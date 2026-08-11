Kia Syros EV HTK vs X-Line: इलेक्ट्रिक कार का बेस मॉडल खरीदें या टॉप मॉडल?

Kia ने Syros SUV का इलेक्ट्रिक वर्जन Syros EV लॉन्च कर दिया है, जो अपने ICE मॉडल से काफी मिलता-जुलता है। यह इलेक्ट्रिक कार कई बैटरी पैक ऑप्शंस, एक टेक-लोडेड केबिन और एडवांस्ड सेफ्टी फीचर के साथ आती है। अक्सर खरीदार इस बात को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं कि क्या उन्हें बेस मॉडल लेना चाहिए या फिर टॉप मॉडल के लिए अपना बजट बढ़ाना चाहिए। तो चलिए, इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि क्या बेस HTK वेरिएंट में आपकी जरूरत की हर चीज मौजूद है, या फिर आपको टॉप मॉडल X-Line वेरिएंट के लिए अतिरिक्त पैसे खर्च करने चाहिए।

कीमत

वेरिएंट किआ सिरोस ईवी एचटीके 42 केडब्ल्यूएच किआ सिरोस ईवी एक्स-लाइन 51.4 केडब्ल्यूएच कीमत (एक्स-शोरूम) 13.50 लाख रुपये 20 लाख रुपये

बेस HTK वेरिएंट की कीमत 13.50 लाख रुपये से शुरू होती है, जिसमें 42 kWh का बैटरी पैक मिलता है। वहीं, टॉप मॉडल X-Line जो बड़े 51.4 kWh बैटरी पैक के साथ आता है, उसकी कीमत 20 लाख रुपये है। दोनों वेरिएंट्स के बीच 6.50 लाख रुपये का सीधा फर्क है।

डिजाइन

आगे का डिजाइन

डिजाइन के मामले में Kia ने यह सुनिश्चित किया है कि Syros EV का एंट्री-लेवल वेरिएंट भी कहीं से साधारण न लगे। पहली नजर में, बेस और टॉप वेरिएंट्स के बीच कोई बड़ा अंतर नजर नहीं आता है। दोनों ही वेरिएंट्स में एक बल्की बॉडी-कलर्ड नोज, उसके ठीक नीचे एक पतली ग्रिल, और वर्टिकल LED हेडलैंप्स मिलते हैं जो LED DRLs के साथ आते हैं। बंपर पर भी बॉडी-कलर्ड इंसर्ट्स दिए गए हैं जिनमें LED फॉगलैंप्स लगे हैं।

हालांकि, ध्यान से देखने पर कुछ फर्क साफ हो जाते हैं। टॉप मॉडल X-Line में फ्रंट बंपर पर पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, जो बेस HTK वेरिएंट में नहीं मिलते। इसके अलावा, Level-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) के लिए जरूरी सेंसर्स और रडार भी सिर्फ X-Line वेरिएंट के फ्रंट में ही लगे हैं।

साइड डिजाइन

साइड प्रोफाइल से भी दोनों वेरिएंट्स काफी हद तक एक जैसे दिखते हैं, लेकिन यहां भी कुछ अहम फर्क हैं। सबसे बड़ा अंतर इनके अलॉय व्हील्स में है। बेस HTK वेरिएंट में 16-इंच के ब्लैक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं।

वहीं, X-Line में 17-इंच के बड़े और स्टाइलिश ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं। ये बड़े व्हील्स न सिर्फ कार के स्टांस को बेहतर बनाते हैं बल्कि इसे एक ज्यादा प्रीमियम और स्पोर्टी लुक भी देते हैं। दोनों ही वेरिएंट्स में फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल्स मिलते हैं, लेकिन X-Line में ये पावर-ऑपरेटेड हैं, जो कार को अनलॉक करते ही अपने आप बाहर आ जाते हैं।

पीछे का डिजाइन

पीछे की तरफ से भी Kia Syros EV का डिजाइन काफी आकर्षक है और यहां भी दोनों वेरिएंट्स में काफी समानताएं हैं। दोनों ही मॉडल्स में स्प्लिट LED टेललैंप्स, बंपर पर फ्रंट जैसा ही बॉडी-कलर्ड इंसर्ट, रिवर्स पार्किंग सेंसर और टेलगेट पर Kia का लोगो मिलता है। यह डिजाइन कार को मॉडर्न और चौड़ा लुक देता है।

लेकिन, यहां भी कुछ फीचर हैं जो सिर्फ टॉप वेरिएंट तक ही सीमित हैं। X-Line वेरिएंट में रियर वाइपर और वॉशर के साथ-साथ डिफॉगर भी मिलता है। बेस HTK वेरिएंट में इन फीचर की कमी महसूस हो सकती है, खासकर उन इलाकों में जहां मौसम अक्सर खराब रहता है।

कलर ऑप्शन

यह इलेक्ट्रिक कार कुल 9 मोनोटोन शेड्स में उपलब्ध है, और ये सभी कलर ऑप्शंस लगभग पूरी वेरिएंट लाइनअप में मिलते हैं। हालांकि, X-Line वेरिएंट को एक एक्सक्लूसिव पहचान देने के लिए Kia इसे सिर्फ दो खास रंग: Xclusive Matte Graphite और Aurora Black Pearl में पेश करती है।

केबिन

कार के अंदर कदम रखते ही दोनों वेरिएंट्स प्रीमियम और हाई-क्वालिटी इंटीरियर का अनुभव कराते हैं। केबिन का लेआउट और डिजाइन मॉडर्न है। लेकिन, यहां भी दोनों वेरिएंट्स के बीच कुछ साफ अंतर हैं। सबसे पहले आपकी नजर स्टीयरिंग व्हील पर जाएगी। बेस HTK वेरिएंट में ICE Syros जैसा ही स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जबकि टॉप मॉडल X-Line में Seltos से लिया गया स्पोर्टी डबल-D कट स्टीयरिंग व्हील मिलता है।

इसके अलावा, केबिन की थीम और सीटों की अपहोल्स्ट्री भी अलग है। बेस वेरिएंट में ब्लू और ग्रे कलर की ड्यूल-टोन सेमी-लेदरेट सीट्स मिलती हैं। वहीं, टॉप वेरिएंट में एक्सक्लूसिव ब्लैक और हंटर ग्रीन कलर की फुल लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है, जो केबिन को शानदार और ज्यादा प्रीमियम फील देती है।

फीचर

Kia Syros EV काफी फीचर लोडेड है, और बेस वेरिएंट में भी कंपनी ने कितने सारे फीचर दिए हैं। दोनों ही वेरिएंट्स में शानदार ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप मिलता है, जिसमें 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 5-इंच का क्लाइमेट कंट्रोल डिस्प्ले, और 12.3-इंच का फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल है। इसके अलावा, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और ऑटो-फोल्डिंग ORVMs, और आगे-पीछे दोनों जगह USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट्स हैं।

अब बात करते हैं उन फीचर्स की जो सिर्फ X-Line में मिलते हैं। इसमें 8-स्पीकर वाला Harman Kardon का प्रीमियम साउंड सिस्टम (बेस में 6-स्पीकर), वायरलेस फोन चार्जर, एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 4 तरह से पावर एडजस्ट तरह से ड्राइवर सीट, एम्बिएंट लाइटिंग, आगे और पीछे दोनों पंक्ति में वेंटिलेटेड सीट का फंक्शन मिलता है। ये फीचर्स केबिन एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल देते हैं।

सेफ्टी

सेफ्टी के मामले में Kia ने कोई समझौता नहीं किया है। दोनों ही वेरिएंट्स में 6 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, रिवर्स पार्किंग सेंसर और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स मिलते हैं।

टॉप मॉडल X-Line ट्रिम सेफ्टी में फ्रंट पार्किंग सेंसर, फ्रंट और रियर डैशकैम, और ऑटो-डिमिंग IRVM जैसे फीचर भी मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा एडिशन है Level-2 ADAS का। यह सिस्टम भारतीय सड़कों के लिए बहुत अच्छी तरह से कैलिब्रेट किया गया है और जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी महसूस नहीं कराता। यह फीचर खासतौर तौर पर सिर्फ X-Line वेरिएंट में ही उपलब्ध है।

बैटरी पैक, मोटर और रेंज

Syros EV दो बैटरी पैक ऑप्शंस में आती है। बेस HTK वेरिएंट में सिर्फ छोटा 42 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जबकि टॉप मॉडल X-Line में सिर्फ बड़ा 51.4 kWh का बैटरी पैक दिया गया है।

बैटरी पैक 42 केडब्ल्यूएच 51.4 केडब्ल्यूएच पावर 135 पीएस 171 पीएस टॉर्क 255 एनएम 255 एनएम इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2) 443 किलोमीटर 526 किलोमीटर

Syros EV पहली बार इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है। इसकी ड्राइविंग में आसानी, आरामदायक सस्पेंशन सेटअप और सपोर्टिव सीट्स ओवरऑल अनुभव को काफी सुखद बनाते हैं। दोनों ही बैटरी पैक्स फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, जिससे लंबी दूरी की यात्राओं में रेंज की चिंता कम हो जाती है।

मुकाबला

भारत के इलेक्ट्रिक कार बाजार में Kia Syros EV का मुकाबला कई मजबूत दावेदारों से है। इसके मुख्य प्रतिद्वंद्वियों में Tata Nexon EV, VinFast VF6, Mahindra XUV 3XO EV, और MG Windsor EV शामिल हैं।

कारदेखो का क्या है कहना

दोनों वेरिएंट्स की तुलना करने के बाद यह साफ है कि Kia ने बेस वेरिएंट को काफी अच्छी तरह से तैयार किया है। 13.50 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर HTK वेरिएंट एक बहुत ही आकर्षक पेशकश है। अगर आप एक ऐसी प्रीमियम इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर की तलाश में हैं जो मुख्य रूप से शहर में चलने, ऑफिस आने-जाने और कभी-कभार वीकेंड पर घूमने के लिए इस्तेमाल होगी, तो बेस वेरिएंट आपकी लगभग सभी जरूरतों को पूरा कर देगा।

वहीं, अतिरिक्त 6.5 लाख रुपये खर्च करने पर आपको पैनोरमिक सनरूफ, 8-स्पीकर Harman Kardon साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स जैसे कई फील-गुड फीचर्स मिलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, Level-2 ADAS सेफ्टी फीचर भी मिलता है, जो भारतीय सड़कों पर शानदार तरीके से काम करता है। तो, सवाल यह है कि क्या यह अतिरिक्त लागत जायज है? अगर आपका बजट इजाजत देता है, तो इसे खरीदा जा सकता है, क्योंकि ये फीचर Syros EV के साथ आपके ओनरशिप एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बेहतर और सुरक्षित बनाते हैं।