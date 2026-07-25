नई मारुति ब्रेजा कार में मिलते हैं ये 10 कलर ऑप्शन, देखिए पूरी लिस्ट

Published On जुलाई 25, 2026 10:38 ist

Jul 25, 2026 10:38 IST

last updated on Jul 25, 2026 10:38 IST

Jul 25, 2026 10:38 IST

published on Jul 25, 2026 10:38 IST

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नई मारुति ब्रेजा कार भारत में लॉन्च हो गई है, इसकी कीमत 7.40 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) से शुरू होती है। इसे नए वेरिएंट लाइनअप, कॉस्मेटिक अपडेट और अंदर व बाहर कुछ अतिरिक्त फीचर के साथ पेश किया गया है। मारुति ने इसे ज्यादा ग्राहकों के लिए आकर्षक बनाने के लिए दो नए मोनोटोन और तीन ड्यूल-टोन कलर ऑप्शन भी पेश किए हैं। यहां हम 2026 मारुति ब्रेजा के सभी कलर ऑप्शन के बारे में जानेंगे:

मोनोटोन कलर

विवेशियस ऑरेंज (नया)

लस्ट्रस बैज (नया)

पर्ल आर्कटिक व्हाइट

ब्लूइश ब्लैक

स्प्लेंडिड सिल्वर

मैग्मा ग्रे

सिजलिंग रेड

ड्यूल-टोन कलर

ब्लैक रूफ के साथ आर्कटिक व्हाइट

ब्लैक रूफ के साथ सिजलिंग रेड

ब्लैक रूफ के साथ लस्ट्रस बैज (नया)

फीचर और सेफ्टी

मारुति ने नई ब्रेजा में एक बड़ा 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक सिंगल-पैन सनरूफ, आगे वेंटिलेटेड सीटें (नई), एक वायरलेस चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग (न्यू) जैसे फीचर दिए हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

2026 मारुति ब्रेजा: इंजन ऑप्शन

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + माइल्ड-हाइब्रिड 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी 1-लीटर टर्बो पेट्रोल + माइल्ड-हाइब्रिड (नया) पावर 103 पीएस 88 पीएस 110 पीएस टॉर्क 139 एनएम 121.5 एनएम 170 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी सर्टिफाइड माइलेज 21.09 किलोमीटर प्रति लीटर (एलएक्सआई, वीएक्सआई एमटी)/20.81 किलोमीटर प्रति लीटर (जेडएक्सआई एमटी)/ 20.17 किलोमीटर प्रति लीटर (एटी) 26.90 किलोमीटर प्रति किलोग्राम 20.47 किलोमीटर प्रति लीटर (एलएक्सआई, वीएक्सआई)/ 19.96 किलोमीटर प्रति लीटर (जेडएक्सआई, जेडएक्सआई प्लस)

^एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

फेसलिफ्ट अपडेट के साथ ब्रेजा गाड़ी में पहली बार टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन शामिल हुआ है। हालांकि अभी इसमें केवल मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। मारुति ब्रेजा के स्टैंडर्ड और सीएनजी दोनों वर्जन में पुराने 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स को 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से रिप्लेस किया गया है।

प्राइस और कंपेरिजन

नई मारुति ब्रेजा की कीमत 7.40 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) से शुरू होती है। इसका मुकाबला किआ सोनेट, टाटा नेक्सन, स्कोडा कायलाक, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, हुंडई वेन्यू, निसान मैग्नाइट, और रेनो काइगर से है। इसे टोयोटा अर्बन क्रूजर टाइजर और मारुति फ्रॉन्क्स के विकल्प के तौर पर भी देखा जा सकता है।