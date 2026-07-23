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    2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली

    2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली

    सोनू
    सोनू
    Published On जुलाई 23, 2026 17:02 ist
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    published onJul 23, 2026 17:02 IST
    last updated onJul 23, 2026 17:02 IST
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    Maruti Brezza BNCAP

    मारुति की आगामी 2026 ब्रेजा फेसलिफ्ट ने अपने ऑफिशियल लॉन्च से पहले ही भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल कर ली है। इस स्कोर के साथ, ब्रेजा अब टाटा नेक्सन और महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ की तरह 5 स्टार रेटिंग वाली एसयूवी कार की लिस्ट में शामिल हो गई है।

    वयस्क पैसेंजर की सुरक्षा

    Maruti Brezza BNCAP

    नई ब्रेजा ने वयस्क पैसेंजर की सुरक्षा के मामले में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें इसका ओवरऑल स्कोर 32 में से 30.41 पॉइंट्स रहा। फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में इसे 16 में से 14.41 पॉइंट्स मिले, जबकि साइड डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में इसने 16 में से पूरे 16 पॉइंट्स हासिल किए। फ्रंटल टेस्ट में ड्राइवर के सिर, गर्दन और पैरों को 'अच्छा' प्रोटेक्शन मिला, जबकि छाती को पर्याप्त प्रोटेक्शन मिला। साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट में भी डमी के सभी हिस्सों को 'अच्छी' रेटिंग दी गई, जो साइड से होने वाली टक्कर में इसकी मजबूती को साबित करता है।

    बच्चों की सुरक्षा

    Maruti Brezza BNCAP

    बच्चों की सेफ्टी के मामले में भी ब्रेजा फेसलिफ्ट का स्कोर काफी प्रभावशाली है। इसका ओवरऑल स्कोर 49 में से 43 पॉइंट्स है। डायनामिक स्कोर में इसे 24 में से पूरे 24 पॉइंट्स और चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम (CRS) इंस्टॉलेशन में 12 में से पूरे 12 पॉइंट्स मिले। टेस्ट में इस्तेमाल की गई 18 महीने और 3 महीने की चाइल्ड डमी दोनों को पूरा प्रोटेक्शन मिला, जो इसे एक सुरक्षित फैमिली कार बनातीहै।

    मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट: सेफ्टी फीचर

    मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल स्टार्ट असिस्ट (एचएसए), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर और 360-डिग्री कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर मिलेंगे।

    संभावित कीमत और कंपेरिजन

    नई मारुति ब्रेजा की कीमत 8.50 लाख रुपये से 13.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है। संभावित प्राइस के बारे में विस्तार से जानने के लिए यह स्टोरी देखें। 

    इसका मुकाबला टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, किया सोनेट, निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर, मारुति फ्रॉन्क्स, टोयोटा टाइजर, स्कोडा कायलाक और किया सिरोस जैसी सब-4 मीटर एसयूवी कार से रहेगा।

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    सोनू
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    2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली
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