुति सुजुकी विक्टोरिस के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, हमारा यह आर्टिकल पढ़ें।