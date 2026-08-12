2026 किआ सिरोस ईवी ऑन रोड प्राइस एनालिसिस: आपके शहर में कितनी है इलेक्ट्रिक कार की कीमत?
किआ सिरोस ईवी की कीमत अलग-अलग शहरों में अलग-अलग है, आइए जानते हैं आपको किस शहर में अच्छी डील मिल रही है!
-
- Write a कमेंट
किआ सिरोस ईवी को हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया है, इसकी कीमत 13.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसमें आगे और पीछे वेंटिलेटेड सीट, लेवल-2 एडीएएस और एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ जैसे कुछ कूल फीचर दिए गए हैं। अगर आप इस इलेक्ट्रिक कार को घर लाने की सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि खरीदने में असल में कितना खर्चा आएगा, तो यहां हमने भारत के टॉप 5 शहरों में इसकी ऑन रोड प्राइस की जानकारी दी है:
ऑन रोड प्राइस की गणना कैसे होती है?
आप गाड़ी के ब्रोशर और कंपनी की वेबसाइट पर जो कीमत देखते हैं वो एक्स-शोरूम प्राइस होती है, यह वो फाइनल रेट नहीं है जो आपको देनी होती है। गाड़ी को कानूनी तौर पर रजिस्टर करने और घर लाने के लिए आपको एक्स-शोरूम कीमत के अलावा कुछ अतिरिक्त शुल्क देने होते हैं। जब ये चार्ज जुड़ते हैं तो कार की ऑन रोड प्राइस बनती है।
गाड़ी की ऑन रोड कीमत में ये मुख्य खर्चे शामिल होते हैं:
-
इंश्योरेंस
-
टीसीएस
-
रोड टैक्स
-
रजिस्ट्रेशन फीस
-
फास्टैग चार्ज
-
लॉजिस्टिक चार्ज, अगर लागू हो
|
टीसीएस क्या है?
टीसीएस उन गाड़ियों पर लागू होती है जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख रुपये से ज्यादा होती है। कॉर्पोरेट व्यक्ति अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय इस रकम का क्लेम कर सकते हैं।
तो आइए भारत के टॉप शहरों में 2026 किआ सिरोस ईवी की ऑन रोड प्राइस के बारे में जानते हैं:
किआ सिरोस ईवी ऑन रोड प्राइस: मुंबई
|
शुल्क
|
सिरोस ईवी एचटीके
|
सिरोस ईवी एक्स-लाइन
|
एक्स-शोरूम कीमत
|
13,49,000 रुपये
|
19,99,900 रुपये
|
टीसीएस
|
13,490 रुपये
|
19,999 रुपये
|
बीमा
|
65,768 रुपये
|
82,241 रुपये
|
रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स
|
6,000 रुपये
|
6,000 रुपये
|
फास्टैग शुल्क
|
500 रुपये
|
500 रुपये
|
ऑन-रोड कीमत
|
14,35,667 रुपये
|
21,08,640 रुपये
किआ सिरोस ईवी ऑन रोड प्राइस: दिल्ली
|
शुल्क
|
सिरोस ईवी एचटीके
|
सिरोस ईवी एक्स-लाइन
|
एक्स-शोरूम कीमत
|
13,49,000 रुपये
|
19,99,900 रुपये
|
टीसीएस
|
13,490 रुपये
|
19,999 रुपये
|
बीमा
|
57,173 रुपये
|
71,460 रुपये
|
रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स
|
6,330 रुपये
|
6,330 रुपये
|
फास्टैग शुल्क
|
700 रुपये
|
700 रुपये
|
ऑन-रोड कीमत
|
14,26,693 रुपये
|
20,98,389 रुपये
किआ सिरोस ईवी ऑन रोड प्राइस: चेन्नई
|
शुल्क
|
सिरोस ईवी एचटीके
|
सिरोस ईवी एक्स-लाइन
|
एक्स-शोरूम कीमत
|
13,49,000 रुपये
|
19,99,900 रुपये
|
टीसीएस
|
13,490 रुपये
|
19,999 रुपये
|
बीमा
|
57,350 रुपये
|
71,637 रुपये
|
रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स
|
450 रुपये
|
450 रुपये
|
फास्टैग शुल्क
|
500 रुपये
|
500 रुपये
|
ऑन-रोड कीमत
|
14,21,699 रुपये
|
20,92,486 रुपये
किआ सिरोस ईवी ऑन रोड प्राइस: बेंगलुरु
|
शुल्क
|
सिरोस ईवी एचटीके
|
सिरोस ईवी एक्स-लाइन
|
एक्स-शोरूम कीमत
|
13,49,000 रुपये
|
19,99,900 रुपये
|
टीसीएस
|
13,490 रुपये
|
19,999 रुपये
|
बीमा
|
57,352 रुपये
|
71,639 रुपये
|
रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स
|
3,662 रुपये
|
3,662 रुपये
|
रोड टैक्स
|
1,19,871 रुपये
|
1,77,591 रुपये
|
फास्टैग शुल्क
|
650 रुपये
|
650 रुपये
|
ऑन-रोड कीमत
|
15,44,025 रुपये
|
22,73,441 रुपये
किआ सिरोस ईवी ऑन रोड प्राइस: कोलकाता
|
शुल्क
|
सिरोस ईवी एचटीके
|
सिरोस ईवी एक्स-लाइन
|
एक्स-शोरूम कीमत
|
13,49,000 रुपये
|
19,99,900 रुपये
|
टीसीएस
|
13,490 रुपये
|
19,999 रुपये
|
बीमा
|
57,173 रुपये
|
71,460 रुपये
|
रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स
|
2,440 रुपये
|
2,440 रुपये
|
फास्टैग शुल्क
|
500 रुपये
|
500 रुपये
|
ऑन-रोड कीमत
|
14,22,603 रुपये
|
20,94,299 रुपये
ओवरव्यू
किआ सिरोस ईवी करीब-करीब सिरोस आईसीई जैसी ही है, हालांकि इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं जिनमें एक ड्यूल-टोन ब्लैक और व्हाइट केबिन थीम और सेल्टोस वाला नया स्टीयरिंग व्हील शामिल है, वहीं सिरोस आईसीई वर्जन में टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। अन्य फीचर में ट्रिपल-डिस्प्ले सेटअप (एक 12.3-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और एक 5-इंच क्लाइमेट कंट्रोल डिस्प्ले), वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, पावर्ड ड्राइवर सीट, आगे और पीछे वेंटिलेटेड सीटें, लेदर चढ़ा स्टीयरिंग व्हील शामिल है, जो केबिन को ज्यादा प्रीमियम फील देता है।
सुरक्षा के लिए इसमें लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) दिया गया है, जिसके तहत लेन कीप असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, और फॉरवर्ड कोलिशन वार्निंग जैसे फंक्शन मिलते हैं। इसमें 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, एक डैशकैम, 6 एयरबैग, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर भी दिए गए हैं।
बैटरी ऑप्शन और परफॉर्मेंस
सिरोस इलेक्ट्रिक कार में दो बैटरी पैक: 42 केडब्ल्यूएच और 51.4 केडब्ल्यूएच का विकल्प दिया गया है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:
|
बैटरी
|
किआ सिरोस ईवी 42केडब्ल्यूएच
|
किआ सिरोस ईवी (एक्सटेंडेड रेंज) 51.4 केडब्ल्यूएच
|
पावर
|
135 पीएस
|
171 पीएस
|
टॉर्क
|
255 एनएम
|
255 एनएम
|
बैटरी पैक
|
42 केडब्ल्यूएच
|
51.4 केडब्ल्यूएच
|
सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2)
|
443 किलोमीटर
|
526 किलोमीटर
सिरोस ईवी 100 किलोवॉट डीसी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, जिससे इसकी दोनों बैटरी को 10 से 80 प्रतिशत चार्ज होने में महज 39 मिनट लगते हैं। घर पर चार्जिंग की बात करें तो 11 किलोवाट एसी फास्ट चार्जर 51.4 केडब्ल्यूएच बैटरी को 4 घंटे 50 मिनट में 10 से 100 प्रतिशत चार्ज कर देता है और 42 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक को 4 घंटे लगते हैं।
कंपेरिजन
किआ सिरोस ईवी का मुकाबला टाटा नेक्सन ईवी, विनफास्ट वीएफ6, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी और एमजी विंडसर ईवी से है।