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    2026 Mahindra BE 6 SportEQ का टीजर जारी: टैन इंटीरियर और तीन स्क्रीन मिलेगी, जल्द होगी लॉन्च

    और भी ज़्यादा स्पोर्टी और फीचर से भरपूर BE 6 जल्द ही आ रही है!

    सोनू
    सोनू
    Published On अगस्त 11, 2026 14:08 ist
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    published onAug 11, 2026 14:08 IST
    last updated onAug 11, 2026 14:08 IST
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    Mahindra BE 6 Sport EQ

    Mahindra ने अपनी आने वाली BE 6 SportEQ का पहला टीज़र जारी किया है। इसमें इस इलेक्ट्रिक SUV के कुछ अहम अपडेट्स की झलक मिलती है। कंपनी इसे 15 अगस्त यानी भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लॉन्च करेगी। नया वर्जन सिर्फ बाहर से नहीं बदलेगा, केबिन भी ज़्यादा प्रीमियम और टेक-फ्रेंडली होगा।

    टीजर में क्या दिखा?

    Mahindra BE 6 SportEQ

    Mahindra के नए टीज़र से BE 6 SportEQ की झलक मिली है। इसमें कई कॉस्मेटिक अपग्रेड्स नजर आ रहे हैं। एक फ्रेश मैट ग्रे शेड है जो पहले से स्पोर्टी डिज़ाइन को और शार्प दिखाता है। इससे कार की रोड प्रेज़ेंस भी बढ़ेगी।

    Mahindra BE 6 SportEQ
    Mahindra BE 6 SportEQ

    BE 6 SportEQ में ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप मिलेगा। यह फीचर Mahindra की दूसरी बॉर्न-इलेक्ट्रिक SUV में पहले से है, पर BE 6 में अब तक नहीं था। मौजूदा मॉडल में ट्विन 12.3-इंच डिस्प्ले मिलते हैं, एक ड्राइवर के लिए और एक टचस्क्रीन, लेकिन अब पैसेंजर के लिए भी उसी साइज़ की एक एंटरटेनमेंट डिस्प्ले जुड़ने की उम्मीद है। इससे केबिन ज़्यादा मॉडर्न लगेगा और सफर भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। इंटीरियर में नई टैन कलर स्कीम भी जोड़ी जा रही है, जो केबिन को खुला और प्रीमियम फील देगी। सीटों पर ब्राउन शेड की अपहोल्स्ट्री इस लग्जरी लुक को और पक्का करती है।

    फीचर और सेफ्टी

    Mahindra BE 6 अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा फीचर वाली SUV में गिनी जाती है। इसमें पैनोरमिक ग्लास रूफ, ड्यूल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल के साथ-साथ 16-स्पीकर वाला Harman Kardon साउंड सिस्टम भी मिलता है, जो साउंड एक्सपीरियंस को काफी अच्छा बना देता है।

    कनेक्टिविटी में वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay दोनों मिलते हैं, तो स्मार्टफोन कनेक्ट करना बेहद आसान है। साथ में पावर्ड टेलगेट, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस फोन चार्जर और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी है। ये सब मिलकर ड्राइविंग को काफी कम्फर्टेबल बना देते हैं। SportEQ वर्जन में कुछ और फीचर जुड़ सकते हैं।

    Mahindra BE 6 SportEQ

    सेफ्टी के मोर्चे पर Mahindra BE 6 पहले ही अपनी काबिलियत दिखा चुकी है। इसे भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, यानी यह अपने सेगमेंट की सबसे सुरक्षित कार में शुमार है। सेफ्टी फीचर की बात करें तो 6 इसमें एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) मिलता है।

    Level 2 ADAS भी दिया गया है, जिसमें अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। ये सब ड्राइविंग को काफी सेफ बनाते हैं। पार्किंग और टेढ़े-मेढ़े रास्तों के लिए हिल होल्ड कंट्रोल (HHC), फ्रंट-रियर पार्किंग सेंसर और 360-डिग्री कैमरा भी मौजूद हैं।

    पावरट्रेन

    Mahindra BE 6 में दो बैटरी पैक ऑप्शन मिलते हैं। दोनों ही सिंगल-मोटर, रियर-व्हील-ड्राइव (RWD) सेटअप के साथ आते हैं। इसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    बैटरी पैक

    59 केडब्ल्यूएच

    79 केडब्ल्यूएच

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    1

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+पार्ट 2)

    548 किलोमीटर

    683 किलोमीटर

    पावर

    231 पीएस

    286 पीएस

    टॉर्क

    380 एनएम

    380 एनएम

    ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    कीमत और मुकाबला

    Mahindra BE 6 फिलहाल 18.90 लाख रुपये से 26.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) में मिलती है। SportEQ वर्जन के नए फीचर और प्रीमियम इंटीरियर को देखें तो कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी स्वाभाविक है। भारतीय इलेक्ट्रिक SUV मार्केट में इसे MG ZS EV, Hyundai Creta Electric और Tata Sierra EV से टक्कर मिलेगी। VinFast VF7, Maruti e Vitara और Toyota Ebella भी इसी सेगमेंट में हैं।

    Mahindra BE 6

    कारदेखो का क्या है कहना

    Mahindra BE 6 कोई पुरानी कार नहीं है जिसे तुरंत अपडेट की दरकार हो। फिर भी यह देखना अच्छा लगता है कि Mahindra लगातार अपडेट्स और लिमिटेड एडिशन से इस इलेक्ट्रिक SUV कार को फ्रेश बनाए हुए है। नए SportEQ वर्जन का इंटीरियर साफ तौर पर ज़्यादा प्रीमियम फील देगा और केबिन का माहौल भी काफी बेहतर हो जाएगा। ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप और टैन इंटीरियर जैसे बदलाव उन ग्राहकों को पसंद आएंगे जो टेक्नोलॉजी और लग्जरी दोनों एक साथ चाहते हैं। अब सवाल बस यही है कि और कौनसे नए फीचर्स मिलेंगे और कीमत क्या होगी, जिसका जवाब इसी हफ्ते मिलने वाला है।

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    सोनू
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