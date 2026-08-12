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    2026 Mahindra Scorpio N Pickup का टीजर जारी, 14 अगस्त को होगी पेश

    -बड़ा, दमदार और शानदार, हम Scorpio N पिकअप को देखने के लिए पहले से ही उत्साहित हैं!

    सोनू
    सोनू
    Published On अगस्त 12, 2026 12:52 ist
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    published onAug 12, 2026 12:52 IST
    last updated onAug 12, 2026 12:52 IST
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    Mahindra Scorpio N Pickup

    Mahindra ने Scorpio N पिकअप का टीज़र जारी कर दिया है, इसे 14 अगस्त को पेश किया जाएगा। यहां देखिए टीजर में कंपनी ने इसके डिज़ाइन, फीचर्स और बाज़ार में इसकी पोजीशनिंग के बारे में क्या संकेत दिए हैं।

    हाइलाइट्स

    • Mahindra Scorpio N पिकअप को 14 अगस्त को दुनिया के सामने पेश किया जाएगा।

    • टीज़र में डुअल-कैब बॉडी स्टाइल, LED लाइटिंग और एक बड़ा पोर्ट्रेट टचस्क्रीन दिखा है।

    • यह भारत का सबसे फीचर-रिच लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक हो सकता है।

    • इंजन और गियरबॉक्स के ऑप्शन मौजूदा Scorpio N SUV वाले ही रहने की उम्मीद है।

    टीजर में क्या नजर आया?

    Mahindra Scorpio N पिकअप के टीज़र में इसके फ्रंट डिज़ाइन की झलक मिली है, जो काफी दमदार और मस्कुलर दिख रहा है। छोटी वीडियो क्लिप में एक प्रभावशाली रोड प्रजेंस दिखी है। इसमें सबसे खास इसके स्क्वेयर्ड-ऑफ LED डेटाइम रनिंग लैंप्स (DRLs) हैं, जो इसे एक मॉडर्न और आक्रामक लुक देते हैं। बाद में वीडियो में हेडलैंप की डिटेल्ड झलक भी मिलती है, जिस पर 'LED' लिखा हुआ है। यह इस बात की पुष्टि करता है कि पिकअप ट्रक में पूरी तरह से LED हेडलैंप्स दिए जाएंगे। कुल मिलाकर, फ्रंट-एंड का डिज़ाइन Scorpio N SUV से प्रेरित है, लेकिन इसे और भी ज़्यादा रफ एंड टफ बनाया गया है ताकि यह एक पिकअप ट्रक के कैरेक्टर से मेल खा सके।

    Mahindra Scorpio N Pickup

    साइड से देखने पर Scorpio N पिकअप अपने SUV वर्जन वाले बॉक्सी और मस्कुलर स्टांस को बरकरार रखती है। इसके बड़े व्हील आर्च और सीधी लाइनें इसे एक मजबूत लुक देती हैं। टीज़र में एक सिग्नेचर विंडोलाइन भी दिखाई देती है जो पीछे की तरफ ऊपर की ओर कर्व है, यह डिज़ाइन एलिमेंट Scorpio N SUV से लिया गया है। टीज़र में सिर्फ डुअल-कैब सेटअप दिखाया गया है। यह एक बड़ा संकेत है कि Mahindra इस गाड़ी को कमर्शियल इस्तेमाल के बजाय लाइफस्टाइल ऑडियंस के लिए टारगेट कर रही है। डुअल-कैब का मतलब है कि इसमें चार दरवाज़े और दो पंक्तियों में बैठने की जगह होगी, जो इसे परिवारों और एडवेंचर के शौकीनों के लिए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बनाता है।

    Mahindra Scorpio N Pickup

    Scorpio N पिकअप में पीछे की तरफ वर्टिकली स्टैक्ड LED टेललैंप्स हैं, जो इसे एक मॉडर्न और प्रीमियम लुक देते हैं। टेलगेट पर बीच में बड़े अक्षरों में 'MAHINDRA' लिखा हुआ है।

    Mahindra Scorpio N Pickup

    केबिन के अंदर सबसे पहले ध्यान खींचने वाली चीज़ इसका बड़ा, पोर्ट्रेट-स्टाइल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। यह डिज़ाइन Tesla की कारों से प्रेरित है और केबिन को एक अल्ट्रा-मॉडर्न लुक देता है। इसके साथ ही, एल्युमीनियम इंसर्ट्स वाले पतले सेंट्रल AC वेंट्स, एक ग्लॉस-ब्लैक फिनिश वाला इल्यूमिनेटेड सेंटर कंसोल और एक नया फोर-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी दिखाया गया है। ड्राइवर के लिए एक पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी होगा, जो ड्राइविंग से जुड़ी सारी जानकारी दिखाएगा।

    Mahindra Scorpio N Pickup

    फीचर और सेफ्टी

    टीज़र से कुछ फीचर की पुष्टि हो गई है, जैसे कि फोर-व्हील ड्राइव (4WD) सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB), ऑटो-डिमिंग इनसाइड रियर-व्यू मिरर (IRVM) और डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल। ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी उपलब्ध होगा। कहा जा रहा है कि इसकी ज़्यादातर फीचर लिस्ट हाल ही में अपडेट हुई Mahindra Scorpio N फेसलिफ्ट जैसी होगी। इसका मतलब है कि इसमें 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, एक वायरलेस फोन चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और 12-स्पीकर वाला Sony साउंड सिस्टम जैसे प्रीमियम फीचर भी मिल सकते हैं। ये सभी फीचर्स मिलकर इसे भारत का सबसे एडवांस लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक बना देंगे।

    Mahindra Scorpio N

    चूंकि यह Scorpio N SUV पर बनी है, जिसे ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, इसलिए उम्मीद है कि पिकअप ट्रक का सेफ्टी स्ट्रक्चर भी उतना ही मजबूत होगा। उम्मीद की जा रही है कि इसमें 6 एयरबैग, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, और चारों पहियों में डिस्क ब्रेक जैसे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स होंगे। इसके अलावा, ऑफ-रोडिंग के लिए हिल डिसेंट कंट्रोल (HDC) और एक 540-डिग्री कैमरा (जो 360-डिग्री व्यू के साथ-साथ अंडरबॉडी व्यू भी दे सकता है) जैसे एडवांस फीचर्स भी दिए जा सकते हैं।

    पावरट्रेन

    Mahindra Scorpio N पिकअप में Scorpio N SUV वाले 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीज़ल इंजन इंजन मिलने की संभावना है। यहां देखिए इनके स्पेसिफिकेशन:

    इंजन

    2-लीटर एमस्टालिन टर्बो-पेटृरोल

    2.2-लीटर एमहॉक डीजल

    पावर

    203 पीएस

    175 पीएस तक

    टॉर्क

    380 एनएम तक

    400 एनएम तक

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी

    ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव/4-व्हील ड्राइव

    संभावित कीमत और कंपेरिजन

    Mahindra Scorpio N पिकअप से 14 अगस्त को पर्दा उठेगा, लेकिन इसकी बाज़ार में लॉन्चिंग कुछ महीने बाद होने की उम्मीद है। इसका मुकाबला Isuzu V-Cross और Toyota Hilux से होगा।

    कारदेखो का क्या है कहना

    Mahindra Scorpio N Pickup

    Mahindra के लिए पिकअप ट्रक कोई नई बात नहीं है। कंपनी पहले भारत में Scorpio Getaway बेचती थी, और मौजूदा Scorpio Classic का पिकअप वर्जन भी कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उपलब्ध है। हालांकि, Getaway के बंद होने के बाद से भारतीय बाजार में एक खालीपन था, और फैंस एक मॉडर्न, फीचर-लोडेड Mahindra लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। Scorpio N पिकअप का प्रोडक्शन के करीब पहुंचना एक अच्छी खबर है। कुछ साल पहले Mahindra ने एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट दिखाया था, लेकिन अब जब ज़्यादा डिटेल्स सामने आ रही हैं, तो उत्साह और भी बढ़ गया है। यह गाड़ी न केवल Scorpio की विरासत को आगे बढ़ाएगी, बल्कि भारत में लाइफस्टाइल पिकअप सेगमेंट को फिर से नई पहचान दिलाने की क्षमता भी रखती है।

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    सोनू
    सोनू

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