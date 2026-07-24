2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट लॉन्च, कीमत 7.40 लाख रुपये से शुरू
ब्रेजा में अब कम कीमत में कहीं ज्यादा मिलता है!
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मारुति ने दूसरी जनरेशन ब्रेजा का पहला फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया है। देखने में इसमें भले ही बदलाव कम दिखें, लेकिन बड़े अपग्रेड के तौर पर एक ज्यादा पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन और कुछ नए फीचर जोड़े गए हैं। साथ ही कुछ एक्सटीरियर डिजाइन अपडेट और नए कलर ऑप्शन भी शामिल किए गए हैं। आइए नई ब्रेजा के बारे में विस्तार से जानते हैं:
वेरिएंट और कीमत
नई ब्रेजा 4 वेरिएंट: एलएक्सआई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस में उपलब्ध है। इसकी कीमत 7.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। कंपनी ने अभी एसयूवी की पूरी प्राइस लिस्ट जारी नहीं की है।
एक्सटीरियर
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इस फेसलिफ्ट अपडेट के साथ, मारुति ने ब्रेजा के डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। इसके बजाय इसमें कुछ छोटे-मोटे बदलाव किए गए हैं।
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इसमें नए डिजाइन ट्रेंड को अपनाने के बजाय, सिंपल एलिमेंट्स वाला फ्लैट फ्रंट लुक बरकरार रखा गया है।
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आगे की तरफ इसमें नई गोल्ड फिनिश ग्रिल दी गई है, साथ ही बंपर में भी बदलाव किए गए हैं और नए ट्राएंगुलर फॉग लैंप्स सराउंड, एयर डैम के निचले हिस्से पर सिल्वर गार्निश, और एक सिल्वर स्किड प्लेट भी दी गई है।
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साइड प्रोफाइल में पहले की तरह बॉक्सी सिल्हूट, मोटी क्लेडिंग, सिल्वर रूफ रेल्स और फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट के लिए ब्लैक पिलर बरकरार रखे गए हैं। इसके 16-इंच अलॉय व्हील का डिजाइन ज्यादा शार्प है।
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पीछे से देखने पर एसयूवी के नए और पुराने वर्जन में अंतर बताना मुश्किल है, क्योंकि यहां एकमात्र बदलाव थोड़ा बदला हुआ बंपर है जिस पर बड़ी सिल्वर स्किड प्लेट लगी है।
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साइज:
लंबाई: 3995 मिलीमीटर, चौड़ाई: 1790 मिलीमीटर, ऊंचाई: 1685 मिलीमीटर (रूफ रेल्स के साथ), व्हीलबेस: 2500 मिलीमीटर
कलर ऑप्शन
नई ब्रेजा को सात कलर ऑप्शन में लिया जा सकता है जो इस प्रकार हैं:
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पर्ल आर्कटिक व्हाइट
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सिजलिंग रेड
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ब्लूइश ब्लैक
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विवेशियस ऑरेंज (नया)
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मैग्मा ग्रे
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लस्ट्रस बेज (नया)
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स्प्लेंडिड सिल्वर
इनमें से रेड, बैज और व्हाइट कलर के साथ चुनिंदा वेरिएंट में ड्यूल-टोन कलर का ऑप्शन भी मिलता है, जिनमें स्पोर्टी फील के लिए एक ब्लैक रूफ दी गई है।
केबिन
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एक्सटीरियर की तरह, नई ब्रेजा के केबिन में भी मामूली बदलाव किए गए हैं।
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इसमें ब्राउन इनसर्ट के साथ ऊंचा डैशबोर्ड लेआउट, पतले सेंट्रल एसी वेंट्स और थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील को बरकरार रखा गया है।
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इसमें नई ब्राउन कलर की लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री, एक नया क्लाइमेट कंट्रोल पेनल, ग्लॉस ब्लैक स्टीयरिंग व्हील इनसर्ट (मौजूदा मॉडल में सिल्वर), स्टोरेज के साथ आगे स्लाइडिंग सेंटर आर्मरेस्ट, कूल्ड ग्लवबॉक्स और पीछे बैठने वाले के लिए विंग्ड हेडरेस्ट दिए गए हैं जो प्रीमियम अहसास देते हैं।
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इसमें आपको एक बड़ी इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन भी मिलती है, हालांकि एमआईडी के साथ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को बरकरार रखा गया है।
फीचर
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मारुति ने फेसलिफ्ट ब्रेजा में कुछ काम के फीचर जोड़े हैं, जिनमें आगे वेंटिलेटेड सीटें, एक बड़ा 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और एक एयर प्यूरीफायर शामिल है।
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इसके अलावा इसमें पहले की तरह एक सिंगल-पैन सनरूफ, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, हेड्स-अप डिस्प्ले, 6-स्पीकर आर्कमी सराउंड साउंड सिस्टम, क्रूज कंट्रोल और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर मिलना जारी हैं।
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फीचर का अभाव:
ब्रेजा गाड़ी में सभी जरूरी फीचर दिए गए हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि मारुति इसमें एक पैनोरमिक सनरूफ, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बेहतर ऑडियो सिस्टम और पावर्ड एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी देती जो आजकल के मुकाबले में मौजूद नई कार में आम हो गए हैं।
सेफ्टी
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सुरक्षा के लिए मारुति एसयूवी कार में 6 एयरबैग, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, 360 डिग्री कैमरा और पीछे पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।
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इसमें कुछ नए फीचर भी जोड़े गए हैं, जिनमें आगे पार्किंग सेंसर, कुछ लेवल 1 एडीएएस फंक्शन (जैसे ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल और सेफ एग्जिट वार्निंग), और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) शामिल हैं।
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भारत एनकैप सेफ्टी रेटिंग:
5-स्टार भारत एनकैप सेफ्टी स्कोर के साथ अब ब्रेजा सुरक्षा के मामले में नेक्सन, वेन्यू, सिरोस और कायलाक के बराबर आ गई है! ब्रेजा की सेफ्टी रेटिंग के बारे में ज्यादा जानने के लिए यह स्टोरी देखें।
इंजन
मारुति ब्रेजा न्यू मॉडल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें नया अंडरबॉडी ड्यूल-सिलेंडर सीएनजी सेटअप, अपग्रेड 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और नया टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है। यहां देखिए नई मारुति कार के स्पेसिफिकेशन:
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इंजन
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1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + माइल्ड-हाइब्रिड
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1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी
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1-लीटर टर्बो पेट्रोल + माइल्ड-हाइब्रिड (नया)
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पावर
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103 पीएस
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88 पीएस
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110 पीएस
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टॉर्क
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139 एनएम
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121.5 एनएम
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170 एनएम
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गियरबॉक्स
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6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी
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6-स्पीड एमटी
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6-स्पीड एमटी
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सर्टिफाइड माइलेज
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21.09 किलोमीटर प्रति लीटर (एलएक्सआई, वीएक्सआई एमटी)/20.81 किलोमीटर प्रति लीटर (जेडएक्सआई एमटी)/ 20.17 किलोमीटर प्रति लीटर (एटी)
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26.90 किलोमीटर प्रति किलोग्राम
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20.47 किलोमीटर प्रति लीटर (एलएक्सआई, वीएक्सआई)/ 19.96 किलोमीटर प्रति लीटर (जेडएक्सआई, जेडएक्सआई प्लस)
एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कन्वर्टर)
कंपेरिजन
नई ब्रेजा का मुकाबला सबकॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की कारों से है। अगर आप इस सेगमेंट की गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो यहां इसके कुछ विकल्प हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं:
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हुंडई वेन्यू: यह एक बेहतरीन पैकेज है, वेन्यू में स्पेशियस और प्रीमियम केबिन, क्लास लिडिंग टेक्नोलॉजी, रिफाइंड डीजल इंजन और बोल्ड स्टाइल मिलती है।
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टाटा नेक्सन: भारत की सबसे लोकप्रिय एसयूवी कार में से एक है। नेक्सन गाड़ी में ग्राहकों को कई वेरिएंट और इंजन ऑप्शन, मॉडर्न स्टाइल और लंबी फीचर लिस्ट मिलती है।
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किआ सोनेट: यह थोड़ी पुरानी है, लेकिन अपनी शानदार फील, दमदार स्टाइल और प्रीमियम पोजिशनिंग की वजह से आज भी अच्छा विकल्प है।
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महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ: यह एसयूवी कार अपने दमदार डीजल इंजन, लंबी फीचर लिस्ट और प्रीमियम फील के लिए जानी जाती है।
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किआ सिरोस: इसकी यूनिक पर्सनैलिटी है, साथ ही स्पेशियस और हाई क्वालिटी केबिन, और शानदार टर्बो पेट्रोल व डीजल इंजन ऑप्शन मिलते हैं।
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स्कोडा कायलाक: यह गाड़ी चलाने के शौकीन लोगों की सेगमेंट की पसंदीदा कार है। इसमें अच्छे फीचर, शानदार यूरोपियन स्टाइल और मजबूती का अहसास मिलता है।
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मारुति फ्रॉन्क्स/टोयोटा टाइजर: दोनों कार में ब्रेजा से मिलते-जुलते फीचर दिए गए हैं। इनमें पावरफुल टर्बो-पेट्रोल और स्पेशियस केबिन दिया गया है। हालांकि टाइजर का डिजाइन अलग है।
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रेनो काइगर/निसान मैग्नाइट: ये दोनों स्टाइलिश एसयूवी कार हैं जिनमें सभी जरूरी फीचर दिए गए हैं और ये पैसा वसूल साबित होती हैं।