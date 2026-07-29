नई मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट को ड्राइव करने के बाद पता चली ये 5 खास बातें, आप भी डालिए एक नजर

मारुति सुजुकी ने अपनी नई ब्रेजा फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस गाड़ी का लुक पहले से नया है, और इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा पावरफुल इंजन भी दिया गया है। प्रैक्टिकल डिजाइन, स्पेशियस केबिन, मारुति का भरोसा और नया पावरफुल इंजन इसे सेगमेंट में एक और भी मजबूत दावेदार बनाता है। हाल ही में हमें नई ब्रेजा फेसलिफ्ट को चलाने का मौका मिला जिससे हम यह जान पाएं कि यह ड्राइव करने में कैसी लगती है। इस कार के साथ समय बिताने के बाद हमनें ये सभी चीजें जानीं :-

ऑल-राउंडर कार

पिछले कुछ सालों में ब्रेजा की जबरदस्त बिक्री का एक बड़ा कारण इसकी हर तरह से बेहतरीन खूबियां रही हैं। यह एक ऐसा पैकेज है जो पर्याप्त स्पेस, अच्छा माइलेज और मारुति की बेजोड़ आफ्टर-सेल्स सर्विस देता है। हालांकि, प्री-फेसलिफ्ट मॉडल में पावर की कमी एक ऐसा पहलू था जहां यह अपने टर्बो-चार्ज्ड प्रतिद्वंद्वियों से पीछे रह जाती थी। अब नए फेसलिफ्ट वर्जन के साथ, मारुति ने इस कमी को दूर कर दिया है। नया टर्बो-पेट्रोल इंजन जोड़ने का मतलब है कि ब्रेजा अब सिर्फ एक प्रैक्टिकल फैमिली कार ही नहीं रही है, बल्कि परफॉर्मेंस के मामले में भी यह अब किसी से कम नहीं है। यह बदलाव इसे एक ऑल-राउंडर कार बनाते हैं।

स्मार्ट लुक्स

पुरानी ब्रेजा का डिजाइन खराब नहीं था, लेकिन सेगमेंट में नए मॉडल्स के आने से यह थोड़ा पुराना लगने लगा था। फेसलिफ्ट ब्रेजा में ज्यादा कोई बहुत बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन जो स्टाइलिंग अपडेट इसे दिए गए हैं वह इसे एकदम फ्रेश और बोल्ड लुक देते हैं। इसमें हुए सभी बदलाव इसे स्मार्ट लुक देने के लिए काफी हैं और इससे इसकी बॉक्सी बनावट पर भी कोई असर नहीं पड़ता, जो इसे सड़क पर एक दमदार मौजूदगी देता है।

सभी जरूरी फीचर्स मौजूद, लेकिन फैंसी नहीं

नए अपडेट के साथ इसमें कई एडवांस फीचर भी जुड़ गए हैं, जिसमें विक्टोरिस वाला बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और पीएम2.5 केबिन एयर फिल्टर के साथ एक्यूआई डिस्प्ले शामिल है।

यह सभी फीचर्स एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाते है, लेकिन लेवल 2 एडीएएस, पैनोरमिक सनरूफ और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे कुछ फीचर्स अभी भी इसमें मौजूद नहीं हैं, जो कि इस सेगमेंट में आम होते जा रहे हैं। अगर आपको ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, तो हो सकता है कि ब्रेजा आपकी पहली पसंद ना हो।

बीएचपी प्रति रुपये

2026 ब्रेजा फेसलिफ्ट का असली गेम-चेंजर नया 1.0-लीटर बूस्टरजेट टर्बो-पेट्रोल इंजन है। यह इंजन ना केवल परफॉर्मेंस के आंकड़ों में सुधार करता है, बल्कि कीमत के मामले में भी एक स्मार्ट मूव है। छोटे इंजन के कारण, ब्रेजा अब कम जीएसटी स्लैब के अंतर्गत आती है। इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलता है, जिन्हें बेहतर पावर आउटपुट के लिए कम कीमत चुकानी पड़ती है। यह "बीएचपी पर रुपए" का एक शानदार उदाहरण है, जहां ग्राहकों को कम टैक्स चुकाकर ज्यादा पावरफुल इंजन का लाभ मिलता है।

रियर सीट भी पीछे नहीं

ब्रेजा फेसलिफ्ट में सभी मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं और यह गाड़ी अतिरिक्त पावर भी देती है। लुक्स के मामले में भी यह काफी अच्छी है। लेकिन, रियर सीट का क्या? इस गाड़ी की पीछे वाली सीट काफी अच्छी है। यह एसयूवी कार अपने मुकाबले में मौजूद गाड़ियों की तुलना में ज्यादा आरामदायक लगती है। शहर में गाड़ी चलाते समय इसकी राइड क्वालिटी दमदार लगती है और तेज स्पीड पर भी यह स्थिर रहती है। खुला-खुला केबिन और आरामदायक सीटें पैसेंजर्स को प्रीमियम एक्सपीरिएंस देती हैं।

नई मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के बारे में हमारी यह राय है और हम इस एसयूवी के बारे में आपकी राय भी जानना चाहेंगे। तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि यह सभी अपडेट ब्रेजा को बनाए रखने के लिए काफी हैं या नहीं।