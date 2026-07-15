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    निसान टेक्टॉन vs मारुति विक्टोरिस: कौनसी एसयूवी कार खरीदें?

    साइज, फीचर और सुरक्षा के मामले में एक जैसी होने के बावजूद, निसान टेक्टॉन और मारुति विक्टोरिस दो बहुत अलग एसयूवी हैं, और गलत चुनाव आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है।

    सोनू
    सोनू
    Published On जुलाई 15, 2026 16:42 ist
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    published onJul 15, 2026 16:42 IST
    last updated onJul 15, 2026 16:42 IST
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    Nissan Tekton vs Maruti Victoris

    कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में दो नई एसयूवी निसान टेक्टॉन और मारुति विक्टोरिस ग्राहकों के लिए दो बिल्कुल अलग विकल्प लेकर आई हैं। टेक्टॉन असल में रेनो डस्टर का ही एक रीबैज्ड वर्जन है, जो परफॉर्मेंस पर फोकस है, जबकि मारुति विक्टोरिस का फोकस माइलेज और प्रैक्टिकैलिटी पर है। यहां इन दोनों के बीच का अंतर विस्तार से बताया गया है।

    कीमत

    कार

    2026 निसान टेक्टॉन

    मारुति विक्टोरिस

    कीमत

    10.49 लाख रुपये से 18.59 लाख रुपये

    10.50 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये

    इन दोनों एसयूवी की शुरुआती कीमतें लगभग बराबर हैं, लेकिन टॉप-एंड वेरिएंट में टेक्टॉन लगभग 1.4 लाख रुपये सस्ती पड़ती है।

    निसान टेक्टॉन की कीमत 10.49 लाख रुपये से शुरू होकर 18.59 लाख रुपये तक जाती है। वहीं, मारुति विक्टोरिस की प्राइस 10.50 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये (सभी कीमत एक्स-शोरूम) के बीच है। एंट्री-लेवल पर दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन टॉप वेरिएंट्स में कीमत का फासला बढ़ जाता है। इसकी मुख्य वजह विक्टोरिस में दिया गया महंगा स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सिस्टम है, जबकि टेक्टॉन में सिर्फ टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलता है।

    साइज

    पैरामीटर

    2026 निसान टेक्टॉन

    मारुति विक्टोरिस

    अंतर

    लंबाई

    4349 मिलीमीटर

    4360 मिलीमीटर

    -11 मिलीमीटर

    चौड़ाई

    1815 मिलीमीटर

    1795 मिलीमीटर

    +20 मिलीमीटर

    ऊंचाई

    1674 मिलीमीटर

    1655 मिलीमीटर

    +19 मिलीमीटर

    व्हीलबेस

    2657 मिलीमीटर

    2600 मिलीमीटर

    +57 मिलीमीटर

    बूट स्पेस

    700-लीटर

    -

    -

    Nissan Tekton
    Maruti Victoris

    टेक्टॉन लंबाई में थोड़ी छोटी है, लेकिन यह चौड़ाई, ऊंचाई और व्हीलबेस में विक्टोरिस से बड़ी है, साथ ही सेगमेंट का सबसे बड़ा बूट स्पेस भी मिलता है।

    Nissan Tekton
    Maruti Victoris

    निसान टेक्टॉन, मारुति विक्टोरिस से 11 मिलीमीटर छोटी है, लेकिन यह 20 मिलीमीटर ज़्यादा चौड़ी और 19 मिलीमीटर ज़्यादा ऊंची है। सबसे बड़ा अंतर व्हीलबेस में है, जहां टेक्टॉन 57 मिलीमीटर आगे है, जिससे केबिन के अंदर ज्यादा स्पेस मिलने की उम्मीद है। टेक्टॉन का 700-लीटर का बूट स्पेस इस सेगमेंट में सबसे बड़ा है। दूसरी ओर, मारुति ने विक्टोरिस के बूट स्पेस के आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए हैं, लेकिन इसके हाइब्रिड वेरिएंट में बैटरी पैक की वजह से स्पेस कम हो जाता है।

    कलर ऑप्शन

    2026 निसान टेक्टॉन

    मारुति विक्टोरिस

    ओनिक्स ब्लैक

    इटर्नल ब्लू*

    ब्लेड सिल्वर*

    सिज़लिंग रेड*

    पर्ल व्हाइट*

    मिस्टिक ग्रीन

    फ्लेयर गार्नेट रेड*

    ब्लूइश ब्लैक

    इंडिगो ब्लू*

    मैग्मा ग्रे

    मूनबो ग्रे*

    स्प्लेंडिड सिल्वर*

    -

    आर्कटिक व्हाइट

    मारुति विक्टोरिस में कुल मिलाकर ज्यादा कलर ऑप्शन हैं, लेकिन निसान टेक्टॉन अपने ज्यादातर शेड्स के साथ डुअल-टोन रूफ का विकल्प देती है।

    मारुति विक्टोरिस में सिर्फ 3 शेड्स में ही ब्लैक रूफ के साथ डुअल-टोन ऑप्शन मिलता है। वहीं, निसान टेक्टॉन अपने 5 कलर के साथ डुअल-टोन फिनिश ऑफर करती है, जो इसे एक स्टाइलिश लुक देता है।

    यहां निसान टेक्टॉन के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन देखें।

    फीचर

    फीचर

    2026 निसान टेक्टॉन

    मारुति विक्टोरिस

    एलईडी हेडलैम्प्स

    ऑटो हेडलैम्प्स

    एलईडी डीआरएल

    आगे एलईडी फॉग लैम्प्स

    रूफ रेल्स

    एलईडी टेल लैम्प्स

    अलॉय व्हील्स

    18-इंच

    17-इंच

    आगे पावर्ड सीट्स

    ✅6-तरह (ड्राइव/को-ड्राइव)

    ✅(8-तरह ड्राइव)

    आगे वेंटिलेटेड सीट्स

    इंफोटेनमेंट

    10.1-इंच टचस्क्रीन के साथ गूगल ओएस

    10.1-इंच टचस्क्रीन

    वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो

    इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

    10.25-इंच डिजिटल के साथ गूगल ओएस

    10.25-इंच डिजिटल डिस्प्ले

    वायरलेस फ़ोन चार्जर

    साउंड सिस्टम

    6-स्पीकर

    8-स्पीकर इनफिनिटी साउंड सिस्टम

    ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

    क्रूज कंट्रोल

    ✅(अडेप्टिव)

    ✅(अडेप्टिव)

    ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

    ✅(ड्यूल-जोन)

    ✅(सिंगल-जोन)

    पावर्ड टेलगेट

    कीलेस एंट्री

    सनरूफ

    पैनोरमिक

    पैनोरमिक

    पीछे सन शेड

    आगे और पीछे सेंटर आर्मरेस्ट

    हेड-अप डिस्प्ले

    पीछे स्प्लिट-फोल्डिंग सीट्स

    ड्राइव मोड्स

    3 (इको/कम्फर्ट/पर्सो)

    3 (इको/नॉर्मल/स्पोर्ट)

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    एयरबैग

    6

    6

    पार्किंग सेंसर्स

    आगे और पीछे

    आगे और पीछे

    पार्किंग कैमरा

    360-डिग्री

    360-डिग्री

    ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)

    ईपीबी (इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक) ऑटो होल्ड के साथ

    रेन-सेंसिंग वाइपर्स

    सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक्स

    डिफॉगर के साथ पीछे वाइपर और वॉशर

    हिल होल्ड असिस्ट

    टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)

    एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स)

    ✅ (लेवल-2)

    ✅ (लेवल-2)

    Nissan Tekton
    Maruti Victoris

    दोनों कार मॉडर्न फीचर्स से लैस हैं, लेकिन हर एक में कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं जो उन्हें एक-दूसरे से अलग बनाते हैं।

    Nissan Tekton 2026 features
    Maruti Victoris

    फीचर्स के मामले में दोनों एसयूवी के बीच काफी समानताएं हैं। एलईडी लाइट्स, आगे वेंटिलेटेड सीट्स, 10.1-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस चार्जर, पैनोरमिक सनरूफ और लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे फीचर्स दोनों में कॉमन हैं। हालांकि, निसान टेक्टॉन में 18-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। वहीं, मारुति विक्टोरिस में हेड-अप डिस्प्ले, पीछे सन शेड्स और 8-स्पीकर इनफिनिटी साउंड सिस्टम का फायदा मिलता है, जो टेक्टॉन में नहीं है। सेफ्टी फीचर दोनों में लगभग एक जैसे हैं, लेकिन टेक्टॉन में साइड पार्किंग सेंसर अतिरिक्त दिया गया है।

    इंजन

    स्पेसिफिकेशन

    2026 निसान टेक्टॉन

    मारुति विक्टोरिस

    इंजन

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर पेट्रोल सीएनजी

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड

    पावर

    100 पीएस

    163 पीएस

    88 पीएस

    103 पीएस

    116 पीएस  (संयुक्त)

    टॉर्क

    166 एनएम

    280 एनएम

    121.5 एनएम

    137 एनएम

    141 एनएम  (हाइब्रिड)

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी/6-स्पीड डीसीटी*

    5-स्पीड एमटी

    5-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

    ई-सीवीटी^ (सिंगल-स्पीड गियरबॉक्स)

    ड्राइव

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव/ऑल-व्हील-ड्राइव (केवल एटी)

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव

    माइलेट (सर्टिफाइड)

    19.4 किलोमीटर प्रति लीटर

    17.8 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी)/18.5 किलोमीटर प्रति लीटर (डीसीटी)

    27.02 किलोमीटर प्रति किलोग्राम

    21.18 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी) 21.06 किलोमीटर प्रति लीटर (एटी)/19.07 किलोमीटर प्रति लीटर (एटी एडब्ल्यूडी)

    28.65 किलोमीटर प्रति लीटर

    इंजन और परफॉर्मेंस ही वह जगह है जहां ये दोनों एसयूवी एक-दूसरे से पूरी तरह अलग हो जाती हैं, एक का फोकस पावर पर है तो दूसरे का माइलेज पर।

    यही वह पहलू है जो इन दोनों कारों के कैरेक्टर को परिभाषित करता है। निसान टेक्टॉन एक ड्राइवर फोकस कार है, जिसमें सिर्फ टर्बो-पेट्रोल इंजन के ऑप्शन हैं। वहीं दूसरी तरफ, मारुति विक्टोरिस का फोकस कम रनिंग कॉस्ट और ज्यादा माइलेज पर है।

    टेक्टॉन का 1.3-लीटर टर्बो इंजन 163 पीएस की पावर और 280 एनएम का टॉर्क देता है, जो इसे सेगमेंट की सबसे पावरफुल एसयूवी में से एक बनाता है। वहीं, विक्टोरिस का स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर का शानदार माइलेज देता है, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    ये दोनों एसयूवी पूरी तरह से अलग-अलग तरह के खरीदारों को टारगेट करती हैं, एक ड्राइविंग के शौकीनों के लिए है, जबकि दूसरी एक प्रैक्टिकल फैमिली कार है।

    अगर आप एक ऐसी एसयूवी चाहते हैं जिसे चलाने में मजा आए, जो पावरफुल परफॉर्मेंस दे और जिसका डिजाइन आकर्षक हो, तो निसान टेक्टॉन एक बेहतरीन विकल्प है। इसका टर्बो-पेट्रोल इंजन ड्राइविंग के शौकीनों को जरूर पसंद आएगा। लेकिन, अगर आपकी प्राथमिकता कम रनिंग कॉस्ट, शानदार माइलेज और एक आरामदायक, फैमिली-फ्रेंडली कार लेना है, तो मारुति विक्टोरिस आपके लिए सही चॉइस है। इसका स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और सीएनजी ऑप्शन इसे रोजाना की आवाजाही के लिए एक किफायती विकल्प बनाते हैं।

    इनसे है मुकाबला

    निसान टेक्टॉन और मारुति विक्टोरिस का मुकाबला सेगमेंट की सबसे पॉपुलर कारों से है। इनमें हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, रेनो डस्टर, टाटा सिएरा, एमजी एस्टर, और स्कोडा कुशाक शामिल हैं।

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    सोनू
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