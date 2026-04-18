2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट Vs मारुति सुजुकी विक्टोरिस : एक ही सेगमेंट की कारें, लेकिन एक दूसरे से काफी अलग

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प्रकाशित: अप्रैल 18, 2026 11:31 am । स्तुति

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फोक्सवैगन ने टाइगन फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस गाड़ी में नई स्टाइलिंग, कई आकर्षक फीचर्स दिए गए हैं, और इसके इंजन ऑप्शन में भी थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं। वहीं, मारुति सुजुकी विक्टोरिस कई सारे इंजन ऑप्शन, फीचर लोडेड केबिन और अपनी मॉडर्न डिजाइन के साथ खरीदारों को लगातार आकर्षित कर रही है।

कागज पर दोनों ही एसयूवी कारें कई बेहतरीन चीजें पेश करती हैं, लेकिन यह अलग-अलग ग्राहकों को आकर्षित करती है। यहां हमनें इन दोनों कारों का कंपेरिजन किया है। आप किस तरह के खरीदार हैं? आइए स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, डाइमेंशन और पावरट्रेन पर करीब से नजर डालकर इसे समझते हैं।

कीमत

मॉडल फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट मारुति विक्टोरिस कीमत (एक्स-शोरूम) 11 लाख रुपये से 19.3 लाख रुपये 10.5 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये

टाइगन फेसलिफ्ट का बेस वेरिएंट मारुति विक्टोरिस से करीब 50,000 रुपये महंगा है।

मारुति सुजुकी विक्टोरिस का टॉप वेरिएंट करीब 70,000 रुपये महंगा है।

यहां देखें इन दोनों एसयूवी कार के स्पेसिफिकेशन :-

साइज

पैरामीटर फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट मारुति विक्टोरिस अंतर लंबाई 4221 मिलीमीटर 4360 मिलीमीटर (-139 मिलीमीटर) चौड़ाई 1760 मिलीमीटर 1795 मिलीमीटर (-35 मिलीमीटर) ऊंचाई 1612 मिलीमीटर 1655 मिलीमीटर (-43 मिलीमीटर) व्हीलबेस 2651 मिलीमीटर 2600 मिलीमीटर +51 मिलीमीटर

मारुति विक्टोरिस गाड़ी टाइगन से ज्यादा लंबी है, लेकिन इसके व्हीलबेस का साइज टाइगन से छोटा है।

विक्टोरिस की चौड़ाई और ऊंचाई टाइगन फेसलिफ्ट से ज्यादा है।

कुल मिलाकर, विक्टोरिस गाड़ी ज्यादा बेहतर रोड प्रेजेंस देती है, लेकिन टाइगन ज्यादा शार्प और मॉडर्न लगती है। फेसलिफ्ट टाइगन कार में आगे और पीछे की तरफ इल्युमिनेटेड लोगो दिया गया है, साथ ही इसमें कई नए डिजाइन एलिमेंट भी मिलते हैं, जिसे आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं।

इंजन ऑप्शन

फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट मारुति विक्टोरिस इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल 1.5-लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 1.5-लीटर पेट्रोल के साथ सीएनजी ट्रांसमिशन 6-स्पीड मैनुअल / 8-स्पीड एटी (नया) 7-स्पीड डीसीटी 5-स्पीड मैनुअल / 6-स्पीड एटी ई-सीवीटी 5-स्पीड मैनुअल पावर 115 पीएस 150 पीएस 103 पीएस 116 पीएस 88 पीएस टॉर्क 178 एनएम 250 एनएम 139 एनएम 144 एनएम 122 एनएम

डीसीटी - डुअल क्लच ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, सीवीटी - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन

नई फोक्सवैगन टाइगन कार में टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिया गया है, जबकि विक्टोरिस में माइल्ड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जो अच्छी माइलेज देते हैं।

टाइगन का ज्यादा पावरफुल 1.5-लीटर इंजन सबसे ज्यादा पावर आउटपुट देता है। यदि आप गाड़ी में अच्छी परफॉरमेंस चाहते हैं तो इसे चुन सकते हैं।

अगर आपके लिए अच्छी सिटी ड्राइवबिलिटी के साथ-साथ अच्छी माइलेज ज्यादा मायने रखती है तो आप विक्टोरिस का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन चुन सकते हैं।

विक्टोरिस कार में सीएनजी का ऑप्शन भी मिलता है, उन लोगों के लिए जो सबसे कम रनिंग कॉस्ट चाहते हैं।

नया ट्रांसमिशन : टाइगन फेसलिफ्ट में पुरानी 6-स्पीड यूनिट की बजाए नया 8-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया गया है। यह नया गियरबॉक्स पुरानी यूनिट के मुकाबले ज्यादा स्मूद और थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट माना जाता है।

फीचर

फीचर फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट मारुति विक्टोरिस ऑटो एलईडी हेडलैंप्स ✅ ✅ एलईडी फॉगलैंप्स ✅(एलईडी हेडलाइट का हिस्सा) ✅ एलईडी टेललैंप्स ✅ ✅ व्हीलबेस 17-इंच अलॉय व्हील्स 17-इंच अलॉय व्हील्स रूफ रेल्स ✅ ✅ हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ एम्बिएंट लाइटिंग ✅ ✅ इंफोटेनमेंट सेटअप 10.1-इंच टचस्क्रीन 10.1-इंच टचस्क्रीन वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 10.25-इंच डिस्प्ले 10.25-इंच डिस्प्ले वायरलेस फोन चार्जर ✅ ✅ साउंड सिस्टम 6-स्पीकर साउंड सिस्टम 8-स्पीकर इंफिनिटी साउंड सिस्टम के साथ सबवूफर ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम ✅ ✅ क्रूज कंट्रोल ✅ ✅ क्लाइमेट कंट्रोल सिंगल-जोन सिंगल-जोन कीलेस एंट्री ✅ ✅ वेंटिलेटेड फ्रंट सीट ✅ ✅ पावर्ड सीट हां हां, केवल ड्राइवर साइड सनरूफ पैनोरमिक सनरूफ पैनोरमिक सनरूफ फ्रंट और रियर सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅ पैडल शिफ्टर ✅(केवल ऑटोमेटिक) ✅(केवल ऑटोमेटिक) पावर्ड टेलगेट ❌ ✅ मल्टी-ड्राइव मोड ❌ ✅ कूल्ड ग्लवबॉक्स ✅ ✅ हेडअप डिस्प्ले ❌ ✅ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ एयरबैग्स 6 6 360-डिग्री कैमरा ❌(केवल रिवर्स) ✅ ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) ✅ ✅ रेन सेंसिंग वाइपर ✅ ✅ फ्रंट और रियर सेंसर ✅ ✅ रियर डिफॉगर ✅ ✅ टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ✅(केवल वार्निंग, लाइव रीडिंग नहीं दिखाता) ✅ एडीएएस ❌ ✅

जैसा की आप ऊपर दी गई टेबल में देख सकते हैं, विक्टोरिस में खासकर सुरक्षा के मामले में टाइगन से ज्यादा बेहतर फीचर मिलते हैं।

मारुति विक्टोरिस गाड़ी में हेडअप डिस्प्ले, पावर्ड टेलगेट, बेहतर ऑडियो सिस्टम और कई सारे ड्राइव मोड दिए गए हैं।

जबकि, नई फोक्सवैगन टाइगन गाड़ी में को-ड्राइवर साइड पावर्ड सीट मिलती है।

सुरक्षा के मामले में मारुति विक्टोरिस में टाइगन के मुकाबले 360-डिग्री कैमरा, एडीएएस और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं।

गंवाया हुआ मौका? इस सेगमेंट की ज्यादातर एसयूवी कारें एडीएएस और 360-डिग्री कैमरा के साथ आती हैं, और फेसलिफ्ट मॉडल के साथ फोक्सवैगन के पास टाइगन में यह फीचर पेश करने का एक अच्छा मौका था।

कारदेखो का क्या है कहना

अगर आप अच्छी ड्राइविंग परफॉर्मेंस, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और एंगेजिंग ड्राइव एक्सपीरिएंस को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं तो फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट आपके लिए बिलकुल सबसे सही विकल्प रहेगी। इसका टर्बो-पेट्रोल इंजन (खासकर 1.5-लीटर इंजन) इसे सेगमेंट में कार के शौकीन लोगों की पहली पसंद बनाता हैं। छोटे इंजन के साथ नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स जुड़ने से इसे रोजाना इस्तेमाल करना और भी बेहतर हो जाता है।

वहीं, मारुति सुजुकी विक्टोरिस का साफ तौर पर फोकस प्रेक्टिकेलिटी और वैल्यू पर है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और सीएनजी समेत कई सारे इंजन ऑप्शन, बेहतर माइलेज और फीचर लोडेड पैकेज (एडीएएस और 360-डिग्री कैमरा) के साथ यह उन खरीदारों के लिए ज्यादा बेहतर चॉइस है जो कम रनिंग कॉस्ट और ज्यादा फीचर चाहते हैं और मारुति के बड़े सर्विस नेटवर्क का लाभ उठाना चाहते हैं।

यदि आप ड्राइविंग के मजे लेना चाहते हैं और कोई ऐसी एसयूवी कार चाहते हैं जो दिखने में आकर्षक हो तो टाइगन फेसलिफ्ट को खरीदना बेहतर विकल्प होगा। वहीं, अगर आप वैल्यू पर ज्यादा फोकस करते हैं और कीमत के हिसाब से अच्छे फीचर्स और वर्सैटिलिटी चाहते हैं, तो विक्टोरिस आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगी।

यहां देखें फेसलिफ्ट टाइगन का पुराने मॉडल के साथ कंपेरिजन।

यहां देखें नई फोक्सवैगन टाइगन के अलावा दूसरे ऑप्शन :-